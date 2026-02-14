Goal.com
Yuta Tokuma

WBCベネズエラ代表メンバー・試合日程・放送/配信予定

【WBC2026】2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するベネズエラ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。不安定な情勢が続き、大会出場辞退の可能性のあったベネズエラ代表だが、6大会連続6度目の出場を果たすことが濃厚で2009年大会以来のベスト4入りを目指す。

本記事では、WBC2026に出場するベネズエラ代表の試合日程とメンバーを紹介する。

ベネズエラ代表｜試合日程・対戦カード

ベネズエラ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールDに入り、オランダ、イスラエル、ニカラグア、ドミニカ共和国と対戦する。

1次ラウンド プールDの日程・対戦カード

試合日時対戦カード会場
2026年3月7日(土)
2:00		ベネズエラ vs オランダローンデポ・パーク
2026年3月8日(日)
9:00		ベネズエラ vs イスラエルローンデポ・パーク
2026年3月10日(火)
8:00		ニカラグア vs ベネズエラローンデポ・パーク
2026年3月12日(木)
9:00		ベネズエラ vs ドミニカ共和国ローンデポ・パーク

※日本時間表記

ベネズエラ代表｜メンバー

背番号ポジション名前所属
20投手カルロス・グスマンニューヨーク・メッツ傘下
29投手ダニエル・パレンシアシカゴ・カブス
30投手アンドレス・マチャドオリックス・バファローズ
34投手アントニオ・センザテーラコロラド・ロッキーズ
37投手エマニュエル・デヘススデトロイト・タイガース傘下
46投手ホセ・アルバラードフィラデルフィア・フィリーズ
48投手ヘルマン・マルケスFA（元コロラド・ロッキーズ）
49投手パブロ・ロペスミネソタ・ツインズ
52投手エドゥアルド・ロドリゲスアリゾナ・ダイヤモンドバックス
54投手ケイダー・モンテロデトロイト・タイガース
55投手ランヘル・スアレスボストン・レッドソックス
61投手アンヘル・セルパミルウォーキー・ブルワーズ
63投手オダニエル・モスケダピッツバーグ・パイレーツ傘下
64投手リカルド・サンチェスラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
70投手ホセ・ブットサンフランシスコ・ジャイアンツ
83投手エドゥアルド・バサードシアトル・マリナーズ
94投手ヨエンドリス・ゴメスタンパベイ・レイズ
13捕手サルバドール・ペレスカンザスシティ・ロイヤルズ
23捕手ウィリアム・コントレラスミルウォーキー・ブルワーズ
0内野手アンドレス・ヒメネストロント・ブルージェイズ
2内野手ルイス・アラエスサンフランシスコ・ジャイアンツ
7内野手エウヘニオ・スアレスシンシナティ・レッズ
14内野手エセキエル・トーバーコロラド・ロッキーズ
23内野手マイケル・ガルシアカンザスシティ・ロイヤルズ
25内野手グレイバー・トーレスデトロイト・タイガース
40内野手ウィルソン・コントレラスボストン・レッドソックス
1外野手ジャクソン・チョーリオミルウォーキー・ブルワーズ
4外野手ハビアー・サノハマイアミ・マーリンズ
16外野手ウィルヤー・アブレイユボストン・レッドソックス
21外野手ロナルド・アクーニャアトランタ・ブレーブス

WBC2026｜放送・配信

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

