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World Cup tournament bracket small 2026062501
Yuta Tokuma

決勝トーナメント表｜FIFAワールドカップ2026

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2026年FIFAワールドカップ(W杯)の決勝トーナメント表・ラウンド32以降の組み合わせ・対戦カードまとめ。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、グループステージ順位によって決勝トーナメントの組み合わせ・対戦カードが決定する。

本記事では、ワールドカップ決勝トーナメントの組み合わせや対戦カードを紹介する。

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