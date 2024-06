Guida completa a quote, scommesse e pronostici Croazia - Italia attraverso un'analisi dei precedenti testa a testa, statistiche e performance.

La terza giornata della fase a gironi degli Euro 2024 vede sfidarsi la nazionale croata e quella italiana il 24 Giugno alle ore 21:00 presso il Leipzig Stadium di Lipsia. L'attesa è tanta per un incontro carico di emozioni ed adrenalina. Proseguendo la lettura si possono consultare quote Europei e pronostici Croazia - Italia attraverso confronto dei precedenti testa a testa e statistiche.

Dettagli della partita Croazia - Italia

Il 24 Giugno alle ore 21:00 presso lo Stadio di Lipsia si disputerà uno dei più emozionati incontri di questo Torneo Europeo di Calcio con la partita che vedrà scontrarsi la nazionale croata con quella italiana. La città tedesca di Lipsia sarà teatro di questo importantissimo incontro del Gruppo B degli Euro 2024. L'atmosfera promette di essere elettrizzante, con due delle squadre più competitive del continente pronte a darsi battaglia.

Quote Croazia - Italia

Statistiche alla mano, non resta che consultare le quote Croazia - Italia per avere un'idea di quale potrebbe essere il risultato di questa partita. I dati dei precedenti scontri diretti, infatti, sottolineano quanto questo sia un incontro estremamente equilibrato tra due squadre affamate di coppe e di vittorie. Gli Azzurri vogliono riconfermarsi campioni d'Europa come fatto nella precedente edizione, mentre i croati vogliono togliersi il dente avvelenato degli ultimi due mondiali dove hanno sfiorato la vittoria, nel 2022 facendo il terzo posto e nel 2018 arrivando secondi dopo una finale con la Francia.

Con ogni probabilità le quote scommesse Croazia - Italia saranno alte sia per la vittoria di casa per quella ospite trattandosi di un match piuttosto equilibrato. Tanto che puntare sui risultati finali in questo caso potrebbe rivelarsi interessante. Soprattutto se si abbinano i mercati 1X2 ad una somma gol o under/over per alzare la quota dell'evento da inserire in giocata.

Inoltre potrebbe essere una strategia interessante quella di usufruire di particolari promozioni offerte da alcuni bookmaker per scommettere sull'incontro. I migliori bonus scommesse tendenzialmente includono offerte sul deposito, sulle giocate o quote maggiorate.

Storico degli incontri: statistiche, testa a testa e dettagli

Nel confronto diretto (testa a testa) tra le due nazionali, i croati vantano un leggero vantaggio con 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sola vittoria per gli Azzurri. Queste statistiche forse un po' inaspettate, mostrano una lieve disparità tra le due formazioni e preannunciano una sfida serrata, intensa rivalità ed un risultato alquanto imprevedibile tanto che fare dei pronostici Croazia - Italia potrebbe rivelarsi cosa non facile. Anche la media goal dei precedenti testa a testa non ci rivela molto dato che entrambe le nazionali hanno messo a segno 10 reti nelle partite disputate.

Pronostici Croazia - Italia per il match del 24 giugno

In vista del prossimo incontro a Lipsia, gli analisti del calcio e i tipster specializzati in quote e scommesse stanno già formulando vari scenari. Elaborare dei pronostici Croazia - Italia in questo caso potrebbe non essere semplice ma si possono individuare delle caratteristiche specifiche di ciascuna squadra che potrebbero influenzare l'incontro. Basandosi sulla forma recente delle squadre, l'Italia sembra leggermente favorita, grazie anche al suo passato più consistente in competizioni internazionali. Tuttavia, non può essere sottovalutata la capacità della Croazia di sorprendere, come dimostrato in numerosi tornei precedenti.

I tifosi italiani sperano in una prestazione convincente degli attaccanti, con la Croazia che dovrà guardarsi da giocatori chiave come Federico Chiesa e Ciro Immobile.

D'altra parte, la squadra croata punterà sul talento di Luka Modric e sulla solidità difensiva per controllare il ritmo della partita e creare opportunità in ripartenza.

Nonostante la possibile leggera supremazia italiana sui palinsesti delle quote, è evidente che tutto potrà succedere su un palcoscenico così prestigioso com'è l'Euro 2024. Qual è il pronostico vincente Croazia - Italia dunque? Guardando alle fasi di qualificazione, gli Azzurri non segnano molto ma incassano abbastanza con una media di gol subiti di 1,13. D'altra parte i croati sembrano avere la stessa difficoltà nell'andare a segno ma una difesa più solida avendo subito dolo 0,5 reti. Ecco dunque che potrebbe verificarsi un pareggio con un under 3.5

Il nostro pronostico Croazia - Italia X + UNDER 3.5

Entrambe le squadre non si presentano estremamente offensive, riescono a gestire la palla senza troppe sbavature e a contenere la forza registrando pochi gialli. Si può prevedere, dunque, una partita equilibrata, combattuta ma pulita. I giocatori più audaci che volessero pronosticare un risultato esatto Croazia - Italia possono pensare ad uno 0-0 o 1-1.

Guardare la partita in streaming

Seguire i match dal vivo allo stadio è un'esperienza unica, tuttavia non tutti possono raggiungere la terra teutonica per assistere alle partite degli Europei di Calcio. Per seguire la diretta Croazia - Italia gli appassionati di calcio e scommesse non dovranno far altro che sintonizzarsi su Rai 1 (o Rai Play per lo streaming) o i canali Sport di Sky per seguire l'incontro. Tutte le partite degli Azzurri, infatti, verranno trasmesse in chiaro sui canali Rai.

Consigli per le scommesse su Euro 2024

Quando si parla di scommesse, considerare tutti gli aspetti è cruciale per puntare con cognizione di causa e per individuare la quota vincente Croazia -Italia. Ecco alcuni punti da valutare:

Analizzare le formazioni: Verificare chi scenderà in campo potrebbe dare indicazioni preziose sulla strategia delle squadre Osservare le condizioni fisiche dei giocatori: Soprattutto in un torneo intenso come l'Euro 2024, la freschezza atletica può fare la differenza Considerare il fattore psicologico: La tensione e la storia nelle precedenti cime possono influenzare la prestazione delle squadre.

Su queste basi, gli appassionati potranno esaminare le quote Croazia - Italia offerte dagli bookmakers e decidere il tipo di scommessa più adatto - si tratti di un semplice esito finale o di opzioni più complesse come il numero di goal, marcatori o cartellini.

In ogni caso, l'importante è godersi il gioco e, per coloro che intendono scommettere, farlo responsabilmente, ricordando che il risultato di qualsiasi partita di calcio è sempre incerto fino al fischio finale.

Tutti gli incontri del Gruppo B

Nella lista a seguire gli appassionati di betting troveranno ulteriori info su altri match del Gruppo B

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Croazia vs Italia?

Il fischio di inizio è fissato per il 24 Giugno ore 21:00 al Leipzig Stadium di Lipsia.

Dove vedere gli Europei di Calcio?

Tutte le partite dell'Italia potranno essere seguite in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Inoltre si possono seguire i match degli Europei sui canali Sky Sport.

Come scommettere sulla partita Croazia - Italia?

I pronostici Croazia - Italia sono incerti dato l'equilibrio tattico e tecnico tra le due squadre. Alcuni esperti suggeriscono che si verificherà un pareggio con pochi goal trattandosi di una partita chiusa nella quale le squadre sfrutteranno le ripartenze.