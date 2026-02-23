WBCアメリカ代表ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前大会で決勝で日本代表に敗れて涙をのんだアメリカ代表は、6大会連続6度目の出場となる今大会でリベンジに燃える。

本記事では、WBC2026に出場するアメリカ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBC野球アメリカ代表｜試合日程・対戦カード

アメリカ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールBに入り、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦する。

1次ラウンドの日程・対戦カード

試合日時 対戦カード 会場 2026年3月7日(土)

10:00 ブラジル vs アメリカ ダイキン・パーク 2026年3月8日(日)

10:00 アメリカ vs イギリス ダイキン・パーク 2026年3月10日(火)

9:00 アメリカ vs メキシコ ダイキン・パーク 2026年3月11日(水)

10:00 アメリカ vs イタリア ダイキン・パーク

※日本時間表記

WBC野球アメリカ代表｜メンバー・ロースター

背番号 ポジション 名前 所属 19 投手 メイソン・ミラー サンディエゴ・パドレス 22 投手 クレイトン・カーショウ 現役引退（前ロサンゼルス・ドジャース） 26 投手 ノーラン・マクリーン ニューヨーク・メッツ 27 投手 タリク・スクーバル デトロイト・タイガース 30 投手 ポール・スキーンズ ピッツバーグ・パイレーツ 31 投手 マシュー・ボイド シカゴ・カブス 35 投手 クレイ・ホームズ ニューヨーク・メッツ 40 投手 ブラッド・ケラー フィラデルフィア・フィリーズ 41 投手 ジョー・ライアン ミネソタ・ツインズ 48 投手 グリフィン・ジャックス タンパベイ・レイズ 52 投手 マイケル・ワカ カンザスシティ・ロイヤルズ 53 投手 デビッド・ベッドナー ニューヨーク・ヤンキース 55 投手 ゲイブ・スパイアー シアトル・マリナーズ 59 投手 ギャレット・ウィットロック ボストン・レッドソックス 60 投手 ギャレット・クレビンジャー タンパベイ・レイズ 62 投手 ローガン・ウェブ サンフランシスコ・ジャイアンツ 16 捕手 ウィル・スミス ロサンゼルス・ドジャース 29 捕手 カル・ローリー シアトル・マリナーズ 2 内野手 アレックス・ブレグマン シカゴ・カブス 5 内野手 アーニー・クレメント トロント・ブルージェイズ 7 内野手 ボビー・ウィット・ジュニア カンザスシティ・ロイヤルズ 11 内野手 ガナー・ヘンダーソン ボルチモア・オリオールズ 13 内野手 ブライス・トゥラング ミルウォーキー・ブルワーズ 24 内野手 ブライス・ハーパー フィラデルフィア・フィリーズ 43 内野手 ポール・ゴールドシュミット FA（前ニューヨーク・ヤンキース） 4 外野手 ピート・クロウ・アームストロング シカゴ・カブス 25 外野手 バイロン・バクストン ミネソタ・ツインズ 99 外野手 アーロン・ジャッジ ニューヨーク・ヤンキース ‐ 外野手 ロマン・アンソニー ボストン・レッドソックス 12 指名打者 カイル・シュワバー フィラデルフィア・フィリーズ

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜各国代表メンバー/ロースター

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】