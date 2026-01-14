このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan wbcGetty Images
Yuta Tokuma

WBC侍ジャパン（野球日本代表）のメンバーリスト 出場予定選手一覧

【野球日本代表 メンバー・選手名鑑】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンのメンバーとして出場予定の選手を紹介する。

野球日本代表（侍ジャパン）は、2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026に出場。強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」を経て、プールステージでチャイニーズ・タイペイや韓国、オーストラリア、チェコと対戦し、準々決勝進出を目指すことになる。

本記事では、連覇を目指す侍ジャパンの出場予定選手を紹介する。

※所属チームは2025年12月26日時点のもの

  • japan wbcGetty Images

    野球日本代表｜基本情報

    ■基本情報

    WBC出場：6大会連続6回目
    最高成績：優勝（2006,2009,2023）
    WBSCランキング：1位（2025年12月31日発表）

    ■2026年強化試合｜試合日程

    試合日対戦カード会場放送・配信
    2/22(日)
    13:00    		日本 - 福岡ソフトバンクホークスひなたサンマリンスタジアム宮崎
    （日本／宮崎）    		【テレビ】テレビ朝日系列
    【ネット】未定
    2/23(月・祝)
    14:00    		日本 - 福岡ソフトバンクホークスひなたサンマリンスタジアム宮崎
    （日本／宮崎）    		【テレビ】TBS系列（BS TBSでリレー放送）
    【ネット】未定
    2/27(金)
    19:00    		日本 - 中日ドラゴンズバンテリンドーム ナゴヤ
    （日本／愛知）    		【テレビ】TBS系列
    【ネット】未定
    2/28(土)
    19:00    		日本 - 中日ドラゴンズバンテリンドーム ナゴヤ
    （日本／愛知）    		【テレビ】テレビ朝日系列
    【ネット】未定

    ■WBC2026｜プールC試合日程

    試合日対戦カード会場放送・配信
    3/6(金)
    19:00    		チャイニーズ・タイペイ - 日本東京ドーム
    （日本／東京）    		【ネット】Netflix
    3/7(土)
    19:00    		日本 - 韓国東京ドーム
    （日本／東京）    		【ネット】Netflix
    3/8(日)
    19:00    		日本 - オーストラリア東京ドーム
    （日本／東京）    		【ネット】Netflix
    3/10(火)
    19:00    		日本 - チェコ東京ドーム
    （日本／東京）    		【ネット】Netflix

    ※すべて日本時間
    ※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり

    WBCはNetflixで全試合独占配信

    『Netflix』では、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)の日本における独占パートナーシップ締結も発表しており、全47試合を『Netflix』のライブおよびオンデマンドで配信することが決定している。

  • matsuiGetty Images

    松井裕樹

    背番号：1
    ポジション：投手
    所属：サンディエゴ・パドレス
    投球・打席：左投左打
    生年月日：1995年10月30日(30歳)

  • itoGetty Images

    伊藤大海

    背番号：14
    ポジション：投手
    所属：北海道日本ハムファイターズ
    投球・打席：右投左打
    生年月日：1997年8月31日(28歳)

  • taiseiGetty Images

    大勢

    背番号：15
    ポジション：投手
    所属：読売ジャイアンツ
    投球・打席：右投右打
    生年月日：1999年6月29日(26歳)

  • ohtaniGetty Images

    大谷翔平

    背番号：16
    ポジション：投手・指名打者
    所属：ロサンゼルス・ドジャース
    投球・打席：右投左打
    生年月日：1994年7月5日(31歳)

  • kikuchiGetty Images

    菊池雄星

    背番号：17
    ポジション：投手
    所属：ロサンゼルス・エンゼルス
    投球・打席：左投左打
    生年月日：1991年6月17日(34歳)

  • 種市篤暉

    背番号：26
    ポジション：投手
    所属：千葉ロッテマリーンズ
    投球・打席：右投右打
    生年月日：1998年9月7日(27歳)

  • tairaGetty Images

    平良海馬

    背番号：61
    ポジション：投手
    所属：埼玉西武ライオンズ
    投球・打席：右投左打
    生年月日：1999年11月15日(26歳)

  • ishiiGetty Images

    石井大智

    背番号：69
    ポジション：投手
    所属：阪神タイガース
    投球・打席：右投右打
    生年月日：1997年7月29日(28歳)

0