WBC 2026の日程・トーナメント表・全試合スケジュール

野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の第6回大会が、2026年3月5日(木)に開幕する。

ここでは、2026年のWBCの全試合日程、結果、順位表を紹介するだけでなく、大会の視聴方法や最新情報についても詳しくまとめている。

WBC 2026｜1次ラウンド組み合わせ

野球代表チームの世界一を決めるWBC2026は、2026年3月6日(金)～11日(水)にサンフアン・ヒューストン・東京・マイアミで1次リーグが開催。その後、決勝トーナメントはアメリカ開催となり、14日(土)・15日(日)には準々決勝ラウンド、16日(月)・17日(火)に準決勝、18日(水)に決勝が行われる。

プールA(サンフアン)｜順位表・日程・結果

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）

順位表

順位 チーム 勝 負 得点 失点 1 プエルトリコ 0 0 0 0 2 キューバ 0 0 0 0 3 カナダ 0 0 0 0 4 パナマ 0 0 0 0 5 コロンビア 0 0 0 0

日程・結果

※日本時間表記

プールB(ヒューストン)｜順位表・日程・結果

会場：ダイキン・パーク（アメリカ）

順位表

順位 チーム 勝 負 得点 失点 1 アメリカ 0 0 0 0 2 メキシコ 0 0 0 0 3 イタリア 0 0 0 0 4 イギリス 0 0 0 0 5 ブラジル 0 0 0 0

日程・結果

※日本時間表記

プールC(東京)｜順位表・日程・結果

会場：東京ドーム（日本）

順位表

順位 チーム 勝 負 得点 失点 1 日本 0 0 0 0 2 オーストラリア 0 0 0 0 3 韓国 0 0 0 0 4 チェコ 0 0 0 0 5 チャイニーズ・タイペイ 0 0 0 0

日程・結果

※日本時間表記

プールD(マイアミ)｜順位表・日程・結果

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

順位表

順位 チーム 勝 負 得点 失点 1 ベネズエラ 0 0 0 0 2 ドミニカ共和国 0 0 0 0 3 オランダ 0 0 0 0 4 イスラエル 0 0 0 0 5 ニカラグア 0 0 0 0

日程・結果

※日本時間表記

WBC2026｜トーナメント表

決勝ラウンド｜日程・結果

準々決勝

会場：ダイキン・パーク／ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時 対戦カード 配信 2026/3/14(土)

9:00 POOL A 2位 vs POOL B 1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料] 2024/3/14(土)

7:30 POOL C 2位 vs POOL D 1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料] 2026/3/15(日)

4:00 POOL B 2位 vs POOL A 1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料] 2024/3/15(日)

10:00 POOL D 2位 vs POOL C 1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料]

準決勝

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時 対戦カード 配信 2026/3/16(月)

9:00 A2位/B1位 vs B2位/A1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料] 2024/3/17(火)

9:00 C2位/D1位 vs D2位/C1位 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料]

決勝

会場：ローンデポ・パーク（アメリカ）

試合日時 対戦カード 会場 2026/3/18(水)

9:00 準決勝勝者 vs 準決勝勝者 ・Netflix

[LINE経由は初回1カ月実質無料]

※日本時間表記

WBC2026｜出場国プロフィール

国名 地域 出場回数 最高成績 WBSCランキング ブラジル 南北米 2回 1次ラウンド（2013） 22位 カナダ 南北米 6回 1次ラウンド（2006,2009,2013,2017,2023） 20位 コロンビア 南北米 3回 1次ラウンド（2017,2023） 13位 キューバ 南北米 6回 準優勝（2006） 10位 ドミニカ共和国 南北米 6回 優勝（2013） 12位 メキシコ 南北米 6回 3位（2023） 6位 ニカラグア 南北米 2回 1次ラウンド（2023） 16位 パナマ 南北米 4回 1次ラウンド（2006,2009,2023） 8位 プエルトリコ 南北米 6回 準優勝（2013,2017） 7位 アメリカ 南北米 6回 優勝（2017） 3位 ベネズエラ 南北米 6回 4位（2009） 5位 チャイニーズ・タイペイ アジア 6回 準々決勝（2013） 2位 日本 アジア 6回 優勝（2006,2009,2023） 1位 韓国 アジア 6回 準優勝（2009） 3位 チェコ 欧州 2回 1次ラウンド（2023） 15位 イギリス 欧州 2回 1次ラウンド（2023） 19位 イスラエル 欧州 3回 準々決勝（2017） 21位 イタリア 欧州 6回 準々決勝（2013,2023） 14位 オランダ 欧州 6回 4位（2013,2017） 9位 オーストラリア オセアニア 6回 準々決勝（2023） 11位

※WBSCランキングは2025年12月31日発表

WBC2026｜テレビ放送・ネット配信

Netflix

日本国内においては、ネット『Netflix』がライブ配信することが決定した。

日本国内において独占放映権を獲得し、全試合を独占ライブ配信するほか、見逃し配信も実施する。前回大会で配信を行ったAmazonプライムビデオとJ SPORTSは今大会での配信は行わないので注意が必要だ。

地上波中継・録画放送の予定は？

前述の通り、ネット動画配信サービスの『Netflix』が日本国内ではWBC全試合を独占配信するため、その他の配信プラットフォームで視聴することはできず、テレビでの生中継や録画放送は行われない。

【WBCを全試合独占配信】Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

