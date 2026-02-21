NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？

2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)を独占配信する『Netflix』が、期間限定の割引キャンペーンを実施している。
本記事では、『Netflix』各プランの料金比較およびおすすめプランを紹介する。
Netflixの期間限定割引キャンペーンの詳細
3月5日(木)～18日(木)に行われるWBC2026を全試合独占ライブ配信するほか、『超かぐや姫！』などのオリジナル作品、話題のドラマ・映画・アニメなどが見放題となる『Netflix』。WBC2026開催に際し、2026年3月18日(木)までの期間限定で初月割引キャンペーンが行われる。
対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。
- 実施期間：2026年2月19日(木)～18日(木)まで
- 対象者：
新規登録者
日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員
- 月額料金(キャンペーン価格)：
広告つきスタンダード：890円→498円
スタンダード：1,590円→795円
プレミアム：2,290円→1,145円
※価格はすべて税込。
Netflixのお得なプランは？
『Netflix』は公式サイト以外にも様々な経路で加入することが可能。プランによって、特典付与やポイントバックなどが行われることがある。
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。
さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。
※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。
■料金プラン・還元率
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※非キャンペーン時の通常料金
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！<
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
【まとめ】Netflixのおすすめプランの特徴・料金を比較
『Netflix』加入プランのグレードごとに比較する各キャンペーンの違いは以下の通り。
【広告つきスタンダード】
|比較項目
|Netflix公式サイト
|LYPプレミアム with Netflix
|ドコモ爆アゲセレクション
|月額(税込)
|890円
(通常価格)
|890円
(LYPプレミアムも利用可能)
|890円
|キャンペーン内容
|初月498円
(44～50%割引)
|初月890円分のPayPayポイント付与
(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬)
[ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]
[ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]
[irumo／ギガライト]
(月々｜最大3カ月間還元)
|参加条件
|・新規登録者
・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員
|LYPプレミアム・Netflixに未加入
|ドコモ対象料金プランへの加入
|期間
|3/18(木)まで
|終了日未定
|3/31(火)まで
|Netflixプランの特徴(共通)
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
【スタンダード】
|比較項目
|Netflix公式サイト
|LYPプレミアム with Netflix
|ドコモ爆アゲセレクション
|月額(税込)
|1,590円
(通常価格)
|1,590円
(LYPプレミアムも利用可能)
|1,590円
|キャンペーン内容
|初月795円
(44～50%割引)
|初月1,590円分のPayPayポイント付与
(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬)
[ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]
[ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]
[irumo／ギガライト]
(月々｜最大3カ月間還元)
|参加条件
|・新規登録者
・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員
|LYPプレミアム・Netflixに未加入
|ドコモ対象料金プランへの加入
|期間
|3/18(木)まで
|終了日未定
|3/31(火)まで
|Netflixプランの特徴(共通)
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
【プレミアム】
|比較項目
|Netflixキャンペーン価格
|LYPプレミアム with Netflix
|ドコモ爆アゲセレクション
|月額(税込)
|2,290円
(通常価格)
|2,290円
(LYPプレミアムも利用可能)
|2,290円
|キャンペーン内容
|初月1,145円
(44～50%割引)
|初月2,290円分のPayPayポイント付与
(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬)
[ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]
[ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]
[irumo／ギガライト]
(月々｜最大3カ月間還元)
|参加条件
|・新規登録者
・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員
|LYPプレミアム・Netflixに未加入
|ドコモ対象料金プランへの加入
|期間
|3/18(木)まで
|終了日未定
|3/31(火)まで
|Netflixプランの特徴(共通)
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
