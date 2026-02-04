Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
USA BaseballGetty Images
Yuta Tokuma

WBCアメリカ代表のメンバーは？有名選手はいる？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が2026年3月に開催。WBC2026のアメリカ合衆国代表メンバーを紹介する。

毎月・最大dポイント20％(期間・用途限定)還元

Netflix

Netflix加入は爆アゲセレクション経由がお得

ドコモ対象料金プランのユーザーなら毎月・dポイント最大20％(期間・用途限定)還元！

1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元の期間限定キャンペーン実施

Netflix

お得に利用

爆アゲセレクションで加入

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が、2026年3月に開催される。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

2026年1月17日時点でのWBC2026のアメリカ合衆国代表メンバーを紹介する。

  • Paul SkenesGetty Images

    ポール・スキーンズ

    ポジション：投手
    所属：パイレーツ

  • Garrett WhitlockGetty Images

    ギャレット・ウィットロック

    ポジション：投手
    所属：レッドソックス

  • Matthew BoydGetty Images

    マシュー・ボイド

    ポジション：投手
    所属：カブス

  • nolan mcleanGetty Images

    ノーラン・マクリーン

    ポジション：投手
    所属：メッツ

  • Clay HolmesGetty Images

    クレイ・ホームズ

    ポジション：投手
    所属：メッツ

  • Joe RyanGetty Images

    ジョー・ライアン

    ポジション：投手
    所属：ツインズ

  • Tarik SkubalGetty Images

    タリク・スクーバル

    ポジション：投手
    所属：タイガース

  • Logan WebbGetty Images

    ローガン・ウェブ

    ポジション：投手
    所属：ジャイアンツ

  • David BednarGetty Images

    デビッド・ベッドナー

    ポジション：投手
    所属：ヤンキース

  • Mason MillerGetty Images

    メイソン・ミラー

    ポジション：投手
    所属：パドレス

  • Griffin JaxGetty Images

    グリフィン・ジャックス

    ポジション：投手
    所属：レイズ

  • Gabe SpeierGetty Images

    ゲーブ・スパイアー

    ポジション：投手
    所属：マリナーズ

  • Clayton KershawGetty Images

    クレイトン・カーショー

    ポジション：投手
    所属：前ドジャース

  • Brad KellerGetty Images

    ブラッド・ケラー

    ポジション：投手
    所属：フィリーズ

  • Cal RaleighGetty Images

    カル・ローリー

    ポジション：捕手
    所属：マリナーズ

  • Will SmithGetty Images

    ウィル・スミス

    ポジション：捕手
    所属：ドジャース

  • Bobby Witt Jr.Getty Images

    ボビー・ウィットJr.

    ポジション：内野手
    所属：ロイヤルズ

  • Gunnar HendersonGetty Images

    ガナー・ヘンダーソン

    ポジション：内野手
    所属：オリオールズ

  • Brice TurangGetty Images

    ブライス・トゥラング

    ポジション：内野手
    所属：ブリュワーズ

  • Bryce HarperGetty Images

    ブライス・ハーパー

    ポジション：内野手
    所属：フィリーズ

  • Ernie ClementGetty Images

    アーニー・クレメント

    ポジション：内野手
    所属：ブルージェイズ

  • Alex BregmanGetty Images

    アレックス・ブレグマン

    ポジション：内野手
    所属：カブス

  • Aaron JudgeGetty Images

    アーロン・ジャッジ

    ポジション：外野手
    所属：ヤンキース

  • Corbin CarrollGetty Images

    コービン・キャロル

    ポジション：外野手
    所属：ダイヤモンドバックス

  • Pete Crow-ArmstrongGetty Images

    ピート・クロウ・アームストロング

    ポジション：外野手
    所属：カブス

  • Kyle SchwarberGetty Images

    カイル・シュワーバー

    ポジション：外野手
    所属：フィリーズ

  • Byron BuxtonGetty Images

    バイロン・バクストン

    ポジション：外野手
    所属：ツインズ

  • WBC2026｜放送・配信

    WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

    なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

    【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

  • Netflix視聴方法

    【ドコモユーザーならお得】Netflixのおすすめ視聴方法は？

    ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

    さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

    各料金プランと還元率は以下の通り。

     [Netflixプラン]
    広告つきスタンダード(月額890円)    		[Netflixプラン]
    スタンダード(月額1,590円)    		[Netflixプラン]
    プレミアム(月額2,290円)
    [ドコモ回線プラン]
    ドコモ MAX
    ドコモ ポイ活 MAX    		15％還元(122pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]    		20％還元(290pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]    		20％還元(417pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
    [ドコモ回線プラン]
    ドコモ ポイ活 20
    ahamo
    eximo
    ギガホ    		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
    ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]    		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
    ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]    		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
    ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

    [1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
    [ドコモ回線プラン]
    irumo
    ギガライト
    その他回線    		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
    ドコモ光契約なし：-    		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
    ドコモ光契約なし：-
    Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
    同時視聴可能台数：2台
    ダウンロード可能数：1デバイス15作品
    視聴可能作品数：一部制限あり
    広告：あり    		画質：高画質フルHD
    同時視聴可能台数：2台
    ダウンロード可能数：1デバイス100作品
    視聴可能作品数：無制限
    広告：なし    		画質：超画質(4K)
    同時視聴可能台数：4台
    ダウンロード可能数：1デバイス100作品
    視聴可能作品数：無制限
    広告：なし

    ※Netflix各プラン料金はすべて税込。
    ※還元されるポイントは期間・用途限定。
    ※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
    ※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

    【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

    「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

    「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

    【新規加入の場合】

    1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
    2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
    3. ドコモの手続きサイトで申し込む
    4. Netflixで利用登録

    【切り替えの場合】

    1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
    2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
    3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
    4. Netflixで利用登録

    ※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
    ※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
    ※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
    ※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

    【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

0