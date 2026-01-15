ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？

株式会社NTTドコモは、ドコモユーザー向けに各種サービスをお得に利用できる「爆アゲセレクション」を展開している。

本記事では、ドコモ経由のネットフリックスの月額料金、無料視聴について紹介する。

爆アゲセレクションとは？

「爆アゲセレクション」は、NTTドコモが提供する、ドコモユーザー向けのお得なサービスで、対象となるサブスクリプションサービスを利用することで毎月dポイントが還元される仕組みだ。ドコモユーザーがエンターテインメントをよりお得に楽しめるように設計されている。

爆アゲセレクションの特徴

dポイント還元: 対象サービスの月額料金に対して毎月dポイント(期間・用途限定)が進呈される。ドコモの料金プラン(ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ・ドコモ光ペア回線)を契約中なら最大20%還元、広告つきスタンダードプランは一律15%還元が適用される。

対象サービスの月額料金に対して毎月dポイント(期間・用途限定)が進呈される。ドコモの料金プラン(ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ・ドコモ光ペア回線)を契約中なら最大20%還元、広告つきスタンダードプランは一律15%還元が適用される。 料金合算払い: NetflixやDisney+などの月額料金をドコモの携帯電話料金とまとめて支払えるため、支払い管理が簡単になる。

NetflixやDisney+などの月額料金をドコモの携帯電話料金とまとめて支払えるため、支払い管理が簡単になる。 幅広い対象サービス: Netflix、Disney+、Leminoプレミアム、YouTube Premium、Spotify Premium、DAZN for docomo、dアニメストア、週刊少年ジャンプ定期購読、Nintendo Switch Online、Google Oneなど、多彩なサービスが対象。

Netflix、Disney+、Leminoプレミアム、YouTube Premium、Spotify Premium、DAZN for docomo、dアニメストア、週刊少年ジャンプ定期購読、Nintendo Switch Online、Google Oneなど、多彩なサービスが対象。 既存ユーザーも対象: すでにNetflixなどを契約している場合も、ドコモ経由に切り替えることで「爆アゲセレクション」の還元対象になる。メールアドレスを統一すればスムーズに移行可能。

注意点

二重課金に注意: Apple経由や他のパッケージでNetflixを契約中の場合は、事前に解約が必要。解約せずにドコモ経由で契約すると二重請求のリスクがある。切り替えは「現契約終了日の前日」に行うのが推奨されている。

dポイントクラブ退会: dポイント進呈前に退会すると還元対象外となるため注意が必要。

つまり、「爆アゲセレクション」はドコモユーザーがサブスクをお得に楽しみながらポイントも獲得できる仕組み。映像、音楽、ゲームといった日常のエンタメ利用をさらに有利にしてくれるサービスだ。

ドコモ経由のNetflixは月額いくら？

NTTドコモが展開する「爆アゲセレクション」を通じてNetflixを契約すると、通常のNetflix料金と同額ながらdポイント(期間・用途限定)が毎月還元されるため、よりお得に利用できる。2024年10月にNetflixの料金プランが改定され、2025年3月1日からはドコモ経由での月額料金も新料金へ移行。すでに契約しているユーザーもこの日から自動的に新料金が適用される。したがって、ドコモ回線を利用しているユーザーにとっては、Netflixを単独で契約するよりもドコモ経由でまとめて契約する方がメリットが大きい。

ドコモ経由で契約した場合の月額料金(税込)と進呈されるdポイント数は以下の通り。特に、ドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線といった対象料金プランを契約しているユーザーは還元率が高く、最大で20%分のdポイントが毎月戻ってくる仕組みになっている。例えばスタンダードプランを契約した場合、通常1,590円の支払いに対し290ポイントが還元され、実質1,300円程度で利用できる計算になる。広告つきスタンダードは最安値で月額890円、還元率は15%固定だが、コストを重視するユーザーにとっては十分に魅力的なプランといえる。

ドコモ経由のNetflix月額料金とdポイント還元(2025年3月1日以降)

広告つきスタンダード: 月額890円(税込)/ドコモ回線の種類にかかわらず122ポイント(15%)還元

スタンダード: 月額1,590円(税込)/ドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線プラン契約者は290ポイント(20%)、その他は145ポイント(10%)還元

プレミアム: 月額2,290円(税込)/ドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線対象プラン契約者は417ポイント(20%)、その他は209ポイント(10%)還元

各プランの特徴

広告つきスタンダード: 最も安価に利用できるプラン。フルHD画質で2台まで同時視聴可能だが、視聴前や途中に広告が流れ、一部対象外作品も存在する。

スタンダード: 広告なしで快適に楽しめる定番プラン。フルHD画質に対応し、2台同時視聴やダウンロード機能も利用可能。コストと機能のバランスに優れる。

プレミアム: 最高品質を求めるユーザー向け。UHD 4KやHDRに加え、空間オーディオにも対応。最大4台同時視聴ができ、家族や複数人での利用に最適。ダウンロード可能デバイス数も多い。

ベーシック: 新規受付は終了しているが、既存契約者は継続利用可能。広告なしで利用できるが、画質や同時視聴台数が制限される。

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

ドコモ経由で契約するメリットと注意点

最大のメリットは、毎月の利用料に応じてdポイントが還元される点だ。特にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ・ドコモ光ペア回線といった対象プラン契約者は20%還元が適用され、長期的に見れば大幅なコスト削減につながる。また、Netflixの利用料をドコモの携帯料金とまとめて支払えるため、支払いが一元化され管理が簡単になる点も利便性が高い。

さらに、既存のNetflixユーザーも、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更することが可能だが、Apple経由や他社サービスを通じて支払いをしている場合は、事前にその契約を解約する必要がある。切り替え時に二重課金を避けるためには、現在のNetflix契約の終了日の前日に申し込むのがベストとされている。加えて、月の途中で申し込んだ場合は日割り計算となり、還元ポイントも利用日数に応じて調整される仕組みだ。進呈されるポイントの有効期限は進呈日から3ヶ月後の月末までと短いため、計画的に利用することが推奨される。

まとめると、ドコモ経由のNetflixは月額料金そのものは通常と変わらないが、dポイント還元によって実質的に割安で利用できるのが最大の強みだ。特に対象プランを利用しているドコモユーザーであれば、Netflixを直接契約するよりもお得度は明らかに高く、エンタメ生活を充実させるための有力な選択肢になる。

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

ドコモ経由のNetflixは無料で見れる？

Netflix(ネットフリックス)は現在、無料トライアルを提供していない。かつては初回限定の無料期間が設けられていたが、2019年12月3日をもって終了しており、再開の予定も公表されていない。つまり、ドコモ経由でNetflixを契約した場合も直接的に無料視聴できる仕組みは存在しない。

前述のとおり、NTTドコモが展開する「爆アゲセレクション」を利用すると、Netflixの月額料金に対してdポイント(期間・用途限定)が還元される。例えばスタンダードプランを契約している場合、ドコモの対象プラン(ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ・ドコモ光ペア回線)のユーザーであれば月額1,590円(税込)に対して290ポイントが戻ってくる計算になる。実質的に1,300円程度で視聴できるため、無料期間がなくても十分にお得感を享受できる仕組みだ。

加えて、還元されたdポイントは1ポイント=1円として携帯料金の支払いに充当できるだけでなく、ネットショッピングやコンビニなど日常生活でも活用できる。無料視聴そのものは不可能だが、dポイント還元を通じて実質的な負担を減らせる点がドコモ経由の強みと言える。

結論として、ドコモ経由でNetflixを契約しても「無料で見られる」わけではない。ただし「爆アゲセレクション」によるポイント還元を上手く活用すれば、通常契約よりも実質的に安く楽しむことが可能になる。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。