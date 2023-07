In questo articolo i lettori troveranno tutte le info utili sul codice presentatore DaznBet e sul bonus scommesse del nuovo operatore in Italia.

DAZNBet è tra i nuovi siti scommesse italiani e ha lanciato la sua attività a pochi mesi dall’arrivo sul mercato dell’omonima app di streaming per la distribuzione di contenuti video dal mondo dello sport.

Il bookmaker online propone un bonus di benvenuto per le scommesse sportive, suddiviso sui primi tre depositi che può arrivare a una cifra totale complessiva di 250€ di bonus scommesse. Per partecipare alla promozione, bisogna conoscere e inserire il codice promozionale DAZNBet dedicato alla promo, di cui si parlerà nel dettaglio in questa pagina.

Codice presentatore DAZNBet: come funziona?

Gli utenti che si registrano per la prima volta sul nuovo sito scommesse online noteranno che hanno la possibilità di digitare in fase di registrazione un codice presentatore DaznBet. Mentre è possibile inserire un codice promozionale DaznBet in fase di versamento. Come funzionano ma soprattutto qual è la differenza tra i due?

Nel primo caso parliamo di codici riservati ai nuovi iscritti che possono quindi utilizzarli per esprimere la loro preferenza in tema di welcome bonus per coloro che aprono per la prima volta un conto gioco. Mentre nel secondo caso si parla di codici che possono essere utilizzati dai giocatori già iscritti magari per prendere parte a specifiche promozioni periodiche. In ogni caso si tratta di operazioni opzionali, non necessarie per iscriversi o depositare, ma possono rivelarsi utili per ottenere specifici bonus scommesse o casino.

Qual è il codice presentatore DAZNBet?

Il codice presentatore DaznBet generalmente può essere individuato nella pagina dei termini e condizioni del bonus scommesse di cui si voglia usufruire. In caso di offerte speciali, è possibile consultare questa pagina per scoprire eventuali codici dedicati ed esclusivi.

È importante tenere in considerazione che l'utilizzo del codice promozionale DaznBet è sempre una scelta facoltativa dunque non necessaria per aprire un conto gioco o per depositare sul sito. Tuttavia si rende necessario per poter ottenere un bonus benvenuto specifico o per aderire ad una promo speciale.

Registrazione DAZNBet: come iscriversi

Per iniziare a giocare su questo sito di scommesse bisogna completare la procedura di iscrizione. Nulla di troppo complicato, soprattutto se si confrontano gli step da seguire con quelli previsti in altri bookmaker italiani.

In caso di dubbi, è possibile consultare l’elenco puntato qua sotto:

Visitare il sito DAZNBet.it Cliccare sul pulsante di colore fucsia “Registrati” posto in alto a destra Inserire il codice fiscale o compilare manualmente tutti i campi della prima parte del formulario Nel primo step è anche presente il campo Codice presentatore DAZNBet che il lettore può completare in modo facoltativo qualora ne sia in possesso (ad esempio in caso di iniziative speciali o specifici bonus scommesse) Fornire recapito telefonico ed email prima di creare le credenziali di accesso. In questo step verrà anche chiesto di fissare il limite di ricarica settimanale, oltre a selezionare la domanda di sicurezza, fornendo la relativa risposta Inserire il proprio indirizzo di residenza e fornire i dati di un documento di identità valido, necessario per il controllo dell’identità richiesto dalla legge entro 30 giorni dalla registrazione a qualsiasi sito di scommesse autorizzato dall’ADM Spuntare le caselle necessarie per creare l’account di gioco su DAZNBet.

DaznBet: bonus benvenuto scommesse sportive fino 250€

Come anticipato precedentemente, il bonus benvenuto DaznBet per i nuovi utenti è diviso in tre parti, ognuna delle quali è legata alla prima, seconda e terza ricarica dopo l’iscrizione. Occorre digitare in fase di primo versamento il codice promozionale DaznBet, necessario per l'attivazione del bonus scommesse, consultabile nei termini e condizioni dell'offerta.

Caratteristica Dettagli Bonus benvenuto per le scommesse sportive max 250 €, così suddivisi: 50 €, 100 €, 100 € (per 1°, 2° e 3° deposito). Deposito minimo 5 € Requisiti di gioco 3x per il fun bonus Metodi di pagamento ammessi Tutti tranne il bonifico bancario Quota Minima per il Rigioco 2.0 (1° bonus), 1.5 (2° e 3° bonus) Codice Promozionale DaznBet "DAZ******"

Come ricevere il bonus benvenuto DaznBet

A seguito di un assaggio di quel che il nuovo bookmaker online offre agli utenti che si registrano per la prima volta, non resta che entrare nel dettaglio della promozione e scoprirne il funzionamento. Ecco come aderire all'iniziativa:

Completare la registrazione e convalidare il conto gioco Inserire il codice promozionale DaznBet prima del primo deposito Viene accreditato il primo bonus, pari al 50% della ricarica fino a 50 € Effettuare un secondo deposito dopo il completamento del rigioco del primo deposito e del relativo bonus sport Attendere l’accredito del secondo bonus, pari al 50% della seconda ricarica fino a 100 € Effettuare un terzo deposito dopo il completamento del rigioco dei primi due depositi e dei relativi bonus sport Attendere l’accredito del terzo bonus, pari al 50% della terza ricarica fino a 100 €. Ogni fase del bonus richiede un deposito minimo di 5 €. Il rigioco del deposito e del bonus scommesse precedente deve essere completato prima che il bonus divenga utilizzabile. Per l'attivazione del secondo e terzo bonus, il deposito deve essere effettuato solo dopo l'attivazione delle voci ed esso relative nella sezione Bonus del conto di gioco.

I bonus DaznBet sono erogati sotto forma di fun bonus e non sono prelevabili. La conversione in bonus reale richiede il piazzamento di scommesse per un volume pari a tre volte l'importo dell'importo ricevuto, rispettando le quote minime stabilite e con importi di scommessa compresi tra 1€ e 20€.

È necessario un codice presentatore DaznBet per ottenere il welcome bonus?

L'attuale offerta di benvenuto richiede la digitazione del codice promozionale DaznBet dedicato in fase di versamento. Sebbene questa sia una scelta opzionale dell'utente, che dunque non influenza in alcun modo il procedimento di ricarica, è necessaria per poter ottenere il bonus scommesse dedicato. Differente è il codice presentatore DaznBet che invece può essere inserito in fase di registrazione, nel campo apposito, qualora l'iniziativa in corso preveda l'inserimento dei codici al momento dell'iscrizione.

Metodi di pagamento disponibili

Capita sovente che le offerte di benvenuto siano legate ad un primo versamento qualificante effettuato a seguito dell'iscrizione sul portale. Occorre sottolineare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono qualificanti per ottenere i welcome bonus, motivo per cui è sempre opportuno consultare T&C delle varie offerte. Nelle due tabelle qua sotto, un riassunto dei metodi disponibili per deposito e prelievo su DaznBet.

Depositi

Metodo di pagamento Limiti di deposito Velocità di deposito Commissioni Visa 10 € - 2.000 € Immediata Nessuna MasterCard 10 € - 2.000 € Immediata Nessuna Bonifico Bancario 10 € - 2.000 € 2-3 giorni lavorativi Nessuna Skrill 10 € - 2.000 € Immediata Nessuna Postepay 10 € - 2.000 € Immediata Nessuna

Prelievi

Metodo di pagamento Limiti di prelievo Tempistica per i prelievi Commissioni Visa 10 € - 2.000 € 3-5 giorni lavorativi Nessuna MasterCard 10 € - 2.000 € 3-5 giorni lavorativi Nessuna Bonifico bancario 10 € - 2.000 € 5-7 giorni lavorativi Nessuna Skrill 10 € - 2.000 € Entro 72 ore Nessuna Postepay 10 € - 2.000 € 3-5 giorni lavorativi Nessuna

DanzBet a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul codice presentatore DaznBet

Cosa succede se viene inserito il codice presentatore DaznBet ma non quello promozionale?

A seconda dell'iniziativa in corso e alla quale si voglia prendere parte, è possibile digitare un codice presentatore DaznBet o promozionale. Il primo può essere inserito al momento della registrazione sul sito, il secondo in fase di deposito. Dunque il momento e il tipo di codice da utilizzare dipende esclusivamente dalle condizioni previste dall'iniziativa.

Come funziona il bonus DaznBet?

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sul portale di gioco (solo maggiorenni) possono ottenere un welcome bonus scommesse. In genere le promozioni di benvenuto richiedono, oltre all'iscrizione e alla validazione del conto, anche l'effettuazione di una o più ricariche qualificanti. Tutti termini e condizioni delle iniziative in corso possono essere consultati sul sito ufficiale.

Bisogna inserire un altro codice promozionale nel secondo e terzo deposito?

No, il codice promozionale DaznBet legato all’offerta va incluso solo in corrispondenza della prima ricarica. Bisognerà attendere l'attivazione delle voci relative ai successivi bonus scommesse nella scheda dei depositi per procedere con l'ottenimento degli ulteriori crediti di gioco.