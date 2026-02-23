WBCアメリカ代表ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前大会で決勝で日本代表に敗れて涙をのんだアメリカ代表は、6大会連続6度目の出場となる今大会でリベンジに燃える。
本記事では、WBC2026に出場するアメリカ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBC野球アメリカ代表｜試合日程・対戦カード
アメリカ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールBに入り、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦する。
1次ラウンドの日程・対戦カード
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
10:00
|ブラジル vs アメリカ
|ダイキン・パーク
|2026年3月8日(日)
10:00
|アメリカ vs イギリス
|ダイキン・パーク
|2026年3月10日(火)
9:00
|アメリカ vs メキシコ
|ダイキン・パーク
|2026年3月11日(水)
10:00
|アメリカ vs イタリア
|ダイキン・パーク
※日本時間表記
WBC野球アメリカ代表｜メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|19
|投手
|メイソン・ミラー
|サンディエゴ・パドレス
|22
|投手
|クレイトン・カーショウ
|現役引退（前ロサンゼルス・ドジャース）
|26
|投手
|ノーラン・マクリーン
|ニューヨーク・メッツ
|27
|投手
|タリク・スクーバル
|デトロイト・タイガース
|30
|投手
|ポール・スキーンズ
|ピッツバーグ・パイレーツ
|31
|投手
|マシュー・ボイド
|シカゴ・カブス
|35
|投手
|クレイ・ホームズ
|ニューヨーク・メッツ
|40
|投手
|ブラッド・ケラー
|フィラデルフィア・フィリーズ
|41
|投手
|ジョー・ライアン
|ミネソタ・ツインズ
|48
|投手
|グリフィン・ジャックス
|タンパベイ・レイズ
|52
|投手
|マイケル・ワカ
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|53
|投手
|デビッド・ベッドナー
|ニューヨーク・ヤンキース
|55
|投手
|ゲイブ・スパイアー
|シアトル・マリナーズ
|59
|投手
|ギャレット・ウィットロック
|ボストン・レッドソックス
|60
|投手
|ギャレット・クレビンジャー
|タンパベイ・レイズ
|62
|投手
|ローガン・ウェブ
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|16
|捕手
|ウィル・スミス
|ロサンゼルス・ドジャース
|29
|捕手
|カル・ローリー
|シアトル・マリナーズ
|2
|内野手
|アレックス・ブレグマン
|シカゴ・カブス
|5
|内野手
|アーニー・クレメント
|トロント・ブルージェイズ
|7
|内野手
|ボビー・ウィット・ジュニア
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|11
|内野手
|ガナー・ヘンダーソン
|ボルチモア・オリオールズ
|13
|内野手
|ブライス・トゥラング
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|24
|内野手
|ブライス・ハーパー
|フィラデルフィア・フィリーズ
|43
|内野手
|ポール・ゴールドシュミット
|FA（前ニューヨーク・ヤンキース）
|4
|外野手
|ピート・クロウ・アームストロング
|シカゴ・カブス
|25
|外野手
|バイロン・バクストン
|ミネソタ・ツインズ
|99
|外野手
|アーロン・ジャッジ
|ニューヨーク・ヤンキース
|‐
|外野手
|ロマン・アンソニー
|ボストン・レッドソックス
|12
|指名打者
|カイル・シュワバー
|フィラデルフィア・フィリーズ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
