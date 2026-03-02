侍ジャパンWBCメンバー/ロースター・試合予定・放送/配信スケジュール

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、2026年3月に開催。前回大会で3大会ぶり3度目の優勝を果たした日本代表（侍ジャパン）は、6大会連続6度目の出場となり、大会連覇を目指す。

本記事では、WBC2026に出場する日本代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBC日本代表｜試合日程・対戦カード

日本代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコと対戦する。

1次ラウンド・東京プールの試合予定

試合日 対戦カード 会場 中継・配信 2026年3月6日(金)

19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 東京ドーム Netflix独占

2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム Netflix独占

2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム Netflix独占

2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム Netflix独占



WBC日本代表｜招集メンバー・ロースター

背番号 ポジション 名前 所属 13 投手 宮城大弥 オリックス・バファローズ 14 投手 伊藤大海 北海道日本ハムファイターズ 15 投手 大勢 読売ジャイアンツ 17 投手 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス 18 投手 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 19 投手 菅野智之 コロラド・ロッキーズ 22 投手 隅田知一郎 埼玉西武ライオンズ 24 投手 金丸夢斗 中日ドラゴンズ 26 投手 種市篤暉 千葉ロッテマリーンズ 28 投手 高橋宏斗 中日ドラゴンズ 46 投手 藤平尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 投手 曽谷龍平 オリックス・バファローズ 57 投手 北山亘基 北海道日本ハムファイターズ 66 投手 松本裕樹 福岡ソフトバンクホークス 4 捕手 若月健矢 オリックス・バファローズ 12 捕手 坂本誠志郎 阪神タイガース 27 捕手 中村悠平 東京ヤクルトスワローズ 2 内野手 牧秀悟 横浜DeNAベイスターズ 3 内野手 小園海斗 広島東洋カープ 5 内野手 牧原大成 福岡ソフトバンクホークス 6 内野手 源田壮亮 埼玉西武ライオンズ 7 内野手 佐藤輝明 阪神タイガース 25 内野手 岡本和真 トロント・ブルージェイズ 55 内野手 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 8 外野手 近藤健介 福岡ソフトバンクホークス 20 外野手 周東佑京 福岡ソフトバンクホークス 23 外野手 森下翔太 阪神タイガース 34 外野手 吉田正尚 ボストン・レッドソックス 51 外野手 鈴木誠也 シカゴ・カブス 16 指名打者 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

WBC2026｜テレビ放送・ネット配信

Netflix

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

