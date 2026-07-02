Quote vincente Mondiali 2026: pronostici e analisi delle scommesse

La Francia si è imposta come la squadra da battere, mentre Argentina e Brasile guidano la carica delle superpotenze sudamericane. Da non dimenticare, inoltre, l'incredibile cavalcata del Marocco fino alle semifinali nel 2022.

Scommettere sul vincente del Mondiale è il mercato antepost più popolare in assoluto. Man mano che alcune delle squadre principali iniziano a essere eliminate, l'interesse per le scommesse cresce ulteriormente.

Le quote per il vincente dei Mondiali 2026 continueranno a variare a seconda di come si delineerà il cammino di ciascuna squadra verso la finale. Di seguito verranno esaminati i favoriti per sollevare il trofeo, oltre ad alcune potenziali mine vaganti. Sono inclusi anche consigli strategici per scommettere su chi potrebbe trionfare il mese prossimo nel New Jersey.

Ultime quote vincente Mondiali 2026: i favoriti principali

La qualità complessiva della rosa è il fattore principale che determina le quote per il vincente dei Mondiali 2026. Tuttavia, anche l'esperienza nel torneo e i livelli di prestazione attuali possono rivelarsi elementi significativi.

Gli infortuni, la profondità della panchina, la flessibilità tattica e la qualità della guida tecnica avranno a loro volta un impatto fondamentale. Si raccomanda agli scommettitori di verificare sempre le quote attuali presso gli operatori dotati di regolare licenza nel proprio paese.

Squadra Confederazione Lottomatica Goldbet Stake Note Francia Europa 2.88 2.88 2.50 Profondità offensiva d'élite Argentina Sudamerica 5.50 5.50 5.00 Campioni in carica Spagna Europa 9.00 9.00 9.00 Favoriti prima del torneo Inghilterra Europa 10.00 10.00 11.00 Al di sotto delle aspettative dopo un avvio promettente Brasile Sudamerica 12.00 12.00 15.00 In crescita nel corso del torneo Portogallo Europa 13.00 13.00 17.00 Cammino difficile nella fase a eliminazione diretta

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Come funzionano le scommesse sul vincente dei Mondiali 2026

Il mercato relativo al vincente del Mondiale consiste nel pronosticare quale nazione solleverà il trofeo. Le scommesse vengono solitamente refertate poco dopo la conclusione della finale.

Le quote fluttueranno in modo significativo durante tutto il corso del torneo, in particolare nella fase a eliminazione diretta. Cammini più agevoli si apriranno per alcune squadre, mentre altre potrebbero dover affrontare percorsi molto più impervi verso la finale. Ciò comporterà variazioni repentine nel mercato, così come accadrà in caso di notizie rilevanti sulle squadre, come l'infortunio di un giocatore chiave.

È possibile scommettere anche su altri eventi antepost, inclusi i vari premi individuali. Gli scommettitori possono inoltre puntare sul raggiungimento della finale da parte di una squadra o sulla sua eliminazione in un determinato turno. Si consiglia di verificare sempre i regolamenti specifici di ciascun bookmaker per i mercati antepost.

Favoriti Mondiali 2026: analisi squadra per squadra

La maggior parte dei vincitori della Coppa del Mondo inizia il torneo figurando tra i principali candidati della vigilia. La profondità della rosa, l'organizzazione tattica e l'esperienza sono spesso i fattori che separano i favoriti dal resto delle partecipanti.

Francia – quota intorno a 2.88 per la vittoria dei Mondiali 2026

Dopo aver iniziato il torneo leggermente alle spalle della Spagna nei mercati delle scommesse, la Francia è ora la chiara favorita. I dubbi sul fatto che le sue numerose stelle offensive potessero trovare la giusta intesa sono stati fugati da prestazioni decisamente impressionanti.

Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé hanno già realizzato 10 gol complessivi. I due hanno combinato per sei reti nelle ultime tre edizioni dei Mondiali, diventando la miglior coppia nel torneo mai registrata dal 1966. Nel frattempo, Michael Olise ha già fornito cinque assist, il numero più alto per un singolo giocatore in un'unica edizione dei Mondiali dal 1994.

I Bleus si sono mostrati letali con 13 gol a fronte di un totale di 9,20 xG (Expected Goals). Si posizionano inoltre al primo posto con una media di 8,50 tiri in porta a partita. La squadra di Didier Deschamps ha fatto registrare 25 conclusioni contro la Svezia nell'ultimo turno, segnando tre o più reti per la quinta partita consecutiva ai Mondiali, un record assoluto.

Si è trattato inoltre della loro nona vittoria nell'arco di 10 match internazionali, amichevoli incluse, con un totale di 29 gol segnati in questo periodo.

Con l'uscita di scena di Germania e Paesi Bassi, il cammino della Francia verso le semifinali si è notevolmente spianato. Alla squadra transalpina viene attribuita una probabilità del 91% di superare il Paraguay negli ottavi di finale.

Emergono potenziali punti deboli nel ruolo di terzino e a centrocampo, dove Adrien Rabiot non viene considerato un elemento d'élite assoluta. Tuttavia, la Francia rimane una squadra solida e collaudata in questo genere di competizioni, avendo perso solo tre sfide a eliminazione diretta ai Mondiali dal 1998. Di conseguenza, i francesi meritano lo status di favoriti per la vittoria del torneo.

Argentina – quota intorno a 5.50 per la vittoria dei Mondiali 2026

Scommettere sulla sconfitta dei campioni in carica in ogni partita nelle precedenti sette edizioni dei Mondiali avrebbe generato un profitto superiore al 160%. Tuttavia, i detentori del titolo dell'Argentina hanno finora smentito clamorosamente queste statistiche.

Lionel Messi ha messo a tacere chi dubitava della sua capacità di incidere su un palcoscenico così prestigioso all'età di 38 anni. L'asso dell'Inter Miami si sta dimostrando pericoloso come sempre, avendo realizzato sei degli otto gol complessivi dell'Argentina nel comodo superamento della prima fase.

La selezione di Lionel Scaloni ha beneficiato dell'inserimento in un girone non irresistibile, e anche il cammino nella fase a eliminazione diretta appare estremamente favorevole. L'Albiceleste affronterà ora Capo Verde, prima di un potenziale incrocio negli ottavi di finale con Egitto o Australia.

Questo scenario ha contribuito a un sensibile calo della loro quota. Una riedizione della finale del 2022 contro la Francia vede ora una probabilità implicita del 23,1%.

Tuttavia, l'eccessiva dipendenza da Messi, per il quale la stanchezza potrebbe diventare un fattore determinante nelle fasi successive della competizione, suggerisce che i mercati potrebbero aver reagito in modo esagerato. Il fuoriclasse, prossimo ai 39 anni, ha disputato finora solo 201 minuti in questo torneo. Ciononostante, l'Argentina dovrà affrontare cinque partite a eliminazione diretta nell'arco di soli 17 giorni se vorrà conquistare la Coppa del Mondo.

Spagna – quota intorno a 9.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Dopo aver superato i propri rivali e aver conquistato l'Euro 2024, la Spagna ha continuato a impressionare. Le Furie Rosse non perdono un match ufficiale nei tempi regolamentari da ottobre 2023. La squadra vanta una notevole profondità e qualità a centrocampo, mentre Lamine Yamal sta ritrovando la forma migliore dopo un infortunio al bicipite femorale.

Un pareggio poco convincente contro Capo Verde nella prima giornata ha contribuito al sorpasso della Francia sulla Spagna come principale favorita del torneo. Successivamente, gli iberici hanno surclassato l'Arabia Saudita, concedendo appena 0,13 xG in una dominante vittoria per 4-0. Tuttavia, la Roja ha fatto registrare soltanto sei conclusioni e un totale di 0,86 xG nell'ultimo match contro l'Uruguay.

Una vittoria risicata per 1-0 contro la selezione di Marcelo Bielsa e lo stato di forma strepitoso della Francia hanno causato un aumento della quota della Spagna. Inoltre, il recente infortunio occorso a Nico Williams ha rappresentato una battuta d'arresto significativa.

Nonostante ciò, la quota più alta potrebbe ora offrire un ottimo valore. Con Pedri e Rodri al centro del campo, la Spagna ha le carte in regola per vincere il duello in mediana in un eventuale scontro con i Bleus. Negli ultimi due anni, gli spagnoli hanno infatti battuto la Francia sia nella semifinale di Euro 2024 sia in quella di Nations League.

Inghilterra – quota intorno a 10.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

La vittoria per 2-1 dell'Inghilterra contro la RD del Congo negli ottavi di finale non ha contribuito a sollevare il morale all'interno dell'ambiente dei Tre Leoni. Sebbene siano state create sette grandi occasioni da rete, solo una doppietta nel finale di Harry Kane ha evitato un'eliminazione prematura.

Si è trattato della terza prestazione consecutiva al di sotto delle aspettative per la squadra di Thomas Tuchel. Le loro quote si erano inizialmente abbassate dopo il successo per 4-2 contro la Croazia nel match d'esordio del girone. In quell'occasione, l'Inghilterra si era mostrata devastante nelle transizioni e letale sotto porta. Tuttavia, la manovra è apparsa decisamente più passiva contro Ghana e Panama nelle successive sfide del gruppo.

Nel prossimo turno è previsto un test impegnativo in alta quota a Città del Messico contro i padroni di casa del Messico. El Tri ha perso solo due delle 89 partite ufficiali disputate all'Estadio Azteca, collezionando ben 70 vittorie. Tuchel ha già ammesso che i suoi giocatori non avranno a disposizione il tempo necessario per adattarsi alle condizioni ambientali in vista del match di domenica.

Brasile – quota intorno a 12.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Il Brasile è stata un'altra delle grandi nazionali capaci di rimontare per vincere la propria sfida nei sedicesimi di finale. In svantaggio per 1-0 contro il Giappone all'intervallo, Carlo Ancelotti ha preso la sorprendente decisione di inserire Endrick. Il giovane talento aveva collezionato appena 34 minuti totali nei Mondiali fino a quel momento, mentre anche Gabriel Martinelli è subentrato dalla panchina per siglare la rete della vittoria nel finale.

La gestione della partita e le decisioni oculate di Ancelotti nei momenti cruciali hanno dato i loro frutti. Il Brasile ha ampiamente meritato il successo, facendo registrare 2,07 xG e concedendo appena 0,33 xG agli avversari. I verdeoro occupano inoltre il primo posto per xG complessivi generati nel torneo, con un totale di 9,42.

Vinicius si sta dimostrando ancora una volta decisivo per Ancelotti: la stella del Real Madrid ha già messo a segno quattro reti in quattro presenze in questo Mondiale. Anche Bruno Guimarães si è messo in evidenza con quattro assist serviti. Tuttavia, pochi altri elementi hanno davvero brillato tra le fila del Brasile finora in Nord America.

Dopo aver rimontato il Giappone nei sedicesimi di finale, la Seleção affronterà la Norvegia nel prossimo turno. Alla squadra verdeoro viene attribuita una probabilità implicita del 69,2% di vincere l'incontro. I brasiliani potrebbero inoltre beneficiare di un eventuale successo a sorpresa del Messico contro l'Inghilterra, dato che l'El Tri non disporrebbe più del vantaggio casalingo nei quarti di finale. L'immensa esperienza di Ancelotti nelle sfide da dentro o fuori, forte dei suoi cinque titoli in Champions League, rappresenterà un ulteriore asso nella manica.

Portogallo – quota intorno a 13.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Il Portogallo ha fatto un passo indietro nell'ultimo turno, non andando oltre lo 0-0 contro la Colombia. Con appena 0,92 xG generati, i giocatori di maggior estro non sono riusciti a incidere, costringendo i lusitani ad accontentarsi del secondo posto nel Gruppo K.

Avendo già pareggiato il match d'esordio contro la RD del Congo, la formazione di Roberto Martínez si presenta al turno successivo senza una reale spinta d'inerzia. Emergono inoltre forti dubbi sul ruolo di Cristiano Ronaldo come centravanti titolare all'età di 41 anni. Il fuoriclasse ha segnato sfruttando due delle sette conclusioni tentate contro l'Uzbekistan, ma è apparso inefficace nelle altre sfide del girone.

Un cammino in salita attende ora la squadra di Martínez nella fase a eliminazione diretta. Sarà infatti necessario superare la Croazia per impostare un probabile scontro negli ottavi di finale contro la Spagna. Questo scenario suggerisce che la quota dei lusitani non offra un valore reale su cui puntare.

Quote di valore e potenziali outsider per i Mondiali 2026

Oltre alle grandi favorite dei Mondiali 2026, esistono diverse altre nazionali con il potenziale per inserirsi nella lotta al titolo. Squadre dotate di un'ottima organizzazione tattica, generazioni emergenti e tabelloni favorevoli possono creare ottime opportunità nel mercato delle scommesse.

Selezioni come Turchia, Corea del Sud e Marocco sono state capaci di raggiungere le semifinali in questo secolo, mentre la Croazia è arrivata a disputare la finale nel 2018.

Scommesse di valore

Marocco – quota di valore intorno a 26.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Il Marocco è imbattuto nelle ultime 33 partite internazionali nei 90 minuti regolamentari, un traguardo straordinario. I nordafricani hanno meritato pienamente il pareggio contro il Brasile nella partita d'esordio del girone, facendo registrare 1,52 xG contro gli 1,23 dei verdeoro.

Successivamente, i Leoni dell'Atlante hanno superato i Paesi Bassi ai calci di rigore nei sedicesimi di finale. Hanno mantenuto il 70% del possesso palla e concesso appena 0,24 xG nell'arco dei 120 minuti di gioco.

Avendo già eliminato Spagna e Portogallo nelle sfide da dentro o fuori ai Mondiali del 2022, la squadra si è sviluppata diventando una compagine temibile nei tornei brevi. Con la sfida contro il Canada alle porte, una nuova e lunga cavalcata estiva appare uno scenario sempre più probabile.

Norvegia – quota di valore intorno a 34.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Sono trascorsi 26 anni dall'ultima apparizione della Norvegia in una grande competizione internazionale, ma la nazionale scandinava si candida come una vera e propria mina vagante in Nord America. Alcune lacune difensive potrebbero impedire di arrivare fino in fondo, ma la squadra dispone di una garanzia assoluta in fase realizzativa come Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City ha messo a segno 16 reti durante le qualificazioni, il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore in Europa.

Con il supporto di Martin Ødegaard e Antonio Nusa, la Norvegia potrebbe offrire un ottimo valore per il raggiungimento delle semifinali. L'avvio è stato brillante, con siete gol realizzati nelle convincenti vittorie contro Iraq e Senegal. Haaland ha già timbrato il cartellino cinque volte in tre presenze, dopo essere rimasto a riposo nel match contro la Francia.

La Norvegia non ha convinto appieno contro la Costa d'Avorio negli ottavi di finale. Ha superato l'incontro per 2-1, nonostante abbia concesso 1,49 xG e fatto registrare di fatto cinque conclusioni in meno degli avversari. Tuttavia, con la presenza di Haaland in avanti, la squadra non può essere sottovalutata, poiché spesso necessita soltanto di una o due occasioni nitide per trovare la via del gol.

Colombia – quota di valore intorno a 34.00

Nonostante non sia mai andata oltre i quarti di finale in un Mondiale, la Colombia si presenta come un outsider molto pericoloso. La nazionale vanta una stella di livello assoluto in attacco come Luis Díaz. Inoltre, James Rodríguez continua a esprimere il suo calcio migliore sul palcoscenico internazionale, avendo fatto registrare cinque passaggi chiave nell'ultimo match contro il Portogallo.

Dopo aver meritatamente conquistato il primato nel Gruppo K, la Colombia beneficia ora di un tabellone più morbido. La squadra appare ampiamente in grado di superare il Ghana, il che imposterebbe un incrocio accessibile contro la vincente tra Svizzera e Algeria. Sostenuta da un grande pubblico e potendo contare su condizioni climatiche familiari negli Stati Uniti, la selezione colombiana offre un ottimo valore come scelta outsider.

Possibili sorprese da tutto il mondo

Al di fuori delle principali candidate nelle scommesse sul vincente dei Mondiali 2026, potrebbero emergere alcune sorprese. La maggior parte delle nazionali dispone di uno o due elementi chiave in grado di fare una differenza enorme.

Se questi singoli giocatori dovessero trovare una striscia di forma ottimale e si delineasse un cammino più agevole nella fase a eliminazione diretta, alcune nazionali meno quotate potrebbero brillare.

Stati Uniti – quota intorno a 29.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Sebbene il torneo sia ospitato in tre diverse nazioni, solo gli Stati Uniti possono beneficiare del fattore campo in ogni singolo turno. Gli USA si sono assicurati il primo posto nel Gruppo D grazie alle vittorie su Paraguay e Australia. Tuttavia, vale la pena notare che il bottino di sei reti in quelle partite è arrivato a fronte di appena 2,42 xG generati.

Il tabellone si è aperto favorevolmente per gli Stars and Stripes. Dopo avoir superato la Bosnia ed Erzegovina nei sedicesimi di finale, la squadra punterà a giocarsi le proprie carte contro il Belgio. Tuttavia, il percorso diventerebbe decisamente più impervio in caso di raggiungimento dei quarti di finale. La selezione di Mauricio Pochettino sembra non disporre della qualità complessiva necessaria per arrivare fino in fondo.

Messico – quota intorno a 29.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Con quattro vittorie in quattro partite e zero gol concessi, il Messico si è rivelato una delle sorprese più liete della competizione. La squadra ha concesso appena 2,24 xG complessivi nelle sfide disputate finora. Javier Aguirre ha costruito un gruppo molto disciplinato, mentre Julián Quiñones e Raúl Jiménez garantiscono la necessaria pericolosità sotto porta.

Il Messico affronterà il primo vero grande test quando l'Inghilterra farà visita all'Estadio Azteca negli ottavi di finale. El Tri è imbattuto nei 10 precedenti incontri disputati ai Mondiali nel suo iconico stadio di casa. Questo dato suggerisce che i messicani abbiano le carte in regola per impensierire i Tre Leoni, i quali non disporranno di molto tempo per acclimatarsi alle particolari condizioni ambientali.

Tuttavia, in caso di passaggio del turno, i messicani dovrebbero disputare le restanti partite negli Stati Uniti. Senza il fattore campo e in assenza di stelle di primissimo livello, appare difficile ipotizzare un percorso che vada oltre i quarti di finale.

Egitto – quota intorno a 301.00 per la vittoria dei Mondiali 2026

Una sfida nei sedicesimi di finale contro l'Australia attende l'Egitto dopo una fase a gironi chiusa da imbattuti. La speranza dell'ambiente è che il punto di riferimento Mohamed Salah possa recuperare ed essere regolarmente in campo a Dallas.

Salah ha già messo a referto un gol e un assist in questo torneo. Omar Marmoush del Manchester City e l'esperto Trezeguet integrano il potenziale offensivo degli egiziani. Tuttavia, con così tante corazzate ancora in corsa, la selezione nordafricana non può essere considerata una seria pretendente alla vittoria finale del torneo.

Fattori che influenzano le scommesse antepost sui Mondiali

La rosa più forte sulla carta non sempre vince la Coppa del Mondo. Le squadre di successo hanno invariabilmente bisogno di qualche briciolo di buona sorte nel loro percorso verso la gloria. I tornei brevi premiano spesso una combinazione di equilibrio, profondità e capacità di adattamento.

Diversi fattori si rivelano spesso decisivi:

Profondità della rosa

Infortuni ai giocatori chiave

Esperienza nel torneo

Tabellone della fase a eliminazione diretta

Solidità difensiva

Qualità dell'estremo difensore

Forza sulle palle inattive

Specialisti nell'esecuzione dei calci di rigore

Esperienza della guida tecnica

Fattore campo (vantaggio di giocare in casa)

Condizioni climatiche familiari

Consigli strategici per scommettere sul vincente dei Mondiali 2026

Ottenere successo nel formulare i pronostici sui Mondiali 2026 richiede una varietà di approcci. Gli scommettitori dovranno bilanciare la qualità delle squadre, la quota offerta e il cammino nel tabellone. Guardare oltre i favoriti principali a quota più bassa può permettere di scovare un valore nascosto.

Prendere in considerazione squadre con un percorso realistico verso le semifinali.

Dare la priorità a rose equilibrate piuttosto che al solo talento delle singole stelle.

Monitorare costantemente gli infortuni nel corso del torneo.

Valutare attentamente la profondità della panchina.

Esaminare i numeri della difesa oltre al talento del reparto offensivo.

Tenere conto dell'esperienza accumulata nei tornei brevi.

Analizzare attentamente gli accoppiamenti del tabellone della fase a eliminazione diretta.

Prestare attenzione all'effetto della popolarità mediatica, che tende ad abbassare eccessivamente le quote dei favoriti.

Mettere a confronto diverse potenziali candidate prima di scegliere la quota.

Rivalutare le posizioni e le giocate con il progredire della competizione.

Evitare di reagire in modo esagerato ai primi risultati della fase a gironi.

I migliori bonus e promozioni per i Mondiali

Con il proseguire delle partite della Coppa del Mondo 2026, i concessionari autorizzati mantengono attive diverse iniziative digitali per i propri utenti. Di seguito vengono descritti i dettagli e il funzionamento di tre opzioni disponibili sui siti ufficiali.

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FAQ scommesse vincente Mondiali 2026

+ Chi sono i favoriti per la vittoria dei Mondiali 2026? Spagna e Francia sono i due favoriti principali nel mercato del vincente antepost. La Roja viene offerta a una quota leggermente inferiore rispetto ai cugini transalpini. Inghilterra, Brasile, Argentina e Portogallo sono gli altri contendenti di prima fascia. + Come funzionano le scommesse antepost sui Mondiali? Scommettere sul vincente dei Mondiali consiste semplicemente nel selezionare la squadra che si ritiene alzerà il trofeo. Alcuni bookmaker offrono anche l'opzione Each-Way (vincente/piazzato), che prevede un pagamento se la squadra raggiunge la finale o le semifinali. Si consiglia di verificare le regole di refertazione di ciascun operatore per tali mercati. Altre opzioni antepost sui Mondiali includono le scommesse sui vincitori dei gironi e i premi individuali come il Pallone d'Oro del torneo. + Un'outsider ha mai vinto i Mondiali? Solo otto nazioni hanno vinto la Coppa del Mondo nella storia. Il trionfo dell'Uruguay nel 1950 contro i padroni di casa e grandissimi favoriti del Brasile è l'esempio più chiaro di un'outsider che solleva il trofeo. Da allora, il torneo è sempre stato vinto da una potenza calcistica affermata, anche se non sempre dalla favorita assoluta della vigilia. + Qual è il momento migliore per scommettere sul vincente dei Mondiali? Piazzare le scommesse prima che una squadra sia scesa in campo può spesso essere il modo migliore per trovare valore. Le quote delle squadre sottovalutate tendono solitamente a scendere dopo una o due buone prestazioni nella fase a gironi. Tuttavia, gli scommettitori possono trarre profitto anche a torneo in corso, analizzando e reagendo ai livelli di prestazione e ai potenziali incroci del tabellone. + Conviene puntare su un solo favorito o su più contendenti? Diversificare le giocate su più contendenti può ridurre il rischio. In un Mondiale allargato, anche le squadre migliori possono uscire rapidamente dal torneo a causa di una singola prestazione negativa nella fase a eliminazione diretta. I risultati a sorpresa sono dietro l'angolo, motivo per cui puntare su un favorito e su una o due outsider di valore potrebbe rivelarsi l'approccio più intelligente.

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