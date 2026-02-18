Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world baseball classic 2026 all team roastersGetty Images
Aoi Fujimiya

【WBC2026】各国代表メンバー 出場国ロースター・注目選手・最新戦力まとめ

【2026年最新版】WBC各国代表メンバーリスト総まとめ｜侍ジャパンやアメリカ、ドミニカ共和国の選手一覧

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初めての方は1カ月分実質無料

今すぐ登録

2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、世界各国のトッププレーヤーが集結する国際大会として大きな注目を集めている。前回大会ではスター選手同士の対決が話題となり、代表メンバーの顔ぶれが勝敗を左右する重要な要素であることが改めて証明された。

本記事では、WBC2026に出場する各国代表のメンバーリストについて紹介する。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法

    【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

    LYP netflix logo

    LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

    また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

    また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

    ■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

    1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
    2. 「プラン詳細を見る」をタップ
    3. 「お好みのプラン」を選ぶ
    4. 手順に沿って会員登録完了

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

    【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

    docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

    ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

    さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

    「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

    ■爆アゲセレクション経由の加入手順

    1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
    2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
    3. ドコモの手続きサイトで申し込む
    4. Netflixで利用登録

    ※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
    ※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
    ※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
    ※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

    【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

  • wbc japanGetty Images

    日本（侍ジャパン）

    ポジション選手名所属
    投手松井裕樹パドレス
    投手宮城大弥オリックス
    投手伊藤大海日本ハム
    投手大勢巨人
    投手菊池雄星エンゼルス
    投手山本由伸ドジャース
    投手菅野智之FA
    投手隅田知一郎西武
    投手種市篤暉ロッテ
    投手髙橋宏斗中日
    投手藤平尚真楽天
    投手曽谷龍平オリックス
    投手北山亘基日本ハム
    投手松本裕樹ソフトバンク
    捕手若月健矢オリックス
    捕手坂本誠志郎阪神
    捕手中村悠平ヤクルト
    内野手牧秀悟DeNA
    内野手小園海斗広島
    内野手牧原大成ソフトバンク
    内野手源田壮亮西武
    内野手佐藤輝明阪神
    内野手岡本和真ブルージェイズ
    内野手村上宗隆ホワイトソックス
    外野手近藤健介ソフトバンク
    外野手周東佑京ソフトバンク
    外野手森下翔太阪神
    外野手吉田正尚レッドソックス
    外野手鈴木誠也カブス
    指名打者大谷翔平ドジャース

    ▶侍ジャパンの試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • USA wBCGetty Images

    アメリカ

    ポジション選手名所属
    投手ポール・スキーンズパイレーツ
    投手ギャレット・ウィットロックRソックス
    投手マシュー・ボイドカブス
    投手ノーラン・マクリーンメッツ
    投手クレイ・ホームズメッツ
    投手ジョー・ライアンツインズ
    投手タリク・スクーバルタイガース
    投手ローガン・ウェブジャイアンツ
    投手デビッド・ベッドナーヤンキース
    投手メイソン・ミラーパドレス
    投手グリフィン・ジャックスレイズ
    投手ゲーブ・スパイアーマリナーズ
    投手クレイトン・カーショー前ドジャース
    投手ブラッド・ケラーフィリーズ
    投手ギャレット・クレビンジャーレイズ
    投手マイケル・ワカロイヤルズ
    捕手カル・ローリーマリナーズ
    捕手ウィル・スミスドジャース
    内野手ボビー・ウィットJr.ロイヤルズ
    内野手ガナー・ヘンダーソンオリオールズ
    内野手ブライス・トゥラングブリュワーズ
    内野手ブライス・ハーパーフィリーズ
    内野手アーニー・クレメントブルージェイズ
    内野手アレックス・ブレグマンカブス
    内野手ポール・ゴールドシュミットヤンキース
    外野手アーロン・ジャッジヤンキース
    外野手コービン・キャロルDバックス
    外野手ピート・クロウ・アームストロングカブス
    外野手カイル・シュワーバーフィリーズ
    外野手バイロン・バクストンツインズ
    外野手ローマン・アンソニーRソックス

    ▶アメリカ代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • BASEBALL-WORLD-SKOREA-CHNAFP

    韓国

    ポジション選手名所属
    投手高永表(コ・ヨンピョ)KTウィズ
    投手趙丙炫(チョ・ビョンヒョン)SSGランダース
    投手金榮奎(キム・ヨンギュ)NCダイノス
    投手元兌仁(ウォン・テイン)サムスン・ライオンズ
    投手高祐錫(コ・ウソク)タイガース傘下
    投手孫珠瑛(ソン・ジュヨン)LGツインズ
    投手蘇ヒョン準(ソ・ヒョンジュン)KTウィズ
    投手デーン・ダニングマリナーズ傘下
    投手盧景銀(ノ・ギョンウン)SSGランダース
    投手郭斌(クァク・ビン)斗山ベアーズ
    投手ライリー・オブライエンカージナルス
    投手朴英賢(パク・ヨンヒョン)KTウィズ
    投手鄭宇宙(チョン・ウジュ)ハンファ・イーグルス
    投手宋昇基(ソン・スンギ)LGツインズ
    投手柳賢振(リュ・ヒョンジン)ハンファ・イーグルス
    捕手崔在勲(チェ・ジェフン)ハンファ・イーグルス
    捕手朴東原(パク・ドンウォン)LGツインズ
    内野手文保景(ムン・ボギョン)LGツインズ
    内野手金慧成(キム・ヘソン)ドジャース
    内野手申ミン宰(シン・ミンジェ)LGツインズ
    内野手金倒永(キム・ドヨン)KIAタイガース
    内野手金周元(キム・ジュウォン)NCダイノス
    内野手盧施煥(ノ・シファン)ハンファ・イーグルス
    内野手シェイ・ウィットコムアストロズ
    外野手ジャマイ・ジョーンズタイガース
    外野手朴海旻(パク・ヘミン)LGツインズ
    外野手李政厚(イ・ジョンフ)ジャイアンツ
    外野手安賢民(アン・ヒョンミン)KTウィズ
    外野手文賢彬(ムン・ヒョンビン)ハンファ・イーグルス
    外野手具滋昱(ク・ジャウク)サムスン・ライオンズ

    ▶韓国代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool D: Puerto Rico v Dominican RepublicGetty Images Sport

    ドミニカ共和国

    ポジション選手名所属
    投手サンディ・アルカンタラマーリンズ
    投手クリストファー・サンチェスフィリーズ
    投手ルイス・セベリーノアスレチックス
    投手エルビス・アルバラードアスレチックス
    投手セランソニー・ドミンゲスホワイトソックス
    投手ブライアン・ベロレッドソックス
    投手カルロス・エステベスロイヤルズ
    投手グレゴリー・ソトパイレーツ
    投手ワンディ・ペラルタパドレス
    投手カミロ・ドバルヤンキース
    投手デニス・サンタナパイレーツ
    投手アルバート・アブレイユ中日ドラゴンズ（NPB）
    投手ワスカル・ブラゾバンメッツ
    投手エドウィン・ウセタレイズ
    投手アブナー・ウリベブルワーズ
    捕手オースティン・ウェルズヤンキース
    捕手オーガスティン・ラミレスマーリンズ
    内野手ブラディミール・ゲレーロJr.ブルージェイズ
    内野手カルロス・サンタナカブス
    内野手ジュニオール・カミネロレイズ
    内野手アメッド・ロサリオヤンキース
    内野手ケテル・マルテダイヤモンドバックス
    内野手ヘラルド・ペルドモダイヤモンドバックス
    内野手マニー・マチャドパドレス
    内野手ジェレミー・ペーニャアストロズ
    外野手フェルナンド・タティスJr.パドレス
    外野手フリオ・ロドリゲスマリナーズ
    外野手オニール・クルーズパイレーツ
    外野手フアン・ソトパドレス
    外野手ヨハン・ロハスフィリーズ

    ▶ドミニカ共和国代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool D: Puerto Rico v IsraelGetty Images Sport

    プエルトリコ

    ポジション選手名所属
    投手レイモンド・ブルゴス-
    投手フェルナンド・クルーズヤンキース
    投手ホセ・デレオンレッドソックス
    投手エドウィン・ディアスドジャース
    投手ホセ・エスパーダオリオールズ
    投手リコ・ガルシアオリオールズ
    投手セス・ルーゴロイヤルズ
    投手ホルヘ・ロペスナショナルズ
    投手ジョバニ・モランレッドソックス
    投手ルイス・キニョネス-
    投手エンゼル・レイエス-
    投手エドゥアルド・リベラ-
    投手ガブリエル・ロドリゲス-
    投手エルマー・ロドリゲス-
    投手ヤクセル・リオス-
    投手リカルド・ヴェレス-
    捕手マーティン・マルドナードパドレス
    捕手クリスチャン・バスケスツインズ
    内野手エドウィン・アローヨ-
    内野手ノーラン・アレナドカージナルス
    内野手ダレル・エルネーズアスレチックス
    内野手エマニュエル・リベラオリオールズ
    内野手ルイス・バスケスオリオールズ
    外野手ウィリー・カストロロッキーズ
    外野手カルロス・コルテスアスレチックス
    外野手マシュー・ルーゴエンゼルス
    外野手MJ・メレンデスロイヤルズ
    外野手エディ・ロサリオブレーブス
    外野手エリオット・ラモスジャイアンツ
    外野手ブライアン・トーレス-

    ▶プエルトリコ代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • BASEBALL-WORLD-CUB-AUSAFP

    キューバ

    ポジション選手名所属
    投手オシエル・ロドリゲスFA
    投手ルイス・ロメロLMB
    投手ペドロ・サントスFA
    投手ネイケル・クルーズMLB傘下
    投手フランク・アルバレスLMB
    投手デニー・ラロンドFA
    投手ダビエル・ウルタドMLB傘下
    投手ヤリエル・ロドリゲストロントBJ
    投手ジョシマー・カズンLMB
    投手エマニュエル・チャップマンMLB傘下
    投手ヨアン・ロペスLMB
    投手フリオ・ロバイナLMB
    投手ダリエン・ヌニェスLMB
    投手リヴァン・モイネロ福岡ソフトバンクH
    投手ランディ・マルティネス中日D
    投手ライデル・マルティネス読売G
    捕手オマール・ヘルナンデスMLB傘下
    捕手アンドリス・ペレスCNS
    内野手アレクセイ・ラミレスCNS
    内野手マルコム・ヌニェスFA
    内野手ヨアン・モンカダロサンゼルA
    内野手アレクサンダー・バルガスMLB傘下
    内野手イディ・カッペMLB傘下
    内野手ヨエル・ヤンキCNS
    内野手エリスベル・アルエバレナCNS
    外野手ロエル・サントスLMB
    外野手ヨエルキス・ギベールCNS
    外野手レオネル・モアスJrCNS
    外野手アリエル・マルティネス北海道日本ハムF
    外野手アルフレド・デスパイネCNS

    ▶キューバ代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic - Pool C - Game 3 - Columbia v CanadaGetty Images Sport

    カナダ

    ポジション選手名所属
    投手ローガン・アレンFA
    投手ミカ・アシュマンMLB傘下
    投手フィリップ・オーモンFA
    投手ジョーダン・バラゾビッチMLB傘下
    投手エリック・チェラントーラMLB傘下
    投手インディゴ・ディアスMLB傘下
    投手アントワーヌ・ジャンMLB傘下
    投手カーター・ローウェンMLB傘下
    投手アダム・マコMLB傘下
    投手ジェームズ・パクストンFA
    投手カル・クァントリル未定
    投手ノア・スキロウ米独立L
    投手マイケル・ソロカアリゾナDB
    投手ジェイムソン・タイロンシカゴC
    投手マット・ウィルキンソンMLB傘下
    投手ロブ・ザストリズニーミルウォーキーB
    捕手リアム・ヒックスマイアミM
    捕手ボー・ネイラークリーブランドG
    内野手タイラー・ブラックミルウォーキーB
    内野手マット・デイビッドソンNC・D
    内野手アダム・ホールFA
    内野手エドゥアール・ジュリアンコロラドR
    内野手オットー・ロペスマイアミM
    内野手ジョシュ・ネイラーシアトルM
    内野手アブラハム・トロMLB傘下
    外野手オーウェン・ケイシーマイアミM
    外野手デンゼル・クラークオークランドA
    外野手タイラー・オニールボルチモアO
    外野手ジェイコブ・ロブソンFA
    外野手ジャレッド・ヤングニューヨークM

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool A: Panama v ItalyGetty Images Sport

    パナマ

    ポジション選手名所属
    投手ダリオ・アグラザルLMB
    投手ローガン・アレンクリーブランドG
    投手アルベルト・バルドナド読売G
    投手ハイメ・バリアLMB
    投手ミゲル・シエンフエーゴスMLB傘下
    投手パオロ・エスピノLMB
    投手ホルヘ・ガルシアLMB
    投手ミゲル・ゴメスLMB
    投手ジェームズ・ゴンザレスMLB傘下
    投手ハヴィ・ゲラMLB傘下
    投手ケニー・ヘルナンデスLMB
    投手アリエル・フラードテキサスR
    投手ウンベルト・メヒアアリゾナDB
    投手アブディエル・メンドーサFA
    投手アンディ・オテロサンフランシスコG
    投手エリアン・ロドリゲストロントBJ
    捕手ミゲル・アマヤシカゴC
    捕手レオナルド・ベルナルクリーブランドG
    捕手クリスチャン・ベサンコートシカゴC
    捕手イヴァン・エレーラセントルイスG
    内野手ジョナサン・アラウズLMB
    内野手ホセ・カバジェロニューヨークY
    内野手ヨハン・カマルゴLMB
    内野手レオ・ヒメネストロントBJ
    内野手エドムンド・ソサフィラデルフィアP
    内野手ルベン・テハダフィラデルフィアP
    外野手エンリケ・ブラッドフィールドJrボルチモアO
    外野手アレン・コルドバLMB
    外野手ホセ・ラモスニューヨークM
    外野手ジョニー・サントスLMB

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic - Pool C - Game 3 - Columbia v CanadaGetty Images Sport

    コロンビア

    ポジション選手名所属
    投手エルキン・アルカラMLB傘下
    投手エイドリアン・アルメイダMLB傘下
    投手オースティン・バーグナーMLB傘下
    投手ダニス・コレア-
    投手ナビル・クリスマットFA
    投手ペドロ・ガルシア-
    投手リオ・ゴメス-
    投手ヤプソン・ゴメス-
    投手タイロン・ゲレロボストンRS
    投手デビッド・ロードイ-
    投手エマーソン・マルティネス-
    投手ルイス・パティーニョ-
    投手ホセ・キンタナFA
    投手ジョン・ロメロ-
    投手レイバー・サンマルティンMLB傘下
    投手フリオ・テヘラン-
    投手ギジョ・スニガMLB傘下
    捕手ホルヘ・アルファロMLB傘下
    捕手エリアス・ディアスFA
    捕手カルロス・マルティネス-
    内野手マイケル・アロヨMLB傘下
    内野手ジョーダン・ディアス-
    内野手ダヤン・フリアスMLB傘下
    内野手レイナルド・ロドリゲス-
    内野手ドノバン・ソラーノ-
    内野手ジョー・ウルシェラ-
    外野手ブライアン・ブエルバスオークランドA
    外野手グスタボ・カンペロロサンゼルA
    外野手イエス・マリアガ-
    外野手ハロルド・ラミレス-

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Quarterfinals: Italy v JapanGetty Images Sport

    イタリア

    ポジション選手名所属
    投手アーロン・ノラフィリーズ
    投手サム・アルデゲリエンゼルス
    投手チェイス・バーンズレッズ
    投手アダム・オッタビーノ-
    投手アンドレ・パランテカージナルス
    投手マイケル・ロレンゼン-
    投手ロン・マリナッシオ-
    投手アレッサンドロ・エルコラーニ-
    投手マット・フェスタ-
    投手ジョー・ラソーサ-
    投手ヴィニー・ニトリ-
    投手ダン・アルタビラ-
    投手ディラン・デルシア-
    投手ゴードン・グラセッフォ-
    投手アレク・ジェイコブ-
    投手カイル・ニコラス-
    投手グレッグ・ワイサート-
    投手ジョーイ・マルシアーノ-
    投手ミケーレ・ヴァッサロッティ-
    投手ジャコモ・タスキン-
    投手イェラルド・チョファーニ-
    投手マッテオ・ボッキ-
    投手クラウディオ・スコッティ-
    投手マティア・アルデゲリ-
    投手エットーレ・ジュリアネッリ-
    捕手カイル・ティール-
    捕手ブレット・サリバン-
    捕手アルベルト・ミネオ-
    内野手ビニー・パスカンティーノロイヤルズ
    内野手ジャック・カグリオーンロイヤルズ
    内野手ニッキー・ロペスホワイトソックス
    内野手マイルズ・マストロブオーニマリナーズ
    内野手トーマス・サジェーゼ-
    内野手フィリッポ・ディ・トゥリブルワーズ傘下
    内野手サム・アントナッチ-
    内野手ザック・デゼンゾ-
    内野手ウィリアムズ・ウォン-
    内野手ガブリエレ・アンジョイ-
    内野手レンゾ・マルティーニ-
    内野手ビニー・フリシア-
    外野手ブランドン・ニモメッツ
    外野手サル・フレリックブルワーズ
    外野手ドミニク・フレッチャーホワイトソックス
    外野手ドミニク・カンゾーンマリナーズ
    外野手サム・ハガティーレンジャーズ傘下
    外野手ニック・モラビトメッツ傘下
    外野手ジェイコブ・マーシー-
    外野手ダンテ・ノリ-
    外野手ナサニエル・バティスタ-

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • San Francisco Giants v Colorado RockiesGetty Images Sport

    イギリス

    ポジション選手名所属
    投手ナジャー・ビクターA+級ランチョクカモンガ・クエークス(エンゼルス傘下)
    投手ゲイリー＝ギル・ヒルA+級ボーリンググリーン・ホットロッズ(レイズ傘下)
    投手ブレンダン・ベックAAA級スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース(ヤンキース傘下)
    投手タイラー・ビザケレタロ・コンスピレーターズ(メキシコ)
    投手マイケル・ピーターセンマイアミ・マーリンズ
    投手ニック・ウェルズユカタン・ライオンズ(メキシコ)
    投手ジャック・セッピングスA+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下)
    投手オーウェン・ワイルドAA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下)
    投手ライアン・ロングAA級チェサピーク・ベイソックス(オリオールズ傘下)
    投手ドノバン・ベノワFA
    投手トリスタン・ベックサンフランシスコ・ジャイアンツ
    投手マイルズ・ラングホーンA+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下)
    投手チャベス・フェルナンダーモンクローバ・スティーラーズ(メキシコ)
    投手バンス・ウォーリーFA
    投手アントニオ・ノールズAAA級オクラホマシティ・コメッツ(ドジャース傘下)
    投手ジャック・アンダーソンAAA級ウースター・レッドソックス(レッドソックス傘下)
    投手グラハム・スプラカーFA
    捕手ハリー・フォードワシントン・ナショナルズ
    捕手ウィル・クレスウェルA+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下)
    内野手ジャズ・チザム・ジュニアニューヨーク・ヤンキース
    内野手ニック・ウォードアデレード・ジャイアンツ(オーストラリア)
    内野手イアン・ルイスA+級ベロイト・スナッパーズ(マーリンズ傘下)
    内野手BJ・マレーAA級テネシー・スモーキーズ(カブス傘下)
    内野手ルーシャス・フォックスFA
    内野手イバン・ジョンソンAAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下)
    内野手ネイト・イートンボストン・レッドソックス
    外野手ジャスティン・ワイリーガストニア・ゴーストペッパーズ(アメリカ独立)
    外野手トレイス・トンプソンFA
    外野手マット・コペルニャクAAA級メンフィス・レッドバーズ(カージナルス傘下)
    外野手クリスチャン・ロビンソンAA級アマリロ・ソッドプードルズ(ダイアモンドバックス傘下)

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • 2025 World Baseball Classic Qualifiers - TucsonGetty Images Sport

    ブラジル

    ポジション選手名所属
    投手ボー・タカハシ西武
    投手チアゴ・ビエイラフリーエージェント
    投手ダニエル・ミサキレンジャーズ傘下
    投手エリック・パルジーニョメキシカンリーグ
    投手ガブリエル・バルボサフィリーズ傘下
    投手ジョセフ・コントレラスヴァンダービルト大学
    投手エンゾ・サワヤマヤマハ
    投手ヘクター・ビヤロエル-
    投手金伏ウーゴ-
    投手ムリロ・ゴベア-
    投手仲尾次オスカルエナジック
    投手ペドロ・ダ・コスタマリナーズ傘下
    投手ピエトロ・リエンゾパイレーツ傘下
    投手ティアゴ・ダ・シルバ-
    投手トマス・ロペスコロンビア大学
    捕手ガブリエル・ド・カルモ-
    捕手ガブリエル・ゴメス-
    捕手エンゾ・ハヤシダ-
    捕手マテウス・シルバ-
    内野手レオナルド・レジナット主将
    内野手ダンテ・ビシェット・ジュニアフリーエージェント
    内野手伊藤ヴィットル阪神タイガース通訳
    内野手フェリペ・ミズコシ-
    内野手フェリペ・コラギ-
    内野手ルーカス・ロホ-
    内野手チアゴ・ニシヤマ日本体育大学
    外野手ルーカス・ラミレスエンゼルス傘下
    外野手ガブリエル・マシエル-
    外野手オスバルド・カルバーリョ-
    外野手ビクター・コウチーニョ-

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Quarterfinals: Australia v CubaGetty Images Sport

    オーストラリア

    ポジション選手名所属
    投手アレックス・ウェルズシドニー・ブルーソックス
    投手ラクラン・ウェルズLGツインズ/韓国
    投手トッド・バンスティーンセルアデレード・ジャイアンツ
    投手ミッチ・ニューンボーンフィリーズ傘下
    投手ケイ・ハンプトンアデレード・ジャイアンツ
    投手ワーウィック・ソーポルドパース・ヒート
    投手ジャック・オラフリンアデレード・ジャイアンツ
    投手コーエン・ウィンシドニー・ブルーソックス
    投手コナー・マクドナルドブリスベン・バンディッツ
    投手サム・ホランドブリスベン・バンディッツ
    投手ジョシュ・ヘンドリクソンアデレード・ジャイアンツ
    投手キーラン・ホールパース・ヒート
    投手ブレイク・タウンセンドレンジャーズ傘下
    投手ジョン・ケネディブリスベン・バンディッツ
    投手クーパー・モーガンアデレード・ジャイアンツ
    捕手ミッチ・エドワーズアデレード・ジャイアンツ
    捕手ロビー・パーキンスブリスベン・バンディッツ
    捕手アレックス・ホール蔚山ホエールズ/韓国
    内野手ローガン・ウェードブリスベン・バンディッツ
    内野手ロビー・グレンディニングアデレード・ジャイアンツ
    内野手カーティス・ミードホワイトソックス
    内野手ジョージ・カリルブリスベン・バンディッツ
    内野手ジャリッド・デール起亜タイガース/韓国
    内野手リクソン・ウィングローブブリスベン・バンディッツ
    内野手トラビス・バザーナガーディアンズ傘下
    外野手アーロン・ホワイトフィールドメルボルン・エイシズ
    外野手ティム・ケネリー-
    外野手ウルリヒ・ボジャルスキーメルボルン・エイシズ
    外野手クリス・バークメルボルン・エイシズ
    外野手マックス・ダーリントンアスレチックス傘下

    ▶オーストラリア代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool B: Australia v Czech RepublicGetty Images Sport

    チェコ

    ポジション選手名所属
    投手ミハル・コヴァラチポラ大
    投手トマーシュ・ドュフェックイーグルス・プラハ
    投手マルティン・シュナイダードラチ・ブルノ
    投手フィリップ・チャプカドラチ・ブルノ
    投手マレク・ミナジークソコル・フルボカー
    投手ヤン・ノヴァークコトラーシュカ・プラハ
    投手ジェフ・バートトシェビーチ・ニュークリアズ
    投手オンジェイ・ヴァンクテンポ・プラハ
    投手フィリップ・コルマントシェビーチ・ニュークリアズ
    投手オンジェイ・サトリアアローズ・オストラヴァ
    投手ダニエル・パディシャークFA
    投手ボリス・ヴェチェルカフロッシ・ブルノ
    投手トマーシュ・オンドラフロッシ・ブルノ
    投手ルカーシュ・エルコリコトラーシュカ・プラハ
    投手ルカーシュ・フロウフトシェビーチ・ニュークリアズ
    捕手マトウシュ・ブベニークイーグルス・プラハ
    捕手マルティン・ゼレンカソコル・フルボカー
    捕手マルティン・チェルヴェンカコトラーシュカ・プラハ
    内野手テリン・ヴァヴラFA
    内野手ヤン・ポスピシルフロッシ・ブルノ
    内野手ライアン・ジョンソントシェビーチ・ニュークリアズ
    内野手マルティン・ムジークソコル・フルボカー
    内野手ミラン・プロコップドラチ・ブルノ
    内野手ヴォイテフ・メンシークフロッシ・ブルノ
    内野手マルティン・チェルヴィンカドラチ・ブルノ
    外野手マックス・プレイダコトラーシュカ・プラハ
    外野手ウィリアム・エスカラフロッシ・ブルノ
    外野手ミハル・シンデルカドラチ・ブルノ
    外野手マレク・フルプカリエンテ・デ・デュランゴ
    外野手マレク・クレイチジークフロッシ・ブルノ

    ▶オーストラリア代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • Chinese Taipei v Spain - World Baseball Classic QualifierGetty Images Sport

    チャイニーズ・タイペイ

    ポジション選手名所属
    投手林凱威味全ドラゴンズ
    投手徐若熙福岡ソフトバンクホークス
    投手古林睿煬北海道日本ハムファイターズ
    投手林詩翔台鋼ホークス
    投手張奕富邦ガーディアンズ
    投手陳冠宇楽天モンキーズ
    投手張峻瑋福岡ソフトバンクホークス
    投手林維恩AA級ミッドランド・ロックハウンズ(アスレチックス傘下)
    投手陳柏毓AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下)
    投手林昱珉AAA級リノ・エーシズ(ダイアモンドバックス傘下)
    投手鄭浩均中信兄弟
    投手莊陳仲敖AA級ミッドランド・ロックハウンズ(アスレチックス傘下)
    投手胡智為統一ライオンズ
    投手曾峻岳富邦ガーディアンズ
    投手沙子宸A級ランシング・ラグナッツ(アスレチックス傘下)
    投手孫易磊北海道日本ハムファイターズ
    捕手ギリギラウ・コンクアン味全ドラゴンズ
    捕手林家正FA
    捕手蔣少宏味全ドラゴンズ
    内野手鄭宗哲ボストン・レッドソックス
    内野手林子偉楽天モンキーズ
    内野手張育成富邦ガーディアンズ
    内野手ジョナソン・ロングAA級テネシー・スモーキーズ(カブス傘下)
    内野手呉念庭台鋼ホークス
    内野手李灝宇AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下)
    内野手江坤宇中信兄弟
    外野手スチュアート・フェアチャイルドAAA級コロンバス・クリッパーズ(ガーディアンズ傘下)
    外野手陳傑憲統一ライオンズ
    外野手林安可埼玉西武ライオンズ
    外野手陳晨威楽天モンキーズ

    ▶チャイニーズ・タイペイ代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Quarterfinals: United States v VenezuelaGetty Images Sport

    ベネズエラ

    ポジション選手名所属
    投手ホセ・アルバラードフィリーズ
    投手エドゥアルド・バザードマリナーズ
    投手ホセ・ブットジャイアンツ
    投手エンマニュエル・デヘスス-
    投手カルロス・グスマン-
    投手ヨエンドリス・ゴメスレイズ
    投手パブロ・ロペスツインズ
    投手アンドレス・マチャド-
    投手ケイダー・モンテロタイガース
    投手オダニエル・モスケダ-
    投手ヘルマン・マルケスロッキーズ
    投手ダニエル・パレンシアカブス
    投手エドゥアルド・ロドリゲスダイヤモンドバックス
    投手アントニオ・センザテーラロッキーズ
    投手レンジャー・スアレスレッドソックス
    投手リカルド・サンチェス-
    投手アンヘル・セルパブルワーズ
    捕手サルバドール・ペレスロイヤルズ
    捕手ウィリアム・コントレラスブルワーズ
    内野手ルイス・アラエスジャイアンツ
    内野手ウィルソン・コントレラスレッドソックス
    内野手マイケル・ガルシアロイヤルズ
    内野手アンドレス・ヒメネスブルージェイズ
    内野手エウヘニオ・スアレスレッズ
    内野手グレイバー・トーレスタイガース
    内野手エセキエル・トーバーロッキーズ
    外野手ロナルド・アクーニャJr.ブレーブス
    外野手ジャクソン・チョリオブルワーズ
    外野手ウィリー・アブレイユレッドソックス
    外野手ハビアー・サノハマーリンズ

    ▶ベネズエラ代表の試合日程・開始時間・放送予定はこちら

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool A: Netherlands v ItalyGetty Images Sport

    オランダ

    ポジション選手名所属
    投手デレク・ウェストFA
    投手ラース・ハイヤーアムステルダム・パイレーツ(オランダ)
    投手アリ・フランセンFA
    投手ダイラン・ウィルソンRookie級ACLマリナーズ(マリナーズ傘下)
    投手エリック・メンデスT&Aサンマリノ(イタリア)
    投手ジャムドリック・コルネリアRookie級FCLメッツ(メッツ傘下)
    投手ジェイデン・エスタニスタAA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下)
    投手ケビン・ケリーインディオス・デル・ボーエル(ニカラグア)
    投手ジェイトワン・ケリーA+級ビサリア・ローハイド(ダイヤモンドバックス傘下)
    投手ショーンドリック・オデュベルA－級オンタリオ・タワー・バザーズ(ドジャース傘下)
    投手シャイロン・マルティスキュラソー・ネプテューヌス(オランダ)
    投手J・C・スルバランキュラソー・ネプテューヌス(オランダ)
    投手ジャスティン・モラレスぺスーン＝クックマン大学
    投手ライジェテリ・メリテRookie級DSLレッズ(レッズ傘下)
    投手アントワン・ケリーAA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下)
    投手ケンリー・ジャンセンデトロイト・タイガース
    投手ウェンデル・フロラヌストロワ・リヴィエール(アメリカ独立)
    捕手ヘンドリック・クレメンティナラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ)
    捕手チャドウィック・トロンプAAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下)
    内野手オジー・アルビーズアトランタ・ブレーブス
    内野手ザンダー・ボガーツサンディエゴ・パドレス
    内野手ジェレミ・プロファーカラチ・モナークス(パキスタン)
    内野手シャーロン・スコープサンタマリア・パイレーツ(キュラソー)
    内野手ディディ・グレゴリウスラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ)
    外野手セダン・ラファエラボストン・レッドソックス
    外野手ドリュー・ジョーンズA+級ヒルズボロ・ホップス(ダイヤモンドバックス傘下)
    外野手ダイソン・クロースAAA級サクラメント・リバーキャッツ(ジャイアンツ傘下)
    外野手ジュリクソン・プロファーアトランタ・ブレーブス
    外野手レイパトリック・ディダーFA
    外野手デラノ・セラサアムステルダム・パイレーツ(オランダ)

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • World Baseball Classic Pool D: Israel v Dominican RepublicGetty Images Sport

    イスラエル

    ポジション選手名所属
    投手ライアン・プレイガーガーディアンズ(マイナー)
    投手ジョーダン・ゲーバーメッツ(マイナー)
    投手ディーン・クレーマーオリオールズ
    投手ロブ・カミンスキー球団未定
    投手ダニエル・フェデマンオリオールズ(マイナー)
    投手チャーリー・バイレンソンマリナーズ(マイナー)
    投手ベン・サイモンメッツ(マイナー)
    投手ハリソン・コーエンヤンキース(マイナー)
    投手カルロス・レケリカタイガース(マイナー)
    投手トミー・ケインリー球団未定
    投手ジョシュ・ブラムメッツ(マイナー)
    投手ザック・ワイス球団未定
    投手イーライ・モーガンロイヤルズ(マイナー契約)
    投手ジョシュ・マリッツパドレス(マイナー)
    投手マックス・ラザーフィリーズ
    投手ロバート・ストックメッツ(マイナー契約)
    投手マット・ボウマンツインズ(マイナー契約)
    捕手ギャレット・スタッブスフィリーズ
    捕手C.J.・スタッブスブルージェイズ(マイナー契約)
    内野手ノア・メンドリンガーカージナルス(マイナー)
    内野手コール・カリッグロッキーズ(マイナー)
    内野手スペイサー・ホーウィッツパイレーツ
    内野手ベンジャミン・ローゼンガードアメリカ独立リーグ
    内野手ジェイク・ゲロフドジャース(マイナー)
    内野手マット・マービスナショナルズ(マイナー契約)
    外野手RJ・シュレックブルージェイズ(マイナー契約)
    外野手ハリソン・ベイダージャイアンツ
    外野手トロイ・ジョンストンロッキーズ
    外野手ザック・レベンソンカージナルス(マイナー)
    外野手アサフ・ローエンガート-

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • Nicaragua v Chinese Taipei - World Baseball Classic QualifierGetty Images Sport

    ニカラグア

    ポジション選手名所属
    投手ケンワード・バートンニカラグアリーグ
    投手スティーブン・クルーズブルワーズ(マイナー)
    投手カルロス・ロドリゲスブルワーズ
    投手ディルマー・メヒアニカラグアリーグ
    投手ロナルド・メドラーノメキシカンリーグ
    投手アンヘル・オバンドニカラグアリーグ
    投手エラスモ・ラミレス球団未定
    投手カルロス・テラードミニカリーグ
    投手オスマン・グティエレスニカラグアリーグ
    投手ダニロ・ベルムデスニカラグアリーグ
    投手ドゥケ・エベルトタイガース(マイナー)
    投手JC・ラミレスアメリカ独立リーグ
    投手ブライアン・トーレスニカラグアリーグ
    投手オスカー・レイヨロイヤルズ(マイナー)
    捕手ロナルド・リベラ-
    捕手メルビン・ノボアニカラグアリーグ
    内野手ベンジャミン・アレグリアニカラグアリーグ
    内野手ジーター・ダウンズソフトバンク
    内野手ブランドン・レイトンニカラグアリーグ
    内野手エマニュエル・トルヒーヨニカラグアリーグ
    内野手マーク・ビエントスメッツ
    内野手ホセ・オロスコ-
    内野手フレディ・ザモラブルワーズ
    内野手チェスラー・カスバートニカラグアリーグ
    内野手エリアン・レイヨジャイアンツ(マイナー)
    外野手チェイス・ドーソンメキシカンリーグ
    外野手イスマエル・ムングイアブルージェイズ(マイナー)
    外野手オマール・メンドーサニカラグアリーグ
    外野手クリスティアン・サンドバルニカラグアリーグ
    外野手フアン・モンテスニカラグアリーグ

    Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • WBC NetflixNetflix

    各国代表の最新情報

0