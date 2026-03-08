Goal.com
japan usaGetty Images
Yuta Tokuma

WBC2026で侍ジャパンがアメリカと対戦する可能性はある？

【WBC2026】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC2026）に前回大会覇者として出場する野球日本代表（侍ジャパン）。前回大会の決勝で死闘を演じたアメリカ代表との対戦は今大会で再び実現するのだろうか。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催される。ディフェンディングチャンピオンとして出場する野球日本代表（侍ジャパン）は今大会の躍進が期待される。一方で、前回大会の決勝で惜しくも敗れたアメリカ代表はメジャーリーグ・ベースボール（MLB）で活躍する多くの選手を擁してリベンジに燃える。。

本記事では、侍ジャパンがアメリカ代表と今大会で再戦する可能性などについて紹介する。

WBC2026で侍ジャパンvsアメリカ代表は実現する？

前回大会WBC2023決勝で対戦した侍ジャパンとアメリカ代表。日本が3-2で勝利して3大会ぶり3度目の優勝を手にした。

今大会WBC2026でも優勝候補の本命とされる両国による直接対決が実現するのは早くとも準決勝以降になりそうだ。侍ジャパンはプールCに入って、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコと対戦。プールステージを通過した場合、準々決勝ではプールD通過国（ドミニカ共和国、イスラエル、オランダ、ニカラグア、ベネズエラ）と対戦し、勝利すれば準決勝にコマを進める。

一方のアメリカは、プールBに入り、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦。上位2カ国に入った場合、プールAを勝ち上がった国（カナダ、コロンビア、キューバ、パナマ、プエルトリコ）と対戦し、勝利した場合、準決勝に進出する。

なお、現時点で準決勝の組み合わせは決定していない。

■侍ジャパン試合日程

試合日時対戦相手試合会場
プールC第1戦3/6(金)
19:00		チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
プールC第2戦3/7(土)
19:00		韓国東京ドーム
プールC第3戦3/8(日)
19:00		オーストラリア東京ドーム
プールC第4戦3/10(火)
19:00		チェコ東京ドーム
準々決勝3/15(日)
10:00		1位通過→プールD 2位
2位通過→プールD 1位		ローンデポ・パーク
準決勝3/16(月)or17日(火)
9:00		未定ローンデポ・パーク
決勝3/18(水)
9:00		未定ローンデポ・パーク

■アメリカ代表試合日程

試合日時対戦相手試合会場
プールB第1戦3/7(土)
10:00		ブラジルダイキン・パーク
プールB第2戦3/8(日)
10:00		イギリスダイキン・パーク
プールB第3戦3/10(火)
9:00		メキシコダイキン・パーク
プールB第4戦3/11(水)
10:00		イタリアダイキン・パーク
準々決勝3/14(土)
9:00		1位通過→プールA 2位
2位通過→プールA 1位		ダイキン・パーク
準決勝3/16(月)or17日(火)
9:00		未定ローンデポ・パーク
決勝3/18(水)
9:00		未定ローンデポ・パーク

侍ジャパンvsアメリカ代表 通算戦績は？

侍ジャパンとアメリカ代表はWBCでこれまでに4度対戦。2006年大会で初対戦し、直近では前回大会WBC2023の決勝でも対峙した。通算成績は侍ジャパン2勝、アメリカ2勝と五分だ。

■侍ジャパンvsアメリカ代表 過去対戦結果

試合日時結果試合会場
2006/3/12●日本 3-4 アメリカ○エンゼル・スタジアム
（アメリカ）
2009/3/22●アメリカ 4-9 日本○ドジャー・スタジアム
（アメリカ）
2017/3/21○アメリカ 2-1 日本●ドジャー・スタジアム
（アメリカ）
2023/3/21●アメリカ 2-3 日本○ローンデポ・パーク
（アメリカ）

WBC2026の放送・配信予定

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】

全出場国一覧日本
韓国チャイニーズ・タイペイ
オーストラリアチェコ
アメリカキューバ
ドミニカ共和国ベネズエラ
メキシコプエルトリコ
0