Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
dominicanGetty Images
ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！
Yuta Tokuma

WBCドミニカ共和国代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定

【WBC2026】2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国代表の試合日程とメンバーを紹介する。

毎月・最大dポイント20％(期間・用途限定)還元

Netflix

Netflix加入は爆アゲセレクション経由がお得

ドコモ対象料金プランのユーザーなら毎月・dポイント最大20％(期間・用途限定)還元！

1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元の期間限定キャンペーン実施

Netflix

お得に利用

爆アゲセレクションで加入

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。2013年大会で優勝した強豪ドミニカ共和国は6大会連続6度目の出場となり、3大会ぶりの優勝を目指す。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

本記事では、WBC2026に出場するドミニカ共和国代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBCドミニカ共和国代表｜試合日程・対戦カード

ドミニカ共和国代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールDに入り、ニカラグア、オランダ、イスラエル、ベネズエラと対戦する。

1次ラウンド プールDの日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月7日(土)
9:00		ドミニカ共和国 vs ニカラグアローンデポ・パーク
2026年3月9日(月)
1:00		ドミニカ共和国 vs オランダローンデポ・パーク
2026年3月10日(火)
1:00		イスラエル vs ドミニカ共和国ローンデポ・パーク
2026年3月12日(木)
9:00		ベネズエラ vs ドミニカ共和国ローンデポ・パーク

※日本時間表記

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

WBCドミニカ共和国代表｜メンバー・ロースター

背番号ポジション名前所属
7投手サンディ・アルカンタラマイアミ・マーリンズ
31投手エルビス・アルバラードアスレチックス
40投手ルイス・セベリーノアスレチックス
43投手ワスカル・ブラゾバンニューヨーク・メッツ
44投手セランソニー・ドミンゲスシカゴ・ホワイトソックス
45投手アブナー・ウリーベミルウォーキー・ブルワーズ
53投手カルロス・エステベスカンザスシティ・ロイヤルズ
54投手アルバート・アブレイユ中日ドラゴンズ
59投手ワンディ・ペラルタサンディエゴ・パドレス
60投手デニス・サンタナピッツバーグ・パイレーツ
61投手クリストファー・サンチェスフィラデルフィア・フィリーズ
63投手エドウィン・ウセタタンパベイ・レイズ
65投手グレゴリー・ソトピッツバーグ・パイレーツ
66投手ブライアン・ベイオボストン・レッドソックス
75投手カミロ・ドバルニューヨーク・ヤンキース
28捕手オースティン・ウェルズニューヨーク・ヤンキース
50捕手オーガスティン・ラミレスマイアミ・マーリンズ
1内野手ジェレミー・ペーニャヒューストン・アストロズ
2内野手ヘラルド・ペルドモアリゾナ・ダイヤモンドバックス
3内野手マニー・マチャドサンディエゴ・パドレス
4内野手ケーテル・マルテアリゾナ・ダイヤモンドバックス
13内野手ジュニオール・カミネロタンパベイ・レイズ
14内野手アーメッド・ロザリオニューヨーク・ヤンキース
27内野手ブラディミール・ゲレーロ・ジュニアトロント・ブルージェイズ
41内野手カルロス・サンタナアリゾナ・ダイヤモンドバックス
5外野手ヨハン・ロハスフィラデルフィア・フィリーズ
15外野手オニール・クルーズピッツバーグ・パイレーツ
22外野手フアン・ソトニューヨーク・メッツ
23外野手フェルナンド・タティス・ジュニアサンディエゴ・パドレス
44外野手フリオ・ロドリゲスシアトル・マリナーズ

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円) 		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円) 		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円) 
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

0