Quali sono e come funziona il bonus alla registrazione? Guida che elenca i tipi di bonus, i siti scommesse e quelli senza deposito.

I bonus registrazione dei siti di scommesse, spesso chiamati bonus di benvenuto scommesse, sono promozioni incentivanti che hanno l’obiettivo di convincere gli utenti a iscriversi, proponendo condizioni vantaggiose. Un’altra funzionalità fondamentale di questo strumento è differenziarsi dalla concorrenza.

Nel panorama del gioco legale italiano, infatti, ci sono decine di operatori autorizzati e certificati che propongono un servizio molto simile l’uno con l’altro. Offrendo promozioni di benvenuto e bonus registrazione innovativi e con le giuste caratteristiche, è possibile incontrare l’interesse di una larga fetta di giocatori, principalmente interessata ai bonus scommesse.

Nel corso di questo articolo, si vedranno le principali tipologie di bonus registrazione, le caratteristiche di ogni tipo, gli aspetti da tenere in considerazione per valutare una promozione, oltre a un paragrafo comparativo in cui verranno evidenziati in maniera puntuale gli aspetti che diversificano un’offerta dall’altra.

Migliori bonus registrazione in Italia

Sulla base di tutte le informazioni che affronteremo nel testo e dando uno sguardo al panorama attuale dei siti di scommesse più sicuri e affidabili in Italia, è possibile stilare una classifica dei migliori bonus benvenuto, sottolineando le differenze fra un’opzione e l’altra.

Sisal

Il noto brand propone un bonus di benvenuto scommesse complessivo di 250€. Inizialmente è previsto un bonus deposito del 25% fino a 50€, a fronte di una ricarica minima di 10€. Questo bonus può essere utilizzato in scommesse multiple con quota totale minima di 4.00. Inoltre, è previsto un bonus settimanale del 10% sulle scommesse sportive, escluso il valore delle vincite, fino a 200€ in 4 settimane. Per accedervi è necessario registrarsi utilizzando il codice promozionale Sisal associato.

Riprendendo le categorie che vedremo succesivamente, il bonus registrazione Sisal è al tempo stesso un bonus deposito, progressivo, da giocare in multipla, con rimborso cashback nella seconda parte della promo. Qui tutti i termini e le condizioni.

William Hill

La promozione di benvenuto scommesse William Hill, riservata ai nuovi clienti che utilizzano il codice promozionale, propone fino a 100€ sul primo deposito con carte o Apple Pay (escluso Revolut), 20€ in Game Bonus su alcuni giochi Playtech selezionati del casinò, e fino a 10€ settimanali per 18 settimane con l’Extra Bet Club. Il bonus si basa sul valore delle scommesse settimanali con quota minima di 2.00, multiple, doppie o singole. Si applicano altri termini e condizioni.

Better

Il bonus di benvenuto del sito scommesse di Lottomatica prevede il 100% sul primo deposito fino a 500€ (escludendo alcuni metodi di pagamento come Skrill/Neteller) entro 7 giorni dalla registrazione, più 5€ extra per gli sport virtuali, a fronte di depositi di almeno 20€. È richiesto un volume di scommesse 6 volte l'importo del bonus su triple con quote minime e 250€ in Play Bonus Slot per depositi di 20€, da sbloccare con un wagering 30x. Più info sulle condizioni del bonus.

Eurobet

Fra i tanti bonus registrazione proposti da Eurobet, ce n’è anche uno dedicato principalmente agli appassionati di scommesse sportive. L'offerta per nuovi clienti maggiori di 18 anni con codice promo include un bonus di 10€ per un deposito minimo di 10€ (esclusi Skrill, Neteller, Paysafecard) su scommesse a quota fissa minima di 2.00, e il 50% dell’importo giocato in multipla nella prima settimana fino a 300€ con quota minima di 4.00. Altri termini e condizioni dell'offerta.

Snai

Il bonus scommesse SNAI, noto brand di iGaming italiano, è suddiviso in vari step. Inizialmente sono previsti 15 euro così composti: 5 euro FREE, 5 euro da utilizzare nei giochi del Casino BLU e 5€ in free spin sulle Slot ROSA a cui si accede digitando il codice promozionale.

Inoltre, è previsto un bonus deposito del 100% fino a 100€ e il 50% per la cifra superiore ai 100€, fino a un massimo complessivo di 300€ in bonus scommesse. L'intero importo della prima ricarica deve essere giocato in multipla con quota minima di 1.25 per evento. Invece, il bonus deve essere rigiocato 8 volte su schedine con quota finale minima di 1.50. Qui per altri termini e condizioni.

Netbet

Fino a 50€ di bonus scommesse Netbet sul primo deposito, da giocare almeno una volta entro 15 giorni per ottenere un Fun Bonus, che si trasforma in Real Bonus rigiocandolo 3 volte con quote specifiche. Il Fun Bonus ha un massimo convertibile di 150€ e, una volta divenuto Real Bonus, deve essere rigiocato un’altra volta. Anche in questo caso è richiesto di utilizzare il codice bonus.

Per più info, potete consultare i termini e condizioni qui.

Planetwin365

Il Bonus di Benvenuto Sport Play365, riservato ai nuovi utenti, si articola in 3 tranche: 50% sul primo deposito fino a 165€, e 40% sul secondo e terzo deposito fino a 100€ ciascuno. Il deposito minimo di 10€ deve essere effettuato con metodi di pagamento specifici e richiede di giocare il 100% dell'importo su quote minime di 2.00. Si applicano altri termini e condizioni.

Bonus registrazione: definizione

Il termine "bonus di registrazione" in ambito scommesse sportive online si riferisce a un vantaggio promozionale offerto dai bookmaker agli utenti che si iscrivono per la prima volta su una piattaforma.

Si tratta quindi di un’occasione “una tantum”, ideata specificamente per attirare nuovi clienti. Solitamente, rispetto agli altri bonus scommesse, prevede una somma più alta e concentrata in un periodo di tempo limitato.

Come qualsiasi altra offerta proposta dai siti di scommesse legali in Italia, ovvero quelli autorizzati dall’AAMS, i bonus scommesse registrazione non sono direttamente prelevabili ma devono essere rigiocati un numero variabile di volte, come prescritto dall’Ente regolatore e più precisamente specificato nei Termini e Condizioni.

Questo documento riveste un’importanza centrale in ogni promozione, definendo i confini legali di applicazione dell’offerta e le modalità di erogazione da parte del concessionario.

Tipi di bonus registrazione

A seconda del periodo e della piattaforma presi in oggetto, si possono incontrare diverse tipologie di bonus scommesse di benvenuto. Qui di seguito, un breve elenco:

bonus sul primo deposito;

free bet;

bonus senza deposito;

cashback sulle perdite;

bonus multipla;

bonus “consiglia un amico”;

bonus mobile;

bonus con codice promozionale;

bonus quota maggiorata.

bonus “gioca X, ricevi Y”.

Sebbene queste tipologie siano presentate separate l’una dall’altra, nulla vieta che alcune abbiano caratteri ibridi. Si possono, infatti, trovare promozioni che inglobano al loro interno diverse caratteristiche di varie tipologie (ad esempio, una promozione a più step con bonus senza deposito, bonus ricarica con codice promo, ecc.).

Bonus sul primo deposito: dettagli ed esempi

Il bonus sul primo deposito non richiede particolare spiegazioni dal punto di vista della definizione. Fra le promozioni di benvenuto, infatti, è una tipologia che richiede un deposito con soldi veri (talvolta chiamata ricarica) come condizione qualificante per l’erogazione del bonus scommesse.

Un esempio calzante per questa tipologia è sicuramente il bonus benvenuto bet365. Da qui, si possono già intuire i principali aspetti da tenere in considerazione quando si valuta una promozione di benvenuto con bonus deposito, ovvero:

Importo del bonus.

Valore percentuale del bonus.

Bonus massimo erogabile.

Deposito minimo.

Limiti sui metodi di pagamento qualificanti per il deposito (non tutti i metodi accettati da un sito possono essere considerati anche validi per la promozione iniziale).

Termini di tempo entro cui la promozione deve essere completata (prelievo + rigioco).

Bonus free bet

Passando a una tipologia più rara fra i bonus scommesse dei siti, i bonus free bet possono presentare diversi tratti simili con la tipologia vista più in alto.

Di per sé, infatti, la free bet è un bonus scommesse in cui l’importo iniziale della scommessa non viene calcolato nella cifra complessiva finale del bonus. Per fare un esempio, in una free bet da 10€ giocata a quota 2.00, solo l’importo del possibile profitto verrà accreditato dal sito di scommesse.

Ne consegue che 10 € x 2.00 = 20 - 10 € della free bet iniziale = 10€ di profitto netto (nel caso in cui la giocata effettuata durante la promozione risulti vincente). Al momento, non ci sono siti di scommesse che propongono free bet come bonus di benvenuto ma portali come Novibet che li propongono in modo ricorrente su base settimanale.

Alla luce di questi elementi fondamentali, per valutare un bonus con free bet, bisogna sempre tenere in considerazione:

Importo del bonus.

Valore massimo convertibile della free bet.

Quota minima e massima a cui si può giocare il bonus.

Wagering (eventuale) della vincita.

Termini entro i quali bisogna usare la free bet.

Bonus registrazione senza deposito

Sebbene sia piuttosto raro trovare bonus registrazione senza deposito all’interno, ci sono alcune piattaforme che propongono questo tipo di promozione. Come suggerisce il nome, l’erogazione del bonus avviene senza alcun tipo di esborso da parte dell’utente.

Solitamente, il bonus senza deposito richiede come comportamento qualificante la semplice registrazione a un bookmaker oppure la convalida dell’account come nel caso del bonus scommesse Novibet (o una combinazione di questi due).

Per quanto risulti molto interessante per gli utenti con un budget ridotto, vista la prospettiva di poter guadagnare denaro vero senza dover spendere neanche un centesimo, nei fatti si tratta di offerte piuttosto limitate, per gli elementi raccolti qua sotto:

Requisito di puntata: molto spesso viene accreditato un fun bonus, con requisito di puntata superiore a 10x . Questo significa che, per trasformare il bonus in saldo reale prelevabile, è necessario completare un volume di gioco pari a 10 volte l’importo iniziale del bonus (ad es. bonus scommesse senza deposito da 10 €, il volume complessivo deve essere di almeno 100 €).

. Questo significa che, per trasformare il bonus in saldo reale prelevabile, è necessario completare un volume di gioco pari a 10 volte l’importo iniziale del bonus (ad es. bonus scommesse senza deposito da 10 €, il volume complessivo deve essere di almeno 100 €). Quota minima: spesso i fun bonus senza deposito presentano quote minime molto alte che rendono improbabile la conversione.

che rendono improbabile la conversione. Sistema progressivo: come l’interessante bonus senza deposito di Betflag, il bonus viene sbloccato a scaglioni , una volta raggiunti i vari obiettivi dettagliati nei T&C.

, una volta raggiunti i vari obiettivi dettagliati nei T&C. Termini: il wagering deve essere completato entro un termine perentorio. Un’offerta di qualità deve dare tempo a sufficienza a tutti gli utenti per completare il rigioco senza troppa fretta.

Importo massimo convertibile: spesso i bonus registrazione senza deposito presentano un cap massimo di conversione. Anche nel caso in cui le vincite portino a una cifra teorica superiore, l’importo effettivamente accreditato non potrà superare questa soglia.

Bonus cashback

Le promozioni a rimborso, o bonus scommesse cashback, sono bonus registrazione proposti da alcuni siti italiani AAMS come la promo scommesse di benvenuto Betway. Come forse alcuni lettori avranno già intuito, in questo caso il bonus viene erogato solo se, durante il periodo promozionale, la posizione netta del giocatore è negativa.

In altri termini, prendendo in considerazione le puntate qualificanti che rispettano i requisiti dei T&C, la somma totale fra importi giocati + vincite - perdite deve essere inferiore a zero per ottenere un bonus rimborso.

Trattandosi di una promozione leggermente più complessa rispetto a quelle viste finora, è bene considerare i seguenti aspetti:

Percentuale di rimborso: ad es. può essere espresso nella misura del 10 o 50% , a seconda dei casi. Ciò significa che, ponendo una posizione netta negativa di - 100 € all’interno del periodo promozionale, il bonus scommesse cashback sarà di 10€ nel primo caso e di 50€ nel secondo.

, a seconda dei casi. Ciò significa che, ponendo una posizione netta negativa di - 100 € all’interno del periodo promozionale, il bonus scommesse cashback sarà di 10€ nel primo caso e di 50€ nel secondo. Cifra massima rimborsabile: oltre al valore percentuale, bisogna anche tenere in considerazione la cifra massima che si può ottenere come bonus rimborso .

. Volume minimo di puntata: indica la cifra che bisogna scommettere nel periodo oggetto della promo rimborso.

Termini per la giocata qualificante: prestando attenzione a quanto precisato nei T&C, poiché molto spesso nelle promo a rimborso la refertazione deve avvenire all’interno del periodo promozionale (escludendo così eventuali scommesse piazzate nei termini ma considerate non valide per il bonus cashback poiché la partita si conclude oltre questa soglia).

Bonus multipla

Riguardo a questo bonus, è opportuno fare una distinzione iniziale. Da un lato, ci sono i bonus di registrazione da giocare in multipla, pertinenti con l’argomento toccato in questa pagina; dall’altro, ci sono i bonus multipla veri e propri, che non sono bonus di benvenuto, essendo a disposizione di tutti gli utenti, in qualsiasi momento. Questa seconda promozione prevede l’aumento della quota con una percentuale progressiva al crescere del numero di eventi inseriti nella schedina (solitamente da 5 selezioni fino a 30, con alcune variazioni da un sito all’altro).

Tornando al bonus multipla applicato alle promozioni di benvenuto, si può prendere l’esempio dell'offerta scommesse DAZNbet che propone una promozione di benvenuto con deposito, un codice promozionale e un bonus che va poi giocato in multipla (con importanti variazioni in termini di quota minima fra uno step e l’altro).

Per chi non lo sapesse, una scommessa multipla è una puntata composta da più selezioni (o esiti) parte di match diversi. La schedina così composta è considerata vincente solo nel caso in cui tutti i pronostici effettuati dall’utente risultino esatti.

Trattandosi di una delle puntate più rischiose nel contesto delle scommesse sportive, l’utente deve essere consapevole che le probabilità di vincita si riducono, così come rappresentato matematicamente dalla quota che è frutto della moltiplicazione delle singole quote di ogni selezione.

Anche alla luce di quanto detto finora, nei bonus registrazione in multipla bisogna sempre verificare i seguenti elementi:

Quota minima totale: visualizzabile nella schedina una volta aggiunte tutte le selezioni di interesse dell’utente.

Quota minima per selezione: bisogna poi prestare attenzione alla quota minima accettabile per ogni singolo esito. A seconda dei casi, qualora l’utente aggiunga alla multipla eventi di quota inferiore alla soglia, questi non verranno considerati per gli altri calcoli promozionali oppure la giocata verrà considerata non valida del tutto.

oppure la giocata verrà considerata non valida del tutto. Bonus massimo convertibile.

Periodo entro il quale deve essere piazzata la multipla o entro cui quest’ultima deve essere refertata (e devono quindi concludersi tutti i match coinvolti).

Bonus “consiglia un amico”

Alcuni siti di scommesse, come ad esempio Betflag già citato in precedenza nel paragrafo dedicato ai bonus senza deposito, o il bonus Admiralbet prevedono incentivi extra per favorire il “passaparola”. Questo significa che, qualora un utente si iscriva al bookmaker su consiglio di un proprio amico o conoscente, il concessionario riconoscerà ad entrambi un bonus scommesse di misura variabile.

Prendendo spunto dalla promozione di Betflag che propone fino a 5.000€ di bonus scommesse per ogni amico presentato che si registra, l’utente già iscritto dovrà condividere un link tramite email o i profili social accettati alla persona interessata. Quest’ultima si dovrà registrare tramite questo url: il bonus verrà sbloccato progressivamente a seconda dei T&C specifici (solitamente bisogna completare vari step, in termini di deposito e cifra movimentata).

Come nei casi precedenti, ci sono degli aspetti generici da tenere in considerazione per qualsiasi bonus registrazione e altri più specifici per questo tipo, elencati qui di seguito:

Importo massimo ottenibile in bonus (che può variare da “consigliere” a “consigliato” a seconda dei casi).

Volume di gioco da movimentare una volta effettuata la registrazione per sbloccare il bonus.

Tempo disponibile per completare l’eventuale progressione richiesta per lo sblocco dei vari bonus.

Canali social considerati accettabili per la trasmissione dell’url valido per il bonus “consiglia un amico” dal quale effettuare la registrazione.

“consiglia un amico” dal quale effettuare la registrazione. Durata di validità del click sul link prima della scadenza del “cookie” o del termine per effettuare l’iscrizione al sito.

Bonus mobile

Come suggerisce il nome, il bonus registrazione mobile prevede l’erogazione di credito spendibile sulle scommesse sportive solo da un dispositivo mobile (smartphone).

A seconda dei casi, la spendibilità del bonus è limitata esclusivamente all’app o aperta anche al sito ottimizzato per mobile. In questo caso, la volontà del concessionario è far conoscere alla propria utenza l’esistenza di soluzioni specifiche per il gioco online tramite dispositivi portatili Android e iOS.

Come ribadito in altre sezioni dell’articolo, il bonus mobile può ricomprendere altre categorie viste finora. Per quanto concerne i consigli, si raccomanda di seguire quanto detto in via generale per le altre promozioni, ricordandosi sempre di leggere con estrema attenzione i T&C dell’offerta.

Bonus con codice promozionale

Con questa espressione si fa riferimento a tutte le iniziative con bonus che prevedono l’utilizzo di un codice promozionale. Si tratta di una formula alfanumerica decisa dal concessionario che va inserita, nel rispetto dei T&C, al momento della registrazione al sito nell’apposito campo, e/o nella pagina di pagamento, prima del deposito qualificante.

In alcuni casi, l’inserimento del codice promo è facoltativo, mentre in altri è obbligatorio per l’erogazione del bonus. Talvolta, oltre a inserire il codice bonus prestando attenzione che sia riportato nella sua grafia corretta, bisogna anche attivarlo attraverso un click sul relativo pulsante (solitamente presente vicino al campo dedicato al codice).

Bonus quota maggiorata

Si possono trovare in varie declinazioni, come ad esempio quota potenziata, vincita potenziata o vincita maggiorata. Al netto di piccole differenze interpretative fra un operatore e l’altro, il concetto di base è lo stesso: agli utenti che si registrano per la prima volta su una piattaforma di gioco, è assegnata una quota maggiorata.

Questo significa che il valore della quota viene aumentato (di una percentuale variabile ma solitamente compresa fra il 10 e il 30%), determinando così un incremento della vincita massima potenziale.

Il vantaggio in questo caso è evidente se si confronta la quota potenziata rispetto all’alternativa migliore che si potrebbe trovare su altri bookmaker per lo stesso evento (e stesso esito).

Spesso, è richiesta un’azione per attivare la quota maggiorata e per utilizzarla, attraverso un check o un flag (una casella da spuntare) all’interno della schedina, prima di confermare la scommessa.

Bonus “gioca X, ricevi Y”

Per chiudere la carrellata delle tipologie di bonus registrazione dei siti scommesse italiani, vale la pena spendere qualche parola sui bonus “Gioca e ricevi”.

Si tratta di una categoria ben rappresentata all’interno dei bookmaker AAMS. La spiegazione del concetto di fondo è piuttosto semplice: dopo aver completato la registrazione (e tutti gli altri step richiesti nei T&C dal concessionario), l’utente dovrà piazzare una scommessa di importo variabile per poter sbloccare il bonus.

Fattori da prendere in considerazione in tutti i bonus registrazione

Passiamo ora a un glossario generico, con una raccolta degli aspetti importanti che hanno una certa rilevanza su tutti i bonus registrazione, indipendentemente dalla tipologia cui appartengono:

T&C: i termini e condizioni di un’offerta sono il documento fondamentale da conoscere per comprendere il funzionamento di una promozione. Al suo interno si possono trovare delucidazioni in merito a tutti gli aspetti elencati qui di seguito.

da conoscere per comprendere il funzionamento di una promozione. Al suo interno si possono trovare delucidazioni in merito a tutti gli aspetti elencati qui di seguito. Wagering: chiamato anche requisito di puntata, rigioco, playthrough, turnover o rollover , viene solitamente rappresentato da un numero, seguito da una x (ad es 6x). Nel contesto di un bonus di benvenuto scommesse, indica in maniera indiretta il volume complessivo di gioco da raggiungere per trasformare il bonus. La trasformazione può essere da fun bonus a real bonus, o semplicemente da bonus a saldo reale (a seconda della terminologia usata dal sito di scommesse, che non è sempre costante fra tutti gli operatori). Per chiarire il concetto, si può fare un esempio pratico: se un bonus da 10 € ha un wagering 6x, significa che l’utente deve movimentare l’equivalente di 60 €, rispettando tutti gli altri T&C, per trasformare il bonus in un importo che si può prelevare.

, viene solitamente rappresentato da un numero, seguito da una x (ad es 6x). Nel contesto di un bonus di benvenuto scommesse, indica in maniera indiretta il volume complessivo di gioco da raggiungere per trasformare il bonus. La trasformazione può essere da fun bonus a real bonus, o semplicemente da bonus a saldo reale (a seconda della terminologia usata dal sito di scommesse, che non è sempre costante fra tutti gli operatori). Per chiarire il concetto, si può fare un esempio pratico: se un bonus da 10 € ha un wagering 6x, significa che l’utente deve movimentare l’equivalente di 60 €, rispettando tutti gli altri T&C, per trasformare il bonus in un importo che si può prelevare. Termini promozionali: indicano i confini cronologici di validità della promozione . Possono essere espressi in giorni od ore e indicano chiaramente il limite massimo entro cui l’utente deve compiere un’azione (ad es. registrarsi o effettuare un deposito) per sfruttare la promozione.

. Possono essere espressi in giorni od ore e indicano chiaramente il limite massimo entro cui l’utente deve compiere un’azione (ad es. registrarsi o effettuare un deposito) per sfruttare la promozione. Tipologia di giocata: multipla, pre-match, live, singola… A seconda dei vari casi, i bonus registrazione possono essere utilizzati con giocate di qualsiasi tipo, oppure solo ed esclusivamente in casi specifici. Quasi sempre, i sistemi sono esclusi dalle giocate qualificanti con bonus di benvenuto.

con bonus di benvenuto. Quota minima: come detto in precedenza, questo fattore può essere imposto sulla schedina nel suo complesso e/o esclusivamente sulle singole selezioni.

Bonus registrazione - FAQ

I bonus di benvenuto sono obbligatori?

No, nel senso che non è necessario completare la promozione per registrarsi correttamente o per continuare a giocare su un sito di scommesse. Rappresentano un’opportunità che in alcuni casi si concretizza automaticamente senza che l’utente debba fare nulla di specifico, mentre in altre richiede azioni qualificanti che determinano la volontà dell’utente di riceverlo. In ogni caso, non sono obbligatori e non inficiano, tranne alcune rare eccezioni, lo status dell’account dell’utente successivamente alla registrazione.

I bonus registrazione sono prelevabili?

Sì, ma solo dopo che il bonus scommesse è stato convertito in saldo reale, completando i requisiti di puntata previsti dai T&C dell’offerta. Questo significa che i bonus non sono direttamente prelevabili subito dopo che sono stati accreditati sull’account di gioco.

Ci sono altri bonus scommesse dopo la registrazione?

Quasi la totalità dei siti scommesse AAMS in Italia propone qualche forma di promozione, offerta o bonus successiva a quella assegnata una tantum a seguito dell’iscrizione.