WBCメキシコ代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前大会で同国最上位となる3位に輝いたメキシコ代表は、6大会連続6度目の出場を果たし、さらなる上位進出を目指す。
本記事では、WBC2026に出場するメキシコ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBC野球メキシコ代表｜試合日程・対戦カード
メキシコ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールBに入り、イギリス、ブラジル、アメリカ、イタリアと対戦する。
1次ラウンドの日程・対戦カード
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
3:00
|イギリス vs メキシコ
|ダイキン・パーク
|2026年3月9日(月)
9:00
|メキシコ vs ブラジル
|ダイキン・パーク
|2026年3月10日(火)
9:00
|アメリカ vs メキシコ
|ダイキン・パーク
|2026年3月12日(木)
8:00
|メキシコ vs イタリア
|ダイキン・パーク
※日本時間表記
WBC野球メキシコ代表｜メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|1
|投手
|タージ・ブラッドリー
|ミネソタ・ツインズ
|11
|投手
|ビクター・ボドニック
|コロラド・ロッキーズ
|17
|投手
|サミー・ナテラ・ジュニア
|ロサンゼルス・エンゼルス傘下
|22
|投手
|ブレナン・ベルナルディーノ
|コロラド・ロッキーズ
|24
|投手
|アレックス・カリージョ
|ニューヨーク・メッツ
|27
|投手
|ルイス・ガステラム
|セントルイス・カージナルス傘下
|33
|投手
|ヘラルド・レイエス
|メキシコシティ・レッドデビルズ
|35
|投手
|アレクサンダー・アルメンタ
|福岡ソフトバンクホークス
|49
|投手
|ヘスス・クルーズ
|サルティーヨ・サラペメーカーズ
|53
|投手
|ダニエル・ドゥアルテ
|ニューヨーク・メッツ傘下
|62
|投手
|ロバート・ガルシア
|テキサス・レンジャーズ
|65
|投手
|ホセ・ウルキディ
|ピッツバーグ・パイレーツ
|75
|投手
|アンドレス・ムニョス
|シアトル・マリナーズ
|77
|投手
|ハビエル・アサド
|シカゴ・カブス
|99
|投手
|タイフアン・ウォーカー
|フィラデルフィア・フィリーズ
|26
|捕手
|アレクシス・ウィルソン
|キンタナロー・タイガース
|30
|捕手
|アレハンドロ・カーク
|トロント・ブルージェイズ
|3
|内野手
|ルイス・ウリアス
|FA（前ミルウォーキー・ブルワーズ）
|7
|内野手
|ジョーイ・オルティス
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|8
|内野手
|ジョナサン・アランダ
|タンパベイ・レイズ
|13
|内野手
|ニック・ゴンザレス
|ピッツバーグ・パイレーツ
|29
|内野手
|ラモン・ウリアス
|FA（前ヒューストン・アストロズ）
|32
|内野手
|ジョーイ・メネセス
|アスレティックス傘下
|44
|内野手
|ロウディ・テレス
|FA（前テキサス・レンジャーズ）
|59
|内野手
|ジャリッド・セルナ
|マイアミ・マーリンズ傘下
|5
|外野手
|アレク・トーマス
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|16
|外野手
|ジャレン・デュラン
|ボストン・レッドソックス
|19
|外野手
|アレハンドロ・オスナ
|テキサス・レンジャーズ
|31
|外野手
|フリアン・オルネラス
|メキシコシティ・レッドデビルズ
|56
|外野手
|ランディ・アロザレーナ
|シアトル・マリナーズ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。