【WBC2026】アメリカvsカナダはいつ？何時から？日程・放送予定・予想先発まとめ

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、北米のライバル対決となるアメリカ代表とカナダ代表が激突する。メジャーリーガーを中心に編成された強豪同士の一戦だけに、大会の行方を占う重要なカードとして注目が集まっている。

前回大会王者のアメリカはスター選手を多数そろえる一方、カナダもメジャー経験者を中心に実力派のロースターを形成。短期決戦のWBCでは一試合の結果が大きく順位を左右するため、この直接対決はグループ突破争いにおいても大きな意味を持つ。

本記事では、アメリカvsカナダの試合日程・予想先発・放送/配信予定について紹介する。

アメリカvsカナダの試合日程は？何時から？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、アメリカ代表とカナダ代表が対戦する。北米勢同士の直接対決となるこの一戦は、決勝トーナメント進出を懸けた重要なカードとして注目を集めている。

試合はアメリカ・テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで開催予定。日本時間では2026年3月14日(土)9:00開始となり、現地時間では3月13日(金)20:00(米東部時間)にプレーボールを迎える。

カナダは1次ラウンド・プールAを首位で突破し、準々決勝へ進出。一方のアメリカはプールBを2位で通過し、トーナメントに駒を進めた。勝利したチームは準決勝へ進出し、韓国vsドミニカ共和国の勝者と対戦することになる。

項目 内容 ラウンド 準々決勝 試合日(日本時間) 2026年3月14日(土) 開始時間 9:00 対戦カード アメリカvsカナダ 会場 ダイキン・パーク(テキサス州ヒューストン)

アメリカvsカナダの予想先発は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝のアメリカvsカナダは、両チームともメジャーリーグで実績を持つ投手が先発マウンドに上がる見込みとなっている。アメリカ代表はサンフランシスコ・ジャイアンツのローガン・ウェブ、カナダ代表はマイケル・ソロカの先発が有力視されている。

アメリカの先発候補とされるローガン・ウェブは、MLBでも安定した成績を残してきた右腕。準々決勝前日の練習日には記者会見に出席する予定となっており、スター選手をそろえるアメリカ代表のマウンドを託される可能性が高いとみられている。

一方のカナダは、メジャー経験を持つ右腕マイケル・ソロカが先発候補。今大会でWBC史上初の準々決勝進出を果たしたカナダ代表にとって、アメリカとの一戦は歴史的な大舞台となる。強力なアメリカ打線を相手に、ソロカがどこまで試合を作れるかが勝敗を左右するポイントになりそうだ。

チーム 予想先発 所属 投打 特徴 アメリカ ローガン・ウェブ サンフランシスコ・ジャイアンツ 右投 MLBで安定した成績を残すエース格の先発投手 カナダ マイケル・ソロカ MLB所属 右投 カナダ代表の主力先発。アメリカ打線への投球に注目

アメリカvsカナダの放送・配信予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝のアメリカvsカナダは、日本国内の地上波テレビで生中継は行われない。今大会は前回大会とは放送形態が大きく異なり、テレビでは試合をライブ視聴できない形となっている。

WBC2026は、動画配信サービスNetflixが日本国内における全47試合の配信権を取得。1次ラウンドから準々決勝、準決勝、決勝までのすべての試合がNetflixでライブ配信される予定となっており、アメリカvsカナダの一戦も同サービスで視聴可能となる。

また、ライブ配信だけでなく試合終了後にはアーカイブ(見逃し配信)も提供される予定。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合内容をチェックすることができる。

一方、地上波やBS、CSでの試合中継は予定されていない。ただし、日本テレビ系列などで大会ハイライトや特集番組が放送される可能性はある。

なお、音声中継についてはニッポン放送と文化放送がWBC主要試合を実況生中継する予定。スマートフォンアプリ「radiko」を利用すれば、放送エリア内であれば無料で聴取でき、エリア外でも有料のradikoプレミアムを利用することで全国から聴くことが可能だ。

今回、テレビ中継が実施されない背景には放映権料の高騰があるとされる。報道によると2026年大会の放映権料は前回大会の約5倍にあたる約150億円規模にまで上昇。国内の民放局単独での取得が難しくなり、結果としてNetflixによる独占配信という形になったとされている。

視聴方法 サービス 内容 ネット配信 Netflix WBC2026全47試合を独占ライブ配信(見逃し配信あり) 地上波テレビ なし 試合の生中継は実施されない ラジオ ニッポン放送 / 文化放送 WBC主要試合を実況生中継 ラジオ配信 radiko 放送エリア内無料(エリア外はradikoプレミアム)

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】