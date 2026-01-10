第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月6日(金)～17日(火)に行われる。

本記事では、WBC2026の地上波テレビ放送の有無や『Netflix』以外での視聴方法を紹介する。

WBC2026の地上波中継はある？Netflix以外の配信は？

野球代表チームの世界一を決めるWBC2026は、2026年3月6日(金)～11日(水)にサンフアン・ヒューストン・東京・マイアミで1次リーグが開催。その後、決勝トーナメントはアメリカ開催となり、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が行われる予定だ。

大会の模様は、地上波テレビ局では中継されない。ネット『Netflix』が日本国内において独占配信することを発表しているため、その他の配信プラットフォームで視聴することはできない。なお、『Netflix』では日本代表戦だけでなく全試合ライブ配信予定と伝えられている。

ただし、日本野球機構(NPB)の榊原定征コミッショナーが地上波放送の実施を交渉中との旨も報じられており、中継体制は今後変更となる可能性もあるかもしれない。

チャンネル 形態 中継 Netflix ネット 全試合独占中継 地上波各局 テレビ × 衛星放送(BS・CS) テレビ なし DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazon Prime Video ネット ×

WBC2026 侍ジャパンの試合日程は？

侍ジャパン(野球日本代表)は東京で行われるプールCで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

日本の試合日程は以下の通り。

侍ジャパン 1次ラウンド・東京プール(プールC)の試合日程

試合日 対戦カード 会場 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

【ドコモユーザーなら最大20％還元】Netflixのお得な視聴方法は？

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。