第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前回大会で初の準々決勝進出を決めたオーストラリア代表は、6大会連続6度目の出場となる。
本記事では、WBC2026に出場するオーストラリア代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCオーストラリア代表｜試合日程・対戦カード
オーストラリア代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、日本、韓国と対戦する。
1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|2026年3月9日(月)
19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
WBCオーストラリア代表｜メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|8
|投手
|アレックス・ウェルズ
|シドニー・ブルーソックス
|19
|投手
|ラクラン・ウェルズ
|LGツインズ
|21
|投手
|トッド・ヴァンスティールセン
|アデレード・ジャイアンツ
|22
|投手
|ミッチ・ニューボーン
|フィラデルフィア・フィリーズ傘下
|26
|投手
|カイ・ハンプトン
|アデレード・ジャイアンツ
|30
|投手
|ワーウィック・ソーボルト
|パース・ヒート
|37
|投手
|ジャック・オラフリン
|アデレード・ジャイアンツ
|38
|投手
|コーエン・ウィン
|シドニー・ブルーソックス
|39
|投手
|コナー・マクドナルド
|ブリズベン・バンディッツ
|40
|投手
|サム・ホランド
|ブリズベン・バンディッツ
|44
|投手
|ジョシュ・ヘンドリクソン
|アデレード・ジャイアンツ
|46
|投手
|キエレン・ホール
|パース・ヒート
|54
|投手
|ブレイク・タウンセント
|テキサス・レンジャーズ傘下/td>
|55
|投手
|ジョン・ケネディ
|ブリズベン・バンディッツ
|65
|投手
|クーパー・モーガン
|アデレード・ジャイアンツ
|1
|捕手
|ミチェル・エドワーズ
|アデレード・ジャイアンツ
|9
|捕手
|ロビー・パーキンス
|ブリズベン・バンディッツ
|10
|捕手
|アレックス・ホール
|蔚山ホエールズ
|4
|内野手
|ローガン・ウェード
|ブリズベン・バンディッツ
|6
|内野手
|ロビー・グランディニング
|アデレード・ジャイアンツ
|16
|内野手
|カーティス・ミード
|シカゴ・ホワイトソックス
|28
|内野手
|ジョージ・カリル
|ブリズベン・バンディッツ
|43
|内野手
|ジャリッド・デール
|起亜タイガース
|52
|内野手
|リクリン・ウィングローブ
|ブリズベン・バンディッツ
|64
|内野手
|トラビス・バザーナ
|クリーブランド・ガーディアンズ
|2
|外野手
|アーロン・ホワイトフィールド
|メルボルン・エイシス
|23
|外野手
|ティム・ケネリー
|引退
|25
|外野手
|ウルリッチ・ボヤルスキ
|メルボルン・エイシス
|34
|外野手
|クリス・バーグ
|メルボルン・エイシス
|36
|外野手
|マックス・ダーリントン
|アスレティックス傘下
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。