Yuta Tokuma

WBCチェコ代表メンバー・試合日程・放送/配信予定｜ワールド・ベースボール・クラシック

【WBC2026】2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。初出場した前回大会で大善戦して大きな話題になったチェコ代表は、2大会連続2度目の出場となる。

本記事では、WBC2026に出場するチェコ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBCチェコ代表｜試合日程・対戦カード

チェコ代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、日本と対戦する。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月5日(木)
19:00		韓国 vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
12:00		チェコ vs オーストラリア東京ドーム
2026年3月7日(土)
12:00		チェコ vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月10日(火)
19:00		日本 vs チェコ東京ドーム

WBCチェコ代表｜メンバー

背番号ポジション名前所属
3投手ミハル・コバラチボラ大学
7投手トマシュ・デュフェクイーグルス・プラハ
13投手マルティン・シュナイダードラッシ・ブルノ
14投手フィリップ・チャプカドラッシ・ブルノ
15投手マレク・ミナリクソコル・フルボカ
18投手ヤン・ノヴァクコトラーシュカ・プラハ
19投手ジェフ・バートトシェビーチ・ニュークリアズ
23投手オンドジェイ・バンクノースイースタン・ジュニアカレッジ
26投手フィリップ・コルマントシェビーチ・ニュークリアズ
35投手オンドジェイ・サトリアアローズ・オストラヴァ
42投手ダニエル・パディシャークFA
54投手ボリス・ヴェチェルカフロッシ・ブルノ
57投手トマシュ・オンドラドラッシ・ブルノ
63投手ルカシュ・エルコーリコトラーシュカ・プラハ
88投手ルカシュ・フロウフトシェビーチ・ニュークリアズ
21捕手マトウシュ・ブベニークノースカロライナ大学
38捕手マルティン・ゼレンカソコル・フルボカ
55捕手マルティン・チェルベンカコトラーシュカ・プラハ
6内野手テリン・バブラFA
27内野手ヤン・ポシュビシルノールグリーンビル大学
30内野手ライアン・ジョンソントシェビーチ・ニュークリアズ
49内野手マルティン・ムジクソコル・フルボカ
56内野手ミラン・プロコップドラッシ・ブルノ
77内野手ヴォイティエフ・メンシクフロッシ・ブルノ
78内野手マルティン・チェルヴィンカドラッシ・ブルノ
2外野手マックス・プレイダイェール大学
5外野手ウィリー・エスカラフロッシ・ブルノ
11外野手ミハル・シンデルカチポラ大学
73外野手マレク・フルプリエンテ・デ・デュランゴ
97外野手マレク・クレイチリクフロッシ・ブルノ

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

0