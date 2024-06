In questo articolo si possono consultare i pronostici Albania - Spagna dei nostri esperti confrontando le quote dei bookmakers e l'analisi match.

Il round finale della fase a gironi degli Europei di calcio si avvicina sempre di più ed iniziano a delinearsi quelle che saranno le nazionali che si sfideranno nella fase ad eliminazione diretta. Prima di allora vi sono ancora alcune gare in programma, come quella attesissima tra la nazionale albanese e quella spagnola il giorno 24 Giugno ore 21:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf. Per prepararsi a questo incontro i lettori possono trovare in questa pagina un'analisi del match con pronostici Albania - Spagna dei nostri esperti, quote Euro 2024 e statistiche.

Dettagli della partita: Albania vs Spagna

L'incontro tra le nazionali albanese e spagnola è indubbiamente uno degli eventi clou degli Euro 2024 che attira l'attenzione di fan e scommettitori da tutta Europa e oltre. Con il fischio di inizio previsto per le 21:00 locali, questa partita rappresenta un confronto cruciale nel Gruppo B specialmente per la squadra di casa. La Düsseldorf Arena, conosciuta per la sua moderna architettura e l'atmosfera elettrizzante, sarà teatro di questo importante incontro del Campionato Europeo di Calcio.

Quote Albania - Spagna

Anche le quote Albania - Spagna non hanno dubbi: è la nazionale di De La Fuentes la favorita per vincere l'incontro. Il risultato finale 2 è quotato notevolmente basso da tutti i siti di scommesse sportive online indicando quindi che gli spagnoli dovrebbero fermare gli albanesi senza troppe difficoltà, e probabilmente anche con un ampio scarto di goal. In casi come questi puntare sui tradizionali 1X2 potrebbe rivelarsi poco divertente e conveniente, ecco perché una strategia comune a molti scommettitori è quella di valutare opzioni alternative per le proprie scommesse.

Tra le quote scommesse Albania - Spagna più interessanti troviamo indubbiamente i mercati relativi alla somma di goal (under/over) così come il goal/no-goal. Inoltre i giocatori potrebbero voler prendere in considerazione quote più accattivanti come relative a tipologie di giocata quali le combo, parziale/finale e statistiche sul match.

Un ulteriore elemento da considerare quando si vuole scommettere su eventi di rilievo come l'Europeo di Calcio sono le promozioni messe a disposizione dai migliori siti ADM. In questo caso i top bonus scommesse possono comprendere quote maggiorate, cashback o promo paracadute su specifici match.

Pronostici Albania - Spagna per il match del 24 giugno

Analizzando le performance recenti e la storia dei confronto diretti, è facile intuire perché i pronostici Albania - Spagna indichino la squadra ospite come assoluta favorita. Oltre ad aver vinto in tutti scontri precedenti su campo europeo, gli spagnoli hanno portato avanti uno straordinario percorso durante le qualificazioni con un'altissima media gol (3,13 a partita e solo 0,63 subiti), un possesso palla tra i più alti del 67% ed una precisione dei passaggi senza eguali con il 90% di accuratezza. A differenza della nazionale albanese che non brilla sicuramente per la media gol (solo 1,5 a match) ma dimostra di saper tenere la difesa alta avendo incassato solo 4 gol alle qualificazioni.

Dunque occhio alle sorprese, il calcio è noto per la sua imprevedibilità. Inoltre ad influire sulla partita potrebbero esserci diverse variabili come condizioni fisiche dei giocatori chiave e formazioni. Esaminando più a fondo i pronostici Albania - Spagna possiamo immaginare quali siano le probabilità che si verifichino i risultati finali 1X2:

Spagna vincente: Statisticamente probabile basandosi sui precedenti

Statisticamente probabile basandosi sui precedenti Pareggio: Una possibilità meno probabile, ma remunerativa in termini di quote

Una possibilità meno probabile, ma remunerativa in termini di quote Vittoria dell'Albania: Un esito altamente improbabile, ma con quote alte che potrebbero tentare i scommettitori più audaci.

Il nostro pronostico Albania - Spagna Under casa 1.5 + Over ospite 1.5

Appare evidente come la quota vincente Albania - Spagna sia secondo le previsioni dei bookmaker, il segno 2. Tuttavia come accade spesso in questi casi in cui una squadra è nettamente superiore alla sua avversaria, le quote potrebbero non offrire grandi possibilità di vincita. Ecco perché potrebbe essere una scelta astuta optare per mercati alternativi come ad esempio le combo risultato finale + under/over o somma di goal. I nostri esperti ad esempio prevedono una vincita con un grande scarto di reti da parte degli spagnoli che potrebbe tradursi con un Under casa 1.5 + Over ospite 1.5.

Risultati storici: analisi dei precedenti testa a testa

Con ogni probabilità la maggior parte dei pronostici Albania - Spagna individuano già senza dover studiare troppo l'incontro quale sia il risultato favorito per questo match. Tuttavia è fondamentale conoscere ed esaminare i precedenti incontri tra le due squadre per avere un quadro chiaro e completo. Le statistiche parlano chiaro e indicano che siano gli spagnoli i favoriti per questa partita: in passato vi sono state 8 vittorie per la Spagna, zero pareggi e zero vittorie per l'Albania. Questo trend storico potrebbe influenzare notevolmente i pronostici Euro 2024 e le quote per le imminenti scommesse, suggerendo una forte predominanza della squadra spagnola basata sui risultati passati.

Risultato esatto Albania - Spagna

Un ulteriore pronostico interessante e anche parecchio audace è il risultato esatto Albania - Spagna. Puntare sui risultati esatti può essere un'ottima strategia per aumentare la potenziale vincita della propria schedina, ma allo stesso tempo può essere una giocata più rischiosa rispetto ai tradizionali risultati finali 1X2. Per quanto riguarda il match del 24 Giugno possiamo immaginare un importante numero di goal da parte della nazionale spagnola tanto che l'incontro potrebbe finire 0-3 o 0-4. Sembra improbabile che la squadra albanese possa violare la difesa de La Roja.

Dove vedere la partita in streaming

Per gli appassionati che desiderano seguire la partita, diverse piattaforme offriranno la trasmissione dello scontro in diretta Albania vs Spagna. Solitamente, i diritti di trasmissione degli europei sono gestiti da grandi network televisivi e piattaforme di streaming online. Sarà possibile accedere alla diretta tramite servizi di abbonamento o app dedicate, garantendo così a tutti gli interessati di non perdere nemmeno un minuto di questo emozionante incontro di calcio. Per questa diciassettesima edizione del torneo è Sky a detenere i diritti, dunque tutte le partite potranno essere seguite sui canali Sport dell'operatore anche se quelle dell'Italia ed alcune della fase a gironi verranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1.

Consigli per le scommesse sugli Europei di Calcio

Fare una scommessa informativa richiede analisi e intuizione. Per individuare il pronostico vincente Albania - Spagna, bisogna valutare attentamente le formazioni, le condizioni dei giocatori e le strategie pre-partita annunciati dai due allenatori. Inoltre, tenendo conto del forte track record della Selecciòn, combinazioni di scommesse multiple potrebbero essere particolarmente indicate:

Scommettere sulla 'vittoria della Spagna' combinata con 'over 2.5 gol nella partita' può risultare una strategia vincente. Valutare le 'scommesse live', soprattutto se l'Albania dovesse tenere un risultato positivo iniziale, potrebbe offrire quote interessanti a favore degli spagnoli.

Gli appassionati di scommesse farebbero bene a monitorare le quote fino agli ultimi momenti prima della partita, per catturare eventuali variazioni significative legate a notizie dell'ultimo minuto, come infortuni o cambiamenti climatici. Infine, ricordiamo sempre di giocare responsabilmente, considerando le scommesse come una forma di intrattenimento.

FAQ - Domande frequenti

Quando giocano Albania - Spagna?

Il fischio di inizio è programmato per il 24 Giugno ore 21:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf.

Dove vedere la partita Albania Spagna?

Tutte le partite degli Europei di Calcio verranno trasmesse sui canali sportivi di Sky e saranno visibili per gli abbonati al pacchetto Sport. In ogni caso i match dell'Italia, alcune partite della fase a gironi e tutte quelle della fase ad eliminazione diretta saranno trasmesse anche su Rai 1 in chiaro.

Come scommettere su Albania vs Spagna?

I pronostici Albania vs Spagna suggeriscono che sarà la squadra di De la Fuente a condurre il gioco con una vittoria accompagnata da un gran numero di gol. Alcuni esperti suggeriscono un mercato combo con 2 + over 2.5 o una combinazione under 1.5 casa e over 1.5 ospite.