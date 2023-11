I passaggi per l'iscrizione Daznbet e la creazione di un conto gioco online

Daznbet è un sito di proprietà di Dazn, noto fornitore di contenuti sportivi in streaming. A differenza dell’azienda madre però, Daznbet offre la possibilità di fare scommesse sportive, betting live, scommesse virtuali, casinò, casinò live, giochi di carte, poker, bingo, soft games e lotterie. L'operatore offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, consentendo di scommettere su una vasta gamma di sport, dai classici come calcio, basket e tennis, fino a discipline come freccette, tennis da tavolo, pugilato e tanti altri.

Per poter scommettere su Daznbet è necessario aprire un conto gioco. La procedura è semplice e veloce e i requisiti sono quelli validi per tutti i bookmaker di scommesse online:

Essere maggiorenni

Essere in possesso di un documento identificativo valido

In questa guida vedremo come effettuare l'iscrizione e registrarsi su Daznbet.

I passaggi da seguire per la registrazione su Daznbet

Innanzitutto è necessario:

Accedere al sito web di Daznbet Italia e cliccare sul tasto rosa in alto a destra. Si aprirà una schermata contenente il formulario di registrazione coperto da una seconda schermata su cui è possibile inserire il codice fiscale (e gli altri campi si riempiranno di conseguenza, con eccezione di nome e cognome). Se non ci si ricorda del proprio codice fiscale, è possibile cliccare su “Non lo ricordo” ed inserire i dati personali manualmente. In ogni caso, è indispensabile cliccare la casella "Conferma che questo è il tuo codice fiscale" per poter passare alla pagina successiva. In basso a destra appare invece un campo contrassegnato con “codice presentatore”. Le offerte di benvenuto disponibili su Daznbet sono ottenibili digitando il codice promo Daznbet al deposito. Tuttavia, qualora si disponga di un codice reperito altrove, sarà possibile inserirlo in questo campo. Una volta cliccato sul pulsante in basso recante la scritta "Fase successiva" si aprirà la seconda schermata. Qui vanno inseriti i dati del conto. Si tratta delle informazioni utili ad effettuare l'accesso successivamente e/o a recuperare accesso all'account qualora ci si fosse dimenticati di qualcuna delle credenziali. È necessario inserire l'indirizzo email due volte e creare una password sicura che contenga almeno almeno 8 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, una minuscola ed un numero. La password (che va digitata due volte) può contenere anche caratteri speciali (! . , : ; ? + -). Tra le altre informazioni, infatti, è necessario inserire almeno un numero di telefono e una domanda/risposta di sicurezza. L’ultimo campo, “Periodo di tempo”, permette di impostare una autolimitazione sul valore settimanale o mensile di deposito. Si tratta di una misura di tutela per il giocatore stesso che potrà così assicurarsi di non depositare e quindi spendere più di una somma prestabilita. Tale limite può, tuttavia, essere modificato in qualsiasi momento, successivamente, dopo aver effettuato il login al conto gioco. Nella terza schermata è imperativo inserire i dati di residenza e del documento di identità che lo scommettitore ha deciso di utilizzare per la creazione dell’account di gioco. Questa pagina è divisa verticalmente in due:

A destra sarà necessario selezionare un documento tra carta d'identità, patente di guida, ecc e inserire manualmente le informazioni relative al numero del documento, ente e data di rilascio e data di scadenza.

A sinistra sono richieste informazioni relative a via, numero civico, cap del comune, provincia e nazione di residenza

Nella quarta e ultima schermata è possibile leggere e accettare i termini e condizioni, le condizioni generali e l’informativa sulla privacy e quindi procedere con la finalizzazione della creazione dell’account Daznbet cliccando sul tasto in basso con la dicitura "Registrati". A questo punto non resta che verificare l’account per poterlo utilizzare.

Bonus Benvenuto Daznbet subito dopo l’iscrizione

Come accennato in precedenza, il sito Daznbet offre due tipi di bonus benvenuto per i nuovi utenti che effettuano la registrazione di un nuovo account sul sito di scommesse Daznbet online.

Requisiti necessari per l’ottenimento del bonus di benvenuto sono

Versamento del primo deposito entro 7 giorni dall’apertura del conto gioco

giorni dall’apertura del conto gioco Utilizzo del relativo codice promo

Nota: I bonus non sono prelevabili. Possono essere prelevati esclusivamente gli importi derivanti dalle vincite (vedi saldo prelevabile all'interno del tuo profilo).

*Non concorre all’ottenimento del Bonus la ricarica effettuata tramite bonifico bancario. Per maggiori dettagli sui Bonus benvenuto Daznbet, invitiamo a consultareil nostro articolo specifico sull’argomento.

Per dettagli sulle specifiche dei bonus, rinviamo ai termini e condizioni disponibili sul sito dell'operatore.

Verifica dell’account di gioco Daznbet

Una volta creato l’account di gioco Daznbet, per poterlo utilizzare sarà necessario procedere alla verifica dello stesso. Si tratta di una procedura standard, comune a tutti i bookmaker, fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità del sito di scommesse.

Entro 30 giorni dalla registrazione sarà necessario inviare al Concessionario una copia leggibile fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità utilizzato in fase di registrazione al sito.

Il documento di riconoscimento può essere trasmesso tramite una delle seguenti modalità:

Invio via e-mail all’indirizzo supporto@daznbet.it

all’indirizzo supporto@daznbet.it Caricamento dal profilo personale accedendo alla vista “Dettaglio conto” -> “Profilo” -> "Carica documento"

Metodi di pagamento accettati per aprire un conto

Per poter effettuare giocate è necessario inserire uno tra i seguenti metodi di pagamento validi per il deposito e il prelievo sul conto Daznbet:

Carta di credito/debito/prepagata (VISA, Mastercard, Postepay),

Skrill

Bonifico su Conto Corrente Bancario/Postale*

*L’utilizzo del bonifico come metodo di pagamento non permette di usufruire dei bonus di benvenuto offerti da Daznbet.

Nota che il minimo importo di deposito per operazione è di 10€, mentre il massimo è di 2000€.

Vediamo quindi brevemente come effettuare versamenti e prelievi.

Versamento dopo l'iscrizione

Dopo la registrazione Daznbet, per effettuare un versamento, è necessario seguire i passaggi seguenti:

Accedere al Profilo personale del conto di gioco “Dettaglio conto” Selezionare Versamenti o cliccare sul pulsante Ricarica in alto a destra Scegliere il metodo di pagamento che si desidera utilizzare Compilare i dati richiesti e cliccare Conferma

Prelievo dal conto gioco

Per effettuare un prelievo è necessario seguire i passaggi seguenti:

Accedere al Profilo personale del conto di gioco “Dettaglio conto” Selezionare Prelievi Scegliere il metodo di pagamento su cui ricevere i fondi Compilare i dati richiesti e cliccare Conferma

FAQ

Chi può aprire un conto gioco?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di un documento identificativo valido.

Posso usufruire di più bonus benvenuto creando account multipli?

Le promozioni in Bonus sono limitate ad un solo Bonus per nucleo familiare, anche in presenza di più computer presso lo stesso nucleo familiare. L’identità dell’utente è determinata in base a tutte o ad una parte dei seguenti elementi: nome, indirizzo postale, indirizzo IP, numero di carta di credito e qualsiasi forma di identificazione eventualmente richiesta.

Come chiudere un conto gioco?

Il Cliente, titolare del Conto di Gioco può richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso, penalità e senza dover specificare alcuna motivazione, la chiusura dello stesso, tramite comunicazione scritta al Concessionario inviando un’email all’indirizzo: supporto@daznbet.it

Cosa succede al denaro depositato in caso di chiusura del conto gioco?

Alla chiusura del Conto di Gioco, il Cliente ha il diritto di prelevare le eventuali somme in giacenza, al netto di eventuali Bonus non ancora utilizzati.

Cosa succede se non utilizzo un conto gioco per un lungo periodo?

Tutti i Conti di Gioco non movimentati da 36 (trentasei) mesi vengono considerati estinti e l’eventuale saldo è devoluto all’Erario.

Posso prelevare il bonus dal conto gioco?

I bonus non sono prelevabili. Possono essere prelevati esclusivamente gli importi derivanti dalle vincite (vedi saldo prelevabile all'interno del profilo). Non possono essere prelevati gli importi versati e non giocati presenti sul Conto di Gioco a meno che non si intenda procedere con la chiusura del Conto di Gioco. Il minimo importo di prelievo per operazione è di 10€, mentre il massimo per operazione è di 2000€.