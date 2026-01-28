WBC出場を表明した有名スター選手は？

3月の第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）に向け、各国の代表選手が発表されている。

日本と並び優勝候補と目されるアメリカ合衆国代表は、ニューヨーク・ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが主将を務める。

1月16日時点でメンバー27選手が選出されており、ジャッジの他にも多数のMLBスター選手が名を連ねた。

ここではアメリカ代表入りしている主なスター選手を紹介する。