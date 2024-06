In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Serbia - Inghilterra dei nostri esperti, con confronto quote scommesse e analisi dei precedenti.

Il 16 Giugno alle ore 21:00 italiane si gioca l'atteso match tra la nazionale serba e quella inglese di Harry Kane. In questa guida gli appassionati di betting intrepidi per gli grande torneo possono trovare i pronostici Serbia - Inghilterra, precedenti testa a testa, quote scommesse per gli Europei e consigli per le schedine.

Dettagli cruciali della partita Serbia - Inghilterra

Il 16 giugno, alle ore 21:00, il mondo del calcio avrà gli occhi puntati sull'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, dove si disputerà uno degli incontri più attesi del Gruppo C agli Europei 2024. La partita vedrà fronteggiarsi la nazionale serba e quella inglese in un contesto repleto di aspettative e pressioni.

Quote Serbia - Inghilterra

I pronostici Serbia vs Inghilterra richiedono un attento studio ed analisi delle quote dei siti di scommesse sportive online. Sono proprio le quote sugli Europei di Calcio il primo indicatore delle reali possibilità di una squadra di vincere o perdere una partita o addirittura di arrivare alla finale di Berlino del 14 Luglio. Com'è facile immaginare, le quote Serbia - Inghilterra indicano come stra-favorita la nazionale inglese per il match del 16 Giugno. La vittoria del team capitanato da Harry Kane (indicato tra l'altro come potenziale marcatore della partita) è quotata molto bassa sulla maggior parte delle piattaforme. Mentre appaiono flebili le speranze per la Serbia di Stojković quotata alle stelle.

Quando capita di scommettere su partite che vedono un tale dislivello tecnico tra le due squadre, le tradizionali quote 1X2 potrebbero non essere soddisfacenti. In questo caso i giocatori potrebbero prendere in considerazione scelte alternative come le combo o le statistiche sulla partita (numero di gialli, corner, e così via) o per chi volesse cimentarsi con pronostici Serbia Inghilterra più audaci, optare per il risultato esatto.

Inoltre capita spesso che i migliori operatori del campo offrano delle iniziative di benvenuto per nuovi utenti dedicate all'evento punta di questa estate così che i giocatori possano usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse per puntare sugli Europei.

Pronostici Serbia - Inghilterra e consigli per le scommesse

La formulazione dei pronostici Serbia - Inghilterra richiede un'analisi meticolosa delle forme attuali delle squadre, della loro storia nei tornei europei e delle recenti prestazioni. Considerando che entrambe le nazionali mostrano un'ottima organizzazione tattica e individualità capaci di fare la differenza, ci si potrebbe attendere una partita con marcature da ambo le parti. Tuttavia, data la notoria solidità difensiva degli inglesi, un esito più chiuso non è da escludere. La nazionale di Southgate ha una delle medie goal tra le più alte alle qualificazioni degli Europei con 2,75 reti a partita e solo 4 subite. Anche il possesso palla vanta statistiche non indifferenti con il 62% di gioco e l'89% di precisione nei passaggi. Insomma il pronostico Serbia Inghilterra sembra banale, ecco perché gli scommettitori potrebbero optare per mercati alternativi.

Il nostro pronostico Serbia - Inghilterra 2 + OVER 2.5

Il nostri esperti di scommesse online prevedono un match ricco di goal soprattutto da parte degli inglesi che potrebbero concedere ben poco alla squadra serba. D'altra parte anche la Serbia ha fatto un ottimo percorso alle qualificazioni e negli scontri precedenti ha messo a segno 21 gol contro i 25 dell'Inghilterra. I più audaci che volessero tentare un risultato esatto Serbia - Inghilterra potrebbero prendere in considerazione i multiesiti comprendenti 1-4 o 1-5.

Statistiche e analisi Serbia vs Inghilterra dei precedenti

Per individuare il pronostico vincente Serbia - Inghilterra occorre anzitutto analizzare i precedenti testa a testa delle due nazionali. Nel corso della storia calcistica, i match tra i due team hanno sempre suscitato grande interesse. Analizzando i risultati dei testa a testa tra queste due squadre troviamo 4 vittorie per la Serbia, 5 pareggi e 6 vittorie per l'Inghilterra. Questi dati evidenziano una rivalità piuttosto equilibrata, segnale che anche l'attuale confronto potrebbe riservare importanti sorprese anche se la squadra di Southgate è la favoritissima dalle quote Europei sia per il match, sia come vincente del torneo.

Come vedere la partita in streaming

I tifosi ed appassionati di scommesse che desiderano seguire la partita in diretta Serbia - Inghilterra dal vivo hanno diverse opzioni di streaming disponibili. La maggior parte delle piattaforme, tra cui servizi via cavo e satellitari, offriranno la copertura completa dell'evento, permettendo di vivere ogni momento emozionante direttamente da casa o tramite dispositivi mobili.

Consigli per le scommettere sul match

Scommesse sui marcatori: Considerati gli attaccanti di qualità presenti in entrambe le formazioni, puntare su un goleador potrebbe rivelarsi una scelta astuta.

Considerati gli attaccanti di qualità presenti in entrambe le formazioni, puntare su un goleador potrebbe rivelarsi una scelta astuta. Doppia chance X2: Dando un'occhiata alle statistiche storiche e alla stabilità mostrata dall'Inghilterra, optare per una doppia chance può aumentare le probabilità di successo, ma abbassare anche la potenziale vincita.

Dando un'occhiata alle statistiche storiche e alla stabilità mostrata dall'Inghilterra, optare per una doppia chance può aumentare le probabilità di successo, ma abbassare anche la potenziale vincita. Under/Over: La previsione dell’ammontare totale dei gol durante la partita potrebbe essere cruciale; se si considera una partita equilibrata e tesa, scegliere un "under" potrebbe essere prudente.

La previsione dell’ammontare totale dei gol durante la partita potrebbe essere cruciale; se si considera una partita equilibrata e tesa, scegliere un "under" potrebbe essere prudente. Handicap asiatico: Per sfruttare al meglio le quote, l'handicap asiatico offre una sfumatura interessante alle tradizionali scommesse di risultato.

Analisi delle quote scommesse Serbia - Inghilterra

Le quote fornite dai bookmaker riflettono spesso la percezione generale delle possibilità di una squadra in una specifica partita, comprese moltitudini di variabili come le condizioni fisiche dei giocatori, precedenti incontri e strategie presumibili. Per il match in questione, è essenziale scrutare attentamente le variazioni di quote, le quali possono offrire indizi significativi sui possibili esiti del match.

L'importanza delle statistiche per le scommesse

Analizzare le statistiche dettagliate come il possesso palla, tiri a segno, performance storiche nei principali tornei è essenziale per individuare la quota vincente Serbia - Inghilterra. Questi dati forniscono una panoramica quanto più accurata e precisa delle potenzialità di ciascun team e sono un punto focale delle strategie di scommessa.

Concludendo, il match del 16 Giugno agli Europei del 2024 promette scintille e opportunità per gli appassionati di scommesse e fan del calcio. Entrambe le squadre vorranno lasciare un segno nel torneo e raggiungere nuove altezze nella loro storia calcistica.

Tutti i match del Gruppo C

Nell'elenco che segue i lettori troveranno le previsioni dei nostri esperti di betting per gli altri match del Gruppo C

FAQ - Domande Frequenti

Quando giocano Serbia vs Inghilterra?

Il fischio di inizio è fissato per il 16 Giugno ore 21:00 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Dove guardare la diretta Serbia Inghilterra?

È possibile seguire tutte le partite del torneo sui canali sportivi di Sky per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre alcuni match verranno trasmessi in chiaro sui canali Rai.

Come scommettere sulla partita Serbia vs Inghilterra?

Stando ai siti di scommesse e agli esperti di betting, è la squadra ospite la favoritissima che dovrebbe riuscire a vincere senza troppe difficoltà e con un ampio scarto di goal.