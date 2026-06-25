決勝トーナメント表｜FIFAワールドカップ2026

2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、グループステージ順位によって決勝トーナメントの組み合わせ・対戦カードが決定する。
本記事では、ワールドカップ決勝トーナメントの組み合わせや対戦カードを紹介する。
2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、グループステージ順位によって決勝トーナメントの組み合わせ・対戦カードが決定する。
本記事では、ワールドカップ決勝トーナメントの組み合わせや対戦カードを紹介する。
|グループ
|チーム1
|チーム2
|チーム3
|チーム4
|A
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|チェコ
|B
|カナダ
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|カタール
|スイス
|C
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
|D
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|トルコ
|E
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
|F
|オランダ
|日本
|スウェーデン
|チュニジア
|G
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
|H
|スペイン
|カーボベルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
|I
|フランス
|セネガル
|イラク
|ノルウェー
|J
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
|K
|ポルトガル
|コンゴ民主共和国
|ウズベキスタン
|コロンビア
|L
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ
キックオフ：2026/6/29(月)4:00
ロサンゼルススタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/6/30(火)2:00
ヒューストンスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/6/30(火)5:30
ボストンスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/6/30(火)10:00
モンテレースタジアム(メキシコ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/1(水)2:00
ダラススタジアム(アメリカ)
日本テレビ、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/1(水)6:00
ニューヨーク/ニュージャージースタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/1(水)10:00
メキシコシティスタジアム(メキシコ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/2(木)1:00
アトランタスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/2(木)5:00
シアトルスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/2(木)9:00
サンフランシスコベイエリアスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/3(金)4:00
ロサンゼルススタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/3(金)8:00
トロントスタジアム(カナダ)
日本テレビ、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/3(金)12:00
BCプレイスバンクーバー(カナダ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/4(土)3:00
ダラススタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/4(土)7:00
マイアミスタジアム(アメリカ)
日本テレビ、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/4(土)10:30
カンザスシティスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/5(日)2:00
ヒューストンスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/5(日)6:00
フィラデルフィアスタジアム(アメリカ)
日本テレビ、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/6(月)5:00
ニューヨーク/ニュージャージースタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/6(月)9:00
メキシコシティスタジアム(メキシコ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/7(火)4:00
ダラススタジアム(アメリカ)
日本テレビ、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/7(火)9:00
シアトルスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/8(水)1:00
アトランタスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/8(水)5:00
BCプレイスバンクーバー(カナダ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/10(金)5:00
ボストンスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/11(土)4:00
ロサンゼルススタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/12(日)6:00
マイアミスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/12(日)10:00
カンザスシティスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/15(水)4:00
ダラススタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/16(木)4:00
アトランタスタジアム(アメリカ)
NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/19(日)6:00
マイアミスタジアム(アメリカ)
NHK、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
キックオフ：2026/7/20(月)4:00
ニューヨーク/ニュージャージースタジアム(アメリカ)
NHK、NHK BSP4K、DAZN
※放送・配信予定は追加となる場合があります。
※NHK BSP4Kは録画放送の場合があります。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。