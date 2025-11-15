このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan baseballGetty Images
侍ジャパンvs韓国はAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
GOAL

侍ジャパン 最新試合日程・放送・配信予定｜野球日本代表

【野球日本代表 試合日程・放送予定一覧】最新の侍ジャパン試合日程・結果・テレビ放送予定、放送時間一覧。

プライムビデオでライブ配信

Amazon

侍ジャパン11月シリーズの2試合をAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！

11月15日(土)～16日(日)に韓国代表と2連戦

30日間無料トライアルで視聴可能

プライム会員は無料視聴可能

Amazonプライムビデオは30日間0円

まずは無料体験

野球日本代表・侍ジャパンの最新試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。

侍ジャパン11月シリーズの韓国戦はAmazonプライムビデオで連日ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

本記事では、野球日本代表・侍ジャパンの試合日程、テレビ放送予定などをまとめている。

侍ジャパン｜年間試合日程・結果

試合日大会対戦会場
11/15(土)
18:30		ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025韓国東京ドーム
11/16(日)
19:30		ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025韓国東京ドーム

※すべて日本時間
※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり

侍ジャパン｜放送・配信予定

野球日本代表戦のテレビ放送は以下の通り。地上波、BS、ネット配信の中継予定を記載している。

2025年

試合日対戦カード放送・配信予定
11/15(土)
18:30		日本 vs 韓国テレビ：テレビ朝日系列
ネット：Amazon Prime Video
11/16(日)
19:00		日本 vs 韓国テレビ：TBS系列
ネット：Amazon Prime Video

※すべて日本時間
※開始時刻、放送スケジュールは変更の可能性あり

【無料体験】侍ジャパンvs韓国｜おすすめ視聴方法

Samura Japanアマゾンジャパン合同会社

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

侍ジャパン11月シリーズの韓国戦はAmazonプライムビデオで連日ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0