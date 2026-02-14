WBCプエルトリコ代表メンバー・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。2013年大会から2大会連続で決勝進出を果たしたカリブ海の強豪プエルトリコ代表は、6大会連続6度目の出場となる今大会で初優勝を見据える。
本記事では、WBC2026に出場するプエルトリコ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCプエルトリコ代表｜試合日程・対戦カード
プエルトリコ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールAに入り、コロンビア、パナマ、キューバ、カナダと対戦する。
1次ラウンド プールAの日程・対戦カード
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
8:00
|コロンビア vs プエルトリコ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月8日(日)
8:00
|プエルトリコ vs パナマ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月10日(火)
8:00
|プエルトリコ vs キューバ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月11日(水)
8:00
|プエルトリコ vs カナダ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
※日本時間表記
WBCプエルトリコ代表｜メンバー
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|16
|投手
|ジョバニ・モラン
|ボストン・レッドソックス
|18
|投手
|エルマー・ロドリゲス
|ニューヨーク・ヤンキース傘下
|35
|投手
|ホセ・エスパーダ
|ボルチモア・オリオールズ傘下
|39
|投手
|エドウィン・ディアス
|ロサンゼルス・ドジャース
|41
|投手
|ルイス・キニョネス
|ミネソタ・ツインズ傘下
|48
|投手
|ホルヘ・ロペス
|FA（前ワシントン・ナショナルズ）
|51
|投手
|アンヘル・レイエス
|サルティーヨ・サラペメーカーズ
|52
|投手
|リコ・ガルシア
|ボルチモア・オリオールズ
|63
|投手
|フェルナンド・クルーズ
|ニューヨーク・ヤンキース
|67
|投手
|セス・ルーゴ
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|75
|投手
|エデゥアルド・リベラ
|ボストン・レッドソックス傘下
|79
|投手
|レイモンド・ブルゴス
|オアハカ・ウォーリアーズ
|87
|投手
|ホセ・デレオン
|FA（前ボストン・レッドソックス）
|‐
|投手
|ガブリエル・ロドリゲス
|FA
|‐
|投手
|ヤクセル・リオス
|シカゴ・カブス傘下
|‐
|投手
|リカルド・ベレス
|テキサス・レンジャーズ傘下
|10
|捕手
|クリスチャン・バスケス
|FA（前ミネソタ・ツインズ）
|15
|捕手
|マーティン・マルドナード
|サンディエゴ・パドレス
|2
|内野手
|ダレル・ハネス
|アスレチックス
|26
|内野手
|エマニュエル・リベラ
|FA（前ボルチモア・オリオールズ）
|28
|内野手
|ノーラン・アレナド
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|52
|内野手
|ルイス・バスケス
|ボルチモア・オリオールズ傘下
|56
|内野手
|エドウィン・アローヨ
|シンシナティ・レッズ傘下
|1
|外野手
|MJ・メレンデス
|FA（前カンザスシティ・ロイヤルズ）
|3
|外野手
|ウィリ・カストロ
|コロラド・ロッキーズ
|15
|外野手
|マシュー・ルーゴ
|ロサンゼルス・エンゼルス
|20
|外野手
|エディ・ロサリオ
|FA（前ミルウォーキー・ブルワーズ）
|22
|外野手
|エリオット・ラモス
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|26
|外野手
|カルロス・コルテス
|アスレチックス
|39
|外野手
|ブライアン・トーレス
|セントルイス・カーディナルス傘下
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。