WBC侍ジャパン（野球日本代表）のメンバーリスト 出場予定選手一覧

野球日本代表（侍ジャパン）は、2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026に出場。強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」を経て、プールステージでチャイニーズ・タイペイや韓国、オーストラリア、チェコと対戦し、準々決勝進出を目指すことになる。
本記事では、連覇を目指す侍ジャパンの出場予定選手を紹介する。
※所属チームは2025年12月26日時点のもの
■基本情報
WBC出場：6大会連続6回目
最高成績：優勝（2006,2009,2023）
WBSCランキング：1位（2025年12月31日発表）
■2026年強化試合｜試合日程
|試合日
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|2/22(日)
13:00
|日本 - 福岡ソフトバンクホークス
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
（日本／宮崎）
|【テレビ】テレビ朝日系列
【ネット】未定
|2/23(月・祝)
14:00
|日本 - 福岡ソフトバンクホークス
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
（日本／宮崎）
|【テレビ】TBS系列（BS TBSでリレー放送）
【ネット】未定
|2/27(金)
19:00
|日本 - 中日ドラゴンズ
|バンテリンドーム ナゴヤ
（日本／愛知）
|【テレビ】TBS系列
【ネット】未定
|2/28(土)
19:00
|日本 - 中日ドラゴンズ
|バンテリンドーム ナゴヤ
（日本／愛知）
|【テレビ】テレビ朝日系列
【ネット】未定
■WBC2026｜プールC試合日程
|試合日
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|3/6(金)
19:00
|チャイニーズ・タイペイ - 日本
|東京ドーム
（日本／東京）
|【ネット】Netflix
|3/7(土)
19:00
|日本 - 韓国
|東京ドーム
（日本／東京）
|【ネット】Netflix
|3/8(日)
19:00
|日本 - オーストラリア
|東京ドーム
（日本／東京）
|【ネット】Netflix
|3/10(火)
19:00
|日本 - チェコ
|東京ドーム
（日本／東京）
|【ネット】Netflix
※すべて日本時間
※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり
背番号：1
ポジション：投手
所属：サンディエゴ・パドレス
投球・打席：左投左打
生年月日：1995年10月30日(30歳)
背番号：14
ポジション：投手
所属：北海道日本ハムファイターズ
投球・打席：右投左打
生年月日：1997年8月31日(28歳)
背番号：15
ポジション：投手
所属：読売ジャイアンツ
投球・打席：右投右打
生年月日：1999年6月29日(26歳)
背番号：16
ポジション：投手・指名打者
所属：ロサンゼルス・ドジャース
投球・打席：右投左打
生年月日：1994年7月5日(31歳)
背番号：17
ポジション：投手
所属：ロサンゼルス・エンゼルス
投球・打席：左投左打
生年月日：1991年6月17日(34歳)
背番号：26
ポジション：投手
所属：千葉ロッテマリーンズ
投球・打席：右投右打
生年月日：1998年9月7日(27歳)
背番号：61
ポジション：投手
所属：埼玉西武ライオンズ
投球・打席：右投左打
生年月日：1999年11月15日(26歳)
背番号：69
ポジション：投手
所属：阪神タイガース
投球・打席：右投右打
生年月日：1997年7月29日(28歳)