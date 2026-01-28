Goal.com
Aaron Judge Clayton Kershaw
Yuta Tokuma

WBC出場を表明した有名スター選手は？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)のアメリカ合衆国代表メンバーは？アーロン・ジャッジやクレイトン・カーショウなど有名スター選手を紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が2026年3月に開催され、アメリカ合衆国代表にはMLBのスター選手が多数選出されている。

WBC2026に出場予定のアメリカ合衆国代表のスター選手について紹介する。

  • USA wBCGetty Images

    WBC2026アメリカ代表は？

    3月の第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）に向け、各国の代表選手が発表されている。

    日本と並び優勝候補と目されるアメリカ合衆国代表は、ニューヨーク・ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが主将を務める。

    1月16日時点でメンバー27選手が選出されており、ジャッジの他にも多数のMLBスター選手が名を連ねた。

    ここではアメリカ代表入りしている主なスター選手を紹介する。

  • Clayton Kershaw Getty Images

    クレイトン・カーショウ

    ポジション：投手
    所属：前ドジャース

    今回のアメリカ代表で最も驚きだったのが、クレイトン・カーショウのメンバー入りだろう。

    大会期間中の3月19日に38歳の誕生日を迎えるカーショウは、2025シーズン限りでの引退を決断。ロサンゼルス・ドジャース一筋で選手キャリアに幕を閉じることとなった。

    しかしMLB通算では通算223勝のレジェンド左腕は、2026年に入りWBC2026への出場を表明。MLBでのプレーは2025シーズン限りとなるが、最後にアメリカ代表のユニフォームに袖を通すこととなった。

    カーショウのWBCは初出場となる。

    ポジション所属
    投手前ドジャース
  • Tarik SkubalGetty Images

    タリク・スクーバル

    ポジション：投手
    所属：タイガース

    現在のMLBで「現役最強の左腕」との呼び声が高い投手。100マイル（約161km/h）に近い剛速球と鋭い変化球を操り、2024年には投手三冠（勝利数・防御率・奪三振）を達成した。2025シーズンは13勝をマーク。2シーズン連続でサイ・ヤング賞に選出された。
    ポジション所属
    投手タイガース
  • Paul SkenesGetty Images

    ポール・スキーンズ

    2023年ドラフト全米1位指名。彗星のごとく現れた23歳の若き怪物だ。

    100マイル超えの速球と「スプリンカー」と呼ばれる独特の変化球を操り、デビュー1年目から11勝をマークした。

    2025シーズンは10勝10敗と貯金こそ作れなかったものの、防御率は1.97でリーグトップ。初のサイ・ヤング賞を受賞した。

    ポジション所属
    投手パイレーツ
  • Mason MillerGetty Images

    メイソン・ミラー

    人類最速クラスとも言える、最速165km/hを計測する剛腕。アメリカ代表でも「守護神候補」に挙げられる。

    ポジション所属
    投手パドレス
  • Cal RaleighGetty Images

    カル・ローリー

    マリナーズの主砲にして正捕手。昨季はレギュラーシーズンで60本塁打125打点と大暴れを見せた。本塁打と打点の2冠に輝いている。

    スイッチヒッターとして打席で結果を残し、保守として守備でもチームを支える。完成度の高い選手だ。

    ポジション所属
    捕手マリナーズ
  • Bobby Witt Jr.Getty Images

    ボビー・ウィットJr.

    2024シーズンに3割・30本塁打・30盗塁（トリプルスリー）を達成した、現代野球の申し子とも言える存在だ。

    同シーズンには首位打者と最多安打に輝くと、昨季は2シーズン連続で最多安打。トップバッターとしての資質が高く、スピードとパワーを兼ね備えた「最強の1番打者」候補だ。

    ポジション所属
    内野手ロイヤルズ
  • Bryce HarperGetty Images

    ブライス・ハーパー

    ナショナルズ所属時の2015年には本塁打王を獲得している。現在は強力フィリーズ打線の一員を担い、毎年30本塁打前後をマークするスラッガーだ。

    前回のWBCは怪我で辞退したが、今回は早々に参戦の意思を表明。ここ一番での勝負強さが光る。

    ポジション所属
    内野手フィリーズ
  • Aaron JudgeGetty Images

    アーロン・ジャッジ

    3度の本塁打王に輝くなど現役最強打者の呼び声が高い、ヤンキースの主砲。今大会ではアメリカ代表のキャプテンを務め、プレーだけではなく精神的支柱としてもチームを牽引する。

    2022シーズンには62本塁打を放ち、アメリカン・リーグ最多本塁打記録を更新した。2025シーズンには初の首位打者となり、長打力のみならず確実性のあるバッティングを披露している。

    さらに3度のシーズンMVP(2022,2024,2025)を受賞している。

    ポジション所属
    外野手ヤンキース
  • Kyle SchwarberGetty Images

    カイル・シュワーバー

    打率は2割前半のシーズンが多く確実性は欠くものの、長打力はMLBでもトップと言っても過言ではない。

    2022シーズンと2025シーズンにホームラン王を獲得。「飛距離か三振か」という究極のパワーヒッターだ。

    一振りで戦況を変えられる選手でもあり、短期決戦ではシュワーバーの一打が

    ポジション所属
    外野手フィリーズ

0