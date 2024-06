In questo articolo si troveranno le quote ed i pronostici Francia - Polonia dei nostri esperti con un'analisi della partita degli Europei di Calcio.

Il BVB Stadion di Dortmund sarà il palcoscenico di un'entusiasmante sfida tra la nazionale francese, favorita per la vittoria degli Euro 2024, e quella polacca. Il fischio di inizio è fissato per il 25 Giugno alle ore 18:00 e scommettitori ed appassionati di calcio si sono già lanciati nella formulazione dei loro pronostici Francia - Polonia. In questa pagina i lettori potranno trovare ulteriori approfondimenti sul match come statistiche, testa a testa precedenti, quote Europei e analisi dell'incontro.

Dettagli della partita: Francia vs Polonia

Il 25 giugno 2024 alle ore 18:00, il fervore calcistico dell'Euro 2024 si concentrerà al BVB Stadion Dortmund in Germania, dove la nazionale francese di Deschamps affronterà la squadra polacca guidata da Probierz per quello che si preannuncia essere un incontro decisivo per il Gruppo D. Questa partita rappresenta una tappa cruciale per entrambe le squadre, desiderose di dimostrare il proprio valore sul palcoscenico europeo.

Quote Francia - Polonia

Com'è ovvio che sia, le quote Francia - Polonia danno la squadra di casa come favorita. Tanto che scommettere su un risultato finale potrebbe rivelarsi poco interessante e proficuo. In casi come questi gli scommettitori più navigati tendono a preferire quote e mercati alternativi come ad esempio primo marcatore, numero di cartellini gialli e così via. Inoltre potrebbe essere una valida strategia confrontare le quote scommesse Francia - Polonia di diversi operatori per assicurarsi di fare la scelta migliore.

In sintesi, il match del 25 Giugno si prospetta estremamente eccitante con molteplici variabili che influenzeranno indubbiamente il risultato finale. Per gli scommettitori, comprendere ogni aspetto del match e rimanere informati sulle ultime novità può fare la differenza nel mondo delle scommesse sportive. Sfruttando le statistiche, le quote e una strategica ponderazione di tutte le informazioni disponibili, aumentano le possibilità di piazzare scommesse vincenti.

Inoltre, l'opportunità di vedere la partita in diretta streaming arricchisce l'esperienza permettendo agli appassionati di vivere ogni momento emozionante del confronto tra queste due grandi nazioni del calcio europeo e magari di effettuare scommesse live. A questo strumento si aggiungono anche i migliori bonus scommesse dei top operatori che permettono di scommettere sugli Europei con una marcia in più.

Pronostici Francia - Polonia: i possibili esiti della partita del 25 giugno

I pronostici Francia - Polonia devono tener conto di diversi aspetti come le quote scommesse per la partita, le probabili formazioni ma anche i percorsi delle due squadre alle fasi di qualificazione. I transalpini ad esempio hanno portato avanti un percorso impeccabili che li ha resi anche i principali favoriti come vincente Euro 2024. Una media gol di 3,63 a partita, una delle più alte, solo 3 reti subite, possesso palla del 60% e 90% di precisione nei passaggi ci fa capire perché ogni pronostico sia con loro.

D'altra parte non bisogna nemmeno sottovalutare la nazionale polacca che vanta un possesso palla del 61%, con una media gol sicuramente inferiore tanto quanto superiore è la media delle reti subite, ma un'alta competitività ed offensività. Basti pensare che alle qualificazioni ha collezionato 20 gialli. Ecco dunque che per aumentare la potenziale vincita della propria giocata potrebbe essere un'opzione interessante scommettere sulle statistiche del match come ad esempio il numero di cartellini gialli che verranno estratti.

I nostri esperti prevedono ad ogni modo una partita abbastanza semplice per la squadra di Deschamps che dovrebbe riuscire a vincere con non troppe difficoltà.

Il nostro pronostico Francia - Polonia 1+ No Goal + Over 1.5

Se da un lato partite come questa non sembra possano serbare grandi sorprese, d'altra parte può capitare che una squadra blasonata abbia difficoltà con nazionali minori. Ecco perché pronosticare il risultato esatto Francia - Polonia potrebbe non essere così facile come sembrerebbe in un primo momento. In questo caso i giocatori possono optare per i risultati a gruppi scendo il Multi esito con 2-0/3-0/4-0.

Risultati dei precedenti incontri e testa a testa

Per dei pronostici Francia - Polonia accurati è fondamentale confrontare i precedenti testa a testa delle due squadre. Nel corso degli anni le due nazionali si sono affrontante in diverse occasioni, 16 su campo europeo, con un bilancio che vede prevalere i francesi. I dati storici mostrano 8 vittorie per la squadra francese, 5 pareggi e 3 vittorie per i polacchi con una media goal rispettivamente di 27 e 16. Appare evidente quindi come sia la squadra di casa la favorita per la vittoria ed in generale i transalpini sono favoriti come nazionale vincente agli Euro 2024.

Nono stante il vantaggio statistico complessivo, ogni match regala scintille soprattutto perché il team di Probierz di certo non starà a guardare. Nulla è scontato nel mondo del calcio soprattutto nelle competizioni internazionali.

Dove vedere la partita in streaming

Per gli appassionati che non potranno essere presenti allo stadio, la diretta Francia Polonia sarà disponibile streaming su vari servizi di broadcasting sportivo che ne possiedono i diritti che per quest'anno è Sky Sport. Sarà possibile seguire ogni azione, ogni tattica e ogni gol comodamente da casa, vivendo l'emozione di uno degli incontri più attesi di Euro 2024.

Inoltre seguire la partita in diretta permette di fare dei pronostici Francia - Polonia più accurati in particolar modo per le scommesse live in quanto si possono seguire direttamente tutte le azioni e intuire quale potrebbe essere il prossimo evento che si verificherà durante l'incontro.

Consigli per le scommesse Euro 2024

Focalizzarsi su alcuni aspetti chiave può aiutare gli scommettitori a prendere decisioni informate e ad individuare la quota vincente Francia - Polonia:

Analizzare le statistiche recenti : Studiare le performance recenti di entrambe le squadre può offrire indicazioni preziose sulla loro forma attuale.

: Studiare le performance recenti di entrambe le squadre può offrire indicazioni preziose sulla loro forma attuale. Stato di forma dei giocatori chiave : La presenza o l'assenza di giocatori influenti può alterare significativamente l'esito di una partita.

: La presenza o l'assenza di giocatori influenti può alterare significativamente l'esito di una partita. Tendenze storiche dei confronti diretti : Considerare come si sono concluse le partite passate tra queste due squadre può fornire spunti per pronostici più accurati.

: Considerare come si sono concluse le partite passate tra queste due squadre può fornire spunti per pronostici più accurati. Condizioni meteo: Elementi come il tempo possono influenzare il risultato di una partita di calcio, soprattutto se una delle squadre è meno abituata a condizioni atmosferiche avverse.

A seconda di questi fattori, le quote possono variare sensibilmente, quindi è essenziale rimanere aggiornati visitando i siti scommesse online ufficiali per ottenere le migliori quote.

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Francia vs Polonia?

Il match avrà inizio il 25 Giugno ore 18:00 al BVB Stadion di Dortmund.

Dove vedere le partite degli Europei?

I diritti di trasmissione per le partite degli Europei di Calcio di quest'anno sono di Sky che trasmetterà tutti i match sui suoi canali sportivi. Ad ogni modo la Rai trasmetterà i match della nazionale azzurra così come alcune partite della fase a gironi della competizione.

Come scommettere sulla partita Francia - Polonia?

Stando alle statistiche e alle previsioni degli esperti, il pronostico vincente Francia - Polonia risiede nell'1 finale con i transalpini favoritissimi da tutte le quote e bookmaker online. Tuttavia bisogna essere preparati alle sorprese della nazionale polacca che potrebbe impostare un gioco in difesa mettendo i bastoni tra le ruote alla squadra di Deschamps.