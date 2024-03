Come ottenere il Bonus sulle Multiple Daznbet fino al 130%

In questo articolo analizzeremo le condizioni di riscatto del Bonus Multipla Daznbet e il valore per le selezioni.

Numerosi siti scommesse offrono incentivi sulle multiple e Daznbet è uno di questi.

Nei paragrafi seguenti forniremo una panoramica chiara delle percentuali di bonus applicabili sulla base del numero di eventi in schedina. Chiariremo quali sono i criteri per partecipare alla promozione sulle multiple e quali scommesse sono escluse dal conteggio. Per analizzare approfonditamente l’offerta di giochi, scommesse e casinò Daznbet si può prendere visione della nostra recensione sull’argomento.

Come si articola il Bonus Multiple Daznbet

Il Bonus sulle Multiple di Daznbet è una maggiorazione da applicare alle multiple a partire da 5 eventi in caso di scommessa vincente. La percentuale di bonus applicabile aumenta dal 5% al 130% all’aumentare del numero di avvenimenti inclusi nel biglietto giocato.

Termini Bonus Daznbet sulle Multiple

Tutte le promo e offerte Daznbet sono regolate da condizioni specifiche e la stessa cosa vale anche nel caso del Bonus Multipla Daznbet. Vediamo qui in particolare quali sono le specificità di questo bonus:

Numero di eventi da inserire in schedina compreso tra 5 e 30

Quota singola per evento uguale o superiore a 1.55

Il Bonus si applica ad eventi pre-match e live

La vincita massima ottenibile per la scommessa multipla è fissata a 50.000€.

Tabella incrementi percentuali Bonus Multiple Daznbet

Analizziamo adesso più nello specifico le quote di bonus corrispondenti a un determinato numero di eventi qualificanti inseriti in schedina:

Eventi Percentuali 5 5% 6 9% 7 12% 8 16% 9 20% 10 25% 11 28% 12 32% 13 35% 14 40% 15 45% 16 50% 17 55% 18 61% 19 68% 20 74% 21 80% 22 85% 23 92% 24 100% 25 105% 26 110% 27 115% 28 120% 29 125% 30 130%

Bonus Multipla Daznbet VS Altri Bonus Multipla

Domande Frequenti Bonus Multipla Daznbet

Qual è la quota minima per evento per riscattare il Bonus multipla?

La quota stabilita da Daznbet per il Bonus sulle multiple è di 1.55

Posso ottenere vincite illimitate col Bonus Multipla?

No, è stabilito un tetto massimo a 50 mila euro.

Quanti eventi posso inserire nella schedina per partecipare all’offerta sulle multiple?

È possibile aggiungere dai 5 ai 30 eventi per riscattare il bonus sulle vincite.