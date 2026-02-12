第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。初出場した前回大会で大善戦して大きな話題になったチェコ代表は、2大会連続2度目の出場となる。
本記事では、WBC2026に出場するチェコ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCチェコ代表｜試合日程・対戦カード
チェコ代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、日本と対戦する。
1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
12:00
|チェコ vs オーストラリア
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月10日(火)
19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
WBCチェコ代表｜メンバー
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|3
|投手
|ミハル・コバラ
|チボラ大学
|7
|投手
|トマシュ・デュフェク
|イーグルス・プラハ
|13
|投手
|マルティン・シュナイダー
|ドラッシ・ブルノ
|14
|投手
|フィリップ・チャプカ
|ドラッシ・ブルノ
|15
|投手
|マレク・ミナリク
|ソコル・フルボカ
|18
|投手
|ヤン・ノヴァク
|コトラーシュカ・プラハ
|19
|投手
|ジェフ・バート
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|23
|投手
|オンドジェイ・バンク
|ノースイースタン・ジュニアカレッジ
|26
|投手
|フィリップ・コルマン
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|35
|投手
|オンドジェイ・サトリア
|アローズ・オストラヴァ
|42
|投手
|ダニエル・パディシャーク
|FA
|54
|投手
|ボリス・ヴェチェルカ
|フロッシ・ブルノ
|57
|投手
|トマシュ・オンドラ
|ドラッシ・ブルノ
|63
|投手
|ルカシュ・エルコーリ
|コトラーシュカ・プラハ
|88
|投手
|ルカシュ・フロウフ
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|21
|捕手
|マトウシュ・ブベニーク
|ノースカロライナ大学
|38
|捕手
|マルティン・ゼレンカ
|ソコル・フルボカ
|55
|捕手
|マルティン・チェルベンカ
|コトラーシュカ・プラハ
|6
|内野手
|テリン・バブラ
|FA
|27
|内野手
|ヤン・ポシュビシル
|ノールグリーンビル大学
|30
|内野手
|ライアン・ジョンソン
|トシェビーチ・ニュークリアズ
|49
|内野手
|マルティン・ムジク
|ソコル・フルボカ
|56
|内野手
|ミラン・プロコップ
|ドラッシ・ブルノ
|77
|内野手
|ヴォイティエフ・メンシク
|フロッシ・ブルノ
|78
|内野手
|マルティン・チェルヴィンカ
|ドラッシ・ブルノ
|2
|外野手
|マックス・プレイダ
|イェール大学
|5
|外野手
|ウィリー・エスカラ
|フロッシ・ブルノ
|11
|外野手
|ミハル・シンデルカ
|チポラ大学
|73
|外野手
|マレク・フルプ
|リエンテ・デ・デュランゴ
|97
|外野手
|マレク・クレイチリク
|フロッシ・ブルノ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
WBC 2026｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。