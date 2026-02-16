WBCキューバ代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。オリンピック金メダルに3度輝き、WBC第1回大会で決勝進出を果たした強豪キューバは、6大会連続6度目の出場となる。
本記事では、WBC2026に出場するキューバ代表の試合日程とメンバーを紹介する。
WBCキューバ代表｜試合日程・対戦カード
キューバ代表はプールステージ（1次ラウンド）でプールAに入り、パナマ、コロンビア、プエルトリコ、カナダと対戦する。
1次ラウンドの日程・対戦カード
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
1:00
|パナマ vs キューバ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月9日(月)
1:00
|キューバ vs コロンビア
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月10日(火)
8:00
|プエルトリコ vs キューバ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
|2026年3月12日(木)
4:00
|キューバ vs カナダ
|ヒラム・ビソーン・スタジアム
※日本時間表記
WBCキューバ代表｜メンバー・ロースター
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|15
|投手
|オシエル・ロドリゲス
|FA（前レオン・ブラボーズ）
|16
|投手
|ルイス・ロメロ
|ヤキス・デ・オブレゴン
|18
|投手
|ペドロ・サントス
|FA（前アスレティックス傘下）
|21
|投手
|ナイケル・クルーズ
|オリオールズ傘下
|25
|投手
|デニー・ラロンド
|FA（前アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下）
|28
|投手
|ダビエル・ハータド
|ニューヨーク・メッツ傘下
|29
|投手
|ジャリエル・ロドリゲス
|トロント・ブルージェイズ傘下
|30
|投手
|ジョジマール・カズン
|アグアスカリエンテス・レイルロードメン
|34
|投手
|エマニュエル・チャップマン
|ピッツバーグ・パイレーツ傘下
|35
|投手
|ヨアン・ロペス
|ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
|38
|投手
|フリオ・ロバイナ
|キンタナロー・タイガース
|62
|投手
|ダリエン・ヌネス
|ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
|89
|投手
|リバン・モイネロ
|福岡ソフトバンクホークス
|90
|投手
|ランディ・マルティネス
|中日ドラゴンズ
|92
|投手
|ライデル・マルティネス
|読売ジャイアンツ
|3
|捕手
|オマー・ヘルナンデス
|カンザスシティ・ロイヤルズ傘下
|17
|捕手
|アンドリス・ペレス
|ココドゥリロス・デ・マタンサス
|2
|内野手
|アレクセイ・ラミレス
|ベゲーロス・デ・ピナール・デル・リオ
|9
|内野手
|マイカム・ヌネス
|FA（前ピッツバーグ・パイレーツ傘下）
|10
|内野手
|ヨアン・モンカダ
|ロサンゼルス・エンゼルス
|13
|内野手
|アレクサンダー・バルガス
|シンシナティ・レッズ傘下
|24
|内野手
|イディ・カッペ
|マイアミ・マーリンズ傘下
|33
|内野手
|ヨエル・ヤンキー
|ナベガンテス・デル・マガジャネス
|71
|内野手
|エリスベル・アルエバルエナ
|ココドゥリロス・デ・マタンサス
|1
|外野手
|ロエル・サントス
|タバスコ・オルメクス
|7
|外野手
|ヨエルキス・ギベルト
|インディオス・デル・ボーエル
|20
|外野手
|レオネス・モアス・ジュニア
|ガナデロス・デ・カマグエイ
|40
|外野手
|アリエル・マルティネス
|北海道日本ハムファイターズ
|54
|外野手
|アルフレド・デスパイネ
|アラサネス・デ・グランマ
WBC2026｜放送・配信
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
