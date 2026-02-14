WBCドミニカ共和国代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。2013年大会で優勝した強豪ドミニカ共和国は6大会連続6度目の出場となり、3大会ぶりの優勝を目指す。
本記事では、WBC2026に出場するドミニカ共和国代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCドミニカ共和国代表｜試合日程・対戦カード
ドミニカ共和国代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールDに入り、ニカラグア、オランダ、イスラエル、ベネズエラと対戦する。
1次ラウンド プールDの日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
9:00
|ドミニカ共和国 vs ニカラグア
|ローンデポ・パーク
|2026年3月9日(月)
1:00
|ドミニカ共和国 vs オランダ
|ローンデポ・パーク
|2026年3月10日(火)
1:00
|イスラエル vs ドミニカ共和国
|ローンデポ・パーク
|2026年3月12日(木)
9:00
|ベネズエラ vs ドミニカ共和国
|ローンデポ・パーク
※日本時間表記
WBCドミニカ共和国代表｜メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|7
|投手
|サンディ・アルカンタラ
|マイアミ・マーリンズ
|31
|投手
|エルビス・アルバラード
|アスレチックス
|40
|投手
|ルイス・セベリーノ
|アスレチックス
|43
|投手
|ワスカル・ブラゾバン
|ニューヨーク・メッツ
|44
|投手
|セランソニー・ドミンゲス
|シカゴ・ホワイトソックス
|45
|投手
|アブナー・ウリーベ
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|53
|投手
|カルロス・エステベス
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|54
|投手
|アルバート・アブレイユ
|中日ドラゴンズ
|59
|投手
|ワンディ・ペラルタ
|サンディエゴ・パドレス
|60
|投手
|デニス・サンタナ
|ピッツバーグ・パイレーツ
|61
|投手
|クリストファー・サンチェス
|フィラデルフィア・フィリーズ
|63
|投手
|エドウィン・ウセタ
|タンパベイ・レイズ
|65
|投手
|グレゴリー・ソト
|ピッツバーグ・パイレーツ
|66
|投手
|ブライアン・ベイオ
|ボストン・レッドソックス
|75
|投手
|カミロ・ドバル
|ニューヨーク・ヤンキース
|28
|捕手
|オースティン・ウェルズ
|ニューヨーク・ヤンキース
|50
|捕手
|オーガスティン・ラミレス
|マイアミ・マーリンズ
|1
|内野手
|ジェレミー・ペーニャ
|ヒューストン・アストロズ
|2
|内野手
|ヘラルド・ペルドモ
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|3
|内野手
|マニー・マチャド
|サンディエゴ・パドレス
|4
|内野手
|ケーテル・マルテ
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|13
|内野手
|ジュニオール・カミネロ
|タンパベイ・レイズ
|14
|内野手
|アーメッド・ロザリオ
|ニューヨーク・ヤンキース
|27
|内野手
|ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア
|トロント・ブルージェイズ
|41
|内野手
|カルロス・サンタナ
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|5
|外野手
|ヨハン・ロハス
|フィラデルフィア・フィリーズ
|15
|外野手
|オニール・クルーズ
|ピッツバーグ・パイレーツ
|22
|外野手
|フアン・ソト
|ニューヨーク・メッツ
|23
|外野手
|フェルナンド・タティス・ジュニア
|サンディエゴ・パドレス
|44
|外野手
|フリオ・ロドリゲス
|シアトル・マリナーズ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。