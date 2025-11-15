侍ジャパン 最新試合日程・放送・配信予定｜野球日本代表

野球日本代表・侍ジャパンの最新試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。

本記事では、野球日本代表・侍ジャパンの試合日程、テレビ放送予定などをまとめている。

侍ジャパン｜年間試合日程・結果

試合日 大会 対戦 会場 11/15(土)

18:30 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 韓国 東京ドーム 11/16(日)

19:30 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 韓国 東京ドーム

※すべて日本時間

※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり

侍ジャパン｜放送・配信予定

野球日本代表戦のテレビ放送は以下の通り。地上波、BS、ネット配信の中継予定を記載している。

2025年

試合日 対戦カード 放送・配信予定 11/15(土)

18:30 日本 vs 韓国 テレビ：テレビ朝日系列

ネット：Amazon Prime Video 11/16(日)

19:00 日本 vs 韓国 テレビ：TBS系列

ネット：Amazon Prime Video

※すべて日本時間

※開始時刻、放送スケジュールは変更の可能性あり

【無料体験】侍ジャパンvs韓国｜おすすめ視聴方法

アマゾンジャパン合同会社

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。