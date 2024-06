Guida completa alla partita del 26 Giugno con quote e pronostici Ucraina - Belgio: ecco l'analisi della partita dei nostri esperti di scommesse.

Il grande calcio europeo continua la sua corsa con l'appuntamento del 26 Giugno ore 18 che vede la squadra ucraina scontrarsi con quella belga a Stoccarda. Proseguendo la lettura si potranno consultare i pronostici Ucraina - Belgio dei nostri esperti attraverso un'analisi del match con confronto quote Europei, statistiche e curiosità.

Dettagli della partita Ucraina - Belgio

Il prossimo 26 Giugno tutti gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati sulla Stuttgart Arena di Stoccarda dove si disputerà un interessante incontro del Gruppo E degli Europei 2024. La nazionale ucraina affronterà quella belga in un match che promette grandi scintille con il fischio di inizio previsto per le ore 18:00. Questo appuntamento calcistico attira non solo i tifosi delle due nazioni, ma anche gli appassionati di scommesse e calcio europeo.

Quote Ucraina - Belgio

Anche senza guardare alle quote scommesse Ucraina - Belgio dei bookmaker online si può subito immaginare quale sia la squadra favorita per la vittoria di questo match. I belgi, infatti, rientrano nella lista delle papabili vincitrici degli Europei di Calcio e dovrebbero riuscire a superare quest'ultimo incontro della fase a gironi senza troppe difficoltà. Tuttavia il calcio insegna spesso che nulla è prevedibile e certo nel mondo del pallone, e le sorprese sono sempre dietro il corner.

Le quote Ucraina - Belgio riflettono quello che è un quadro oggettivo e analitico di questa partita, con i mercati risultato finale 1X2 prevedibilmente quotati bassi per la vittoria della squadra ospite e più alti per il pareggio e vittoria squadra casa. Naturalmente non si può mai escludere il fattore sorpresa che potrebbe premiare la squadra di Rebrov e portarla inaspettatamente avanti nella competizione. Ad ogni modo le possibilità sembrano poche, motivo per cui potrebbe essere una scelta più interessante ma soprattutto più proficua quella di puntare su mercati alternativi e meno blasonati che permettano di alzare la potenziale vincita della propria schedina ma senza risultare totalmente improbabili.

Inoltre un'altra strategia da considerare riguarda la fruizione di promo particolari dedicate all'evento. Alcuni dei migliori bonus scommesse permettono di ottenere un cashback su una giocata perdente, un rimborso sul primo versamento o di usufruire di quote maggiorate.

Pronostici Ucraina - Belgio per la partita del 26 giugno

Analizzando le prestazioni recenti e le statistiche delle squadre, la nazionale belga appare leggermente favorita dai pronostici Ucraina - Belgio grazie alla sua esperienza superiore in tornei internazionali. Tuttavia, la nazionale di Rebrov ha mostrato crescite significative nel proprio livello di gioco, rendendo questo incontro più incerto di quanto si possa pensare. Le previsioni per questa partita indicano una lieve preferenza verso un esito di pareggio o una vittoria stretta del Belgio, probabilmente con un margine di un gol.

La media gol degli ucraini durante la fase di qualificazione al torneo indubbiamente non spicca a differenza delle statistiche dei belgi che hanno collezionato 22 gol subendone solo 4. Ecco perché un pronostico Ucraina - Belgio interessante potrebbe essere la combo X2 + under 3.5 o in alternativa x2 + under 1.5 casa e over 1.5 ospite.

Il nostro pronostico Ucraina - Belgio x2 + UNDER 3.5

Gli scommettitori più audaci che volessero provare a pronosticare un risultato esatto Ucraina - Belgio possono pensare ad un esito a gruppi per alzare la quota della propria schedina ma allo stesso tempo puntare su un mercato non troppo rischioso. In questo caso alcuni esperti prevedono un risultato corto come ad esempio 0-1 o 0-2, o ancora un pareggio.

Storico dei precedenti incontri

Al fine dell'elaborazione di pronostici Ucraina - Belgio accurati è fondamentale guardare alla storia degli incontri precedenti. Tuttavia in questo caso non possiamo fare altro che affidarci alle quote e alle informazioni relative alle formazioni e forma fisica delle squadre in quanto non vi sono precedenti in ambito europeo. Gli ucraini infatti sono alla quarta partecipazione agli Europei di Calcio e il loro migliore record risale al 2020 quando sono riusciti ad arrivare ai quarti. D'altra parte i belgi hanno partecipato solo 6 volte alla competizione e il loro risultato più rilevante risale ad oltre quaranta anni fa quando arrivarono in finale nel 1980.

Dove seguire la partita in diretta

Per chi voglia scommettere live ed individuare il pronostico vincente Ucraina - Belgio con l'evento in corso, è fondamentale seguire e sapere dove seguire il match. Per coloro che desiderano seguire l'incontro in tempo reale, sarà possibile vedere la partita attraverso varie piattaforme di streaming disponibili a livello nazionale e attraverso i canali che trasmetteranno l'evento. Per quest'anno è Sky a detenere i diritti della trasmissione degli Euro 2024, tuttavia anche i possessori di pacchetto sport di Now Tv potranno seguire la diretta Ucraina - Belgio.

I consigli del tipster per scommettere sugli Europei

È importante considerare alcuni fattori chiave prima di piazzare le proprie scommesse, utili per individuare la quota vincente Ucraina - Belgio. Primo fra tutti, valutate le quote offerte dai vari bookmaker, poiché possono variare notevolmente e influenzare le potenziali vincite. Una scommessa interessante potrebbe essere quella sull'under/over dei gol totali, tenendo presente che entrambe le squadre hanno difese solide. Un'altra opzione è quella di scommettere sul marcatore, dove giocatori chiave di entrambe le squadre potrebbero fare la differenza.

Analizzare le quote : Sempre essenziale confrontare le quote offerte per aumentare le possibilità di pronostici Ucraina Belgio vincenti;

: Sempre essenziale confrontare le quote offerte per aumentare le possibilità di pronostici Ucraina Belgio vincenti; Osservare la forma delle squadre : Controllare come entrambe le squadre hanno giocato nei loro ultimi incontri può dare indizi preziosi;

: Controllare come entrambe le squadre hanno giocato nei loro ultimi incontri può dare indizi preziosi; Tenere d'occhio i giocatori chiave: Sia la nazionale ucraina che quella belga hanno talenti capaci di cambiare l'esito di una partita.

Scommettere informati è sempre la migliore strategia così come lo è il gioco responsabile e sicuro.

Tutte le partite del Gruppo E

Per avere una panoramica completa su tutti gli incontri del Gruppo E, gli utenti possono consultare le seguenti guide:

FAQ - Domande Frequenti

Quando si gioca la partita Ucraina - Belgio?

L'appuntamento è il 26 Giugno alle 18:00 alla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Dove guardare le partite di Euro 2024?

Per questa edizione degli Europei di Calcio è Sky a detenere i diritti di trasmissione, sarà dunque possibile seguire i match sui canali sportivi della TV così come in streaming su Sky Go. In ogni caso alcune partite saranno anche trasmesse dalla Rai, motivo per cui è consigliabile consultare il palinsesto dei canali dedicati per restare aggironati

Come scommettere su Ucraina - Belgio?

I pronostici Ucraina - Belgio degli esperti danno come principale favorita la squadra belga che dovrebbe riuscire ad incassare una vittoria senza troppe difficoltà. Tuttavia la nazionale di Rebrov ha dato prova di solidità e coraggio e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote dei suoi avversari riuscendo a strappare un pareggio.