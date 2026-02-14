Goal.com
WBCオーストラリア代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定｜ワールド・ベースボール・クラシック

【WBC2026】2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表の試合日程とメンバーを紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前回大会で初の準々決勝進出を決めたオーストラリア代表は、6大会連続6度目の出場となる。

本記事では、WBC2026に出場するオーストラリア代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBCオーストラリア代表｜試合日程・対戦カード

オーストラリア代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、日本、韓国と対戦する。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月5日(木)
12:00		オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月6日(金)
12:00		オーストラリア vs チェコ東京ドーム
2026年3月8日(日)
19:00		日本 vs オーストラリア東京ドーム
2026年3月9日(月)
19:00		オーストラリア vs 韓国東京ドーム

WBCオーストラリア代表｜メンバー・ロースター

背番号ポジション名前所属
8投手アレックス・ウェルズシドニー・ブルーソックス
19投手ラクラン・ウェルズLGツインズ
21投手トッド・ヴァンスティールセンアデレード・ジャイアンツ
22投手ミッチ・ニューボーンフィラデルフィア・フィリーズ傘下
26投手カイ・ハンプトンアデレード・ジャイアンツ
30投手ワーウィック・ソーボルトパース・ヒート
37投手ジャック・オラフリンアデレード・ジャイアンツ
38投手コーエン・ウィンシドニー・ブルーソックス
39投手コナー・マクドナルドブリズベン・バンディッツ
40投手サム・ホランドブリズベン・バンディッツ
44投手ジョシュ・ヘンドリクソンアデレード・ジャイアンツ
46投手キエレン・ホールパース・ヒート
54投手ブレイク・タウンセントテキサス・レンジャーズ傘下/td> 
55投手ジョン・ケネディブリズベン・バンディッツ
65投手クーパー・モーガンアデレード・ジャイアンツ
1捕手ミチェル・エドワーズアデレード・ジャイアンツ
9捕手ロビー・パーキンスブリズベン・バンディッツ
10捕手アレックス・ホール蔚山ホエールズ
4内野手ローガン・ウェードブリズベン・バンディッツ
6内野手ロビー・グランディニングアデレード・ジャイアンツ
16内野手カーティス・ミードシカゴ・ホワイトソックス
28内野手ジョージ・カリルブリズベン・バンディッツ
43内野手ジャリッド・デール起亜タイガース
52内野手リクリン・ウィングローブブリズベン・バンディッツ
64内野手トラビス・バザーナクリーブランド・ガーディアンズ
2外野手アーロン・ホワイトフィールドメルボルン・エイシス
23外野手ティム・ケネリー引退
25外野手ウルリッチ・ボヤルスキメルボルン・エイシス
34外野手クリス・バーグメルボルン・エイシス
36外野手マックス・ダーリントンアスレティックス傘下

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

0