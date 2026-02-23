Goal.com
Yuta Tokuma

WBCアメリカ代表ロースター・試合日程・放送/配信予定

【WBC2026】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するアメリカ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前大会で決勝で日本代表に敗れて涙をのんだアメリカ代表は、6大会連続6度目の出場となる今大会でリベンジに燃える。

本記事では、WBC2026に出場するアメリカ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBC野球アメリカ代表｜試合日程・対戦カード

アメリカ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールBに入り、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦する。

1次ラウンドの日程・対戦カード

試合日時対戦カード会場
2026年3月7日(土)
10:00		ブラジル vs アメリカダイキン・パーク
2026年3月8日(日)
10:00		アメリカ vs イギリスダイキン・パーク
2026年3月10日(火)
9:00		アメリカ vs メキシコダイキン・パーク
2026年3月11日(水)
10:00		アメリカ vs イタリアダイキン・パーク

※日本時間表記

WBC野球アメリカ代表｜メンバー・ロースター

背番号ポジション名前所属
19投手メイソン・ミラーサンディエゴ・パドレス
22投手クレイトン・カーショウ現役引退（前ロサンゼルス・ドジャース）
26投手ノーラン・マクリーンニューヨーク・メッツ
27投手タリク・スクーバルデトロイト・タイガース
30投手ポール・スキーンズピッツバーグ・パイレーツ
31投手マシュー・ボイドシカゴ・カブス
35投手クレイ・ホームズニューヨーク・メッツ
40投手ブラッド・ケラーフィラデルフィア・フィリーズ
41投手ジョー・ライアンミネソタ・ツインズ
48投手グリフィン・ジャックスタンパベイ・レイズ
52投手マイケル・ワカカンザスシティ・ロイヤルズ
53投手デビッド・ベッドナーニューヨーク・ヤンキース
55投手ゲイブ・スパイアーシアトル・マリナーズ
59投手ギャレット・ウィットロックボストン・レッドソックス
60投手ギャレット・クレビンジャータンパベイ・レイズ
62投手ローガン・ウェブサンフランシスコ・ジャイアンツ
16捕手ウィル・スミスロサンゼルス・ドジャース
29捕手カル・ローリーシアトル・マリナーズ
2内野手アレックス・ブレグマンシカゴ・カブス
5内野手アーニー・クレメントトロント・ブルージェイズ
7内野手ボビー・ウィット・ジュニアカンザスシティ・ロイヤルズ
11内野手ガナー・ヘンダーソンボルチモア・オリオールズ
13内野手ブライス・トゥラングミルウォーキー・ブルワーズ
24内野手ブライス・ハーパーフィラデルフィア・フィリーズ
43内野手ポール・ゴールドシュミットFA（前ニューヨーク・ヤンキース）
4外野手ピート・クロウ・アームストロングシカゴ・カブス
25外野手バイロン・バクストンミネソタ・ツインズ
99外野手アーロン・ジャッジニューヨーク・ヤンキース
外野手ロマン・アンソニーボストン・レッドソックス
12指名打者カイル・シュワバーフィラデルフィア・フィリーズ

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

Netflixのおすすめ視聴方法

