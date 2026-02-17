WBCチャイニーズ・タイペイ代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、2026年3月に開催。2024年プレミア12で初優勝を飾ったチャイニーズ・タイペイは、6大会連続6度目の出場となる今大会で初のプールステージ突破を目指す。
本記事では、WBC2026に出場するチャイニーズ・タイペイ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCチャイニーズ・タイペイ代表｜試合日程・対戦カード
チャイニーズ・タイペイ代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、オーストラリア、日本、チェコ、韓国と対戦する。
1次ラウンドの日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
19:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 日本
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
12:00
|韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
WBCチャイニーズ・タイペイ代表｜招集メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|0
|投手
|林凱威
|味全ドラゴンズ
|00
|投手
|徐若熙
|福岡ソフトバンクホークス
|11
|投手
|古林睿煬
|北海道日本ハムファイターズ
|12
|投手
|林詩翔
|台鋼ホークス
|19
|投手
|張奕
|富邦ガーディアンズ
|20
|投手
|陳冠宇
|楽天モンキーズ
|37
|投手
|張峻瑋
|福岡ソフトバンクホークス
|42
|投手
|林維恩
|アスレティックス傘下
|44
|投手
|陳柏毓
|ピッツバーグ・パイレーツ傘下
|45
|投手
|林昱珉
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下
|47
|投手
|鄭浩均
|中信兄弟
|48
|投手
|莊陳仲敖
|アスレティックス傘下
|58
|投手
|胡智為
|統一ライオンズ
|60
|投手
|曾峻岳
|富邦ガーディアンズ
|92
|投手
|沙子宸
|アスレティックス傘下
|96
|投手
|孫易磊
|北海道日本ハムファイターズ
|4
|捕手
|ギリギラウ・コンクアン
|味全ドラゴンズ
|27
|捕手
|林家正
|サザンメリーランド・ブルークラブス
|63
|捕手
|蔣少宏
|味全ドラゴンズ
|1
|内野手
|鄭宗哲
|ボストン・レッドソックス
|15
|内野手
|林子偉
|楽天モンキーズ
|18
|内野手
|張育成
|富邦ガーディアンズ
|22
|内野手
|ジョナソン・ロング
|シカゴ・カブス傘下
|39
|内野手
|呉念庭
|台鋼ホークス
|55
|内野手
|李灝宇
|デトロイト・タイガース傘下
|90
|内野手
|江坤宇
|中信兄弟
|17
|外野手
|スチュアート・フェアチャイルド
|クリーブランド・ガーディアンズ傘下
|24
|外野手
|陳傑憲
|統一ライオンズ
|77
|外野手
|林安可
|埼玉西武ライオンズ
|98
|外野手
|陳晨威
|楽天モンキーズ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。