第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、2026年3月に開催。2009年大会で決勝進出を果たした韓国代表は6大会連続6度目の出場となる。
本記事では、WBC2026に出場する韓国代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBC韓国代表｜試合日程・対戦カード
韓国代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、チェコ、日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリアと対戦する。
1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月9日(月)
19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
WBC韓国代表｜招集メンバー
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|1
|投手
|コ・ヨンピョ
|KTウィズ
|11
|投手
|チョ・ビョンヒョン
|SSGランダース
|14
|投手
|キム・ヨンギュ
|NCダイノス
|18
|投手
|ウォン・テイン
|サムスン・ライオンズ
|19
|投手
|コ・ウソク
|デトロイト・タイガース傘下
|29
|投手
|ソン・ジュヨン
|LGツインズ
|30
|投手
|ソ・ヒョンジュン
|KTウィズ
|33
|投手
|デーン・ダニング
|シアトル・マリナーズ傘下
|38
|投手
|ノ・ギョンウン
|SSGランダース
|47
|投手
|クァク・ビン
|斗山ベアーズ
|55
|投手
|ライリー・オブライエン
|セントルイス・カージナルス
|60
|投手
|パク・ヨンヒョン
|KTウィズ
|61
|投手
|チョン・ウジュ
|ハンファ・イーグルス
|66
|投手
|ソン・スンギ
|LGツインズ
|99
|投手
|リュ・ヒョンジン
|ハンファ・イーグルス
|13
|捕手
|チェ・ジェフン
|ハンファ・イーグルス
|27
|捕手
|パク・ドンウォン
|LGツインズ
|2
|内野手
|ムン・ボギョン
|LGツインズ
|3
|内野手
|キム・ヘソン
|ロサンゼルス・ドジャース
|4
|内野手
|シン・ミンジェ
|LGツインズ
|5
|内野手
|キム・ドヨン
|起亜タイガース
|7
|内野手
|キム・ジュウォン
|NCダイノス
|8
|内野手
|ノ・シファン
|ハンファ・イーグルス
|10
|内野手
|シェイ・ウィットコム
|ヒューストン・アストロズ
|15
|外野手
|ジャマイ・ジョーンズ
|デトロイト・タイガース
|17
|外野手
|パク・ヘミン
|LGツインズ
|22
|外野手
|イ・ジョンフ
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|23
|外野手
|アン・ヒョンミン
|KTウィズ
|51
|外野手
|ムン・ヒョンビン
|ハンファ・イーグルス
|65
|外野手
|ク・ジャウク
|サムスン・ライオンズ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。