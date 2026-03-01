2026年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が、3月6日(金)～17日(火)に行われる。

本記事では、1カ月だけNetflixに加入する方法について紹介する。

1カ月だけNetflix(ネットフリックス)に加入できる？

Netflixは1カ月だけの利用が可能。月額制の前払い方式を採用しており、特定の契約期間の縛りは設けられていない。登録後すぐに解約手続きを行っても、支払った1カ月分(30日間)の期間が終了するまでは引き続きすべてのコンテンツを視聴できる。

つまり、WBCなど特定の大会だけを見たい場合でも、視聴開始のタイミングを調整すれば実質1カ月分の料金で完結できる。解約はマイページから数分で手続き可能。違約金や追加費用も発生しない。

ポイントは「登録日＝課金開始日」という点。例えば大会開幕直前に加入すれば、約30日間はライブ配信と見逃し配信をフルで楽しめる。期間内に解約しておけば自動更新も停止されるため、翌月の請求は発生しない。

短期利用にも対応しているのがNetflixの特徴。視聴期間をコントロールすれば、必要なタイミングだけ加入するという選択肢も現実的だ。

WBCだけ見たい場合のNetflix(ネットフリックス)登録方法は？

WBCだけを目的にNetflixへ加入する場合、ポイントは「登録タイミング」と「解約手続き」だ。Netflixは月額前払い制で契約期間の縛りがないため、1カ月のみの利用も可能。確実に1カ月で終わらせたい場合は、登録直後にキャンセル手続きを行うのが最も安心だ。

登録は公式サイトからメールアドレスを入力し、プランを選択、支払い方法を設定するだけで完了。課金は登録日からスタートする。WBC開幕直前に加入すれば、約30日間はライブ配信と見逃し配信をフルで視聴できる。

解約手続きはログイン後、「アカウント」ページから「メンバーシップのキャンセル」を選択し、画面の案内に従って完了させるだけ。手続きを行っても即時視聴停止にはならず、アカウントページに表示される「終了日(次回請求予定日)」まではWBCや他の映画・ドラマを制限なく楽しめる。

つまり、登録→即キャンセルでも問題はない。

Netflixの期間限定割引キャンペーンの詳細・料金プランは？

WBC2026開催に際し、2026年3月18日(水)までの期間限定で初月割引キャンペーンが行われる。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円

スタンダード：1,590円→795円

プレミアム：2,290円→1,145円

※価格はすべて税込。

1カ月限定登録におすすめ！Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

2026年ワールドベースボールクラシックは3月6日(金)に開幕。1次ラウンドは同月11日まで実施され、サンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市で熱戦が繰り広げられる。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで開催される。

決勝トーナメントは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を予定。世界一をかけた戦いは終盤に向けて一気に加速する。

日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。1次ラウンドはすべて東京ドームで行われる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

日程 開始時間 対戦カード 会場 3月5日(木) 12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月5日(木) 19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 3月9日(月) 19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 3月10日(火) 19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

各プール組み分け一覧

プール 開催地 出場国 プールA サンフアン(プエルトリコ) プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア プールB ヒューストン(アメリカ) アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル プールC 東京(日本) 日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ プールD マイアミ(アメリカ) ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

