In questo articolo si possono consultare i pronostici Olanda - Francia degli esperti confrontando le quote scommesse per Euro 2024 dei bookmakers.

Gli appuntamenti degli Europei di Calcio 2024 continuano con l'incontro tanto atteso tra la nazionale olandese e quella francese il 21 Giugno ore 21:00 al Leipzig Stadium di Lipsia. Due squadre tra le favoritissime per la vittoria del torneo che si scontrano per la trentunesima volta nella competizione garantendo un grande spettacolo. In questa pagina si possono consultare i pronostici Olanda - Francia dei nostri esperti attraverso un attento studio di precedenti storici, testa a testa e statistiche e quote Euro.

Dettagli della partita Olanda vs Francia

La sfida tra la nazionale olandese e quella francese in programma per il 21 Giugno alle ore 21:00 si preannuncia come uno degli incontri più entusiasmanti degli Europei di Calcio 2024. Questo match cruciale si terrà allo Leipzig Stadium di Lipsia per il Gruppo D della fase a gironi. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con l'ambizione di dominare la scena europea, si tratta infatti di due delle favorite a vincere il torneo. I pronostici Olanda - Francia non saranno facili da elaborare, ma le quote dei bookmakers possono dare già un'idea di quale sia il team favorito.

Quote Olanda - Francia

Naturalmente il primo passo per l'elaborazione di un pronostico Olanda - Francia il più accurato possibile è lo studio delle quote. Come si può ben immaginare, i vari bookmaker online suggeriscono che sia il segno 2 la quota favorita per questo incontro, vista la maggiore esperienza dei francesi nelle competizioni internazionali ma soprattutto grazie alla sua rosa invidiabile che conta i maggiori campioni delle principali squadre di calcio europee e non.

D'altra parte le quote Olanda - Francia sui risultati finali potrebbero risultare troppo piatte per gli scommettitori appassionati che in questo caso potrebbero voler esplorare tipologie di scommesse alternative. Alcuni dei mercati più interessanti che i giocatori potrebbero considerare, anche per aumentare il potenziale della propria schedina, sono le combo con un risultato finale abbinato ad una somma di goal o under/over.

Altrettanto interessante potrebbe essere per i giocatori usufruire di alcune promozioni messe a disposizione dai bookmaker per scommettere sugli Europei. I migliori bonus scommesse generalmente propongono un cashback sulle giocate perdenti o una percentuale calcolata sul deposito.

Risultati dei precedenti incontri e testa a testa

Nell'analizzare i confronti storici tra le nazionali olandese e francese, emergono dati interessanti che possono indubbiamente influenzare le quote scommesse Olanda - Francia. Le due squadre si sono affrontate ben 30 volte con un bilancio di 11 vittorie per gli olandesi, 4 pareggi e 15 vittorie per i francesi. La media di goal è impressionate e altrettanto equilibrata: 57 per i Paesi Bassi e 53 per i transalpini. Questi numeri ci mostrano una leggera predominanza della Francia negli scontri diretti, elemento da non sottovalutare nel formulare ogni tipo di previsione.

Pronostici Olanda - Francia: quale esito per la sfida del 21 giugno?

Analizzare le statistiche, ultime notizie, formazioni e info sulle due squadre consente di studiare dei pronostici Olanda - Francia vincenti. Da una parte la squadra di casa potrebbe sfruttare il proprio stile di gioco metodico per controllare il ritmo della partita, mentre i francesi sono noti per le loro capacità di accelerazioni improvvise del gioco, spinti sulle fasce da Hernandez e sfruttando la velocità dei suoi attaccanti come Mbappé.

Il pronostico vincente Olanda - Francia può risiedere in varie tipologie di giocata che non devono necessariamente limitarsi ai risultati finali ma possono allargarsi ad esempio ai marcatori, statistiche sull'incontro o somma di gol. Con ogni probabilità sarà proprio Mbappé uno dei marcatori favoriti per gli Euro 2024. Inoltre possiamo immaginare che sarà un match ricco di gol data l'alta prolificità della nazionale di Deschamps che alle qualificazioni ha collezionato 29 goal con una media impressionante di 3,63 reti in media a partita. Ecco perché alcuni esperti prevedono che possa verificarsi un 2 + OVER 2.5.

Il nostro pronostico Olanda - Francia 2 + OVER 2.5

I più intrepidi possono prendere in considerazione anche dei mercati più precisi ma allo stesso tempo più rischiosi come ad esempio i risultati esatti. Alla luce delle statistiche e delle informazioni a portata di mano, ci si può aspettare un risultato esatto Olanda - Francia di 1-3 o 0-3.

Analisi della forma delle squadre

La condizione attuale delle squadre è sempre un fattore determinante nei pronostici Olanda - Francia. La squadra di Deschamps ha dimostrato solidità e talento nell'ultimo periodo, anche se alcune prestazioni meno convincenti potrebbero porre quesiti sulla sua consistenza a lungo termine. D'altra parte, la nazionale di Koeman ha impressionato per la sua capacità di combinare una solida organizzazione difensiva con lampi di genialità in attacco. Monitorare gli eventuali infortuni o cambi last-minute nelle formazioni sarà essenziale per fare previsioni accurate.

Come seguire la partita in diretta streaming

Per coloro che non possono assistere di persona al Leipzig Stadium, ci sono molteplici opzioni per guardare la partita in streaming live. Piattaforme come Sky o Rai e app dei vari broadcaster sportivi permetteranno agli appassionati di seguire la diretta Olanda - Francia per seguire ogni azione del match, permettendo così di scommettere anche live.

Consigli utili per scommettere sugli Europei

Scommettere su eventi di tale portata richiede una strategia ben ponderata. Ecco alcuni suggerimenti utili per aumentare le possibilità di individuare la quota vincente Olanda - Francia:

Studiare le statistiche recenti di entrambe le squadre per comprendere meglio le loro tendenze di gioco. Valutare le condizioni fisiche dei giocatori chiave, poiché un infortunio può capovolgere completamente le aspettative di un incontro. Tenere monitorati i cambiamenti nelle quote Olanda - Francia fino all'inizio del match, per cogliere eventuali vantaggi.

Tutte le partite del Gruppo D

Nell'elenco che segue i giocatori possono trovare le analisi dei match dedicate a ciascun incontro del Gruppo D

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Olanda vs Francia?

La partita si svolgerà il 21 Giugno ore 21:00 al Leipzig Stadium di Lipsia.

Dove vedere la partita Olanda - Francia?

Gli appassionati di calcio e scommesse possono seguire la maggior parte dei match degli Europei di Calcio 2024 su Sky. Ad ogni modo alcune partite saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Si consiglia di consultare il palinsesto per saperne di più.

Come scommettere su Olanda - Francia?

La maggior parte dei pronostici Olanda vs Francia prevede la vittoria della squadra ospite con un grande scarto di gol. Alcuni esperti suggeriscono di puntare su una combo 2 + over 2.5 o su un 2 con handicap.