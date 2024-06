Qui si possono trovare le quote e i pronostici Svizzera - Germania dei nostri esperti per il match del Gruppo A degli Europei di Calcio.

La terza giornata della fase a gironi degli Europei di Calcio vede affrontarsi il 23 Giugno alle ore 21:00 la nazionale elvetica con quella tedesca ospitante dell'evento. Proseguendo la lettura si potranno consultare i pronostici Svizzera - Germania dei nostri esperti confrontando le quote scommesse Euro 2024 dei migliori bookmakers e analizzando i precedenti testa a testa e le statistiche delle due squadre.

Dettagli cruciali della partita Svizzera - Germania

Per elaborare i nostri pronostici Svizzera - Germania occorre avere tutti i dettagli dell'incontro. La nazionale di Yakin affronterà i tedeschi di Nagelsmann il 23 Giugno alle ore 21:00 in un palcoscenico del calcio europeo che illuminerà la serata a Francoforte. La Frankfurt Arena sarà teatro dell'emozionante confronto tra due squadre con una lunga storia di rivalità calcistica. Questa partita si inserisce nel contesto del gruppo A dell'Euro 2024 e potrebbe essere decisiva per delineare la squadra che passerà al prossimo step.

Quote Svizzera - Germania

Un attento esame delle quote scommesse Svizzera - Germania è fondamentale per avere un'anteprima dettagliata ed oggettiva delle reali possibilità di ciascuna squadra. Ovviamente la quota favorita per questo incontro è il risultato finale 2. I tedeschi di Nagelsmann sono i favoriti non solo per questa partita, ma anche come vincente degli Europei 2024. Appare improbabile un pareggio tra le due formazioni, anche se ve ne sono stati alcuni in passato. Mentre appare ancora più improbabile una vittoria della nazionale di Yakin la quale però potrebbe dare del filo da torcere ai suoi avversari soprattutto alla luce del ammirevole percorso fatto alle qualificazioni.

Oltre ai risultati finali 1X2, i giocatori possono prendere in considerazione anche altre tipologie di scommesse e quote Svizzera Germania. Ultimamente i migliori bookmaker online hanno inserito nel loro palinsesto mercati particolari che permettono di puntare su eventi specifici che possono verificarsi durante la partita come ad esempio Legno, Rigore, Ribaltone e così via. Si tratta di giocate meno blasonate ma altrettanto interessanti che potrebbero far alzare la potenziale vincita della propria schedina senza dover necessariamente scommettere su quote alte, quindi meno realistiche.

Un ulteriore elemento da considerare per scommettere sugli Europei sono le promozioni messe a disposizione dagli operatori per l'evento. Alcuni dei top bonus scommesse includono rimborsi sulle giocate perdenti, promo paracadute, quote maggiorate e vincite potenziate.

Pronostici Svizzera - Germania per il match del 23 giugno

Analizzando le attuali formazioni e gli ultimi risultati delle due squadre si può prevedere un match in cui saranno i tedeschi a condurre il gioco spinti anche dal fattore campo, in quanto giocano in "casa". Tuttavia gli svizzeri hanno dimostrato più volte di poter tenere testa a nazioni calcisticamente più quotate. Spesso considerati come gli underdogs delle competizioni internazionali, nell'ultima edizione degli Europei di Calcio sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale, successo che potrebbero ripetere anche quest'anno. Dunque la squadra tedesca è favorita dai pronostici Svizzera - Germania, tanto che molti esperti suggeriscono un risultato 2 + over 2.5 anche in vista dell'alta prolificità della nazionale elvetica, tuttavia non si possono escludere sorprese.

Volendo esplorare un pronostico Svizzera Germania vincente meno comune, si può prendere in considerazione un mercato parziale/finale immaginando che la nazionale tedesca faccia un primo tempo d'attesa cercando di colpir i propri avversari nella seconda half time.

Il nostro pronostico Svizzera - Germania X PARZIALE / 2 FINALE

Gli scommettitori più intrepidi possono avventurarsi in mercati più incerti come ad esempio un risultato esatto Svizzera - Germania. Essendo qualificata di diritto come nazione ospitante, non abbiamo molti dati o statistiche dei tedeschi alle qualificazioni, per cui possiamo fare affidamento solo alle informazioni relative alla nazionale elvetica. Gli svizzeri hanno messo a segno 22 goal subendone 11 alle qualificazioni vincendo 4 match, pareggiandone 5 e perdendone solo uno. Dunque una previsione più audace potrebbe essere un pareggio per 1-1 o 2-2 tra le due formazioni.

H2H: precedenti testa a testa e risultati

Negli anni vi sono state tantissime occasioni in cui la nazionale elvetica e quella tedesca si sono affrontate su campo europeo: ben 53 volte. Esaminando i dati storici emerge che: la Svizzera ha vinto 9 volte, pareggiato 8 mentre la Germania ha collezionato 36 vittorie. Questi numeri evidenziano una netta predominanza tedesca tanto che ogni pronostico Svizzera vs Germania da come favorita la squadra ospite. Ad ogni modo si sa che ogni partita è una storia a sé e le statistiche possono sempre riservare sorprese.

Guardare la partita in diretta streaming

Per chi non potesse essere presente allo stadio, ci sono diverse opzioni per seguire il match in diretta. Piattaforme come Sky Sport offriranno la copertura completa dell'incontro, assicurando ai fan di non perdere nemmeno un minuto dell'azione. Bisogna assicurarsi di avere una buona connessione internet e di aver sottoscritto un piano di abbonamento con l'operatore per seguire la diretta Svizzera - Germania.

Consigli per le scommesse su Euro 2024

Oltre all'analisi fatta in precedenza per trovare la quota vincente Svizzera Germania, gli appassionati di betting possono tenere in considerazione alcune strategie diffuse tra gli esperti di calcio e scommesse:

Analizzare le Formazioni: Prima di piazzare qualsiasi scommessa, è essenziale verificare le formazioni ufficiali. Eventuali assenze di giocatori chiave possono influenzare notevolmente l'esito della partita.

Prima di piazzare qualsiasi scommessa, è essenziale verificare le formazioni ufficiali. Eventuali assenze di giocatori chiave possono influenzare notevolmente l'esito della partita. Studiare le Statistiche e i Precedenti: Come abbiamo visto, la Germania ha un vantaggio storico sugli incontri diretti. Tuttavia, le dinamiche di gioco attuali potrebbero offrire nuovi scenari.

Studiare le Statistiche e i Precedenti: Come abbiamo visto, la Germania ha un vantaggio storico sugli incontri diretti. Tuttavia, le dinamiche di gioco attuali potrebbero offrire nuovi scenari.

Osservare le Quotazioni: Monitorare le quote proposte dai bookmakers può dare spunti interessanti sulle tendenze del mercato e sulla percezione della forza relativa delle due squadre.

Considerare Scommesse sui Marcatori: Avere informazioni sui migliori marcatori di entrambe le squadre può risultare utile per scommesse specifiche come 'marcatore durante la partita'. Previsioni Meteorologiche: Anche il tempo può influire sul rendimento delle squadre, specialmente se una di queste predilige un gioco veloce e tecnico su un terreno asciutto.

Tenendo conto dei vari fattori elencati, è possibile formulare una strategia di scommessa più consapevole ed efficace. In ogni caso consigliamo sempre e comunque di giocare responsabilmente.

Tutte le partite del Gruppo A

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Svizzera Germania?

L'incontro si terrà il 23 Giugno ore 21:00 alla Frankfurt Arena di Francoforte.

Dove guardare le partite degli Europei?

Per la diciassettesima edizione del torneo è Sky ad avere i diritti di trasmissione di gran parte delle partite degli Europei. Ad ogni modo alcuni match, come quelli dell'Italia ad esempio, verranno trasmessi in chiaro su Rai 1 e Rai Play, per cui si consiglia di consultare il palinsesto televisivo del canale per restare aggiornati.

Come scommettere su Svizzera - Germania?

I pronostici Svizzera - Germania dei bookmakers danno per favoritissima la nazionale tedesca che con ogni probabilità chiuderà il match con un ampio scarto di gol. In questo caso alcuni esperti suggeriscono 2 + Over 1.5 o 2 con handicap.