WBC2026で侍ジャパンがアメリカと対戦する可能性はある？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催される。ディフェンディングチャンピオンとして出場する野球日本代表（侍ジャパン）は今大会の躍進が期待される。一方で、前回大会の決勝で惜しくも敗れたアメリカ代表はメジャーリーグ・ベースボール（MLB）で活躍する多くの選手を擁してリベンジに燃える。。

本記事では、侍ジャパンがアメリカ代表と今大会で再戦する可能性などについて紹介する。

WBC2026で侍ジャパンvsアメリカ代表は実現する？

前回大会WBC2023決勝で対戦した侍ジャパンとアメリカ代表。日本が3-2で勝利して3大会ぶり3度目の優勝を手にした。

今大会WBC2026でも優勝候補の本命とされる両国による直接対決が実現するのは早くとも準決勝以降になりそうだ。侍ジャパンはプールCに入って、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコと対戦。プールステージを通過した場合、準々決勝ではプールD通過国（ドミニカ共和国、イスラエル、オランダ、ニカラグア、ベネズエラ）と対戦し、勝利すれば準決勝にコマを進める。

一方のアメリカは、プールBに入り、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦。上位2カ国に入った場合、プールAを勝ち上がった国（カナダ、コロンビア、キューバ、パナマ、プエルトリコ）と対戦し、勝利した場合、準決勝に進出する。

なお、現時点で準決勝の組み合わせは決定していない。

■侍ジャパン試合日程

戦 試合日時 対戦相手 試合会場 プールC第1戦 3/6(金)

19:00 チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム プールC第2戦 3/7(土)

19:00 韓国 東京ドーム プールC第3戦 3/8(日)

19:00 オーストラリア 東京ドーム プールC第4戦 3/10(火)

19:00 チェコ 東京ドーム 準々決勝 3/15(日)

10:00 1位通過→プールD 2位

2位通過→プールD 1位 ローンデポ・パーク 準決勝 3/16(月)or17日(火)

9:00 未定 ローンデポ・パーク 決勝 3/18(水)

9:00 未定 ローンデポ・パーク

■アメリカ代表試合日程

戦 試合日時 対戦相手 試合会場 プールB第1戦 3/7(土)

10:00 ブラジル ダイキン・パーク プールB第2戦 3/8(日)

10:00 イギリス ダイキン・パーク プールB第3戦 3/10(火)

9:00 メキシコ ダイキン・パーク プールB第4戦 3/11(水)

10:00 イタリア ダイキン・パーク 準々決勝 3/14(土)

9:00 1位通過→プールA 2位

2位通過→プールA 1位 ダイキン・パーク 準決勝 3/16(月)or17日(火)

9:00 未定 ローンデポ・パーク 決勝 3/18(水)

9:00 未定 ローンデポ・パーク

侍ジャパンvsアメリカ代表 通算戦績は？

侍ジャパンとアメリカ代表はWBCでこれまでに4度対戦。2006年大会で初対戦し、直近では前回大会WBC2023の決勝でも対峙した。通算成績は侍ジャパン2勝、アメリカ2勝と五分だ。

■侍ジャパンvsアメリカ代表 過去対戦結果

試合日時 結果 試合会場 2006/3/12 ●日本 3-4 アメリカ○ エンゼル・スタジアム

（アメリカ） 2009/3/22 ●アメリカ 4-9 日本○ ドジャー・スタジアム

（アメリカ） 2017/3/21 ○アメリカ 2-1 日本● ドジャー・スタジアム

（アメリカ） 2023/3/21 ●アメリカ 2-3 日本○ ローンデポ・パーク

（アメリカ）

WBC2026の放送・配信予定

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

