In questa pagina si possono trovare i pronostici Georgia - Repubblica Ceca dei nostri esperti con confronto quote e analisi della partita.

Quello del 22 Giugno alle ore 15:00 sarà il primissimo incontro nella storia degli Europei tra la nazionale georgiana e quella ceca. Lo studio dei pronostici Georgia - Repubblica Ceca non sarà impresa facile dato che non si può contare su statistiche dei precedenti testa a testa, tuttavia si possono analizzare le quote scommesse Euro, mercati e percorsi alle qualificazioni come fatto in questa guida.

Informazioni essenziali sulla partita Georgia vs Repubblica Ceca

Il 22 giugno si terrà uno degli incontri più attesi del gruppo F degli Europei di Calcio 2024 che vede fronteggiarsi la nazionale georgiana con quella ceca. Questo confronto avrà luogo alle ore 15:00 presso l'imponente Volksparkstadion di Amburgo. Entrambe le squadre cercheranno di dominare il campo per garantirsi un posto migliore nella fase successiva del torneo. Lo studio dei pronostici Georgia - Repubblica Ceca non sarà cosa facile trattandosi questo del primissimo incontro tra le due nazionali.

Quote Georgia - Repubblica Ceca

Proprio in casi come la partita tra i georgiani ed i cechi si rivela di fondamentale importanza lo studio delle quote. Non avendo dati di precedenti testa a testa o statistiche di precedenti partecipazioni da parte della squadra georgiana al torneo, non resta che analizzare le quote Georgia - Repubblica Ceca per aver un'idea più precisa di quale sia la favorita dai bookmakers. Sono previsti margini stretti data la competitività delle squadre con il segno 2 favorito dai siti di scommesse data la maggiore esperienza della nazionale ceca nel panorama europeo, tuttavia non si possono nemmeno escludere potenziali sorprese dalla squadra di casa che già ha sorpreso ed entusiasmato i suoi tifosi arrivando alla fase a gironi.

Le quote scommesse Georgia - Repubblica Ceca relative ad una somma di goal o over saranno sicuramente alte data la difficoltà di entrambe le nazionali a segnare. Ci si aspetta una partita chiusa con ritmi serrati e impostata principalmente sulla difesa della squadra di casa.

Pronostici Georgia - Repubblica Ceca per il match del 22 giugno

Analizzando le performance recenti delle due squadre, i pronostici Georgia - Repubblica Ceca degli esperti sono inclini verso un possibile esito favorevole per la squadra ospite. Considerando anche e soprattutto la sua maggiore esperienza nelle competizioni europee. Basti pensare che i cechi hanno sfiorato il titolo nel 1996 mentre hanno alzato la coppa nel 1976 come ex Cecoslovacchia. Mentre dall'altra parte, questa è la prima volta agli Europei di Calcio per i georgiani.

Facile pronosticare quindi un 2 secco in questo match che però potrebbe serbare alcune sorprese. La Georgia infatti vanta una maggiore precisione dei passaggi ed un atteggiamento molto duro ed offensivo tanto che alle qualificazioni ha collezionato un altissimo numero di cartellini gialli (ben 27) e anche un rosso. Dunque il pronostico vincente Georgia - Repubblica Ceca potrebbe celarsi proprio nei mercati dedicati alle statistiche dei match con i quali i giocatori possono puntare sul numero di cartellini, corner, tiri e così via. Indubbiamente gli esperti non si aspettano un match ricco di goal dunque in questo caso un under 3.5 o un multigol potrebbe rivelarsi la scelta giusta

Il nostro pronostico Georgia - Repubblica Ceca X2 + MULTIGOL 1-3

Pronosticare il risultato esatto Georgia - Repubblica Ceca potrebbe essere una vera e propria impresa data l'alta imprevedibilità di questo incontro. In questo caso i giocatori potrebbero optare per un Risultato Esatto a Gruppi per avere la possibilità di alzare la potenziale vincita della propria giocata ma scommettendo anche su un mercato meno incerto.

I precedenti testa a testa e statistiche

All'interno delle competizioni europee la nazionale georgiana e quella ceca non hanno mai avuto modo di fronteggiarsi. D'altronde questa è la prima partecipazione da parte della Georgia al Torneo Europeo di Calcio. Dunque appare difficile effettuare un confronto di statistiche storiche e si può solo far affidamento su precedenti incontri amichevoli o mondiali. Da qui emerge una netta predominanza della Repubblica Ceca la quale oltretutto vanta dei record nella competizione europea decisamente più rilevanti. Indubbiamente sarà una partita interessante soprattutto data la novità della squadra di Willy Sagnol in questa edizione.

Statistiche chiave per le scommesse Europei

Per fare scelte informate nelle scommesse ed individuare la quota vincente Georgia - Repubblica Ceca, è fondamentale analizzare delle statistiche dettagliate. Per questo match, alcuni dati da considerare includono:

Presenze in goal dei key players di entrambe le squadre durante gli ultimi incontri;

dei key players di entrambe le squadre durante gli ultimi incontri; L'andamento del possesso palla , che potrebbe indicare quale squadra dominerà il gioco;

, che potrebbe indicare quale squadra dominerà il gioco; Storico degli infortuni che potrebbero influire sul rendimento di determinati giocatori chiave;

che potrebbero influire sul rendimento di determinati giocatori chiave; La resistenza fisica delle squadre, particolarmente nella seconda metà della partita, quando la stanchezza inizia a farsi sentire;

Ogni statistica sarà cruciale per prevedere l'esito della partita e definire le proprie strategie di scommessa.

Dove vedere la partita in streaming

Per gli appassionati che non potranno essere presenti allo stadio, la partita sarà disponibile in streaming live attraverso vari servizi online autorizzati. Per seguire la diretta Georgia - Repubblica Ceca è importante avere un abbonamento attivo presso il servizio TV che ritiene i diritti per la trasmissione del match.

Suggerimenti per scommettere su Euro 2024

Scommettere sugli Europei di Calcio può essere indubbiamente emozionante, tuttavia è sempre importante prediligere un gioco sicuro e responsabile attraverso alcune dritte:

Mantenere un budget : Non eccedere mai l'importo che si è deciso di giocare né tentare di recuperare le perdite;

: Non eccedere mai l'importo che si è deciso di giocare né tentare di recuperare le perdite; Studiare i team : Conoscere a fondo le squadre su cui si scommette è essenziale;

: Conoscere a fondo le squadre su cui si scommette è essenziale; Riconoscete i trend : A volte, seguire determinate tendenze può rivelarsi una strategia vincente;

: A volte, seguire determinate tendenze può rivelarsi una strategia vincente; Non sottovalutate le quote meno blasonate: Spesso nascondono opportunità inaspettate.

Infine non bisogna mai dimenticare che le scommesse sul calcio così come su qualsiasi altro sport sono una fonte di intrattenimento e non di guadagno. Ecco perché è sempre fondamentale giocare responsabilmente.

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Georgia e Repubblica Ceca?

La partita avrà inizio il 22 Giugno alle ore 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo.

Dove vedere la partita Georgia - Repubblica Ceca?

I giocatori e appassionati di calcio potranno seguire i match degli Europei attraverso i canali sportivi di Sky o attraverso l'app dell'operatore.

Come scommettere su Georgia - Repubblica Ceca?

Questo si tratta del primissimo incontro su campo europeo delle due squadre, dunque fare dei pronostici Georgia - Repubblica Ceca non è affatto facile. Gli esperti prevedono un match chiuso e serrato, con pochi goal e con potenziali sorprese da parte della squadra di casa. Si potrebbe puntare su un X2 + Multigol 1-3.