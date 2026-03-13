侍ジャパンvsベネズエラの予想先発投手は？WBC準々決勝

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、侍ジャパンがベネズエラと激突する。メジャーリーガーを多数擁する強豪との一戦だけに、試合の行方を左右する「先発投手」が大きな注目ポイントとなる。

短期決戦のWBCでは、先発の出来がそのまま試合展開に直結するケースが多い。日本はこれまでの1次ラウンドで複数の投手を起用しており、誰がマウンドを任されるのかはファンの関心が高い。

本記事では、侍ジャパンvsベネズエラの予想先発について紹介する。

侍ジャパンvsベネズエラの試合日程

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、各プールの上位2チームが決勝トーナメントへ進むレギュレーションとなっている。侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを無敗で突破し、準々決勝進出を決めた。

日本の準々決勝は、アメリカ・フロリダ州マイアミに位置するローンデポ・パークで開催予定。対戦相手はプールDの2位通過のベネズエラと顔を合わせることになった。

試合開始は日本時間2026年3月15日(日)10:00を予定している。ここから先はトーナメント方式のため、敗れればその時点で大会終了。勝利すれば準決勝へ駒を進める重要な一戦となる。なお、日本の先発には山本由伸が登板する可能性が高いとみられている。

ラウンド: 準々決勝

試合日(日本時間): 2026年3月15日(日)

開始時間: 10:00

対戦カード: 日本vsベネズエラ

会場: ローンデポ・パーク(マイアミ)

侍ジャパンvsベネズエラの予想先発は？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝の侍ジャパンvsベネズエラは、両チームともメジャーリーグで実績を持つエース級投手の先発が予定されている。日本代表はロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸、ベネズエラ代表はボストン・レッドソックスの左腕レンジャー(ランヘル)・スアレスがマウンドに上がる見込みだ。

侍ジャパンの井端弘和監督は、マイアミで行われた全体練習後の記者会見で山本の先発起用を明言。指揮官は「行けるところまで行ってほしい。先を考えず、1回1回、一人一人行ってほしい」と語り、エースへの期待を口にした。

山本は1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦でも先発登板し、2回2/3を無安打無失点に抑える安定した投球を披露。準々決勝からは球数制限が80球まで引き上げられるため、より長いイニングを任される可能性が高い。一方で、登板後は所属球団へ合流するため大会を離れる可能性も報じられており、この試合が最後の登板になる可能性もある。

対するベネズエラは、メジャーで実績を積んできた左腕レンジャー(ランヘル)・スアレスが先発予定。オマール・ロペス監督も日本戦での先発起用を明言している。

スアレスはメジャーリーグで2年連続12勝を挙げるなど安定した成績を残す投手で、特に昨季ポストシーズンでは大谷翔平を3打数無安打2三振に抑えた実績を持つ。

チーム 予想先発 所属 投打 日本 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 右投 ベネズエラ レンジャー(ランヘル)・スアレス ボストン・レッドソックス 左投

侍ジャパンvsベネズエラの放送・配信予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝の侍ジャパンvsベネズエラは、日本国内の地上波テレビでライブ中継は行われない。今大会は配信権の構成が前回大会から大きく変わっており、テレビでは試合をリアルタイム視聴できない形となっている。

2026年大会は、動画配信サービスNetflixが日本国内の全試合の配信権を取得。1次ラウンドから決勝までの全47試合がライブ配信され、侍ジャパンの試合もすべて同サービスで視聴可能となる。ライブ配信に加えて、試合終了後にはアーカイブ配信も用意されており、リアルタイムで見られない場合でも後から試合内容を確認できる。

一方、地上波やBS、CSによる試合中継は予定されていない。ただし、日本テレビ系列などで大会ハイライトや特集番組が編成される可能性はあるため、試合の要点をテレビで振り返る機会は設けられる見込みだ。

また、音声で試合を楽しみたい場合はラジオ中継という選択肢もある。侍ジャパン戦はニッポン放送と文化放送が実況生中継を予定しており、スマートフォンアプリradikoを使えばラジオでも試合を追うことができる。

今回、テレビ中継が行われない背景には放映権料の高騰があるとされる。報道では2026年大会の放映権料が前回大会のおよそ5倍となる約150億円規模に達したとされ、民放各局が単独で取得することが難しくなった結果、Netflixによる独占配信という形になった。

視聴方法 サービス 内容 ネット配信 Netflix WBC2026全47試合を独占ライブ配信(見逃し配信あり) 地上波テレビ なし 試合の生中継は実施されない ラジオ ニッポン放送 / 文化放送 侍ジャパン戦を実況生中継 ラジオ配信 radiko 放送エリア内無料(エリア外はradikoプレミアム)

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WBC 2026｜関連情報

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