WBC出場を表明した有名スター選手は？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が2026年3月に開催され、アメリカ合衆国代表にはMLBのスター選手が多数選出されている。
WBC2026に出場予定のアメリカ合衆国代表のスター選手について紹介する。
3月の第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）に向け、各国の代表選手が発表されている。
日本と並び優勝候補と目されるアメリカ合衆国代表は、ニューヨーク・ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが主将を務める。
1月16日時点でメンバー27選手が選出されており、ジャッジの他にも多数のMLBスター選手が名を連ねた。
ここではアメリカ代表入りしている主なスター選手を紹介する。
ポジション：投手
所属：前ドジャース
今回のアメリカ代表で最も驚きだったのが、クレイトン・カーショウのメンバー入りだろう。
大会期間中の3月19日に38歳の誕生日を迎えるカーショウは、2025シーズン限りでの引退を決断。ロサンゼルス・ドジャース一筋で選手キャリアに幕を閉じることとなった。
しかしMLB通算では通算223勝のレジェンド左腕は、2026年に入りWBC2026への出場を表明。MLBでのプレーは2025シーズン限りとなるが、最後にアメリカ代表のユニフォームに袖を通すこととなった。
カーショウのWBCは初出場となる。
|ポジション
|所属
|投手
|前ドジャース
ポジション：投手
所属：タイガース
|ポジション
|所属
|投手
|タイガース
2023年ドラフト全米1位指名。彗星のごとく現れた23歳の若き怪物だ。
100マイル超えの速球と「スプリンカー」と呼ばれる独特の変化球を操り、デビュー1年目から11勝をマークした。
2025シーズンは10勝10敗と貯金こそ作れなかったものの、防御率は1.97でリーグトップ。初のサイ・ヤング賞を受賞した。
|ポジション
|所属
|投手
|パイレーツ
人類最速クラスとも言える、最速165km/hを計測する剛腕。アメリカ代表でも「守護神候補」に挙げられる。
|ポジション
|所属
|投手
|パドレス
マリナーズの主砲にして正捕手。昨季はレギュラーシーズンで60本塁打125打点と大暴れを見せた。本塁打と打点の2冠に輝いている。
スイッチヒッターとして打席で結果を残し、保守として守備でもチームを支える。完成度の高い選手だ。
|ポジション
|所属
|捕手
|マリナーズ
2024シーズンに3割・30本塁打・30盗塁（トリプルスリー）を達成した、現代野球の申し子とも言える存在だ。
同シーズンには首位打者と最多安打に輝くと、昨季は2シーズン連続で最多安打。トップバッターとしての資質が高く、スピードとパワーを兼ね備えた「最強の1番打者」候補だ。
|ポジション
|所属
|内野手
|ロイヤルズ
ナショナルズ所属時の2015年には本塁打王を獲得している。現在は強力フィリーズ打線の一員を担い、毎年30本塁打前後をマークするスラッガーだ。
前回のWBCは怪我で辞退したが、今回は早々に参戦の意思を表明。ここ一番での勝負強さが光る。
|ポジション
|所属
|内野手
|フィリーズ
3度の本塁打王に輝くなど現役最強打者の呼び声が高い、ヤンキースの主砲。今大会ではアメリカ代表のキャプテンを務め、プレーだけではなく精神的支柱としてもチームを牽引する。
2022シーズンには62本塁打を放ち、アメリカン・リーグ最多本塁打記録を更新した。2025シーズンには初の首位打者となり、長打力のみならず確実性のあるバッティングを披露している。
さらに3度のシーズンMVP(2022,2024,2025)を受賞している。
|ポジション
|所属
|外野手
|ヤンキース
打率は2割前半のシーズンが多く確実性は欠くものの、長打力はMLBでもトップと言っても過言ではない。
2022シーズンと2025シーズンにホームラン王を獲得。「飛距離か三振か」という究極のパワーヒッターだ。
一振りで戦況を変えられる選手でもあり、短期決戦ではシュワーバーの一打が
|ポジション
|所属
|外野手
|フィリーズ
