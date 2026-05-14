Lottomatica scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

Lottomatica è uno degli operatori più noti nel mercato italiano del gioco online. Il sito ha la regolare concessione rilasciata dall’ADM numero 16010. Vista la sua grande attenzione agli eventi più importanti a livello internazionale, è facile intuire come il binomio Lottomatica Mondiali preveda diversi mercati, bonus e quote dedicate. L’offerta è già abbastanza interessante con il mercato antepost che propone diverse opzioni.

Antepost Mondiali Lottomatica

Cliccando sulla sezione “Antepost Internazionali” sotto la voce "Antepost" dal menu di sinistra, e poi su “Mondiali 2026” si vedranno tutte le quote su cui è possibile scommettere. Oltre alla classica quota Lottomatica Mondiale sul vincitore, ci sono altre puntate interessanti. Tra queste troviamo:

Vincente: qui pronostichiamo chi secondo noi vincerà la Coppa del Mondo 2026.

qui pronostichiamo chi secondo noi vincerà la Coppa del Mondo 2026. Vincente gruppo: è tra i pronostici su Lottomatica più importanti e più seguiti. Si punta su quale squadra vincerà il suo gruppo iniziale.

Ultima classificata : Si pronostica la nazionale che arriverà ultima nel suo gruppo.

Passaggio del turno: la puntata è ideale per gli utenti che vogliono correre meno rischi. Si scommette sul fatto che una squadra superi o meno il suo girone.

Speciali: Vincente per la prima volta Sì/No, si pronostica se la vincitrice sarà una novella dell'edizione o una squadra già blasonata.

Una delle strategie più accreditate per scommettere antepost sul Mondiale è studiare analisi e statistiche prima dello start ufficiale dell'evento, quando le quote sono più alte. Per una panoramica più ampia su strategie, dritte e confronto dei siti scommesse Mondiali, si può consultare la nostra guida dedicata.

Scommesse pre-match Lottomatica sui Mondiali

Le scommesse Lottomatica dedicate ai Mondiali 2026 coprono un vastissimo numero di mercati. Se ne contano già oltre 800 e il loro numero è destinato ad aumentare. Tra quelli classici troviamo 1X2, Doppia chance, Under/Over, Goal/No Goal ed Handicap.

Di seguito c’è una breve analisi sul payout di tre partite della prima giornata del Mondiale. Ci serve per avere una stima iniziale del payout. Va premesso, però, che le quote possono cambiare in qualsiasi momento e per diversi fattori.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico - Sudafrica 1.53 3.90 6.00 92,88% Stati Uniti - Paraguay 2.05 3.40 3.45 93,30% Brasile - Marocco 1.60 3.65 5.70 93,07%

Come si può notare, perciò, il payout stimato per le scommesse Lottomatica Mondiali è intorno al 93,09%. Si tratta di un valore discreto per un bookmaker ADM.

Scommesse Live Lottomatica sui Mondiali

Quando si parla di scommesse live, che si tratti di Mondiali o di altri eventi, bisogna ragionare su diversi aspetti. Lottomatica, ad esempio, ha creato un’ottima sezione dedicata agli eventi in corso, con quote aggiornate in tempo reale, statistiche, animazioni per seguire l’andamento delle gare e, per alcuni eventi, anche lo streaming.

Tra i mercati su cui si potrà puntare ci sono quelli classici come 1X2 e Under/Over, ma anche alcuni più particolari, ad esempio sui cartellini.

Scommesse Marcatori Mondiali su Lottomatica

I mercati sui giocatori che segnano sono tra quelli più popolari, anche perché al Mondiale 2026 partecipano i bomber più forti al mondo.

Tra le opzioni disponibili ci saranno primo e ultimo marcatore, marcatore sì/no, marcatore in qualsiasi momento e possibili combo. Per quel che riguarda Lottomatica quote Mondiale e mercati antepost c’è anche quella sul vincente della classifica capocannonieri, che fa generalmente un gran seguito.

Bonus Lottomatica Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Oltre al bonus di benvenuto, ci sono altre offerte disponibili sul sito dell'opertore da prendere in considerare. Ecco nel dettaglio quali sono le più importanti.

Cashback sulla scommessa perdente

Lottomatica propone diverse promozioni periodiche legate ad eventi specifici. Un esempio specifico è “Doppietta” con cui si ottiene un bonus sport pari al 50% dell’importo puntato (fino a 30€) sulla prima singola perdente piazzata su un determinato match. Questa potrebbe essere una delle offerte disponibili anche durante i Mondiali.

Bonus multipla Lottomatica

Il bonus multipla permette ai giocatori di incrementare il valore potenziale delle proprie vincite. Il meccanismo è semplice. La promo si attiva quando si aggiungono almeno cinque eventi con quota pari o superiore a 1,25 e questo consente di avere un bonus pari al 4%.

Man mano che aumenta il numero di quote valide, cresce la percentuale da applicare alla vincita. Aggiungendo trenta quote valide, si arriva al 250% di incremento.

Le scommesse Mondiali Lottomatica a confronto con altri siti scommesse

Il confronto è uno dei metodi più utili ed oggettivi per capire se un sito sia davvero valido e se ciò che offre è in linea con il mercato.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming Lottomatica ADM n. 16010 Fino al 250% ✅ Snai ADM n. 15215 Fino al 177,25% ✅ Planetwin365 ADM n. 16007 Fino al 255% ✅

Conclusione

Siamo alla fine dell’approfondimento Lottomatica Mondiali in cui abbiamo cercato di verificare l’offerta dell’operatore per quanto riguarda l’evento internazionale. Il sito si dimostra una soluzione affidabile e completa per gli utenti, offrendo un’ampia selezione di mercati, sia antepost che pre-match. Attualmente non possiamo dire di più sui bonus specifici per la Coppa del Mondo, ma potrebbero esserci diverse iniziative.

Analizzando il payout medio (ma solo su pochi eventi), abbiamo constatato che si attesta oltre il 93%, quindi è in una fascia medio-alta.

In sintesi, quindi, Lottomatica è un sito adatto a tutti, in particolare a chi cerca semplicità e sicurezza.

Domande frequenti sui Mondiali