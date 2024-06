In questa guida i lettori potranno analizzare statistiche e risultati dei precedenti testa a testa, quote e pronostici Scozia - Svizzera.

All'interno del Gruppo A si incontrano il 19 Giugno alle ore 21:00 la nazionale scozzese e quella elvetica per proseguire il loro percorso in questa fase a gironi degli Europei 2024. In questa pagina gli scommettitori ed amanti del calcio possono trovare un'analisi della partita con confronto dei precedenti testa a testa, statistiche e risultati per individuare le quote scommesse Euro e pronostici Scozia - Svizzera vincenti.

Dettagli della partita: Scozia vs Svizzera a Euro 2024

Il 19 Giugno alle ore 21:00 avrà luogo un'interessante sfida calcistica con la partita Scozia - Svizzera presso il Cologne Stadium di Colonia sotto gli occhi attenti degli appassionati di calcio e scommesse. Questo match si inserisce nel contesto del Gruppo A del Campionato Europeo di Calcio, ed è un evento clou per entrambe le squadre che cercano di avanzare nella competizione. Lo scenario suggestivo dello stadio di Colonia sarà una cornice perfetta per uno degli incontri più equilibrati ma allo stesso tempo imprevedibili di questa fase a gironi del torneo.

Quote Scozia - Svizzera

I bookmakers online ancora non hanno pubblicato le loro quote Scozia - Svizzera ma possiamo immaginare che i mercati principali renderanno un quadro piuttosto equilibrato del match con 1 e 2 quotati in modo simile. Gli appassionati di scommesse sportive troveranno sicuramente non troppo facile l'interpretazione di questo match del Campionato Europeo di Calcio che vede affrontarsi due squadre molto simili sia sotto il punto di vista tattico che qualitativo.

La quota vincente Scozia - Svizzera potrebbe per questo motivo celarsi in mercati meno blasonati e tradizionali come ad esempio le scommesse sulle statistiche dei match. Sono interessanti infatti le quote sugli Europei per il numero di corner, cartellini gialli ma anche tipologie di giocata speciali come ad esempio Ribaltone, Rigore, Palo e così via.

Inoltre la maggior parte degli operatori offriranno delle promozioni e in alcuni casi del welcome bonus dedicati all'evento di punta di quest'estate. Per saperne di più sui migliori bonus per le scommesse, è possibile visitare la nostra pagina dedicata.

Pronostici Scozia vs Svizzera per il match del 19 giugno

Per i pronostici Scozia - Svizzera occorre sia prendere in considerazione i testa a testa tra le due squadre, i risultati passati, così come la forma attuale delle nazionali. Dati alla mano possiamo aspettarci un match equilibrato con un leggero vantaggio per la nazionale di Clarke soprattutto alla luce del percorso fatto durante le qualificazioni. La nazionale scozzese ha vinto 5 partite, pareggiato 2 e perso solo 1 mentre ha messo a segno un alto numero di goal con una media di 2,13 a partita. D'altra parte invece la Svizzera ha vinto 4 volte pareggiando 5 e perdendone una sola. Anche qui ci troviamo di fronte ad un interessante media gol di 2,21 a match. Il pronostico vincente Scozia Svizzera potrebbe quindi essere un pareggio con somma di goal o ver.

Il nostro pronostico Scozia - Svizzera X + GOAL

Le quote scommesse Scozia - Svizzera per una combo con pareggio e goal o somma di goal potrebbero essere particolarmente interessanti. I giocatori che volessero cautelarsi maggiormente, invece, possono prendere in considerazione le scommesse sulle statistiche dei match tenendo in considerazione che entrambe le squadre alle qualificazioni Euro 2024 hanno collezionato 19 gialli. Guardando ai precedenti incontri possiamo immaginare che si verifichi un over di almeno 1.5 goal ma non si esclude addirittura un over 2.5. Mentre gli appassionati di betting che vogliano avventurarsi con un risultato esatto Scozia - Svizzera possono pensare ad un 2-2.

Risultati dei precedenti incontri: testa a testa e statistiche

Lo studio dei pronostici Scozia - Svizzera deve necessariamente tener conto dei precedenti scontri diretti tra le due nazionali. I risultati sono sempre stati abbastanza bilanciati. Fino ad oggi le due squadre si sono incontrate in sedici occasioni con 8 vittorie della nazionale scozzese, 3 pareggi e 5 vittorie per la nazionale elvetica. I dati sono leggermente a favore del team di Steve Clarke tuttavia si tratta di una sfida piuttosto equilibrata.

Sarà interessante vedere come questi precedenti possano influenzare le strategie delle squadre durante il prossimo incontro agli Euro 2024. L’analisi dei dati storici ci fornisce una base solida per formulare pronostici per gli Europei informati e consapevoli.

Streaming della partita: come seguire il match diretta

Per tutti coloro che sono impossibilitati a raggiungere Colonia, sarà possibile seguire l'incontro della diretta Scozia - Svizzera anche in streaming attraverso diverse piattaforme digitali che offrono copertura dei campionati Europei di calcio. Occorre assicurarsi di verificare quale canale ha acquisito i diritti di trasmissione nella vostra area geografica e godetevi ogni minuto della partita dal comfort di casa vostra.

Consigli per le scommesse sul Gruppo A degli Europei

Per aumentare le possibilità di pronostici Scozia vs Svizzera vincenti occor:

Analizzare la forma delle squadre: Oltre al confronto diretto, è importante valutare la forma recente delle squadre. Analizzando i giochi pre-torneo e le qualificazioni, possiamo avere un quadro più chiaro della loro attuale condizione fisica e tattica.

Oltre al confronto diretto, è importante valutare la forma recente delle squadre. Analizzando i giochi pre-torneo e le qualificazioni, possiamo avere un quadro più chiaro della loro attuale condizione fisica e tattica. Osservare le quote: Uno sguardo alle proposte dei bookmaker può rivelarsi fondamentale. Variazioni significative possono indicare informazioni interne non ancora diffuse pubblicamente, quindi bisogna sempre gli occhi aperti.

Uno sguardo alle proposte dei bookmaker può rivelarsi fondamentale. Variazioni significative possono indicare informazioni interne non ancora diffuse pubblicamente, quindi bisogna sempre gli occhi aperti. Influenza del terreno di gioco: Il terreno dello Stadio di Colonia è in eccellente condizione, il che favorisce uno stile di gioco veloce e tecnico. Squadre con queste caratteristiche potrebbero avere un leggero vantaggio.

Il terreno dello Stadio di Colonia è in eccellente condizione, il che favorisce uno stile di gioco veloce e tecnico. Squadre con queste caratteristiche potrebbero avere un leggero vantaggio. Importanza del primo goal: Statisticamente, la squadra che segna il primo gol ha maggiori possibilità di vincere la partita. Considerate scommesse live basate su chi realizza il primo goal durante il match.

Indipendentemente dall'esito finale, questo incontro promette di essere carico di azione e emozioni, rendendo ogni analisi e punta di scommesse tanto più affascinante. Gli scommettitori sapienti faranno bene a considerare tutti questi elementi quando piazzeranno le loro scommesse sugli Europei di Calcio 2024.

Tutte le partite del Gruppo A

Nella lista che segue i lettori troveranno quote, previsioni e analisi degli altri match del Gruppo A

FAQ - Domande Frequenti

Quando giocano Scozia Svizzera?

La partita si gioca il 19 Giugno ore 21:00 al Cologne Stadium di Colonia per le due squadre facenti parte del Gruppo A della fase a girone degli Europei.

Dove vedere la partita in diretta Scozia - Svizzera?

Per questa edizione sarà Sky ad avere l'esclusiva della trasmissione delle partite di Euro 2024, tuttavia alcuni match potrebbero essere trasmessi dalla Rai.

Come scommettere su Scozia - Svizzera?

I pronostici Scozia - Svizzera degli esperti suggeriscono il verificarsi di un gran numero di goal optando quindi per somma di goal o over 2.5 come risultato per il match. Inoltre sono in molti a credere che il pareggio sia il mercato più probabile.