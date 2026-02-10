Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nootbaarGetty Images
Yuta Tokuma

ヌートバーがWBC2026に出場しない理由は？

ラーズ・ヌートバーがWBC2026に出場しないのはなぜ？

毎月・最大dポイント20％(期間・用途限定)還元

Netflix

Netflix加入は爆アゲセレクション経由がお得

ドコモ対象料金プランのユーザーなら毎月・dポイント最大20％(期間・用途限定)還元！

1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元の期間限定キャンペーン実施

Netflix

お得に利用

爆アゲセレクションで加入

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)日本代表メンバーが発表された。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

前回大会で日本の優勝に貢献したラーズ・ヌートバーは、メンバー入りを逃している。その理由を解説する。

ラーズ・ヌートバーがWBC 2026に出場しない理由は？

ラーズ・ヌートバーは日本人の母を持ち、前回のWBCで侍ジャパン史上初めて日系選手として代表入り。1番センターで起用され、日本の優勝に貢献した。さらに胡椒を引く「ペッパーミルパフォーマンス」でチームの一体感をもたらした。

しかし今大会は日本代表メンバーには選出されていない。

選出外の理由は明らかにされていないが、2025年10月に両かかとの手術を受けた影響が大きいと見られており、MLB開幕に間に合うかどうかも微妙な状況であることから、今回のWBC参加は困難であった可能性が高い。

日本代表WBC 2026選出メンバー

ポジション選手名背番号所属
投手松井 裕樹1サンディエゴ・パドレス
投手宮城 大弥13オリックス・バファローズ
投手伊藤 大海14北海道日本ハムファイターズ
投手大勢15読売ジャイアンツ
投手大谷 翔平16ロサンゼルス・ドジャース
投手菊池 雄星17ロサンゼルス・エンゼルス
投手山本 由伸18ロサンゼルス・ドジャース
投手菅野 智之19（FA）
投手種市 篤暉26千葉ロッテマリーンズ
投手髙橋 宏斗28中日ドラゴンズ
投手曽谷 龍平47オリックス・バファローズ
投手北山 亘基57北海道日本ハムファイターズ
投手平良 海馬61埼玉西武ライオンズ
投手松本 裕樹66福岡ソフトバンクホークス
投手石井 大智69阪神タイガース
捕手若月 健矢4オリックス・バファローズ
捕手坂本 誠志郎12阪神タイガース
捕手中村 悠平27東京ヤクルトスワローズ
内野手牧 秀悟2横浜DeNAベイスターズ
内野手小園 海斗3広島東洋カープ
内野手牧原 大成5福岡ソフトバンクホークス
内野手源田 壮亮6埼玉西武ライオンズ
内野手佐藤 輝明7阪神タイガース
内野手岡本 和真25トロント・ブルージェイズ
内野手村上 宗隆55シカゴ・ホワイトソックス
外野手近藤 健介8福岡ソフトバンクホークス
外野手周東 佑京20福岡ソフトバンクホークス
外野手森下 翔太23阪神タイガース
外野手鈴木 誠也51シカゴ・カブス
外野手吉田 正尚未発表ボストン・レッドソックス

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

WBC2026｜日程・対戦カード

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月5日(木)
12:00		オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月5日(木)
19:00		韓国 vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
12:00		オーストラリア vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
19:00		日本 vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
12:00		チェコ vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
19:00		日本 vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
19:00		日本 vs オーストラリア東京ドーム
2026年3月9日(月)
19:00		オーストラリア vs 韓国東京ドーム
2026年3月10日(火)
19:00		日本 vs チェコ東京ドーム

プール分け

プールA（プエルトリコ・サンフアン）プールB（アメリカ・ヒューストン）プールC（日本・東京）プールD（アメリカ・マイアミ）
プエルトリコアメリカ日本ベネズエラ
キューバメキシコ韓国ドミニカ共和国
カナダイタリアオーストラリアオランダ
パナマイギリスチェコイスラエル
コロンビアブラジルチャイニーズ・タイペイニカラグア

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

0