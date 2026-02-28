WBC 2026の日程・トーナメント表・全試合スケジュール

野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の第6回大会が、2026年3月5日(木)に開幕する。
ここでは、2026年のWBCの全試合日程、結果、順位表を紹介するだけでなく、大会の視聴方法や最新情報についても詳しくまとめている。
目次
- WBC 2026｜1次ラウンド組み合わせ
- プールA(サンフアン)｜順位表・日程・結果
- プールB(ヒューストン)｜順位表・日程・結果
- プールC(東京)｜順位表・日程・結果
- プールD(マイアミ)｜順位表・日程・結果
- 決勝ラウンド｜日程・結果
- WBC2026｜トーナメント表
- WBC2026｜出場国プロフィール
- WBC2026｜テレビ放送・ネット配信
- 【WBCを全試合独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法
WBC 2026｜1次ラウンド組み合わせ
野球代表チームの世界一を決めるWBC2026は、2026年3月6日(金)～11日(水)にサンフアン・ヒューストン・東京・マイアミで1次リーグが開催。その後、決勝トーナメントはアメリカ開催となり、14日(土)・15日(日)には準々決勝ラウンド、16日(月)・17日(火)に準決勝、18日(水)に決勝が行われる。
プールA(サンフアン)｜順位表・日程・結果
会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）
順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|得点
|失点
|1
|プエルトリコ
|0
|0
|0
|0
|2
|キューバ
|0
|0
|0
|0
|3
|カナダ
|0
|0
|0
|0
|4
|パナマ
|0
|0
|0
|0
|5
|コロンビア
|0
|0
|0
|0
日程・結果
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/7(土)
1:00
|キューバ vs パナマ
Netflix
|2026/3/7(土)
8:00
|プエルトリコ vs コロンビア
Netflix
|2026/3/8(日)
1:00
|コロンビア vs カナダ
Netflix
|2026/3/8(日)
8:00
|パナマ vs プエルトリコ
Netflix
|2026/3/9(月)
1:00
|コロンビア vs キューバ
Netflix
|2026/3/9(月)
8:00
|パナマ vs カナダ
Netflix
|2026/3/10(火)
1:00
|コロンビア vs パナマ
Netflix
|2026/3/10(火)
8:00
|キューバ vs プエルトリコ
Netflix
|2026/3/11(水)
8:00
|カナダ vs プエルトリコ
Netflix
|2026/3/12(木)
4:00
|カナダ vs キューバ
Netflix
※日本時間表記
プールB(ヒューストン)｜順位表・日程・結果
会場：ダイキン・パーク（アメリカ）
順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|得点
|失点
|1
|アメリカ
|0
|0
|0
|0
|2
|メキシコ
|0
|0
|0
|0
|3
|イタリア
|0
|0
|0
|0
|4
|イギリス
|0
|0
|0
|0
|5
|ブラジル
|0
|0
|0
|0
日程・結果
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/7(土)
3:00
|メキシコ vs ブラジル
Netflix
|2026/3/7(土)
10:00
|アメリカ vs ブラジル
Netflix
|2026/3/8(日)
3:00
|ブラジル vs イタリア
Netflix
|2026/3/8(日)
10:00
|イギリス vs アメリカ
Netflix
|2026/3/9(月)
2:00
|イギリス vs イタリア
Netflix
|2026/3/9(月)
9:00
|ブラジル vs メキシコ
Netflix
|2026/3/10(火)
2:00
|ブラジル vs イギリス
Netflix
|2026/3/10(火)
9:00
|メキシコ vs アメリカ
Netflix
|2026/3/11(水)
10:00
|イタリア vs アメリカ
Netflix
|2026/3/12(木)
8:00
|イタリア vs メキシコ
Netflix
※日本時間表記
プールC(東京)｜順位表・日程・結果
会場：東京ドーム（日本）
順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|得点
|失点
|1
|日本
|0
|0
|0
|0
|2
|オーストラリア
|0
|0
|0
|0
|3
|韓国
|0
|0
|0
|0
|4
|チェコ
|0
|0
|0
|0
|5
|チャイニーズ・タイペイ
|0
|0
|0
|0
日程・結果
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/5(木)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs オーストラリア
Netflix
|2026/3/5(木)
19:00
|チェコ vs 韓国
Netflix
|2026/3/6(金)
12:00
|オーストラリア vs チェコ
Netflix
|2026/3/6(金)
19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
Netflix
|2026/3/7(土)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs チェコ
Netflix
|2026/3/7(土)
19:00
|韓国 vs 日本
Netflix
|2026/3/8(日)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
Netflix
|2026/3/8(日)
19:00
|オーストラリア vs 日本
Netflix
|2026/3/9(月)
19:00
|韓国 vs オーストラリア
Netflix
|2026/3/10(火)
19:00
|チェコ vs 日本
Netflix
※日本時間表記
プールD(マイアミ)｜順位表・日程・結果
会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）
順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|得点
|失点
|1
|ベネズエラ
|0
|0
|0
|0
|2
|ドミニカ共和国
|0
|0
|0
|0
|3
|オランダ
|0
|0
|0
|0
|4
|イスラエル
|0
|0
|0
|0
|5
|ニカラグア
|0
|0
|0
|0
日程・結果
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/7(土)
2:00
|オランダ vs ベネズエラ
Netflix
|2026/3/7(土)
9:00
|ニカラグア vs ドミニカ共和国
Netflix
|2026/3/8(日)
2:00
|ニカラグア vs オランダ
Netflix
|2026/3/8(日)
9:00
|イスラエル vs ベネズエラ
Netflix
|2026/3/9(月)
1:00
|オランダ vs ドミニカ共和国
Netflix
|2026/3/9(月)
8:00
|ニカラグア vs イスラエル
Netflix
|2026/3/10(火)
1:00
|ドミニカ共和国 vs イスラエル
Netflix
|2026/3/10(火)
8:00
|ベネズエラ vs ニカラグア
Netflix
|2026/3/11(水)
8:00
|イスラエル vs オランダ
Netflix
|2026/3/12(木)
9:00
|ドミニカ共和国 vs ベネズエラ
Netflix
※日本時間表記
WBC2026｜トーナメント表
決勝ラウンド｜日程・結果
準々決勝
会場：ダイキン・パーク／ローンデポ・パーク（アメリカ）
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/14(土)
9:00
|POOL A 2位 vs POOL B 1位
Netflix
|2024/3/14(土)
7:30
|POOL C 2位 vs POOL D 1位
Netflix
|2026/3/15(日)
4:00
|POOL B 2位 vs POOL A 1位
Netflix
|2024/3/15(日)
10:00
|POOL D 2位 vs POOL C 1位
Netflix
準決勝
会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）
|試合日時
|対戦カード
|配信
|2026/3/16(月)
9:00
|A2位/B1位 vs B2位/A1位
Netflix
|2024/3/17(火)
9:00
|C2位/D1位 vs D2位/C1位
Netflix
決勝
会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/3/18(水)
9:00
|準決勝勝者 vs 準決勝勝者
Netflix
※日本時間表記
WBC2026｜出場国プロフィール
|国名
|地域
|出場回数
|最高成績
|WBSCランキング
|ブラジル
|南北米
|2回
|1次ラウンド（2013）
|22位
|カナダ
|南北米
|6回
|1次ラウンド（2006,2009,2013,2017,2023）
|20位
|コロンビア
|南北米
|3回
|1次ラウンド（2017,2023）
|13位
|キューバ
|南北米
|6回
|準優勝（2006）
|10位
|ドミニカ共和国
|南北米
|6回
|優勝（2013）
|12位
|メキシコ
|南北米
|6回
|3位（2023）
|6位
|ニカラグア
|南北米
|2回
|1次ラウンド（2023）
|16位
|パナマ
|南北米
|4回
|1次ラウンド（2006,2009,2023）
|8位
|プエルトリコ
|南北米
|6回
|準優勝（2013,2017）
|7位
|アメリカ
|南北米
|6回
|優勝（2017）
|3位
|ベネズエラ
|南北米
|6回
|4位（2009）
|5位
|チャイニーズ・タイペイ
|アジア
|6回
|準々決勝（2013）
|2位
|日本
|アジア
|6回
|優勝（2006,2009,2023）
|1位
|韓国
|アジア
|6回
|準優勝（2009）
|3位
|チェコ
|欧州
|2回
|1次ラウンド（2023）
|15位
|イギリス
|欧州
|2回
|1次ラウンド（2023）
|19位
|イスラエル
|欧州
|3回
|準々決勝（2017）
|21位
|イタリア
|欧州
|6回
|準々決勝（2013,2023）
|14位
|オランダ
|欧州
|6回
|4位（2013,2017）
|9位
|オーストラリア
|オセアニア
|6回
|準々決勝（2023）
|11位
※WBSCランキングは2025年12月31日発表
WBC2026｜テレビ放送・ネット配信
Netflix
日本国内においては、ネット『Netflix』がライブ配信することが決定した。
日本国内において独占放映権を獲得し、全試合を独占ライブ配信するほか、見逃し配信も実施する。前回大会で配信を行ったAmazonプライムビデオとJ SPORTSは今大会での配信は行わないので注意が必要だ。
地上波中継・録画放送の予定は？
前述の通り、ネット動画配信サービスの『Netflix』が日本国内ではWBC全試合を独占配信するため、その他の配信プラットフォームで視聴することはできず、テレビでの生中継や録画放送は行われない。
【WBCを全試合独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法
