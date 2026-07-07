Gli esperti di scommesse prevedono un match a basso punteggio, in cui probabilmente un solo gol deciderà l'incontro. I precedenti della Colombia contro la Svizzera suggeriscono il passaggio del turno per i sudamericani.

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Quote Svizzera - Colombia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Svizzera 0-1 Colombia

Pronostico marcatore: Colombia - Jhon Arias

La Svizzera può dirsi entusiasta della sua prima vittoria nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale dal 1938, ponendo finalmente fine a un'attesa durata 88 anni. Gli elvetici hanno iniziato questa edizione con un incerto pareggio per 1-1 contro il Qatar, subendo un gol al 94° minuto. Tuttavia, da quel momento la squadra è cresciuta, mostrando un controllo decisamente maggiore nella sfida contro l'Algeria.

La nazionale europea non ha mai corso il rischio di uscire dal Mondiale nei sedicesimi di finale. Quel risultato ha permesso di raggiungere lo scoglio degli ottavi di finale in Nord America. Ora c'è l'opportunità di scrivere la storia. La formazione di Murat Yakin è a caccia della seconda vittoria consecutiva nella fase a eliminazione diretta in questa competizione e di un posto nei quarti di finale che manca dal 1954.

La storia iniziale della Colombia ai Mondiali è stata caratterizzata da squalifiche e ritiri nelle prime cinque edizioni. Questo torneo rappresenta la loro settima partecipazione e i sudamericani hanno l'opportunità di vincere solo il loro secondo incontro negli ottavi di finale. Los Cafeteros hanno superato questo turno solo in una delle ultime tre occasioni, precisamente nel 2014.

Gli uomini di Néstor Lorenzo hanno superato la fase a gironi da imbattuti e al primo posto. Una vittoria martedì sera consentirebbe di affrontare la vincente tra Argentina ed Egitto nei quarti di finale. Considerando la superiorità storica in questo scontro diretto, la Colombia vede concrete possibilità di successo a Vancouver.

Probabili formazioni Svizzera - Colombia

Svizzera:Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Colombia:Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez

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Esistono tipologie di giocata che tengono conto dei gol di distacco accumulati durante i tempi regolamentari di un match. Di seguito sono illustrate tre proposte attive sul mercato italiano.

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Gol con il contagocce a Vancouver

Entrambe le squadre hanno costruito i recenti successi su una notevole solidità difensiva. Gli elvetici si sono dimostrati compatti in questo torneo, subendo gol solo dopo il 50° minuto. Avendo già segnato nove reti in Nord America, la squadra svizzera punterà a scardinare la retroguardia colombiana.

Tuttavia, gli uomini di Lorenzo si sono dimostrati quasi impenetrabili dall'inizio del Mondiale. Hanno subito una sola rete e collezionato tre clean sheet consecutivi. Inoltre, non hanno concesso gol in quattro delle ultime cinque partite internazionali, il che fa presagire un altro scontro molto equilibrato.

Il motivo di preoccupazione per i sudamericani è la mancanza di efficacia sotto porta. Nelle ultime tre partite sono stati registrati oltre 20 tiri, ma con un xG medio di 0.08. Sarà necessario essere più cinici negli ultimi trenta metri, mantenendo al contempo la disciplina difensiva. In quattro delle ultime cinque partite della Colombia, solo una o nessuna delle due squadre ha fatto centro. Questo sembra essere l'esito più probabile anche in questa occasione.

Scommessa 1: NG a quota 1.77 su Planetwin365

Il momento del riscatto per Díaz

Un giocatore in grado di fare la differenza è Luis Díaz. L'attaccante del Bayern Monaco è stato sfortunato finora in questo Mondiale, vedendosi annullare ben tre reti nelle ultime tre apparizioni.

Nonostante un bottino di un solo gol e un assist in quattro partite, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. Anche nel caso in cui non dovesse trovare la via del gol, il suo contributo nel servire i compagni potrebbe rivelarsi decisivo. Jhon Arias e Luis Suárez potrebbero trarre grande beneficio dall'instancabile lavoro offensivo di Díaz.

Scommessa 2: Giocatore segna o fa assist - Luis Diaz a quota 2.20 su bet365

Scontro equilibrato tra due squadre in gran forma

I valori in campo si equivalgono. La Colombia precede gli avversari di appena sei posizioni nel ranking mondiale e lo stato di forma di entrambe le nazionali preannuncia una sfida serrata. Gli elvetici sono imbattuti da sette incontri, con un bilancio di quattro vittorie e tre pareggi.

Nel frattempo, Los Cafeteros vantano una serie positiva di sei partite consecutive senza sconfitte, cinque delle quali vinte. Nelle ultime dieci partite hanno subito solo due sconfitte, mentre la Svizzera ha perso unicamente contro la Germania nelle precedenti dieci uscite. Vale la pena menzionare che la Colombia ha perso solo uno degli ultimi quattro scontri diretti.

L'ultima volta che queste due nazionali si sono affrontate in un Mondiale è stato proprio in territorio nordamericano, nel 1994. In quell'occasione la Colombia si impose per 2-0, in quella che si rivelò l'unica vittoria del girone prima dell'eliminazione all'ultimo posto. La posta in gioco è decisamente più alta questa volta. Per questo motivo ci si attende una vittoria di misura dei colombiani per strappare il pass per i quarti di finale.

Scommessa 3:1X2 - Colombia a quota 2.30 su Stake

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