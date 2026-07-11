Con Haaland in testa alla corsa per la Scarpa d'Oro e Kane a una sola lunghezza di distanza, il quarto di finale di sabato promette un grande spettacolo ricco di gol.

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Pronostico risultato esatto: Norvegia 1-2 Inghilterra

Pronostico marcatore: Norvegia - Haaland; Inghilterra - Kane, Bellingham

Norvegia e Inghilterra si incrociano in un affascinante quarto di finale della Coppa del Mondo all'Hard Rock Stadium di Miami questo sabato. Si tratta del primo storico confronto assoluto tra le due nazionali nella fase finale di un grande torneo.

La nazionale norvegese rappresenta una delle grandi sorprese di questa competizione. Dopo un'assenza durata 28 anni, Erling Haaland e compagni sono riusciti a raggiungere le ultime otto del torneo. La formazione guidata da Stale Solbakken ha sbalordito tutti negli ottavi di finale eliminando il Brasile per 2-1, trascinata dalla doppietta del suo uomo simbolo, Haaland.

Gli scandinavi hanno trovato la via del gol in ogni singola partita disputata quest'estate. Per quanto riguarda l'infermeria, il terzino sinistro David Møller Wolfe è uscito zoppicando contro il Brasile e le sue condizioni verranno valutate all'ultimo momento. Se non dovesse farcela, Leo Østigård è pronto a sostituirlo.

Anche l'Inghilterra ha firmato un'impresa storica negli ottavi di finale, superando per 3-2 i padroni di casa del Messico nello storico Stadio Azteca. Prima di questa partita, nessuna squadra era riuscita a segnare tre gol all'Azteca negli ultimi 27 anni.

Una prestazione di grande carattere che è costata però cara: Jarell Quansah sarà squalificato a causa del cartellino rosso rimediato nel secondo tempo contro i messicani. Nel frattempo, il brutto infortunio al polso di Jordan Henderson leaves l'Inghilterra con gli uomini contati a centrocampo. Tuchel aspetterà fino all'ultimo per valutare le condizioni di Reece James prima di scegliere il terzino destro titolare.

Probabili formazioni Norvegia - Inghilterra

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ostigard, Heggem, Ajer, Berg, Berge, Odegaard, Sorloth, Nusa, Haaland

Inghilterra: Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

I Three Lions possono chiudere la pratica nei 90 minuti

Questo quarto di finale ha tutta l'aria di essere un match di Premier League, uno scenario che si adatta perfettamente all'Inghilterra. Ben dieci elementi della probabile formazione titolare della Norvegia vantano un'esperienza nel massimo campionato inglese, da Ajer e Heggem fino a Sørloth e Ødegaard. Si tratta di calciatori che gli uomini di Tuchel affrontano regolarmente.

L'Inghilterra conosce fin nei minimi dettagli i propri avversari e vanta un netto vantaggio nei precedenti storici, con sette vittorie su dodici incontri e soltanto due sconfitte.

I Three Lions sono imbattuti da cinque partite in questa Coppa del Mondo. Dopo aver espugnato l'Azteca contro il Messico, la maggiore profondità della rosa inglese e la consuetudine a disputare partite di questo livello potrebbero fare la differenza. A patto di riuscire a contenere Haaland, puntare sulla vittoria dell'Inghilterra — a cui viene assegnata una probabilità implicita del 52,63% — sembra sottostimare di almeno il 5% le reali chance di successo della nazionale britannica.

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Tutto lascia pensare a una sfida ricca di reti

È davvero difficile non immaginare gol da una parte e dall'altra sabato sera. Ciascuna delle ultime cinque partite della Norvegia ha fatto registrare tre o più reti complessive. Inoltre, l'esito GG si è verificato in tutti gli ultimi sette match disputati dagli scandinavi.

La squadra di Stale Solbakken scende in campo con una chiara vocazione offensiva, schierando ben tre attaccanti dal primo minuto. Erling Haaland è attualmente il capocannoniere del torneo (a pari merito), mentre un Antonio Nusa in grande forma rappresenta una spina nel fianco costante sulle corsie esterne.

L'Inghilterra, dal canto suo, sarà costretta a ridisegnare la propria linea arretrata a causa della squalifica di Jarell Quansah, un fattore che potrebbe generare qualche incertezza difensiva. Anche le partite dei Three Lions in questo torneo hanno viaggiato a una media superiore ai tre gol a incontro, con ben 16 reti totali in cinque sfide.

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Valore sulle conclusioni dell'Inghilterra verso la porta norvegese

Si può certamente affermare che l'Inghilterra abbia mostrato un atteggiamento decisamente offensivo in questa fase finale del Mondiale. Nel 70% delle partite disputate, i britannici hanno fatto registrare almeno 16 conclusioni, incluse quelle nello specchio e fuori.

Il quartetto d'attacco di Thomas Tuchel, composto da Kane, Bellingham, Gordon e Madueke, garantisce per sua natura una notevole produzione di tiri da ogni posizione. Il solo Kane ha collezionato sei conclusioni in cinque partite.

Per quanto riguarda la Norvegia, nella vittoria degli ottavi contro il Brasile la squadra si è schierata con un baricentro basso, preferendo assorbire la pressione avversaria. Gli scandinavi hanno dovuto affidarsi alle parate miracolose di Ørjan Nyland per rimanere in partita, subendo il dominio dei verdeoro nel computo totale dei tiri (14 a 9).

Considerando la media dei tiri effettuati dall'Inghilterra, questa rappresenta la giocata con il maggior valore tra i pronostici di Norvegia-Inghilterra. La quota per l'opzione Inghilterra 15+ tiri offre un'ottima opportunità a fronte di una probabilità implicita del 54,64%.

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