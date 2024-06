In questo articolo gli appassionati di betting troveranno i pronostici Germania - Ungheria, quote scommesse e informazioni utili sulla partita.

Gli appuntamenti con i match degli Europei di Calcio 2024 continuano il 19 Giugno ore 18:00 con l'attesissimo incontro tra la nazionale tedesca e quella ungherese. In questa pagina gli appassionati di scommesse sportive online troveranno un attento studio delle quote Europei e pronostici Germania - Ungheria attraverso un'analisi della partita, precedenti testa a testa, risultati e performance delle due formazioni.

Dettagli cruciali della partita Germania - Ungheria

Il grande calcio europeo continua il 18 Giugno ore 18:00 alla Stuttgart Arena di Stoccarda con l'incontro tra la nazionale tedesca e quella ungherese, protagoniste del Gruppo A di questa fase a gironi. Si prospetta un match avvincente in uno degli stadi più moderni della Germania. La partita Germania vs Ungheria rappresenta una vera e propria vetta del calcio europeo dove due storiche selezioni si incontrano nuovamente.

Quote Germania - Ungheria

Oltre ai precedenti testa a testa è importante, per avere una chiara panoramica del match di Euro 2024, analizzare le quote Germania - Ungheria. In questo caso ci ritroviamo di fronte ad una delle favorite dalle quote Europei per la vittoria del torneo: la nazionale tedesca. D'altra parte però abbiamo una squadra tenace e combattiva allenata dall'italiano Marco Rossi. I bookmakers online ancora non hanno pubblicato le quote scommesse Germania vs Ungheria, tuttavia è facile già immaginare che sia la squadra di casa la favorita per la vittoria ma non si può sottovalutare la valenza del pareggio in questo caso, trattandosi di due squadre che hanno dimostrato di saper combattere sullo stesso livello.

I giocatori troveranno interessante, oltre ai blasonati risultati fissi, anche la scelta di scommettere su mercati meno comuni e che spesso permettono di puntare su quote tendenzialmente più alte. Capita spesso che i migliori siti di scommesse sportive online offrano una scommessa combinata (o bet builder in alcuni casi) che abbinano in un'unica quota più mercati. Oppure si possono considerare tipologie di giocata originali come ad esempio Arbitro visiona VAR, statistiche sul match e così via. La quota vincente Germania - Ungheria potrebbe celarsi proprio in uno di questi mercati.

I nuovi utenti che non abbiano ancora aperto un conto di gioco su uno dei bookmaker ADM in Italia, possono registrarsi (purché maggiorenni) ed usufruire dei migliori bonus scommesse di benvenuto messi a disposizione dalla maggior parte degli operatori.

Pronostici Germania - Ungheria per il match del 19 giugno

In vista della loro sfida a Euro 2024, molti occhi saranno puntati sulle due nazionali che scenderanno sul campo della Stuttgart Arena. La nazionale tedesca, con un'impressionante storia nel torneo europeo, è indubbiamente la favorita dai pronostici Germania - Ungheria. Tuttavia la nazionale ungherese ha dimostrato in numerose occasioni di poter tenere testa anche alle selezioni più titolate. Per questo incontro, considerando i risultati e le condizioni delle squadre, molti tipster suggeriscono naturalmente l'1 della squadra di casa ma con tutte le aspettative di un match ricco di colpi di scena.

Guardando ai precedenti testa a testa si contano 73 gol della Die Mannschaft in passato e ben 65 per i Magyarok. Il ché ci fa presagire che possa verificarsi un mercato somma di goal o anche un over 2.5. Bisogna tener conto anche del percorso di qualificazione agli Europei di Calcio della squadra di Marco Rossi che ha ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi senza nemmeno una sconfitta. D'altra parte l'Ungheria segna poco e fa segnare anche meno, mentre si mostra come un team molto offensivo. Basti pensare ai 20 gialli e 2 rossi collezionati alle qualificazioni. Quindi può essere un'ottima idea scommettere sulle statistiche del match puntando su un over cartelli gialli.

Il nostro pronostico Germania - Ungheria 1X + NO GOAL

Il pronostico vincente Germania - Ungheria è difficile da individuare anche perché la nazionale tedesca è qualificata di diritto come paese ospitante, per cui non abbiamo dati precedenti alla mano. Avventurarsi in un risultato esatto Germania - Ungheria può essere tanto difficile quanto accattivante per gli appassionati di scommesse sportive online. Si potrebbe pensare ad una vittoria corta della nazionale di Nagelsmann come ad esempio un 2-0.

Risultati storici: testa a testa e somma di gol

Un elemento fondamentale per lo studio dei pronostici Germania - Ungheria è l'esame dei precedenti incontri tra queste due potenze calcistiche. Guardando alla storia si può vedere che la nazionale tedesca e quella ungherese si sono scontrate 35 volte con questi risultati: 13 vittorie per la Die Mannschaft, 11 pareggi e 11 vittorie per i Magyarok. Questi dati dimostrano quanto siano state combattute le sfide passate e suggeriscono che anche il prossimo incontro possa essere altrettanto combattuto ed appassionante.

Come guardare la partita in streaming

Per gli appassionati che non saranno presenti allo stadio, il la diretta Germania - Ungheria in streaming sarà disponibile tramite vari servizi digitali che offrono la copertura di Euro 2024. Assicurarsi di verificare le piattaforme disponibili nel tuo paese e di avere una connessione internet stabile per goderti ogni minuto di questa imperdibile sfida.

Consigli per le scommesse sugli Europei di Calcio

Per riuscire ad individuare la quota vincente Germania - Ungheria occorre anche

Studiare bene le formazioni: Gli annunci sulle formazioni ufficiali possono influenzare notevolmente le quote. Una formazione inaspettata può cambiare le dinamiche di gioco.

Gli annunci sulle formazioni ufficiali possono influenzare notevolmente le quote. Una formazione inaspettata può cambiare le dinamiche di gioco. Osservare il rendimento nei gironi: Il rendimento delle squadre nei match precedenti nel girone offre importanti indizi sul possibile esito della partita.

Il rendimento delle squadre nei match precedenti nel girone offre importanti indizi sul possibile esito della partita. Considerare il fattore emotivo : Non sottovalutare l'impatto dell'appoggio dei tifosi locali; giocare in casa può essere un grosso vantaggio per i tedeschi.

: Non sottovalutare l'impatto dell'appoggio dei tifosi locali; giocare in casa può essere un grosso vantaggio per i tedeschi. Valutare la storia dei confronti diretti : Come mostrato, i dati storici rivelano un equilibrio, suggerendo che potrebbe essere prudente evitare scommesse troppo audaci su un chiaro vincitore.

: Come mostrato, i dati storici rivelano un equilibrio, suggerendo che potrebbe essere prudente evitare scommesse troppo audaci su un chiaro vincitore. Anche il clima può influire: Verificare le previsioni meteo, poiché condizioni estreme possono influenzare la prestazione dei giocatori e l'esito del match.

Idee di scommessa potrebbero includere puntare su un numero totale di gol (over/under), l'esito finale del match, o anche su chi sarà il primo marcatore. Analizzando attentamente questi aspetti, gli scommettitori possono aumentare le loro possibilità di piazzare scommesse vincenti. Con ogni match che si avvicina, l'eccitazione cresce e le strategie di scommessa si affinano, garantendo emozioni sempre all'altezza delle aspettative.

Tutte le partite del Gruppo A

Nell'elenco a seguire i lettori possono consultare previsioni, analisi e confronto quote degli altri match del Gruppo A

FAQ - Domande Frequenti

Quando gioca Germania vs Ungheria?

L'incontro è prefissato per il 19 Giugno ore 18:00 alla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Dove guardare la diretta Germania vs Ungheria?

Gran parte dei match degli Europei di Calcio 2024 saranno trasmessi in esclusiva da Sky, mentre alcuni potrebbero essere trasmessi in chiaro dalla Rai. Si consiglia di consultare il palinsesto televisivo giornalmente.

Come scommettere su Germania - Ungheria?

Vi è una grande storia di precedenti tra le due squadre che può far inuire quale delle due nazionale sia favorita dalle quote scommesse Germania - Ungheria. Indubbiamente la squadra di Nagelsmann è la favorita e non dovrebbe avere troppe difficoltà a strappare una vittoria in casa, tuttavia si potrebbero prendere in considerazione anche mercati come il numero di cartellini estratti dato il carattere altamente offensivo dell'Ungheria.