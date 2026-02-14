WBCベネズエラ代表メンバー・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。不安定な情勢が続き、大会出場辞退の可能性のあったベネズエラ代表だが、6大会連続6度目の出場を果たすことが濃厚で2009年大会以来のベスト4入りを目指す。
本記事では、WBC2026に出場するベネズエラ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
ベネズエラ代表｜試合日程・対戦カード
ベネズエラ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールDに入り、オランダ、イスラエル、ニカラグア、ドミニカ共和国と対戦する。
1次ラウンド プールDの日程・対戦カード
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
2:00
|ベネズエラ vs オランダ
|ローンデポ・パーク
|2026年3月8日(日)
9:00
|ベネズエラ vs イスラエル
|ローンデポ・パーク
|2026年3月10日(火)
8:00
|ニカラグア vs ベネズエラ
|ローンデポ・パーク
|2026年3月12日(木)
9:00
|ベネズエラ vs ドミニカ共和国
|ローンデポ・パーク
※日本時間表記
ベネズエラ代表｜メンバー
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|20
|投手
|カルロス・グスマン
|ニューヨーク・メッツ傘下
|29
|投手
|ダニエル・パレンシア
|シカゴ・カブス
|30
|投手
|アンドレス・マチャド
|オリックス・バファローズ
|34
|投手
|アントニオ・センザテーラ
|コロラド・ロッキーズ
|37
|投手
|エマニュエル・デヘスス
|デトロイト・タイガース傘下
|46
|投手
|ホセ・アルバラード
|フィラデルフィア・フィリーズ
|48
|投手
|ヘルマン・マルケス
|FA（元コロラド・ロッキーズ）
|49
|投手
|パブロ・ロペス
|ミネソタ・ツインズ
|52
|投手
|エドゥアルド・ロドリゲス
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|54
|投手
|ケイダー・モンテロ
|デトロイト・タイガース
|55
|投手
|ランヘル・スアレス
|ボストン・レッドソックス
|61
|投手
|アンヘル・セルパ
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|63
|投手
|オダニエル・モスケダ
|ピッツバーグ・パイレーツ傘下
|64
|投手
|リカルド・サンチェス
|ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
|70
|投手
|ホセ・ブット
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|83
|投手
|エドゥアルド・バサード
|シアトル・マリナーズ
|94
|投手
|ヨエンドリス・ゴメス
|タンパベイ・レイズ
|13
|捕手
|サルバドール・ペレス
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|23
|捕手
|ウィリアム・コントレラス
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|0
|内野手
|アンドレス・ヒメネス
|トロント・ブルージェイズ
|2
|内野手
|ルイス・アラエス
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|7
|内野手
|エウヘニオ・スアレス
|シンシナティ・レッズ
|14
|内野手
|エセキエル・トーバー
|コロラド・ロッキーズ
|23
|内野手
|マイケル・ガルシア
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|25
|内野手
|グレイバー・トーレス
|デトロイト・タイガース
|40
|内野手
|ウィルソン・コントレラス
|ボストン・レッドソックス
|1
|外野手
|ジャクソン・チョーリオ
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|4
|外野手
|ハビアー・サノハ
|マイアミ・マーリンズ
|16
|外野手
|ウィルヤー・アブレイユ
|ボストン・レッドソックス
|21
|外野手
|ロナルド・アクーニャ
|アトランタ・ブレーブス
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。