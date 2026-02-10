ヌートバーがWBC2026に出場しない理由は？

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)日本代表メンバーが発表された。
前回大会で日本の優勝に貢献したラーズ・ヌートバーは、メンバー入りを逃している。その理由を解説する。
ラーズ・ヌートバーがWBC 2026に出場しない理由は？
ラーズ・ヌートバーは日本人の母を持ち、前回のWBCで侍ジャパン史上初めて日系選手として代表入り。1番センターで起用され、日本の優勝に貢献した。さらに胡椒を引く「ペッパーミルパフォーマンス」でチームの一体感をもたらした。
しかし今大会は日本代表メンバーには選出されていない。
選出外の理由は明らかにされていないが、2025年10月に両かかとの手術を受けた影響が大きいと見られており、MLB開幕に間に合うかどうかも微妙な状況であることから、今回のWBC参加は困難であった可能性が高い。
日本代表WBC 2026選出メンバー
|ポジション
|選手名
|背番号
|所属
|投手
|松井 裕樹
|1
|サンディエゴ・パドレス
|投手
|宮城 大弥
|13
|オリックス・バファローズ
|投手
|伊藤 大海
|14
|北海道日本ハムファイターズ
|投手
|大勢
|15
|読売ジャイアンツ
|投手
|大谷 翔平
|16
|ロサンゼルス・ドジャース
|投手
|菊池 雄星
|17
|ロサンゼルス・エンゼルス
|投手
|山本 由伸
|18
|ロサンゼルス・ドジャース
|投手
|菅野 智之
|19
|（FA）
|投手
|種市 篤暉
|26
|千葉ロッテマリーンズ
|投手
|髙橋 宏斗
|28
|中日ドラゴンズ
|投手
|曽谷 龍平
|47
|オリックス・バファローズ
|投手
|北山 亘基
|57
|北海道日本ハムファイターズ
|投手
|平良 海馬
|61
|埼玉西武ライオンズ
|投手
|松本 裕樹
|66
|福岡ソフトバンクホークス
|投手
|石井 大智
|69
|阪神タイガース
|捕手
|若月 健矢
|4
|オリックス・バファローズ
|捕手
|坂本 誠志郎
|12
|阪神タイガース
|捕手
|中村 悠平
|27
|東京ヤクルトスワローズ
|内野手
|牧 秀悟
|2
|横浜DeNAベイスターズ
|内野手
|小園 海斗
|3
|広島東洋カープ
|内野手
|牧原 大成
|5
|福岡ソフトバンクホークス
|内野手
|源田 壮亮
|6
|埼玉西武ライオンズ
|内野手
|佐藤 輝明
|7
|阪神タイガース
|内野手
|岡本 和真
|25
|トロント・ブルージェイズ
|内野手
|村上 宗隆
|55
|シカゴ・ホワイトソックス
|外野手
|近藤 健介
|8
|福岡ソフトバンクホークス
|外野手
|周東 佑京
|20
|福岡ソフトバンクホークス
|外野手
|森下 翔太
|23
|阪神タイガース
|外野手
|鈴木 誠也
|51
|シカゴ・カブス
|外野手
|吉田 正尚
|未発表
|ボストン・レッドソックス
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
WBC2026｜日程・対戦カード
WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。
なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月5日(木)
19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|2026年3月9日(月)
19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月10日(火)
19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
プール分け
|プールA（プエルトリコ・サンフアン）
|プールB（アメリカ・ヒューストン）
|プールC（日本・東京）
|プールD（アメリカ・マイアミ）
|プエルトリコ
|アメリカ
|日本
|ベネズエラ
|キューバ
|メキシコ
|韓国
|ドミニカ共和国
|カナダ
|イタリア
|オーストラリア
|オランダ
|パナマ
|イギリス
|チェコ
|イスラエル
|コロンビア
|ブラジル
|チャイニーズ・タイペイ
|ニカラグア
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。