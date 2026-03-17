WBC2026の決勝でアメリカ代表とベネズエラ代表が対戦する。

本記事では、アメリカvsベネズエラの予告先発投手を紹介する。

アメリカvsベネズエラの開催情報

準々決勝でカナダに5-3、ドミニカ共和国に2-1で勝利したアメリカと、準々決勝で侍ジャパン(野球日本代表)に8-5、準決勝でイタリアに4-2で競り勝ったベネズエラ。両者が激突する決勝戦は、日本時間3月18日(水)午前9:00にローンデポ・パークでプレイボールを迎える。

試合の模様は、『Netflix』が独占ライブ配信予定だ。

ラウンド：WBC2026 決勝

対戦カード：アメリカ代表 vs ベネズエラ代表

開始日時：2026年3月18日(日)午前9:00 (日本時間)

会場：ローンデポ・パーク

中継：Netflix独占

アメリカvsベネズエラの予告先発投手は？

決勝戦に向けた先発投手は、両チームともに発表済み。アメリカはノーラン・マクリーン、ベネズエラはエドゥアルド・ロドリゲスをスターターとして送り出す予定となっている。

アメリカのN・マクリーンは2025年にニューヨーク・メッツでキャリアをスタートさせた24歳の若手で、MLBでは8試合に先発して5勝をマーク。今回のWBCでは1次ラウンドのイタリア代表戦に先発したが、打者14人を相手に3回を投げ、55球で被安打2被本塁打2、自責点3となっていた。

対するベネズエラのE・ロドリゲスはアリゾナ・ダイヤモンドバックスに所属する32歳のベテラン。昨年はMLB29試合に先発して9勝9敗の成績としていた。今回のWBCでは1次ラウンドのドミニカ共和国戦で先発していたが、打者12人を相手に2.2回を投げ、53球で被安打3被本塁打2、自責点3としている。

両投手ともに今大会ではチーム唯一の敗戦投手となったが、優勝をもたらすことはできるのだろうか。

チーム 予告先発 所属 投打 アメリカ ノーラン・マクリーン ニューヨーク・メッツ 右投右打 エドゥアルド・ロドリゲス アリゾナ・ダイヤモンドバックス 左投左打

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