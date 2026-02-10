ヌートバーがWBC2026に出場しない理由は？

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)日本代表メンバーが発表された。

前回大会で日本の優勝に貢献したラーズ・ヌートバーは、メンバー入りを逃している。その理由を解説する。

ラーズ・ヌートバーがWBC 2026に出場しない理由は？

ラーズ・ヌートバーは日本人の母を持ち、前回のWBCで侍ジャパン史上初めて日系選手として代表入り。1番センターで起用され、日本の優勝に貢献した。さらに胡椒を引く「ペッパーミルパフォーマンス」でチームの一体感をもたらした。

しかし今大会は日本代表メンバーには選出されていない。

選出外の理由は明らかにされていないが、2025年10月に両かかとの手術を受けた影響が大きいと見られており、MLB開幕に間に合うかどうかも微妙な状況であることから、今回のWBC参加は困難であった可能性が高い。

日本代表WBC 2026選出メンバー

ポジション 選手名 背番号 所属 投手 松井 裕樹 1 サンディエゴ・パドレス 投手 宮城 大弥 13 オリックス・バファローズ 投手 伊藤 大海 14 北海道日本ハムファイターズ 投手 大勢 15 読売ジャイアンツ 投手 大谷 翔平 16 ロサンゼルス・ドジャース 投手 菊池 雄星 17 ロサンゼルス・エンゼルス 投手 山本 由伸 18 ロサンゼルス・ドジャース 投手 菅野 智之 19 （FA） 投手 種市 篤暉 26 千葉ロッテマリーンズ 投手 髙橋 宏斗 28 中日ドラゴンズ 投手 曽谷 龍平 47 オリックス・バファローズ 投手 北山 亘基 57 北海道日本ハムファイターズ 投手 平良 海馬 61 埼玉西武ライオンズ 投手 松本 裕樹 66 福岡ソフトバンクホークス 投手 石井 大智 69 阪神タイガース 捕手 若月 健矢 4 オリックス・バファローズ 捕手 坂本 誠志郎 12 阪神タイガース 捕手 中村 悠平 27 東京ヤクルトスワローズ 内野手 牧 秀悟 2 横浜DeNAベイスターズ 内野手 小園 海斗 3 広島東洋カープ 内野手 牧原 大成 5 福岡ソフトバンクホークス 内野手 源田 壮亮 6 埼玉西武ライオンズ 内野手 佐藤 輝明 7 阪神タイガース 内野手 岡本 和真 25 トロント・ブルージェイズ 内野手 村上 宗隆 55 シカゴ・ホワイトソックス 外野手 近藤 健介 8 福岡ソフトバンクホークス 外野手 周東 佑京 20 福岡ソフトバンクホークス 外野手 森下 翔太 23 阪神タイガース 外野手 鈴木 誠也 51 シカゴ・カブス 外野手 吉田 正尚 未発表 ボストン・レッドソックス

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

WBC2026｜日程・対戦カード

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日 対戦カード 会場 2026年3月5日(木)

12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月5日(木)

19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 2026年3月9日(月)

19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

プール分け

プールA（プエルトリコ・サンフアン） プールB（アメリカ・ヒューストン） プールC（日本・東京） プールD（アメリカ・マイアミ） プエルトリコ アメリカ 日本 ベネズエラ キューバ メキシコ 韓国 ドミニカ共和国 カナダ イタリア オーストラリア オランダ パナマ イギリス チェコ イスラエル コロンビア ブラジル チャイニーズ・タイペイ ニカラグア

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。