In questo articolo i lettori potranno consultare i pronostici Turchia - Georgia dei nostri esperti confrontando le quote Euro 2024 con analisi match.

L'appuntamento per il Gruppo F è il 18 Giugno ore 18:00 con l'acceso match tra la nazionale turca dell'italianissimo Vincenzo Montella e la squadra georgiana di Willy Sagnol. In questa pagina gli appassionati di betting che intendono scommettere sugli Euro 2024 troveranno un'attenta analisi della partita con confronto dei precedenti testa a testa e risultati, somma di goal e percorsi alle qualificazioni, quote scommesse Europei e elementi utili per dei pronostici Turchia - Georgia quanto più accurati possibile.

Dettagli della partita: Turchia vs Georgia a Euro 2024

Uno dei match più attesi del Gruppo F degli Europei di Calcio 2024 è sicuramente quella che vedrà fronteggiarsi la nazionale turca con quella georgiana. La partita Turchia - Georgia si terrà il 18 Giugno ore 18:00 presso lo storico BVB Stadion di Dortmund. Questa città, già ricca di storia calcistica, si prepara ad accogliere una sfida che promette scintille e grande interesse da parte dei tifosi e degli appassionati di scommesse.

Quote Turchia - Georgia

Un esame delle quote scommesse Turchia - Georgia è fondamentale per avere un'idea ancora più chiara delle reali possibilità delle due nazionali. Ovviamente è l'1 della squadra turca la quota favorita dai siti di scommesse sportive online. Appare alquanto improbabile il pareggio tra le due formazioni, d'altronde però nella storia degli scontri diretti un match è finito in parità, per cui non si può escludere che questo scenario non possa verificarsi di nuovo. Anche in questo caso la quota Turchia - Georgia per il segno X è alta. Quota che si alza ancora di più per il 2 della squadra ospite.

In casi come questi i risultati fissi 1X2 potrebbero non essere soddisfacenti dato l'alto dislivello tecnico delle due squadre. Ecco perché potrebbe essere interessante prendere in considerazione altri mercati e le quote Turchia Georgia per le scommesse Europei come ad esempio una combo bet che combina un risultato fisso con somma di gol o no gol, under o over. Inoltre può tornare utile usufruire di promozioni dedicate all'evento, durante i tornei più popolari, infatti, gli operatori mettono a disposizione dei loro utenti alcuni dei migliori bonus scommesse.

Pronostici Turchia - Georgia per la partita del 18 giugno

Analizzando i dati recenti e le performance delle due squadre, gli esperti inclinano leggermente a favore della Turchia, grazie al suo track record leggermente migliore nei confronti diretti e alla solidità dimostrata nelle fasi di qualificazione. Tuttavia, la Georgia ha mostrato crescite significative nel proprio gioco, rendendo questo match potenzialmente imprevedibile. Si prevedono tattiche aggressive da parte di entrambi i team, con una possibile predominanza del gioco sulle fasce laterali.

Analizzando i dati recenti e le performance delle due squadre, gli esperti tendono a favore della squadra di casa grazie al record migliore sia negli scontri diretti che alle qualificazioni, momento in cui ha dimostrato grande solidità. La nazionale di Montella ha infatti collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con una media gol di 1,75 ed solo 0,88 in media di reti subite. Un dato estremamente interessante riguarda i cartellini gialli: ben 27 alle qualificazioni Euro 2024. Dato che ci suggerisce un pronostico Turchia - Georgia per scommettere sulle statistiche del match puntando su un over cartellini gialli.

Il nostro pronostico Turchia - Georgia 1x + NO GOAL + UNDER 3.5

Anche la nazionale georgiana ha saputo dimostrare una certa grinta che l'ha portata a questa fase a gironi degli Europei di Calcio. Tuttavia né gli scontri diretti né il percorso alle qualificazioni fanno ben sperare. Con 3 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse, ha una media di gol piuttosto bassa (1,4 a match contro l'1,8 di reti subite). Quindi i nostri pronostici Turchia - Georgia immaginano uno scenario in cui le due squadre avranno difficoltà a segnare, potrebbe anche verificarsi un no gol e non si esclude che la partita possa terminare in pareggio. Anche per la squadra georgiana sono interessanti i record riguardanti i cartellini: 27 gialli ed 1 rosso alle qualificazioni.

Volendo arrischiarsi con un risultato esatto Turchia - Georgia potremmo immaginare un 1-0 o anche uno 0-0.

Risultati dei precedenti incontri, statistiche e testa a testa

Un attento studio dei pronostici Turchia - Georgia richiede un'analisi dei precedenti testa a testa delle due squadre e dei risultati passati. Nel confronto diretto, le due nazionali mostrano un bilancio abbastanza equilibrato seppur i record sembrino sottolineare una leggera predominanza turca. Si contano infatti 3 vittorie della Turchia, 1 solo pareggio ed 1 vittoria della Georgia con una somma di goal di rispettivamente 12 e 5. Insomma, la storia sembra tendere a favore del team di Montella. Ma si sa che il mondo del calcio è sorprendente ed inaspettato e basta poco per far ribaltare tutti i pronostici.

Come guardare la partita in streaming

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti allo stadio, sarà possibile seguire la diretta Turchia vs Georgia anche in streaming attraverso le principali piattaforme sportive che offrono copertura degli Europei 2024. È importante assicurarsi di avere una connessione stabile per godersi senza intoppi ogni minuto di questo intrigante confronto europeo.

Consigli per le scommesse sugli Europei di Calcio

Ecco quindi alcuni consigli per scommettere sugli Europei di Calcio 2024

Migliori quote: Prima di piazzare qualsiasi scommessa, è fondamentale confrontare le quote offerte dai vari bookmaker. A volte, piccole differenze possono portare a potenziali vincite più alte.

Prima di piazzare qualsiasi scommessa, è fondamentale confrontare le quote offerte dai vari bookmaker. A volte, piccole differenze possono portare a potenziali vincite più alte. Analisi delle statistiche: Studiare le prestazioni passate, i gol segnati e subiti può fornire indizi preziosi sulla possibile evoluzione del match.

Studiare le prestazioni passate, i gol segnati e subiti può fornire indizi preziosi sulla possibile evoluzione del match. Tipi di scommessa: Oltre al classico 1X2, esplora opzioni come 'Over/Under' o 'Gol/No Gol', che potrebbero presentarsi con quote interessanti data la natura imprevedibile del confronto.

Oltre al classico 1X2, esplora opzioni come 'Over/Under' o 'Gol/No Gol', che potrebbero presentarsi con quote interessanti data la natura imprevedibile del confronto. Condizioni dei giocatori: Informazioni su possibili infortuni o squalifiche possono decisamente influenzare l'esito di una partita, pertanto è cruciale tenersi aggiornati fino all'ultimo momento.

L'importanza del contesto nel calcio

Nel calcio, così come nelle scommesse, il contesto può giocare un ruolo determinante. Le condizioni meteo, il morale della squadra, le scelte tattiche dell'allenatore e perfino l'atmosfera nello stadio possono alterare drasticamente le dinamiche di gioco. Ecco perché, oltre ai freddi numeri, è sempre bene considerare questi aspetti quando si analizza un evento calcistico di rilevanza internazionale come per la partita Turchia vs Georgia agli Europei 2024.

Conclusioni preliminari e strategie a lungo termine

Per individuare il pronostico vincente Turchia - Georgia e piazzare scommesse informate, non basta analizzare singolarmente la partita in oggetto. È essenziale avere una visione a lungo termine, includendo le strategie di gioco, la forma fisica dei giocatori chiave e le ambizioni complessive delle squadre nei tornei. Inoltre, mantenere un approccio calcolato e disciplinato nel betting è sempre la miglior politica per minimizzare rischi e massimizzare le eventuali vincite.

Tutte le altre partite del Gruppo F

I lettori che volessero scommettere sulle altre partite del Gruppo F possono consultare quote e previsioni dei nostri esperti

FAQ - Domande Frequenti

Quando giocano Turchia vs Georgia?

La partita si gioca il 18 Giugno alle ore 18:00 al BVB Stadion di Dortmund.

Dove vedere la diretta Turchia - Georgia?

Quasi tutti i match degli Europei di Calcio verranno trasmessi in esclusiva da Sky a parte quelli dell'Italia che saranno disponibili sulla Rai e Rai Play in streaming. Occorre consultare il palinsesto di quest'ultimo proprio per scoprire quali altri match potrebbe trasmettere.

Come scommettere su Turchia - Georgia?

Per individuare la quota vincente Turchia - Georgia è importante analizzare statistiche, scontri diretti e precedenti testa a testa. Sulla carta è la squadra di casa la più forte che non dovrebbe avere troppe difficoltà a sovrastare la nazionale georgiana. Tuttavia si tratta di due squadre ostiche, chiuse, con una poca propensione al gol ed un'alta propensione invece a commettere falli. Potrebbe essere interessante scommettere sulle statistiche riguardanti i gialli, se l'arbitro visiona il var o una combo bet con 1X e no gol.