In questa pagina i lettori potranno consultare quote e pronostici Inghilterra - Slovenia attraverso un'analisi della partita con statistiche.

Il 25 Giugno alle ore 21:00 italiane andrà in scena lo spettacolo del calcio europeo con l'atteso match tra la nazionale inglese e quella serba. In questa guida gli appassionati di betting possono trovare i pronostici Inghilterra - Slovenia dei nostri esperti con un'analisi della partita attraverso testa a testa, quote scommesse Europei e consigli.

Dettagli fondamentali della partita Inghilterra - Slovenia: data e ora

Il 25 Giugno alle ore 21:00 andrà in scena uno degli incontri più attesi degli Euro 2024 che vedrà la nazionale inglese sfidare quella slovacca. Questo cruciale match del Gruppo C si svolgerà nello spettacolare Cologne Stadium di Colonia. Entrambe le squadre si preparano intensamente, mirando a una vittoria che potrebbe assicurare un passaggio significativo nel torneo.

Quote Inghilterra - Slovenia

Per gli appassionati di scommesse sportive online, individuare le quote più vantaggiose è fondamentale. In questo caso analizzando le quote scommesse Inghilterra - Slovenia appare subito evidente la netta superiorità della squadra inglese, massima favorita da tutti i bookmaker ADM come vincente Euro 2024. Il segno 1 è la quota favorita su tutti i siti di scommesse sportive, quotato molto basso poiché altamente probabile che si verifichi una vittoria della nazionale guidata da Southgate. Differente è il discorso del team di Oblak la cui vittoria appare estremamente improbabile stando ai pronostici sull'evento di tutti i principali operatori del settore.

Occorre comunque mantenere un approccio oggettivo alle quote Inghilterra - Slovenia cercando di individuare la possibilità che possano verificarsi eventi inaspettati o sorprese da parte degli underdogs. Inoltre in partite come questa scommettere sui risultati finali può rivelarsi poco entusiasmante e allo stesso tempo poco proficuo, motivo per cui può essere una scelta più intelligente puntare su mercati alternativi con quote più alte. Così come può esserlo usufruire dei migliori bonus scommesse creati dai top operatori ad hoc per questo evento.

Pronostici Inghilterra - Slovenia per la partita del 25 giugno

I pronostici Inghilterra - Slovenia mostrano sin da subito un chiaro vantaggio per gli inglesi. Sono tanti gli elementi che portano gli esperti di betting, ma anche gli scommettitori meno navigati, a pensare che sia la squadra di Southgate a spuntarla nell'ultimo match del Gruppo C. Anzitutto la superiorità mostrata nei precedenti incontri, così come il percorso portato avanti nella fase di qualificazione agli Europei. I dati sono impressionanti: media gol di 2,75, solo 4 subiti con un possesso palla del 62% e 89% di precisione nei passaggi. La nazionale inglese è la favoritissima come vincente Euro 2024 e il suo gioiellino all'attacco, Harry Kane, è nuovamente tra i favoriti come miglior marcatore del torneo.

Tuttavia, come ogni appassionato di calcio sa, gli incontri internazionali possono spesso riservare sorprese ed essenziale considerare anche il miglioramento continuo e costante della squadra slovena che l'ha portato fino a questo punto. Ad ogni modo, ogni pronostico Inghilterra Slovenia vede alquanto improbabile una battuta d'arresto degli inglesi che con ogni probabilità travolgeranno la nazionale slovena.

Il nostro pronostico Inghilterra - Slovenia 1 Primo Tempo / 1 Finale

I giocatori che volessero pronosticare un risultato esatto Inghilterra - Slovenia potrebbero pensare ad un gruppo di esiti con un gran numero di goal da parte della squadra capitanata da Kane come 3-0 o 4-0.

Risultati storici e precedenti testa a testa

Per elaborare dei pronostici Inghilterra Slovenia accurati occorre esaminare i precedenti incontri e testa a testa delle due nazionali. Guardando le statistiche storiche ne emerge un bilancio a favore degli inglesi. Nei precedenti 6 scontri tra le due squadre si contano 5 vittorie per i British, 1 pareggio e nessuna vittoria per gli sloveni con una media gol di 10 contro 4. Questi risultati forniscono una solida base per l'analisi dei possibili esiti del prossimo incontro e sono un dato essenziale per tutti coloro interessanti a scommettere sugli Europei in modo consapevole.

Come guardare la partita in diretta streaming

Per i tifosi che non possono essere presenti allo stadio, ci saranno diverse opzioni per seguire la diretta Inghilterra vs Slovenia. Le principali reti televisive europee offriranno copertura completa, e sarà possibile accedere alla trasmissione anche tramite servizi di streaming online, garantendo così che nessuno debba perdere questo emozionante confronto del Gruppo C. Per gli Euro 2024 sarà Sky a trasmettere tutte le partite, tuttavia alcuni match saranno disponibili anche in chiaro sui canali Rai.

Consigli per le scommesse Europei

Focalizzarsi sui dati storici e sugli attuali stati di forma delle squadre può fornire degli spunti interessanti per le scommesse. Ecco alcuni consigli pratici per individuare la quota vincente Inghilterra Slovenia:

Esito finale : Vista la storia e la forza attuale della nazionale inglese, scommettere sulla loro vittoria potrebbe sembrare una scelta ragionevole. Tuttavia, valutare l'opzione del pareggio potrebbe offrire quote più alte;

: Vista la storia e la forza attuale della nazionale inglese, scommettere sulla loro vittoria potrebbe sembrare una scelta ragionevole. Tuttavia, valutare l'opzione del pareggio potrebbe offrire quote più alte; Marcatori : Considerare giocatori chiave che hanno dimostrato una tendenza a segnare in importanti occasioni internazionali potrebbe aumentare le chance di successo nelle scommesse sui marcatori;

: Considerare giocatori chiave che hanno dimostrato una tendenza a segnare in importanti occasioni internazionali potrebbe aumentare le chance di successo nelle scommesse sui marcatori; Numero di gol: Analizzare le statistiche delle partite precedenti tra queste due squadre potrebbe aiutare a prevedere il numero di gol nella partita.

Ogni scommessa presenta rischi e opportunità, quindi è fondamentale porsi sempre informati e prudenti prima di procedere con i pronostici Inghilterra - Slovenia e le scommesse sul match.

Considerazioni sulle prestazioni recenti e condizione delle squadre

Nonostante la storia favorevole, l'attuale forma delle squadre può influenzare notevolmente l'esito della partita. La squadra di Southgate ad esempio, ha dimostrato solidità nella difesa e aggressività nell'attacco durante le ultime partite internazionali. D'altra parte, la nazionale slovena ha mostrato miglioramenti sotto la guida del loro allenatore, specialmente in termini di strategia di gioco e coesione di squadra. Sarà fondamentale vedere come queste dinamiche si evolveranno sul campo in quello che promette di essere un incontro entusiasmante per individuare il pronostico vincente Inghilterra - Slovenia.

Tutte le partite del Gruppo C

I giocatori che vogliono scommettere sugli altri match del Gruppo C possono consultare le guide dei nostri esperti

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Inghilterra Slovenia?

La partita avrà inizio alle ore 21:00 del 26 Giugno al Cologne Stadium di Colonia.

Dove guardare la diretta Inghilterra - Slovenia?

Tutti i match degli Europei di Calcio 2024 saranno trasmessi su Sky Sport. Alcune partite però potranno essere seguite in chiaro sui canali Rai così come tutte quelle della fase ad eliminazione diretta.

Come scommettere su Inghilterra - Slovenia?

I pronostici Inghilterra - Slovenia sono tutti con la squadra inglese, forte sulla carta, guardando le statistiche della nazionale, ma anche nella storia degli scontri precedenti. Il segno 1 è quasi scontato tanto quanto bassa è la sua quota relativa. Ecco perché alcuni tipster suggeriscono mercati e giocate alternative come combo, parziale/finale o di puntare sulle statistiche dell'incontro.