ワールドベースボールクラシック(WBC)2026が、3月5日(木)に開幕を迎える。
本記事では、WBC2026の全試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
WBC2026は、3月5日(木)に一次ラウンドが開幕。11日(水)まで各プールの試合が行われ、上位2チームが準々決勝ラウンドへと進出する。その後、13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝戦が行われる。
|ラウンド
|試合
|日程
|開催地
|1次ラウンド
|プールA
[プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア]
|2026年3月6日(金)～11日(水)
|サンフアン(プエルトリコ)
|プールB
[アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル]
|2026年3月6日(金)～11日(水)
|テキサス州ヒューストン(アメリカ)
|プールC
[日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ]
|2026年3月5日(木)～10日(火)
|東京(日本)
|プールD
[ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア]
|2026年3月6日(金)～11日(水)
|フロリダ州マイアミ(アメリカ)
|準々決勝ラウンド
|準々決勝1
[プールC・2位、プールD・1位]
|2026年3月13日(金)
|ローンデポ・パーク
フロリダ州マイアミ(アメリカ)
|準々決勝4
[プールD・2位、プールC・1位]
|2026年3月14日(土)
|準々決勝2
[プールA・2位、プールB・1位]
|2026年3月13日(金)
|ダイキン・パーク
テキサス州ヒューストン(アメリカ)
|準々決勝3
[プールB・2位、プールA・1位]
|2026年3月14日(土)
|決勝ラウンド
|準決勝1
|2026年3月15日(日)
|ローンデポ・パーク
フロリダ州マイアミ(アメリカ)
|準決勝2
|2026年3月16日(月)
|決勝
|2026年3月17日(火)
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|12:00
|プールC
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|12:00
|プールC
|チェコ vs オーストラリア
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|チャイニーズ・タイペイ vs 日本
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|1:00
|プールA
|パナマ vs キューバ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|2:00
|プールD
|ベネズエラ vs オランダ
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|3:00
|プールB
|イギリス vs メキシコ
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールA
|コロンビア vs プエルトリコ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|プールD
|ドミニカ共和国 vs ニカラグア
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|10:00
|プールB
|ブラジル vs アメリカ
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|12:00
|プールC
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|1:00
|プールA
|カナダ vs コロンビア
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|2:00
|プールD
|オランダ vs ニカラグア
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|3:00
|プールB
|イタリア vs ブラジル
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールA
|プエルトリコ vs パナマ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|プールD
|ベネズエラ vs イスラエル
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|10:00
|プールB
|アメリカ vs イギリス
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|12:00
|プールC
|韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|1:00
|プールA
|キューバ vs コロンビア
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|1:00
|プールD
|ドミニカ共和国 vs オランダ
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|2:00
|プールB
|イタリア vs イギリス
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールA
|カナダ vs パナマ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールD
|イスラエル vs ニカラグア
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|プールB
|メキシコ vs ブラジル
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|1:00
|プールA
|パナマ vs コロンビア
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|1:00
|プールD
|イスラエル vs ドミニカ共和国
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|2:00
|プールB
|イギリス vs ブラジル
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールA
|プエルトリコ vs キューバ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールD
|ニカラグア vs ベネズエラ
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|プールB
|アメリカ vs メキシコ
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|19:00
|プールC
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|8:00
|プールA
|プエルトリコ vs カナダ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールD
|オランダ vs イスラエル
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|10:00
|プールB
|アメリカ vs イタリア
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|4:00
|プールA
|キューバ vs カナダ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|8:00
|プールB
|メキシコ vs イタリア
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|プールD
|ベネズエラ vs ドミニカ共和国
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|7:30
|準々決勝ラウンド
|準々決勝1
プールD・1位 vs プールC・2位
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|9:00
|準々決勝ラウンド
|準々決勝2
プールB・1位 vs プールA・2位
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※アメリカが進出した場合はプールBでの順位に関わらず、3月14日(土)に試合が行われます。
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|4:00
|準々決勝ラウンド
|準々決勝3
プールA・1位 vs プールB・2位
|ダイキン・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|10:00
|準々決勝ラウンド
|準々決勝4
プールC・1位 vs プールD・2位
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※日本が進出した場合はプールCでの順位に関わらず、3月15日(日)に試合が行われます。
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|9:00
|決勝ラウンド
|準決勝1
準々決勝勝者 vs 準々決勝勝者
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|9:00
|決勝ラウンド
|準決勝2
準々決勝勝者 vs 準々決勝勝者
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|9:00
|決勝ラウンド
|決勝
準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|ローンデポ・パーク
Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
※すべて日本時間。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はNetflixおよび大会公式サイトからご確認ください。
