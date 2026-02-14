第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前回大会で初の準々決勝進出を決めたオーストラリア代表は、6大会連続6度目の出場となる。

本記事では、WBC2026に出場するオーストラリア代表の試合日程とメンバーを紹介する。

WBCオーストラリア代表｜試合日程・対戦カード

オーストラリア代表はプールステージでプールC（東京プール）に入り、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、日本、韓国と対戦する。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日 対戦カード 会場 2026年3月5日(木)

12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 2026年3月9日(月)

19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム

WBCオーストラリア代表｜メンバー・ロースター

背番号 ポジション 名前 所属 8 投手 アレックス・ウェルズ シドニー・ブルーソックス 19 投手 ラクラン・ウェルズ LGツインズ 21 投手 トッド・ヴァンスティールセン アデレード・ジャイアンツ 22 投手 ミッチ・ニューボーン フィラデルフィア・フィリーズ傘下 26 投手 カイ・ハンプトン アデレード・ジャイアンツ 30 投手 ワーウィック・ソーボルト パース・ヒート 37 投手 ジャック・オラフリン アデレード・ジャイアンツ 38 投手 コーエン・ウィン シドニー・ブルーソックス 39 投手 コナー・マクドナルド ブリズベン・バンディッツ 40 投手 サム・ホランド ブリズベン・バンディッツ 44 投手 ジョシュ・ヘンドリクソン アデレード・ジャイアンツ 46 投手 キエレン・ホール パース・ヒート 54 投手 ブレイク・タウンセント テキサス・レンジャーズ傘下/td> 55 投手 ジョン・ケネディ ブリズベン・バンディッツ 65 投手 クーパー・モーガン アデレード・ジャイアンツ 1 捕手 ミチェル・エドワーズ アデレード・ジャイアンツ 9 捕手 ロビー・パーキンス ブリズベン・バンディッツ 10 捕手 アレックス・ホール 蔚山ホエールズ 4 内野手 ローガン・ウェード ブリズベン・バンディッツ 6 内野手 ロビー・グランディニング アデレード・ジャイアンツ 16 内野手 カーティス・ミード シカゴ・ホワイトソックス 28 内野手 ジョージ・カリル ブリズベン・バンディッツ 43 内野手 ジャリッド・デール 起亜タイガース 52 内野手 リクリン・ウィングローブ ブリズベン・バンディッツ 64 内野手 トラビス・バザーナ クリーブランド・ガーディアンズ 2 外野手 アーロン・ホワイトフィールド メルボルン・エイシス 23 外野手 ティム・ケネリー 引退 25 外野手 ウルリッチ・ボヤルスキ メルボルン・エイシス 34 外野手 クリス・バーグ メルボルン・エイシス 36 外野手 マックス・ダーリントン アスレティックス傘下

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。