WBC 2026 Schedule Results StandingsGetty Images
Yuta Tokuma

WBC 2026の日程・トーナメント表・全試合スケジュール

第6回WORLD BASEBALL CLASSIC(ワールド・ベースボール・クラシック/WBC)の大会日程、決勝ラウンドのトーナメント表と組み合わせ、全試合のスケジュールまとめ。侍ジャパンの予定も一挙紹介。

野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の第6回大会が、2026年3月5日(木)に開幕する。

ここでは、2026年のWBCの全試合日程、結果、順位表を紹介するだけでなく、大会の視聴方法や最新情報についても詳しくまとめている。

目次

  1. WBC 2026｜1次ラウンド組み合わせ
  2. プールA(サンフアン)｜順位表・日程・結果
  3. プールB(ヒューストン)｜順位表・日程・結果
  4. プールC(東京)｜順位表・日程・結果
  5. プールD(マイアミ)｜順位表・日程・結果
  6. 決勝ラウンド｜日程・結果
  7. WBC2026｜トーナメント表
  8. WBC2026｜出場国プロフィール
  9. WBC2026｜テレビ放送・ネット配信
  10. 【WBCを全試合独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法

WBC 2026｜1次ラウンド組み合わせ

野球代表チームの世界一を決めるWBC2026は、2026年3月6日(金)～11日(水)にサンフアン・ヒューストン・東京・マイアミで1次リーグが開催。その後、決勝トーナメントはアメリカ開催となり、14日(土)・15日(日)には準々決勝ラウンド、16日(月)・17日(火)に準決勝、18日(水)に決勝が行われる。

wbc 2026 group

プールA(サンフアン)｜順位表・日程・結果

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）

順位表

順位チーム得点失点
1プエルトリコ0000
2キューバ0000
3カナダ0000
4パナマ0000
5コロンビア0000

日程・結果

試合日時対戦カード配信
2026/3/7(土)
1:00		キューバ vs パナマNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/7(土)
8:00		プエルトリコ vs コロンビアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
1:00		コロンビア vs カナダNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
8:00		パナマ vs プエルトリコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
1:00		コロンビア vs キューバNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
8:00		パナマ vs カナダNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
1:00		コロンビア vs パナマNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
8:00		キューバ vs プエルトリコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/11(水)
8:00		カナダ vs プエルトリコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/12(木)
4:00		カナダ vs キューバNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

プールB(ヒューストン)｜順位表・日程・結果

会場：ダイキン・パーク（アメリカ）

順位表

順位チーム得点失点
1アメリカ0000
2メキシコ0000
3イタリア0000
4イギリス0000
5ブラジル0000

日程・結果

試合日時対戦カード配信
2026/3/7(土)
3:00		メキシコ vs ブラジルNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/7(土)
10:00		アメリカ vs ブラジルNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
3:00		ブラジル vs イタリアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
10:00		イギリス vs アメリカNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
2:00		イギリス vs イタリアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
9:00		ブラジル vs メキシコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
2:00		ブラジル vs イギリスNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
9:00		メキシコ vs アメリカNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/11(水)
10:00		イタリア vs アメリカNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/12(木)
8:00		イタリア vs メキシコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

プールC(東京)｜順位表・日程・結果

会場：東京ドーム（日本）

順位表

順位チーム得点失点
1日本0000
2オーストラリア0000
3韓国0000
4チェコ0000
5チャイニーズ・タイペイ0000

日程・結果

試合日時対戦カード配信
2026/3/5(木)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs オーストラリアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/5(木)
19:00		チェコ vs 韓国Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/6(金)
12:00		オーストラリア vs チェコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/6(金)
19:00		日本 vs チャイニーズ・タイペイNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/7(土)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs チェコNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/7(土)
19:00		韓国 vs 日本Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs 韓国Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
19:00		オーストラリア vs 日本Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
19:00		韓国 vs オーストラリアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
19:00		チェコ vs 日本Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

プールD(マイアミ)｜順位表・日程・結果

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

順位表

順位チーム得点失点
1ベネズエラ0000
2ドミニカ共和国0000
3オランダ0000
4イスラエル0000
5ニカラグア0000

日程・結果

試合日時対戦カード配信
2026/3/7(土)
2:00		オランダ vs ベネズエラNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/7(土)
9:00		ニカラグア vs ドミニカ共和国Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
2:00		ニカラグア vs オランダNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/8(日)
9:00		イスラエル vs ベネズエラNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
1:00		オランダ vs ドミニカ共和国Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/9(月)
8:00		ニカラグア vs イスラエルNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
1:00		ドミニカ共和国 vs イスラエルNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/10(火)
8:00		ベネズエラ vs ニカラグアNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/11(水)
8:00		イスラエル vs オランダNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/12(木)
9:00		ドミニカ共和国 vs ベネズエラNetflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

WBC2026｜トーナメント表

wbc 2026 tournament

決勝ラウンド｜日程・結果

準々決勝

会場：ダイキン・パーク／ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時対戦カード配信
2026/3/14(土)
9:00		POOL A 2位 vs POOL B 1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2024/3/14(土)
7:30		POOL C 2位 vs POOL D 1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2026/3/15(日)
4:00		POOL B 2位 vs POOL A 1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2024/3/15(日)
10:00		POOL D 2位 vs POOL C 1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

準決勝

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時対戦カード配信
2026/3/16(月)
9:00		A2位/B1位 vs B2位/A1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]
2024/3/17(火)
9:00		C2位/D1位 vs D2位/C1位Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

決勝

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時対戦カード会場
2026/3/18(水)
9:00		準決勝勝者 vs 準決勝勝者Netflix
[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

WBC2026｜出場国プロフィール

国名地域出場回数最高成績WBSCランキング
ブラジル南北米2回1次ラウンド（2013）22位
カナダ南北米6回1次ラウンド（2006,2009,2013,2017,2023）20位
コロンビア南北米3回1次ラウンド（2017,2023）13位
キューバ南北米6回準優勝（2006）10位
ドミニカ共和国南北米6回優勝（2013）12位
メキシコ南北米6回3位（2023）6位
ニカラグア南北米2回1次ラウンド（2023）16位
パナマ南北米4回1次ラウンド（2006,2009,2023）8位
プエルトリコ南北米6回準優勝（2013,2017）7位
アメリカ南北米6回優勝（2017）3位
ベネズエラ南北米6回4位（2009）5位
チャイニーズ・タイペイアジア6回準々決勝（2013）2位
日本アジア6回優勝（2006,2009,2023）1位
韓国アジア6回準優勝（2009）3位
チェコ欧州2回1次ラウンド（2023）15位
イギリス欧州2回1次ラウンド（2023）19位
イスラエル欧州3回準々決勝（2017）21位
イタリア欧州6回準々決勝（2013,2023）14位
オランダ欧州6回4位（2013,2017）9位
オーストラリアオセアニア6回準々決勝（2023）11位

※WBSCランキングは2025年12月31日発表

WBC2026｜テレビ放送・ネット配信

WBC NetflixNetflix

日本国内においては、ネット『Netflix』がライブ配信することが決定した。

日本国内において独占放映権を獲得し、全試合を独占ライブ配信するほか、見逃し配信も実施する。前回大会で配信を行ったAmazonプライムビデオとJ SPORTSは今大会での配信は行わないので注意が必要だ。

地上波中継・録画放送の予定は？

前述の通り、ネット動画配信サービスの『Netflix』が日本国内ではWBC全試合を独占配信するため、その他の配信プラットフォームで視聴することはできず、テレビでの生中継や録画放送は行われない。

【WBCを全試合独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

0