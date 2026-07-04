Il Marocco ha mancato solo di un soffio il primo posto nel Gruppo C, mentre il Canada è stato tutt'altro che convincente nel Gruppo B. Riusciranno i Canucks di Jesse Marsch a firmare un'inaspettata impresa?

Migliori scommesse per Canada - Marocco

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Quote Canada - Marocco

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Canada-Marocco 1-2

Pronostico marcatore: Canada - David; Marocco - Diaz, El Khannouss

Il Canada affronta il Marocco questo sabato a Houston per contendersi un pass per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Si tratta del re-match della sfida andata in scena nella fase a gironi del 2022, vinta per 2-1 dai nordafricani durante la loro straordinaria cavalcata fino alle semifinali.

I Canucks di Jesse Marsch arrivano agli ottavi di finale sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in extremis contro il Sudafrica nei sedicesimi. Il gol nei minuti di recupero firmato da Stephen Eustáquio ha spezzato i cuori sudafricani al termine di un match che, nell'arco dei 90 minuti, nessuna delle due squadre avrebbe meritato pienamente di vincere.

Un dato interessante evidenzia come il Canada sia la nazionale ad aver effettuato più tiri in porta in questa Coppa del Mondo 2026. Ciononostante, la selezione nordamericana ha realizzato soltanto due reti nelle ultime due partite. Marsch può comunque contare su stelle del calibro di Alphonso Davies e Jonathan David, pronti a lasciare il segno sul palcoscenico più importante.

Il Marocco è ancora imbattuto nelle prime quattro sfide disputate in questa fase finale del torneo. I Leoni dell'Atlante hanno chiuso il Gruppo B al secondo posto alle spalle del Brasile solo per una questione di differenza reti, dimostrandosi poi nettamente superiori all'Olanda nel match dei sedicesimi di finale, risolto a proprio favore ai calci di rigore dopo una sfida ad alta tensione.

Ormai non vi sono più dubbi sul fatto che la nazionale marocchina non sia più una sorpresa nel panorama calcistico mondiale. Si tratta della prima selezione africana capace di vincere partite a eliminazione diretta in due edizioni consecutive della Coppa del Mondo. La straordinaria striscia di 33 risultati utili consecutivi rappresenta un chiaro avvertimento per il Canada: i nordafricani venderanno carissima la pelle.

Probabili formazioni Canada - Marocco

Canada: Crépeau, Laryea, Johnston, Cornelius, Bombito, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Larin, David

Marocco: Bounou, Salah-Eddine, Hakimi, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari

Analisi dei mercati speciali per la Coppa del Mondo

Nel panorama del mercato regolamentato italiano, la trasparenza informativa guida la scelta delle opzioni di scommessa sui Mondiali, specialmente per le giocate speciali incentrate sulle statistiche dei singoli atleti.

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Con lo strumento "Sostituto+", i mercati avanzati come primo marcatore o parate del portiere passano alla riserva nel momento in cui il titolare abbandona il gioco. Planetwin365: La scommessa "Giocatore X o Y Marcatori Plus" unisce le prestazioni di due atleti e relativi sostituti, calcolando sia i gol fatti sia i legni colpiti.

La scommessa "Giocatore X o Y Marcatori Plus" unisce le prestazioni di due atleti e relativi sostituti, calcolando sia i gol fatti sia i legni colpiti. Goldbet: La funzionalità pre-match "Marcatore Plus" amplia i criteri di refertazione includendo nel conteggio finale le reti e i pali colpiti dal subentrante del calciatore scelto.

Ottimo valore per la giocata sui gol di entrambe le squadre

L'esito "Goal" (GG) si è verificato nell'80% delle ultime cinque partite disputate dal Marocco. Eppure, le quote per la sfida di sabato attribuiscono a questo scenario una probabilità implicita di appena il 47,62%. Questo dato appare ancora più sorprendente se si considera che il Canada guida la classifica del torneo per conclusioni nello specchio della porta.

È evidente come il problema principale dei canadesi non sia la creazione di palle gol, bensì la concretezza sotto porta. Dal canto loro, i marocchini vantano un'ottima facilità di realizzazione, come dimostrano le tre reti messe a segno finora dal solo Ismael Saibari in questa fase finale.

Entrambi i reparti arretrati presentano diverse incognite in vista di questo match. Le continue proiezioni offensive di Alphonso Davies rischiano di lasciare scoperta la retroguardia del Canada. Sul fronte opposto, la probabile assenza per infortunio di Chadi Riad rischia di pesare enormemente al centro della difesa marocchina.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 2.13 su Stake

Spazio a un match con tre o più reti complessive

Questo ottavo di finale mette di fronte due formazioni dalla spiccata mentalità offensiva. Il tennistico 6-0 rifilato dal Canada al Qatar ha evidenziato il potenziale dei nordamericanos quando riescono a capitalizzare le occasioni create. Anche il Marocco vanta un'elevata frequenza di tiro negli ultimi trenta metri, come confermato nella sfida dei sedicesimi contro l'Olanda.

Contro gli Orange, i nordafricani hanno creato cinque nitide palle gol e collezionato 11 conclusioni a fronte delle sei degli avversari. Il Marocco ha inoltre mantenuto una media di due reti segnate a partita nella fase a gironi; analizzando le metriche relative alle grandi occasioni create, avrebbero meritato di confermare questo trend anche contro la selezione olandese.

Con un Marocco ampiamente in grado di mettere a segno almeno due reti e un Canada accreditato di trovare la via del gol, la linea dell'Over 2.5 appare decisamente interessante. Infatti, a fronte di una probabilità stimata dai bookmaker di appena il 45,45%, questa opzione rappresenta la scommessa con il maggior valore all'interno della nostra selezione di pronostici per Canada-Marocco.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 2.20 su Planetwin365

Le quote sottovalutano la possibilità di assistere a due o più gol nei primi 45 minuti

Il Marocco è reduce dalle fatiche dei 120 minuti disputati nel successo ai sedicesimi contro l'Olanda. Ciononostante, si ravvisa un ottimo valore nel pronosticare una partenza sprint in questo confronto.

Si sono registrate due reti nel primo tempo della sfida dei gironi tra Marocco e Brasile, e ben quattro marcature nei primi 45 minuti del successo per 4-2 contro Haiti. Il Canada, inoltre, si presenta all'appuntamento con il primato di tiri nello specchio della porta e con una maggiore freschezza atletica, avendo evitato i tempi supplementari contro il Sudafrica.

L'atteggiamento aggressivo dei nordafricani, orientato alla verticalizzazione e alla conclusione frequente, fa sì che la squadra difficilmente tenda a rintanarsi nella propria metà campo, cercando con costanza di impegnare i portieri avversari. Con due difese che concedono qualcosa e l'elevata probabilità che nessuna delle due compagini scelga una tattica rinunciataria, un avvio di gara scoppiettante offre una reale opportunità di valore, specialmente a fronte di una probabilità implicita attuale di appena il 32,26%.

Scommessa 3: 1° Tempo (Over 1.5) a quota 3.20 su bet365

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