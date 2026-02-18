【WBC2026】各国代表メンバー 出場国ロースター・注目選手・最新戦力まとめ

2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、世界各国のトッププレーヤーが集結する国際大会として大きな注目を集めている。前回大会ではスター選手同士の対決が話題となり、代表メンバーの顔ぶれが勝敗を左右する重要な要素であることが改めて証明された。
本記事では、WBC2026に出場する各国代表のメンバーリストについて紹介する。
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|松井裕樹
|パドレス
|投手
|宮城大弥
|オリックス
|投手
|伊藤大海
|日本ハム
|投手
|大勢
|巨人
|投手
|菊池雄星
|エンゼルス
|投手
|山本由伸
|ドジャース
|投手
|菅野智之
|FA
|投手
|隅田知一郎
|西武
|投手
|種市篤暉
|ロッテ
|投手
|髙橋宏斗
|中日
|投手
|藤平尚真
|楽天
|投手
|曽谷龍平
|オリックス
|投手
|北山亘基
|日本ハム
|投手
|松本裕樹
|ソフトバンク
|捕手
|若月健矢
|オリックス
|捕手
|坂本誠志郎
|阪神
|捕手
|中村悠平
|ヤクルト
|内野手
|牧秀悟
|DeNA
|内野手
|小園海斗
|広島
|内野手
|牧原大成
|ソフトバンク
|内野手
|源田壮亮
|西武
|内野手
|佐藤輝明
|阪神
|内野手
|岡本和真
|ブルージェイズ
|内野手
|村上宗隆
|ホワイトソックス
|外野手
|近藤健介
|ソフトバンク
|外野手
|周東佑京
|ソフトバンク
|外野手
|森下翔太
|阪神
|外野手
|吉田正尚
|レッドソックス
|外野手
|鈴木誠也
|カブス
|指名打者
|大谷翔平
|ドジャース
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ポール・スキーンズ
|パイレーツ
|投手
|ギャレット・ウィットロック
|Rソックス
|投手
|マシュー・ボイド
|カブス
|投手
|ノーラン・マクリーン
|メッツ
|投手
|クレイ・ホームズ
|メッツ
|投手
|ジョー・ライアン
|ツインズ
|投手
|タリク・スクーバル
|タイガース
|投手
|ローガン・ウェブ
|ジャイアンツ
|投手
|デビッド・ベッドナー
|ヤンキース
|投手
|メイソン・ミラー
|パドレス
|投手
|グリフィン・ジャックス
|レイズ
|投手
|ゲーブ・スパイアー
|マリナーズ
|投手
|クレイトン・カーショー
|前ドジャース
|投手
|ブラッド・ケラー
|フィリーズ
|投手
|ギャレット・クレビンジャー
|レイズ
|投手
|マイケル・ワカ
|ロイヤルズ
|捕手
|カル・ローリー
|マリナーズ
|捕手
|ウィル・スミス
|ドジャース
|内野手
|ボビー・ウィットJr.
|ロイヤルズ
|内野手
|ガナー・ヘンダーソン
|オリオールズ
|内野手
|ブライス・トゥラング
|ブリュワーズ
|内野手
|ブライス・ハーパー
|フィリーズ
|内野手
|アーニー・クレメント
|ブルージェイズ
|内野手
|アレックス・ブレグマン
|カブス
|内野手
|ポール・ゴールドシュミット
|ヤンキース
|外野手
|アーロン・ジャッジ
|ヤンキース
|外野手
|コービン・キャロル
|Dバックス
|外野手
|ピート・クロウ・アームストロング
|カブス
|外野手
|カイル・シュワーバー
|フィリーズ
|外野手
|バイロン・バクストン
|ツインズ
|外野手
|ローマン・アンソニー
|Rソックス
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|高永表(コ・ヨンピョ)
|KTウィズ
|投手
|趙丙炫(チョ・ビョンヒョン)
|SSGランダース
|投手
|金榮奎(キム・ヨンギュ)
|NCダイノス
|投手
|元兌仁(ウォン・テイン)
|サムスン・ライオンズ
|投手
|高祐錫(コ・ウソク)
|タイガース傘下
|投手
|孫珠瑛(ソン・ジュヨン)
|LGツインズ
|投手
|蘇ヒョン準(ソ・ヒョンジュン)
|KTウィズ
|投手
|デーン・ダニング
|マリナーズ傘下
|投手
|盧景銀(ノ・ギョンウン)
|SSGランダース
|投手
|郭斌(クァク・ビン)
|斗山ベアーズ
|投手
|ライリー・オブライエン
|カージナルス
|投手
|朴英賢(パク・ヨンヒョン)
|KTウィズ
|投手
|鄭宇宙(チョン・ウジュ)
|ハンファ・イーグルス
|投手
|宋昇基(ソン・スンギ)
|LGツインズ
|投手
|柳賢振(リュ・ヒョンジン)
|ハンファ・イーグルス
|捕手
|崔在勲(チェ・ジェフン)
|ハンファ・イーグルス
|捕手
|朴東原(パク・ドンウォン)
|LGツインズ
|内野手
|文保景(ムン・ボギョン)
|LGツインズ
|内野手
|金慧成(キム・ヘソン)
|ドジャース
|内野手
|申ミン宰(シン・ミンジェ)
|LGツインズ
|内野手
|金倒永(キム・ドヨン)
|KIAタイガース
|内野手
|金周元(キム・ジュウォン)
|NCダイノス
|内野手
|盧施煥(ノ・シファン)
|ハンファ・イーグルス
|内野手
|シェイ・ウィットコム
|アストロズ
|外野手
|ジャマイ・ジョーンズ
|タイガース
|外野手
|朴海旻(パク・ヘミン)
|LGツインズ
|外野手
|李政厚(イ・ジョンフ)
|ジャイアンツ
|外野手
|安賢民(アン・ヒョンミン)
|KTウィズ
|外野手
|文賢彬(ムン・ヒョンビン)
|ハンファ・イーグルス
|外野手
|具滋昱(ク・ジャウク)
|サムスン・ライオンズ
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|サンディ・アルカンタラ
|マーリンズ
|投手
|クリストファー・サンチェス
|フィリーズ
|投手
|ルイス・セベリーノ
|アスレチックス
|投手
|エルビス・アルバラード
|アスレチックス
|投手
|セランソニー・ドミンゲス
|ホワイトソックス
|投手
|ブライアン・ベロ
|レッドソックス
|投手
|カルロス・エステベス
|ロイヤルズ
|投手
|グレゴリー・ソト
|パイレーツ
|投手
|ワンディ・ペラルタ
|パドレス
|投手
|カミロ・ドバル
|ヤンキース
|投手
|デニス・サンタナ
|パイレーツ
|投手
|アルバート・アブレイユ
|中日ドラゴンズ（NPB）
|投手
|ワスカル・ブラゾバン
|メッツ
|投手
|エドウィン・ウセタ
|レイズ
|投手
|アブナー・ウリベ
|ブルワーズ
|捕手
|オースティン・ウェルズ
|ヤンキース
|捕手
|オーガスティン・ラミレス
|マーリンズ
|内野手
|ブラディミール・ゲレーロJr.
|ブルージェイズ
|内野手
|カルロス・サンタナ
|カブス
|内野手
|ジュニオール・カミネロ
|レイズ
|内野手
|アメッド・ロサリオ
|ヤンキース
|内野手
|ケテル・マルテ
|ダイヤモンドバックス
|内野手
|ヘラルド・ペルドモ
|ダイヤモンドバックス
|内野手
|マニー・マチャド
|パドレス
|内野手
|ジェレミー・ペーニャ
|アストロズ
|外野手
|フェルナンド・タティスJr.
|パドレス
|外野手
|フリオ・ロドリゲス
|マリナーズ
|外野手
|オニール・クルーズ
|パイレーツ
|外野手
|フアン・ソト
|パドレス
|外野手
|ヨハン・ロハス
|フィリーズ
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|レイモンド・ブルゴス
|-
|投手
|フェルナンド・クルーズ
|ヤンキース
|投手
|ホセ・デレオン
|レッドソックス
|投手
|エドウィン・ディアス
|ドジャース
|投手
|ホセ・エスパーダ
|オリオールズ
|投手
|リコ・ガルシア
|オリオールズ
|投手
|セス・ルーゴ
|ロイヤルズ
|投手
|ホルヘ・ロペス
|ナショナルズ
|投手
|ジョバニ・モラン
|レッドソックス
|投手
|ルイス・キニョネス
|-
|投手
|エンゼル・レイエス
|-
|投手
|エドゥアルド・リベラ
|-
|投手
|ガブリエル・ロドリゲス
|-
|投手
|エルマー・ロドリゲス
|-
|投手
|ヤクセル・リオス
|-
|投手
|リカルド・ヴェレス
|-
|捕手
|マーティン・マルドナード
|パドレス
|捕手
|クリスチャン・バスケス
|ツインズ
|内野手
|エドウィン・アローヨ
|-
|内野手
|ノーラン・アレナド
|カージナルス
|内野手
|ダレル・エルネーズ
|アスレチックス
|内野手
|エマニュエル・リベラ
|オリオールズ
|内野手
|ルイス・バスケス
|オリオールズ
|外野手
|ウィリー・カストロ
|ロッキーズ
|外野手
|カルロス・コルテス
|アスレチックス
|外野手
|マシュー・ルーゴ
|エンゼルス
|外野手
|MJ・メレンデス
|ロイヤルズ
|外野手
|エディ・ロサリオ
|ブレーブス
|外野手
|エリオット・ラモス
|ジャイアンツ
|外野手
|ブライアン・トーレス
|-
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|オシエル・ロドリゲス
|FA
|投手
|ルイス・ロメロ
|LMB
|投手
|ペドロ・サントス
|FA
|投手
|ネイケル・クルーズ
|MLB傘下
|投手
|フランク・アルバレス
|LMB
|投手
|デニー・ラロンド
|FA
|投手
|ダビエル・ウルタド
|MLB傘下
|投手
|ヤリエル・ロドリゲス
|トロントBJ
|投手
|ジョシマー・カズン
|LMB
|投手
|エマニュエル・チャップマン
|MLB傘下
|投手
|ヨアン・ロペス
|LMB
|投手
|フリオ・ロバイナ
|LMB
|投手
|ダリエン・ヌニェス
|LMB
|投手
|リヴァン・モイネロ
|福岡ソフトバンクH
|投手
|ランディ・マルティネス
|中日D
|投手
|ライデル・マルティネス
|読売G
|捕手
|オマール・ヘルナンデス
|MLB傘下
|捕手
|アンドリス・ペレス
|CNS
|内野手
|アレクセイ・ラミレス
|CNS
|内野手
|マルコム・ヌニェス
|FA
|内野手
|ヨアン・モンカダ
|ロサンゼルA
|内野手
|アレクサンダー・バルガス
|MLB傘下
|内野手
|イディ・カッペ
|MLB傘下
|内野手
|ヨエル・ヤンキ
|CNS
|内野手
|エリスベル・アルエバレナ
|CNS
|外野手
|ロエル・サントス
|LMB
|外野手
|ヨエルキス・ギベール
|CNS
|外野手
|レオネル・モアスJr
|CNS
|外野手
|アリエル・マルティネス
|北海道日本ハムF
|外野手
|アルフレド・デスパイネ
|CNS
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ローガン・アレン
|FA
|投手
|ミカ・アシュマン
|MLB傘下
|投手
|フィリップ・オーモン
|FA
|投手
|ジョーダン・バラゾビッチ
|MLB傘下
|投手
|エリック・チェラントーラ
|MLB傘下
|投手
|インディゴ・ディアス
|MLB傘下
|投手
|アントワーヌ・ジャン
|MLB傘下
|投手
|カーター・ローウェン
|MLB傘下
|投手
|アダム・マコ
|MLB傘下
|投手
|ジェームズ・パクストン
|FA
|投手
|カル・クァントリル
|未定
|投手
|ノア・スキロウ
|米独立L
|投手
|マイケル・ソロカ
|アリゾナDB
|投手
|ジェイムソン・タイロン
|シカゴC
|投手
|マット・ウィルキンソン
|MLB傘下
|投手
|ロブ・ザストリズニー
|ミルウォーキーB
|捕手
|リアム・ヒックス
|マイアミM
|捕手
|ボー・ネイラー
|クリーブランドG
|内野手
|タイラー・ブラック
|ミルウォーキーB
|内野手
|マット・デイビッドソン
|NC・D
|内野手
|アダム・ホール
|FA
|内野手
|エドゥアール・ジュリアン
|コロラドR
|内野手
|オットー・ロペス
|マイアミM
|内野手
|ジョシュ・ネイラー
|シアトルM
|内野手
|アブラハム・トロ
|MLB傘下
|外野手
|オーウェン・ケイシー
|マイアミM
|外野手
|デンゼル・クラーク
|オークランドA
|外野手
|タイラー・オニール
|ボルチモアO
|外野手
|ジェイコブ・ロブソン
|FA
|外野手
|ジャレッド・ヤング
|ニューヨークM
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ダリオ・アグラザル
|LMB
|投手
|ローガン・アレン
|クリーブランドG
|投手
|アルベルト・バルドナド
|読売G
|投手
|ハイメ・バリア
|LMB
|投手
|ミゲル・シエンフエーゴス
|MLB傘下
|投手
|パオロ・エスピノ
|LMB
|投手
|ホルヘ・ガルシア
|LMB
|投手
|ミゲル・ゴメス
|LMB
|投手
|ジェームズ・ゴンザレス
|MLB傘下
|投手
|ハヴィ・ゲラ
|MLB傘下
|投手
|ケニー・ヘルナンデス
|LMB
|投手
|アリエル・フラード
|テキサスR
|投手
|ウンベルト・メヒア
|アリゾナDB
|投手
|アブディエル・メンドーサ
|FA
|投手
|アンディ・オテロ
|サンフランシスコG
|投手
|エリアン・ロドリゲス
|トロントBJ
|捕手
|ミゲル・アマヤ
|シカゴC
|捕手
|レオナルド・ベルナル
|クリーブランドG
|捕手
|クリスチャン・ベサンコート
|シカゴC
|捕手
|イヴァン・エレーラ
|セントルイスG
|内野手
|ジョナサン・アラウズ
|LMB
|内野手
|ホセ・カバジェロ
|ニューヨークY
|内野手
|ヨハン・カマルゴ
|LMB
|内野手
|レオ・ヒメネス
|トロントBJ
|内野手
|エドムンド・ソサ
|フィラデルフィアP
|内野手
|ルベン・テハダ
|フィラデルフィアP
|外野手
|エンリケ・ブラッドフィールドJr
|ボルチモアO
|外野手
|アレン・コルドバ
|LMB
|外野手
|ホセ・ラモス
|ニューヨークM
|外野手
|ジョニー・サントス
|LMB
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|エルキン・アルカラ
|MLB傘下
|投手
|エイドリアン・アルメイダ
|MLB傘下
|投手
|オースティン・バーグナー
|MLB傘下
|投手
|ダニス・コレア
|-
|投手
|ナビル・クリスマット
|FA
|投手
|ペドロ・ガルシア
|-
|投手
|リオ・ゴメス
|-
|投手
|ヤプソン・ゴメス
|-
|投手
|タイロン・ゲレロ
|ボストンRS
|投手
|デビッド・ロードイ
|-
|投手
|エマーソン・マルティネス
|-
|投手
|ルイス・パティーニョ
|-
|投手
|ホセ・キンタナ
|FA
|投手
|ジョン・ロメロ
|-
|投手
|レイバー・サンマルティン
|MLB傘下
|投手
|フリオ・テヘラン
|-
|投手
|ギジョ・スニガ
|MLB傘下
|捕手
|ホルヘ・アルファロ
|MLB傘下
|捕手
|エリアス・ディアス
|FA
|捕手
|カルロス・マルティネス
|-
|内野手
|マイケル・アロヨ
|MLB傘下
|内野手
|ジョーダン・ディアス
|-
|内野手
|ダヤン・フリアス
|MLB傘下
|内野手
|レイナルド・ロドリゲス
|-
|内野手
|ドノバン・ソラーノ
|-
|内野手
|ジョー・ウルシェラ
|-
|外野手
|ブライアン・ブエルバス
|オークランドA
|外野手
|グスタボ・カンペロ
|ロサンゼルA
|外野手
|イエス・マリアガ
|-
|外野手
|ハロルド・ラミレス
|-
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|アーロン・ノラ
|フィリーズ
|投手
|サム・アルデゲリ
|エンゼルス
|投手
|チェイス・バーンズ
|レッズ
|投手
|アダム・オッタビーノ
|-
|投手
|アンドレ・パランテ
|カージナルス
|投手
|マイケル・ロレンゼン
|-
|投手
|ロン・マリナッシオ
|-
|投手
|アレッサンドロ・エルコラーニ
|-
|投手
|マット・フェスタ
|-
|投手
|ジョー・ラソーサ
|-
|投手
|ヴィニー・ニトリ
|-
|投手
|ダン・アルタビラ
|-
|投手
|ディラン・デルシア
|-
|投手
|ゴードン・グラセッフォ
|-
|投手
|アレク・ジェイコブ
|-
|投手
|カイル・ニコラス
|-
|投手
|グレッグ・ワイサート
|-
|投手
|ジョーイ・マルシアーノ
|-
|投手
|ミケーレ・ヴァッサロッティ
|-
|投手
|ジャコモ・タスキン
|-
|投手
|イェラルド・チョファーニ
|-
|投手
|マッテオ・ボッキ
|-
|投手
|クラウディオ・スコッティ
|-
|投手
|マティア・アルデゲリ
|-
|投手
|エットーレ・ジュリアネッリ
|-
|捕手
|カイル・ティール
|-
|捕手
|ブレット・サリバン
|-
|捕手
|アルベルト・ミネオ
|-
|内野手
|ビニー・パスカンティーノ
|ロイヤルズ
|内野手
|ジャック・カグリオーン
|ロイヤルズ
|内野手
|ニッキー・ロペス
|ホワイトソックス
|内野手
|マイルズ・マストロブオーニ
|マリナーズ
|内野手
|トーマス・サジェーゼ
|-
|内野手
|フィリッポ・ディ・トゥリ
|ブルワーズ傘下
|内野手
|サム・アントナッチ
|-
|内野手
|ザック・デゼンゾ
|-
|内野手
|ウィリアムズ・ウォン
|-
|内野手
|ガブリエレ・アンジョイ
|-
|内野手
|レンゾ・マルティーニ
|-
|内野手
|ビニー・フリシア
|-
|外野手
|ブランドン・ニモ
|メッツ
|外野手
|サル・フレリック
|ブルワーズ
|外野手
|ドミニク・フレッチャー
|ホワイトソックス
|外野手
|ドミニク・カンゾーン
|マリナーズ
|外野手
|サム・ハガティー
|レンジャーズ傘下
|外野手
|ニック・モラビト
|メッツ傘下
|外野手
|ジェイコブ・マーシー
|-
|外野手
|ダンテ・ノリ
|-
|外野手
|ナサニエル・バティスタ
|-
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ナジャー・ビクター
|A+級ランチョクカモンガ・クエークス(エンゼルス傘下)
|投手
|ゲイリー＝ギル・ヒル
|A+級ボーリンググリーン・ホットロッズ(レイズ傘下)
|投手
|ブレンダン・ベック
|AAA級スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース(ヤンキース傘下)
|投手
|タイラー・ビザ
|ケレタロ・コンスピレーターズ(メキシコ)
|投手
|マイケル・ピーターセン
|マイアミ・マーリンズ
|投手
|ニック・ウェルズ
|ユカタン・ライオンズ(メキシコ)
|投手
|ジャック・セッピングス
|A+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下)
|投手
|オーウェン・ワイルド
|AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下)
|投手
|ライアン・ロング
|AA級チェサピーク・ベイソックス(オリオールズ傘下)
|投手
|ドノバン・ベノワ
|FA
|投手
|トリスタン・ベック
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|投手
|マイルズ・ラングホーン
|A+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下)
|投手
|チャベス・フェルナンダー
|モンクローバ・スティーラーズ(メキシコ)
|投手
|バンス・ウォーリー
|FA
|投手
|アントニオ・ノールズ
|AAA級オクラホマシティ・コメッツ(ドジャース傘下)
|投手
|ジャック・アンダーソン
|AAA級ウースター・レッドソックス(レッドソックス傘下)
|投手
|グラハム・スプラカー
|FA
|捕手
|ハリー・フォード
|ワシントン・ナショナルズ
|捕手
|ウィル・クレスウェル
|A+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下)
|内野手
|ジャズ・チザム・ジュニア
|ニューヨーク・ヤンキース
|内野手
|ニック・ウォード
|アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア)
|内野手
|イアン・ルイス
|A+級ベロイト・スナッパーズ(マーリンズ傘下)
|内野手
|BJ・マレー
|AA級テネシー・スモーキーズ(カブス傘下)
|内野手
|ルーシャス・フォックス
|FA
|内野手
|イバン・ジョンソン
|AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下)
|内野手
|ネイト・イートン
|ボストン・レッドソックス
|外野手
|ジャスティン・ワイリー
|ガストニア・ゴーストペッパーズ(アメリカ独立)
|外野手
|トレイス・トンプソン
|FA
|外野手
|マット・コペルニャク
|AAA級メンフィス・レッドバーズ(カージナルス傘下)
|外野手
|クリスチャン・ロビンソン
|AA級アマリロ・ソッドプードルズ(ダイアモンドバックス傘下)
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ボー・タカハシ
|西武
|投手
|チアゴ・ビエイラ
|フリーエージェント
|投手
|ダニエル・ミサキ
|レンジャーズ傘下
|投手
|エリック・パルジーニョ
|メキシカンリーグ
|投手
|ガブリエル・バルボサ
|フィリーズ傘下
|投手
|ジョセフ・コントレラス
|ヴァンダービルト大学
|投手
|エンゾ・サワヤマ
|ヤマハ
|投手
|ヘクター・ビヤロエル
|-
|投手
|金伏ウーゴ
|-
|投手
|ムリロ・ゴベア
|-
|投手
|仲尾次オスカル
|エナジック
|投手
|ペドロ・ダ・コスタ
|マリナーズ傘下
|投手
|ピエトロ・リエンゾ
|パイレーツ傘下
|投手
|ティアゴ・ダ・シルバ
|-
|投手
|トマス・ロペス
|コロンビア大学
|捕手
|ガブリエル・ド・カルモ
|-
|捕手
|ガブリエル・ゴメス
|-
|捕手
|エンゾ・ハヤシダ
|-
|捕手
|マテウス・シルバ
|-
|内野手
|レオナルド・レジナット
|主将
|内野手
|ダンテ・ビシェット・ジュニア
|フリーエージェント
|内野手
|伊藤ヴィットル
|阪神タイガース通訳
|内野手
|フェリペ・ミズコシ
|-
|内野手
|フェリペ・コラギ
|-
|内野手
|ルーカス・ロホ
|-
|内野手
|チアゴ・ニシヤマ
|日本体育大学
|外野手
|ルーカス・ラミレス
|エンゼルス傘下
|外野手
|ガブリエル・マシエル
|-
|外野手
|オスバルド・カルバーリョ
|-
|外野手
|ビクター・コウチーニョ
|-
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|アレックス・ウェルズ
|シドニー・ブルーソックス
|投手
|ラクラン・ウェルズ
|LGツインズ/韓国
|投手
|トッド・バンスティーンセル
|アデレード・ジャイアンツ
|投手
|ミッチ・ニューンボーン
|フィリーズ傘下
|投手
|ケイ・ハンプトン
|アデレード・ジャイアンツ
|投手
|ワーウィック・ソーポルド
|パース・ヒート
|投手
|ジャック・オラフリン
|アデレード・ジャイアンツ
|投手
|コーエン・ウィン
|シドニー・ブルーソックス
|投手
|コナー・マクドナルド
|ブリスベン・バンディッツ
|投手
|サム・ホランド
|ブリスベン・バンディッツ
|投手
|ジョシュ・ヘンドリクソン
|アデレード・ジャイアンツ
|投手
|キーラン・ホール
|パース・ヒート
|投手
|ブレイク・タウンセンド
|レンジャーズ傘下
|投手
|ジョン・ケネディ
|ブリスベン・バンディッツ
|投手
|クーパー・モーガン
|アデレード・ジャイアンツ
|捕手
|ミッチ・エドワーズ
|アデレード・ジャイアンツ
|捕手
|ロビー・パーキンス
|ブリスベン・バンディッツ
|捕手
|アレックス・ホール
|蔚山ホエールズ/韓国
|内野手
|ローガン・ウェード
|ブリスベン・バンディッツ
|内野手
|ロビー・グレンディニング
|アデレード・ジャイアンツ
|内野手
|カーティス・ミード
|ホワイトソックス
|内野手
|ジョージ・カリル
|ブリスベン・バンディッツ
|内野手
|ジャリッド・デール
|起亜タイガース/韓国
|内野手
|リクソン・ウィングローブ
|ブリスベン・バンディッツ
|内野手
|トラビス・バザーナ
|ガーディアンズ傘下
|外野手
|アーロン・ホワイトフィールド
|メルボルン・エイシズ
|外野手
|ティム・ケネリー
|-
|外野手
|ウルリヒ・ボジャルスキー
|メルボルン・エイシズ
|外野手
|クリス・バーク
|メルボルン・エイシズ
|外野手
|マックス・ダーリントン
|アスレチックス傘下
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ミハル・コヴァラ
|チポラ大
|投手
|トマーシュ・ドュフェック
|イーグルス・プラハ
|投手
|マルティン・シュナイダー
|ドラチ・ブルノ
|投手
|フィリップ・チャプカ
|ドラチ・ブルノ
|投手
|マレク・ミナジーク
|ソコル・フルボカー
|投手
|ヤン・ノヴァーク
|コトラーシュカ・プラハ
|投手
|ジェフ・バート
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|投手
|オンジェイ・ヴァンク
|テンポ・プラハ
|投手
|フィリップ・コルマン
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|投手
|オンジェイ・サトリア
|アローズ・オストラヴァ
|投手
|ダニエル・パディシャーク
|FA
|投手
|ボリス・ヴェチェルカ
|フロッシ・ブルノ
|投手
|トマーシュ・オンドラ
|フロッシ・ブルノ
|投手
|ルカーシュ・エルコリ
|コトラーシュカ・プラハ
|投手
|ルカーシュ・フロウフ
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|捕手
|マトウシュ・ブベニーク
|イーグルス・プラハ
|捕手
|マルティン・ゼレンカ
|ソコル・フルボカー
|捕手
|マルティン・チェルヴェンカ
|コトラーシュカ・プラハ
|内野手
|テリン・ヴァヴラ
|FA
|内野手
|ヤン・ポスピシル
|フロッシ・ブルノ
|内野手
|ライアン・ジョンソン
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|内野手
|マルティン・ムジーク
|ソコル・フルボカー
|内野手
|ミラン・プロコップ
|ドラチ・ブルノ
|内野手
|ヴォイテフ・メンシーク
|フロッシ・ブルノ
|内野手
|マルティン・チェルヴィンカ
|ドラチ・ブルノ
|外野手
|マックス・プレイダ
|コトラーシュカ・プラハ
|外野手
|ウィリアム・エスカラ
|フロッシ・ブルノ
|外野手
|ミハル・シンデルカ
|ドラチ・ブルノ
|外野手
|マレク・フルプ
|カリエンテ・デ・デュランゴ
|外野手
|マレク・クレイチジーク
|フロッシ・ブルノ
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|林凱威
|味全ドラゴンズ
|投手
|徐若熙
|福岡ソフトバンクホークス
|投手
|古林睿煬
|北海道日本ハムファイターズ
|投手
|林詩翔
|台鋼ホークス
|投手
|張奕
|富邦ガーディアンズ
|投手
|陳冠宇
|楽天モンキーズ
|投手
|張峻瑋
|福岡ソフトバンクホークス
|投手
|林維恩
|AA級ミッドランド・ロックハウンズ(アスレチックス傘下)
|投手
|陳柏毓
|AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下)
|投手
|林昱珉
|AAA級リノ・エーシズ(ダイアモンドバックス傘下)
|投手
|鄭浩均
|中信兄弟
|投手
|莊陳仲敖
|AA級ミッドランド・ロックハウンズ(アスレチックス傘下)
|投手
|胡智為
|統一ライオンズ
|投手
|曾峻岳
|富邦ガーディアンズ
|投手
|沙子宸
|A級ランシング・ラグナッツ(アスレチックス傘下)
|投手
|孫易磊
|北海道日本ハムファイターズ
|捕手
|ギリギラウ・コンクアン
|味全ドラゴンズ
|捕手
|林家正
|FA
|捕手
|蔣少宏
|味全ドラゴンズ
|内野手
|鄭宗哲
|ボストン・レッドソックス
|内野手
|林子偉
|楽天モンキーズ
|内野手
|張育成
|富邦ガーディアンズ
|内野手
|ジョナソン・ロング
|AA級テネシー・スモーキーズ(カブス傘下)
|内野手
|呉念庭
|台鋼ホークス
|内野手
|李灝宇
|AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下)
|内野手
|江坤宇
|中信兄弟
|外野手
|スチュアート・フェアチャイルド
|AAA級コロンバス・クリッパーズ(ガーディアンズ傘下)
|外野手
|陳傑憲
|統一ライオンズ
|外野手
|林安可
|埼玉西武ライオンズ
|外野手
|陳晨威
|楽天モンキーズ
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ホセ・アルバラード
|フィリーズ
|投手
|エドゥアルド・バザード
|マリナーズ
|投手
|ホセ・ブット
|ジャイアンツ
|投手
|エンマニュエル・デヘスス
|-
|投手
|カルロス・グスマン
|-
|投手
|ヨエンドリス・ゴメス
|レイズ
|投手
|パブロ・ロペス
|ツインズ
|投手
|アンドレス・マチャド
|-
|投手
|ケイダー・モンテロ
|タイガース
|投手
|オダニエル・モスケダ
|-
|投手
|ヘルマン・マルケス
|ロッキーズ
|投手
|ダニエル・パレンシア
|カブス
|投手
|エドゥアルド・ロドリゲス
|ダイヤモンドバックス
|投手
|アントニオ・センザテーラ
|ロッキーズ
|投手
|レンジャー・スアレス
|レッドソックス
|投手
|リカルド・サンチェス
|-
|投手
|アンヘル・セルパ
|ブルワーズ
|捕手
|サルバドール・ペレス
|ロイヤルズ
|捕手
|ウィリアム・コントレラス
|ブルワーズ
|内野手
|ルイス・アラエス
|ジャイアンツ
|内野手
|ウィルソン・コントレラス
|レッドソックス
|内野手
|マイケル・ガルシア
|ロイヤルズ
|内野手
|アンドレス・ヒメネス
|ブルージェイズ
|内野手
|エウヘニオ・スアレス
|レッズ
|内野手
|グレイバー・トーレス
|タイガース
|内野手
|エセキエル・トーバー
|ロッキーズ
|外野手
|ロナルド・アクーニャJr.
|ブレーブス
|外野手
|ジャクソン・チョリオ
|ブルワーズ
|外野手
|ウィリー・アブレイユ
|レッドソックス
|外野手
|ハビアー・サノハ
|マーリンズ
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|デレク・ウェスト
|FA
|投手
|ラース・ハイヤー
|アムステルダム・パイレーツ(オランダ)
|投手
|アリ・フランセン
|FA
|投手
|ダイラン・ウィルソン
|Rookie級ACLマリナーズ(マリナーズ傘下)
|投手
|エリック・メンデス
|T&Aサンマリノ(イタリア)
|投手
|ジャムドリック・コルネリア
|Rookie級FCLメッツ(メッツ傘下)
|投手
|ジェイデン・エスタニスタ
|AA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下)
|投手
|ケビン・ケリー
|インディオス・デル・ボーエル(ニカラグア)
|投手
|ジェイトワン・ケリー
|A+級ビサリア・ローハイド(ダイヤモンドバックス傘下)
|投手
|ショーンドリック・オデュベル
|A－級オンタリオ・タワー・バザーズ(ドジャース傘下)
|投手
|シャイロン・マルティス
|キュラソー・ネプテューヌス(オランダ)
|投手
|J・C・スルバラン
|キュラソー・ネプテューヌス(オランダ)
|投手
|ジャスティン・モラレス
|ぺスーン＝クックマン大学
|投手
|ライジェテリ・メリテ
|Rookie級DSLレッズ(レッズ傘下)
|投手
|アントワン・ケリー
|AA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下)
|投手
|ケンリー・ジャンセン
|デトロイト・タイガース
|投手
|ウェンデル・フロラヌス
|トロワ・リヴィエール(アメリカ独立)
|捕手
|ヘンドリック・クレメンティナ
|ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ)
|捕手
|チャドウィック・トロンプ
|AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下)
|内野手
|オジー・アルビーズ
|アトランタ・ブレーブス
|内野手
|ザンダー・ボガーツ
|サンディエゴ・パドレス
|内野手
|ジェレミ・プロファー
|カラチ・モナークス(パキスタン)
|内野手
|シャーロン・スコープ
|サンタマリア・パイレーツ(キュラソー)
|内野手
|ディディ・グレゴリウス
|ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ)
|外野手
|セダン・ラファエラ
|ボストン・レッドソックス
|外野手
|ドリュー・ジョーンズ
|A+級ヒルズボロ・ホップス(ダイヤモンドバックス傘下)
|外野手
|ダイソン・クロース
|AAA級サクラメント・リバーキャッツ(ジャイアンツ傘下)
|外野手
|ジュリクソン・プロファー
|アトランタ・ブレーブス
|外野手
|レイパトリック・ディダー
|FA
|外野手
|デラノ・セラサ
|アムステルダム・パイレーツ(オランダ)
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ライアン・プレイガー
|ガーディアンズ(マイナー)
|投手
|ジョーダン・ゲーバー
|メッツ(マイナー)
|投手
|ディーン・クレーマー
|オリオールズ
|投手
|ロブ・カミンスキー
|球団未定
|投手
|ダニエル・フェデマン
|オリオールズ(マイナー)
|投手
|チャーリー・バイレンソン
|マリナーズ(マイナー)
|投手
|ベン・サイモン
|メッツ(マイナー)
|投手
|ハリソン・コーエン
|ヤンキース(マイナー)
|投手
|カルロス・レケリカ
|タイガース(マイナー)
|投手
|トミー・ケインリー
|球団未定
|投手
|ジョシュ・ブラム
|メッツ(マイナー)
|投手
|ザック・ワイス
|球団未定
|投手
|イーライ・モーガン
|ロイヤルズ(マイナー契約)
|投手
|ジョシュ・マリッツ
|パドレス(マイナー)
|投手
|マックス・ラザー
|フィリーズ
|投手
|ロバート・ストック
|メッツ(マイナー契約)
|投手
|マット・ボウマン
|ツインズ(マイナー契約)
|捕手
|ギャレット・スタッブス
|フィリーズ
|捕手
|C.J.・スタッブス
|ブルージェイズ(マイナー契約)
|内野手
|ノア・メンドリンガー
|カージナルス(マイナー)
|内野手
|コール・カリッグ
|ロッキーズ(マイナー)
|内野手
|スペイサー・ホーウィッツ
|パイレーツ
|内野手
|ベンジャミン・ローゼンガード
|アメリカ独立リーグ
|内野手
|ジェイク・ゲロフ
|ドジャース(マイナー)
|内野手
|マット・マービス
|ナショナルズ(マイナー契約)
|外野手
|RJ・シュレック
|ブルージェイズ(マイナー契約)
|外野手
|ハリソン・ベイダー
|ジャイアンツ
|外野手
|トロイ・ジョンストン
|ロッキーズ
|外野手
|ザック・レベンソン
|カージナルス(マイナー)
|外野手
|アサフ・ローエンガート
|-
|ポジション
|選手名
|所属
|投手
|ケンワード・バートン
|ニカラグアリーグ
|投手
|スティーブン・クルーズ
|ブルワーズ(マイナー)
|投手
|カルロス・ロドリゲス
|ブルワーズ
|投手
|ディルマー・メヒア
|ニカラグアリーグ
|投手
|ロナルド・メドラーノ
|メキシカンリーグ
|投手
|アンヘル・オバンド
|ニカラグアリーグ
|投手
|エラスモ・ラミレス
|球団未定
|投手
|カルロス・テラー
|ドミニカリーグ
|投手
|オスマン・グティエレス
|ニカラグアリーグ
|投手
|ダニロ・ベルムデス
|ニカラグアリーグ
|投手
|ドゥケ・エベルト
|タイガース(マイナー)
|投手
|JC・ラミレス
|アメリカ独立リーグ
|投手
|ブライアン・トーレス
|ニカラグアリーグ
|投手
|オスカー・レイヨ
|ロイヤルズ(マイナー)
|捕手
|ロナルド・リベラ
|-
|捕手
|メルビン・ノボア
|ニカラグアリーグ
|内野手
|ベンジャミン・アレグリア
|ニカラグアリーグ
|内野手
|ジーター・ダウンズ
|ソフトバンク
|内野手
|ブランドン・レイトン
|ニカラグアリーグ
|内野手
|エマニュエル・トルヒーヨ
|ニカラグアリーグ
|内野手
|マーク・ビエントス
|メッツ
|内野手
|ホセ・オロスコ
|-
|内野手
|フレディ・ザモラ
|ブルワーズ
|内野手
|チェスラー・カスバート
|ニカラグアリーグ
|内野手
|エリアン・レイヨ
|ジャイアンツ(マイナー)
|外野手
|チェイス・ドーソン
|メキシカンリーグ
|外野手
|イスマエル・ムングイア
|ブルージェイズ(マイナー)
|外野手
|オマール・メンドーサ
|ニカラグアリーグ
|外野手
|クリスティアン・サンドバル
|ニカラグアリーグ
|外野手
|フアン・モンテス
|ニカラグアリーグ