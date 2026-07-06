Pronostici Portogallo - Spagna: il derby iberico si decide ai supplementari

Spazio al derby iberico con la sfida nella sfida tra Ronaldo e Yamal. Dallas fa da cornice alla rivincita della finale di Nations League 2025, che mette in palio un pass per i quarti di finale della Coppa del Mondo.

Migliori scommesse per Portogallo - Spagna

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Quote Portogallo - Spagna

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Pronostici Messico - Sud Africa Lottomatica PlanetWin365 Stake Under 2.5 1.85 1.85 1.85 Esito 1° Tempo (Spagna) 2.50 2.50 2.40 Segno X (Pareggio) 3.55 3.55 3.55

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo 1-1 Spagna

Pronostico marcatore: Portogallo - Ronaldo; Spagna - Yamal

Le rivali iberiche Portogallo e Spagna si affrontano a Dallas per la seconda volta in due anni negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Un incrocio che, per il valore delle due nazionali, sembra arrivare decisamente troppo presto nella competizione.

Il Portogallo è stato costretto a rimontare nei sedicesimi di finale per superare la Croazia con il punteggio di 2-1 nella sfida di giovedì sera. Cristiano Ronaldo ha siglato il rigore del pareggio, prima che la rete nei minuti di recupero di Gonçalo Ramos spegnesse le speranze croate. Il cammino nella fase a gironi dei lusitani è stato caratterizzato da alti e bassi, con un netto 5-0 ai danni dell'Uzbekistan seguito da un opaco pareggio a reti bianche contro la Colombia.

Al momento, il commissario tecnico Roberto Martínez non deve fare i conti con nuovi infortuni. Ronaldo è stato sostituito quando la squadra si trovava sul punteggio di 1-1 contro la Croazia, una gestione che dovrebbe garantirgli il giusto riposo per partire titolare dal primo minuto contro gli storici rivali.

La Spagna non ha ancora subito un solo gol in questa fase finale del torneo. Le Furie Rosse hanno mostrato una forma smagliante nel successo per 3-0 contro l'Austria nei sedicesimi, mantenendo ancora una volta la porta inviolata e dominando l'incontro.

La selezione spagnola ha ampiamente riscattato il pareggio a reti bianche contro la modesta nazionale di Capo Verde al debutto nel girone. Luis de la Fuente deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione sulle corsie esterne, date le pesanti assenze degli infortunati Nico Williams e Yeremi Pino. Alex Baena è pronto a ricoprire nuovamente il ruolo di sostituto, così come già fatto contro gli austriaci.

Probabili formazioni Portogallo - Spagna

Portogallo:Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo

Spagna:Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo

La solidità difensiva della Spagna fa pensare a un match da Under

La squadra di Luis de la Fuente si presenta a Dallas potendo vantare la miglior difesa del torneo. I gol subiti finora ai Mondiali 2026 sono pari a zero, grazie ai clean sheet collezionati contro Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay e Austria.

Al contrario, il Portogallo ha mostrato qualche difficoltà a trovare la via della rete con continuità, se si esclude la roboante vittoria contro l'Uzbekistan. Nelle restanti sfide del girone, i lusitani sono stati fermati sullo 0-0 dalla Colombia e sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo.

I recenti precedenti ufficiali tra le due nazionali supportano fortemente uno scenario a basso punteggio. Cinque degli ultimi sette scontri diretti disputati dal 2012 a oggi si sono conclusi con meno di tre gol complessivi nei 90 minuti regolamentari. È lecito attendersi una gara d'eliminazione diretta bloccata e tattica, piuttosto che una sfida aperta e ricca di capovolgimenti di fronte.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.85 con Lottomatica

Quota di valore per la Spagna in vantaggio all'intervallo

La Spagna ha mostrato una spiccata tendenza a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Le Furie Rosse hanno sbloccato il punteggio in cinque delle ultime sei partite, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco in quattro delle ultime cinque uscite.

Anche nella finale della Nations League 2025 contro il Portogallo, la Spagna si trovava avanti all'intervallo. Il loro stile di gioco basato su un possesso palla intenso tende a logorare gli avversari fin dalle prime battute.

Al contrario, il Portogallo ha spesso faticato a carburare nei primi tempi, rimanendo a secco nei primi 45 minuti nel pareggio senza reti contro la Colombia. La selezione colombiana rappresenta probabilmente l'avversario più simile alla Spagna, per stile e qualità, affrontato dai lusitani negli ultimi mesi.

Scommessa 2: Esito 1° Tempo (Spagna) a quota 2.50 con PlanetWin365

Grande valore per il segno X al termine dei 90 minuti

Sei degli ultimi sette confronti tra Portogallo e Spagna si sono conclusi in parità. Persino la finale della Nations League 2025 è terminata sul punteggio di 2-2, risolvendosi solo ai calci di rigore.

Storicamente, ben 16 dei 41 incontri totali disputati tra le due formazioni in tutte le competizioni sono finiti in pareggio, il che significa che circa il 39% dei match si è concluso senza un vincitore nei tempi regolamentari. Data l'importanza di questo ottavo di finale a eliminazione diretta, lo scenario di un match che si prolungherà oltre i 90 minuti appare molto probabile.

Le lavagne dei bookmaker offrono una probabilità implicita per il pareggio pari solo al 29.41%, un dato che appare decisamente inferiore rispetto alle reali probabilità statistiche. Basandosi esclusivamente sui dati storici, emerge un vantaggio di quasi il 10% a favore dello scommettitore. Si tratta senza dubbio della giocata con il maggior valore all'interno del trittico di pronostici su Portogallo - Spagna.

Scommessa 3:Segno X (Pareggio) a quota 3.55 con Stake

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